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Новини
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Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Ар'єв

Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Ар'єв

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв надіслав президенту України Володимиру Зеленському та голові СБУ Івану Баканова запити щодо незадекларованих ними офшорних компаній. Інформацію про ці офшори оприлюднили журналісти-розслідувачі в межах глобального проєкту Pandora Papers.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Facebook.

"Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. Попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав ні в одну", - написав Ар'єв.

"Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним утримувачем Зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастовую декларацію з іменами реальних власників Maltex і їхніх часток. Тобто "кришував" президентський офшор", - зазначив політик.

"Обом направив запити про надання пояснень - а як же так?" - резюмував свій пост Ар'єв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз - у дружини. ВIДЕО

Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Арєв 01
Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Арєв 02

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Зеленський Володимир (23832) офшор (497) Баканов Іван (330) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+52
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06.10.2021 17:51
+33
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06.10.2021 18:00
+30
Зебилы - фас!
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06.10.2021 17:50
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Зебилы - фас!
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06.10.2021 17:50 Відповісти
вони вже давно беззубі )
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06.10.2021 17:51 Відповісти
и не только беззубые )) но и слепо-глухо-гунявые приколисты ))))
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06.10.2021 17:54 Відповісти
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06.10.2021 21:30 Відповісти
Нууу.... Пусть злобно отсосут
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06.10.2021 17:56 Відповісти
ответ клоуна офшорного будет таким:

"шо такое? я никому ничего не должен! Забыл такую мелочь задекларировать.. как забыл внести ОВГЗ на 5 млн.грн... подумаешь, такая ерунда!"
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06.10.2021 17:56 Відповісти
Це його гроші )
Хохлів він ніколи не любив, ще плати на їхню армію... пачєму..
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06.10.2021 18:19 Відповісти
Всмысле ,,лизать,,?
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06.10.2021 18:38 Відповісти
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06.10.2021 17:51 Відповісти
Зебилы все равно их любят.. кристально чистые молодые лица
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06.10.2021 18:02 Відповісти
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06.10.2021 19:04 Відповісти
І запити в усі антикорупційні органи!👍
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06.10.2021 17:52 Відповісти
Да пох. запиты. Если Вы еще не поняли, то у нас власть давно узурпирована Зеленским и 95 кварталом. Кто отвечать будет на запит? - 95 квартал. Кто проверять будет? - 95 квартал. Кто дело возбуждать будет? - 95 квартал. Кто судить будет? - 95 квартал.
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06.10.2021 19:18 Відповісти
А хто висіти буде?
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06.10.2021 20:02 Відповісти
Бигборды "Весна прийде саджати будемо".
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06.10.2021 21:47 Відповісти
Теперь зЕлох точно подаст в отставку, как обещал!!!
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06.10.2021 17:52 Відповісти
нет... не подаст! только чуточку дерьмак увеличит ему дозу ...чтоб не сломался буратина ))) и был все так же активен и глумлив (сцыкопочитателям это нравиться))))
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06.10.2021 17:57 Відповісти
Ну дуже тонко підмітив ...
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06.10.2021 22:00 Відповісти
Зеленський та його кодло НЕ платять податків в Україні.
А інших змушують )
пс. Ну зебільчики, ви ще не почуваєтесь лохами ? Тоді зеленський лишається !
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06.10.2021 17:53 Відповісти
ой придется еще на какого-то кефира покуситься - чтоб забить и этот зашквар ))))
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06.10.2021 18:00 Відповісти
Неужели где-то в гараже обстреляют пустую машину Ермака ? Тогда капец! Страшно даже предсказать последствия.
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06.10.2021 18:45 Відповісти
думаю...чтоб усугубить... надо что-то ненужное киношно-профессионально-эффектно подорвать...)))
но чтоб без жертв как и в прошлый раз...
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06.10.2021 18:52 Відповісти
Кефір то кошєльок зеленського. На нього ніззя покушаться )
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06.10.2021 19:47 Відповісти
та да.... (но на кефирового дворника ж можно? ))) ну раз водилу уже испортили?)))))
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06.10.2021 20:30 Відповісти
Ответ известен заранее:
"Я не лох" и "я вам ничего не должен".
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06.10.2021 17:53 Відповісти
Теперь особенно гламурно смотрится отмена уголовки за ложь в декларациях.
Что особенно бубочку "расстроило"
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06.10.2021 17:56 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13949828.html Офшорний барига


Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових ЗМІ. Мрії збуваються. Сьогодні зелений барига і офшорний президент на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post.

Дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, чому у вас пенсія 1700 грн, запитайте це в офшорного президента. Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар'єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році - нуль. В 2015 році - 3000 гривень. А за п'ять найважчих років, перед своїм президентством цей «дуже успішний бізнесмен» і «зелений барига» сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків.
Чи порушать правоохоронні органи кримінальні справи проти «офшорного президента»? Очевидно, що ні, тому що всі вони тусувалися на дискотеці в Трускавці. Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з «зеленим баригою» ще обіцяв обов'язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко -- https://youtu.be/85q6pV-3Je4
.
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06.10.2021 17:56 Відповісти
Пардон. Вчера сильно торопился -- не заметил, что раньше такое запостил
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07.10.2021 09:06 Відповісти
Не верю ни арьевым . Ни зеленским. Ничего не будет. Договорятся как обычно. Поделятся.Разрулят. ВСе по украински. По старому. Поэтому жизнь будет идти по наклонной как и прежде. Для нас с вами.
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06.10.2021 17:56 Відповісти
В США,Европе это повод для отставки. Но у каждого опонента есть компромат на другого. Поэтому это все спектакль. Где важно пыхтеть и шуметь. Результат некогда не станет известен.
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06.10.2021 18:01 Відповісти
Привід для відставки тому що народ штатів не терпить порушників закону.
Там навіть зрада дружині сприймається як кінець політичної кар'єри.
А в нас народ постійно в лохах.. Йому подобається лозунг какая разніца - отак і існує.
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06.10.2021 18:21 Відповісти
Ой я вас умоляю. Там Билли свое изменял все время. И об этом было известно еще с 80-х годов
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06.10.2021 19:16 Відповісти
Є щось на Ар'єва ?
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06.10.2021 18:22 Відповісти
- зачекайте , поки-що не нарили ...
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06.10.2021 22:03 Відповісти
"Ишите и обрящете".
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07.10.2021 09:10 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/1361155.html Карикатурный образ Украины (с)


И даже Аль-Джазира… Ох, блин. Прям представляю, как «Братья-мусульмане» сидят, смотрят, и, такие - Do you wanna play Ukranian way? Или как там, по-арабски будет «Вы что, хотите как «на» Украине?»
Ок. Давайте все же напишу. Буковками.

«Первый удар, просто тараном пробивший гигантскую дыру в этом образе - Моника Зелински. Это была такая торпеда… Урон был мощнейший, но все же не критический. Дыру можно было залатать, ход восстановить, репутацию выровнять и даже выиграть - вот видите, мы провели работу над ошибками, все починили и стало только лучше. Если бы в этот момент Джон Оливер не открыл Гугл и не посмотрел, кого же эти украинцы выбрали себе президентом… Вторая торпеда пришла вслед за первой.
А потом понеслось. Слова Зеленского про «прокурор стопроцентно мой человек». Покушение на Гонтареву. Поджог ее дома. Второй отъезд МВФ. Отказ Трампа предоставлять помощь Украине, потому что это «коррумпированная страна». Национальный хор на подпевках у серого кардинала. Интервью самого серого кардинала, где что ни строчка, то шедевр: «пускай Гонтарева переписывает имущество, пока опять не подожгли», «министр экономики дебил», «министр культуры подонок». Обеспокоенность Виолой Фон Крамон приостановкой реформ на Украине и вероятным новым майданом…»
Два года назад написано.
И вот, прилетела очередная, и я думаю, уже последняя торпеда.

