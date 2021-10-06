Кабмін затвердив положення про БЕБ: гранична чисельність співробітників Бюро буде 4 тис.

Кабінет Міністрів визначив граничну чисельність працівників Бюро економічної безпеки, затвердивши положення про БЕБ.

Відповідне рішення уряд було ухвалено на засіданні в середу, 6 жовтня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно із затвердженим положенням про БЕБ, його апарат становитиме 700 співробітників, а територіальні органи - 3,3 тис.

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