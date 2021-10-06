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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського війська РФ обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте також: Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28486) Донбас (22356)


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Унизительно все это...Обстреляют или не обстреляют... Только достойный отпор.Да такой,шоб шуба завернулась и лапти отвалились !
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06.10.2021 17:18 Відповісти
Депутати про війну не говорять кричати треба день і ніч
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06.10.2021 17:19 Відповісти
У сук хлопоты с их офшорами,- у граждан хлопоты с телами близких из ООС
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07.10.2021 05:01 Відповісти
Наші захисники, бережи вас Господь.
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06.10.2021 17:28 Відповісти
охренеть! шо, к этому можно привыкнуть??? эй, зе-билл, нахрен, уходи, если Украину не переварюешь...
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06.10.2021 17:34 Відповісти
Путлер платит именно за обстрелы и провокации..., Мавзолейные мудаки терроризируют Украину 500 лет уже....
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06.10.2021 17:35 Відповісти
В Днепре в больнице Мечникова спасли бойца со сквозным ранением в голову



В конце августа в больницу имени Мечникова доставили бойца с тяжелейшим ранением в голову. Лучшие нейрохирурги больницы провели многочасовую операцию и спасли жизнь Андрея. На пятый день состояние защитника стало стабилизироваться благодаря заботе врачей и медсестер больницы Днепра. Сейчас он уже находится во Львовском клиническом военно-медицинском центре.
«Сквозное диаметральное пулевое ранение головного мозга. Многочасовая сложная операция. Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. И снова сенсация - полное сознание. И первые слова благодарности и просьба передать привет пацанам на фронт.»,
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06.10.2021 18:31 Відповісти
Я от не розумію, на що взагалі розраховує *****? Невже воно думає що воно вже життя буде спонсорувати цю війну, відправляти туди озброєння, регулярні війська, і це про це ніколи ніхто не здогадається і йому все з рук зійде? Розсудливих людей набагато більше ніж йому здається, навіть у самій росії
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06.10.2021 23:15 Відповісти
У сук хлопоты с их офшорами,- у граждан хлопоты с телами близких из ООС...
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07.10.2021 04:57 Відповісти
 
 