Эта торпеда окончательно хоронит имидж Украины на международной арене. Передовица «Гардиан», на которой Украина названа самой коррумпированной страной Европы - это все. Это точка. Это окончательное уничтожение репутации страны и отбрасывание её в район банановых республик, в которых вечно идет какая-то война, постоянные перевороты и запредельная коррупция.
И чтобы исправить это - теперь уже устоявшееся - мнение, потребуются невероятные усилия.
Как там Наивеличайший говорил? Карикатурный имидж Украины?
Ну-ну.

Владимир Александрович. Я не знаю. Может, у Вас есть эти слова. У меня вот, например, их нет. Тех самых слов, которыми, скажем, Ангела Меркель должна объяснить бюргеру в Баварии, почему он должен отказаться от доступного дешевого российского газа в пользу самой коррумпированной страны Европы.
Или те слова, которыми Эммануэль Макрон должен объяснить пейзанину в Гренобле, почему он свои заработанные на виноградниках деньги должен посредством МВФ отдать в «Офшор 95».
Или те слова, которыми Джо Байден должен объяснить рэднеку в Кентукки, почему самая экономически мощная держава мира должна войти в один альянс с самой коррумпированной. В которой вор скупает половину Денвера, а его прикрывает сам президент страны.
Чому мы досi не в НАТО.
Тому!
Тому, @лядь!

Объясните представителю любой страны ЕС, почему Евросоюз должен принять самую коррумпированную страну Европы, дать ей безвиз, открыть границы, предоставить право перемещения, жительства, инвестиций, покупок недвижимости, земли, предприятий.
Кстати, если кто в Европе сейчас ищет повода для отмены безвиза - а на путинские деньги точно кто-то ищет - то поздравляю. Повод как минимум поднять эту тему найден. Украинские чиновники повезут к нам коррупционную эрозию!
Попробуйте возразить.

Проблема не в том, что есть офшоры. Офшор - это инструмент. Сам по себе он не плох и не хорош. Это не преступление.
Преступление заключается в уходе от налогов.
Так что говорить надо не про офшоры Зеленого, а про налоговое преступление.
Два дня назад Президент сам, лично, в интервью признался в государственной измене - правда, по-моему, так и не понял этого.
Теперь еще и налоговое преступление.
Ау, «не понравится этот, снесем и его» - где вы?
Где вы, все те герои, которые готовы были сносить каждого нового идиота, которого сами выбирали себе во власть?
Ваш выход. Ну, время, вроде как, самое то.
Хотя лично я против нового Майдана.
Третий переворот за пятнадцать лет - а пейзанин с бюргером воспримут это именно так - окончательно закроет Украину.
Но вопрос чисто риторический.

Так вот, проблема не в том, что есть офшоры. И даже не в том, что есть уход от налогов. Он везде есть. Вон, Тони Блэру предъявляют уход от налогов на триста тысяч фунтов при покупке особняка.
Это еще пол-беды.
Проблема даже не в том, что есть коррупция.

Проблема именно в том, что коррупция в Украине - первая из всей Европы. Что, по числу задействованных в скандале чиновников, Украина обогнала даже путинскую Россию. И не просто обогнала - вдвое! Ровно в два раза.
И это всё. Это перечеркивает все достижения всех этих семи лет.
На этом месте можно ставить - ну, если не точку, то паузу точно.
До того, как имидж не будет исправлен обратно на положительный.

А чтобы переключить этот тумблер в голове обывателя обратно с отрицательного на положительный - это и так-то не просто сделать, а во второй раз еще сложнее - нужно еще лет десять как минимум.
Пока у него в сознании снова не отложатся те плюсики, которые и сформируют образ - «Украина это круто! Помогать Украине - круто! Давайте ей помогать!»
Пока же помогать Украине - не просто не круто, это токсично.

Плюс пять лет Зеленского - вот вам еще минус пятнадцать лет стране.
Вы выводите из страны не деньги, Владимир Александрович.
Вы выводите из страны годы.
Её будущее.

