УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11621 відвідувач онлайн
Новини
2 557 10

Кабмін затвердив положення про БЕБ: гранична чисельність співробітників Бюро буде 4 тис.

Кабмін затвердив положення про БЕБ: гранична чисельність співробітників Бюро буде 4 тис.

Кабінет Міністрів визначив граничну чисельність працівників Бюро економічної безпеки, затвердивши положення про БЕБ.

Відповідне рішення уряд було ухвалено на засіданні в середу, 6 жовтня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно із затвердженим положенням про БЕБ, його апарат становитиме 700 співробітників, а територіальні органи - 3,3 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕБ не запрацює ні цього року, ні на початку наступного, - голова ГО "Рада громадського контролю" Шрам

Автор: 

Кабмін (14089) Бюро економічної безпеки (617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Очередная силовая хрень для обилечивания бизнеса. Обратная пропорциональность...от количества структур и коррупции и воровства. все налоговые полицаи трудоустроятся.
показати весь коментар
06.10.2021 17:34
+5
Сколько месд для своих туеядцев!!!!
показати весь коментар
06.10.2021 17:39
+4
4000 сотрудников х 40000грн х 12 мес = 1,92 миллиарда гривен в год.
показати весь коментар
06.10.2021 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очередная силовая хрень для обилечивания бизнеса. Обратная пропорциональность...от количества структур и коррупции и воровства. все налоговые полицаи трудоустроятся.
показати весь коментар
06.10.2021 17:34 Відповісти
Что только ещё более актуализирует вопросы : куда уходят наши налоги и зачем их вообще платить с такой "правоохранительной" системой?..
показати весь коментар
06.10.2021 17:39 Відповісти
медицина платная, образование платное. пенсии мизер и скоро вообще не будет.....Вот и вопрос . зачем платить налоги?
показати весь коментар
06.10.2021 17:42 Відповісти
ПДВ (20%) это святое. Все что выше платить не нужно - все равно растащат "на проедание" и "поддержание штанов" чиновников.
показати весь коментар
06.10.2021 18:49 Відповісти
Сколько месд для своих туеядцев!!!!
показати весь коментар
06.10.2021 17:39 Відповісти
4000 сотрудников х 40000грн х 12 мес = 1,92 миллиарда гривен в год.
показати весь коментар
06.10.2021 18:36 Відповісти
Херасе!!!

Зебилы, это ведь ваши деньги из матрасов вытряхивать людей набирают.
показати весь коментар
06.10.2021 18:44 Відповісти
Последние из Кривой Рагули трудоустроены.
показати весь коментар
06.10.2021 19:36 Відповісти
Короче, из этих упырей формируется целая дивизия !
На фронт и правый сектор в заградительный отряд - пусть там докажут свою преданность Украине !
показати весь коментар
06.10.2021 20:54 Відповісти
 
 