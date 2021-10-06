Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського війська РФ обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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