Порошенко ввел Украину в клуб взрослых стран мира. Зеленский обрушил имидж до уровня банановых республик. «Экс-совьет кантри». Пишет про нас газета из Катара. Страны песка и… и больше нихрена. В одном предложении со словами «влияние олигархов» и «коррупция».
Если вопросы СП и будут теперь решаться, то решаться они будут взрослыми странами. Без стран с имиджем банановой коррупции. И что думает по поводу «СП-2» Украина - всем уже плевать.
Если вопросы обороны Украины от России будут решаться, то они будут решаться взрослыми игроками. Постойте пока в строке и делайте то, что решим мы.
Вот это - главный итог правления за два года.

Зато у Усика на трусах жовто-блакитный прапор! Какая победа, какой герой! Он вернул пояса и станцевал гопак!
Какое счастье, какая радость, ух, теперь заживем!
Теперь-то понятно, о чем я?
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06.10.2021 17:59 Відповісти
ты? перепечатка с рашкованских помоей
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06.10.2021 18:03 Відповісти
ты изготовлен на параше
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06.10.2021 19:42 Відповісти
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06.10.2021 18:00 Відповісти
Фишка в том что Зеля за полгода стал миллиардером....,Билл Гейтс к примеру шел к первому миллиарду 8 лет....
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06.10.2021 18:03 Відповісти
Билл Гейтс - олигарх поганый, всё время в политику США лезет. А бубочка, он просто мультимиллионер.
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06.10.2021 18:56 Відповісти
обожаю читать оф. бумаги - настолько грамотно по украински пишется... Вот кому надо медаль давать - той которая все єто переводит со сруски на наш.
не, ну просто очень официально всегда и грамотно.
... правда толку то....
Зеля - уходи! Поспать а потом видосик сними.. без тебя.. Арии песня есть же, так, я поищу.
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06.10.2021 18:05 Відповісти
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06.10.2021 18:07 Відповісти
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06.10.2021 18:08 Відповісти
Валютный фонд на честь 30 річчя незалежності України подарував 2,7 ярда долярів... От цікаво куди Шмигаль подів ці гроші?
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06.10.2021 18:09 Відповісти
в офшори уже расписали.. куда ж еще..

не на пенсии же и зарплаты медикам, учителям и бюджетникам..
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06.10.2021 18:32 Відповісти
этому "правительству" дают ровно на %% по предыдущим займам. уже отправили обратно
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06.10.2021 19:19 Відповісти
Это чтобы не будоражить зеленое стадо.
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06.10.2021 18:10 Відповісти
А зе-дебілам пох...
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06.10.2021 18:12 Відповісти
https://youtu.be/EFDHS8fJCvM https://youtu.be/EFDHS8fJCvM привіт от Дмитра Чекалкіна
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06.10.2021 18:13 Відповісти
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06.10.2021 18:24 Відповісти
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07.10.2021 09:12 Відповісти
Это Порошенко был барыга. А бубочка - он классный.
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06.10.2021 18:17 Відповісти
Офшоры для того и офшоры, а не для того чтоб их декларировать)))
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06.10.2021 18:19 Відповісти
Это у простого люда надо последнее сдирать.. а их деньги налогами не должны облагаться.
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06.10.2021 18:29 Відповісти
Вопрос не в офшорах, а в том, что он красиво обещал с этим покончить, но по факту - целенаправленно шёл воровать, со своей камарильей.
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06.10.2021 18:22 Відповісти
вопрос не в офшорах, а в том что зеленский участвовал в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.

...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским

*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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06.10.2021 18:34 Відповісти
Кроха Зе к отцу пришол і спросіла кроха:
- Где апшори харашо, а гдє апшори - плохо?
Ви запісувайтє, дєті, папи мудрий разговор:
Єслі тот апшор у Пєті - то нєправільний апшор,
Он паскудний і хрєновий, с нім странє усєй - капєц,
Ну а єслі он у Вови, значіт, Вова - маладєц.
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06.10.2021 18:22 Відповісти
ЗЕлошари, де ви? Ауу!
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06.10.2021 18:34 Відповісти
єдина відмазка, що у всіх офшори є
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06.10.2021 18:49 Відповісти
У каждого пенсионера по офшору.
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06.10.2021 18:53 Відповісти
Геть офшорного Зе-барыгу!

Зе-барыга Оманский!

Бгггггггггг)
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06.10.2021 18:52 Відповісти
совсем не смешно, учитывая что все ключевые посты в Украине занимают друзья детства, кумовья и их родственники. Это банда. На днях даже слышал определение "мафия"
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06.10.2021 19:00 Відповісти
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06.10.2021 19:04 Відповісти
Вова, а как же так???
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06.10.2021 19:05 Відповісти
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06.10.2021 19:21 Відповісти
Зеленскому есть с кого брать пример. Не он первый, не он последний.
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06.10.2021 19:28 Відповісти
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06.10.2021 19:51 Відповісти
Вы не понимаете, это все им Порошенко подбросил
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06.10.2021 19:28 Відповісти
вова бройлер, як усегда пролошил, а при хорошем стечении обстоятельств мог бы, як ласкаво теля, нюхать кокс из двух цицек сразу
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06.10.2021 19:42 Відповісти
А мама Римма говорила, что он не ради денег идёт в президенты, (он без этого хорошо зарабатывает, ему деньги не нужны), а чтоб народу лучше жилось. Ну что же Римма, "спасибо" тебе за твоего сыночка-олигарха, хорошо теперь живётся евреям-олигархам. А простой народ, вообще нищим становится.
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06.10.2021 19:42 Відповісти
Апартаментами «кварталовцев» в сердце Лондона управляет российская компания из РФ Westhome Invest. Интересно, что когда Зеленский приобретал квартиру стоимостью в миллионы фунтов стерлингов, в тоже время он заплатил налогов в Украине в 2014 году 0 грн, в 2015-2.000грн.
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06.10.2021 20:38 Відповісти
всё деточга спалился твой шеф не плакай как подоляк когда его друга гиви зажарили
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06.10.2021 20:45 Відповісти
... "какая разніца" говорите ??? У Порошенко. На афшорах нашли 0 грн, при этом РОШЕН исправно платит 2 МЛРД грн в год в качестве налогов. У Зеленского. 95й КВАРТАЛ платит 0 грн в год в качестве налогов, а на афшорах нашли 1.1 МЛРД грн (41 MLN usd). ... ДУМАЙ-те !!!
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06.10.2021 20:56 Відповісти
Наша чернь и плебеи так долго и нудно мечтали о добром царе из прастова нариду что хрен их чем переубедишь,наш нарит просто так от своей розовой мечты не откажется,не захочет прастый нарит в очередной раз стать лохом.Поэтому будет жрать дерьмо и колючки и верить в кактус дальше.
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06.10.2021 20:11 Відповісти
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06.10.2021 20:12 Відповісти
а что такое для вовы это нормально
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06.10.2021 21:08 Відповісти
Арьев - проститутка пороха)))
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06.10.2021 21:14 Відповісти
... о, а хто тепер барига??
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06.10.2021 21:23 Відповісти
Зеленский обосрался не только как президент и политик. Он обосрал Украину на политической арене и превратил в одну из стран третьего мира
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06.10.2021 21:29 Відповісти
В соответствии с нормами закона №5599 «Про олігархів» Совет национальной безопасности и обороны Украины обязан провести экстренное заседание по вопросу включения в список олигархов Зеленского В., Шефира С. и Баканова И.





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06.10.2021 21:30 Відповісти
шла саша по шоссе и сосала сушки
шваль оффшорная шумела шевелились ушки
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06.10.2021 21:41 Відповісти
зелецкий должен простить разумкова на этот раз, так как разумков в начале очень помог украинскому народу в вр кто заметил. чтобы потом когда олигаторы будут дергать зелецкого за пронародные законы мог рассчитывать на то же.но зеленский не получит защиту и будет расстрелян за продажу земель, за то что в украине семисткое регулярное запугивание бабиняр устроил(для разворовывания украины под видом плача, целенапрвленость говорит что жиды дали деньги гитляру на войну в обмен на накрученную частичную имитацию геноцида для восстановы исраиля), за лгбт-канализационное-гонят гавно по трубах совмесно с суперпреступной спу устроил сафари по всем гордам украины со сгоном всех сотрудников запада на этот шабаш с спушными должниками.что говорит что лгбт преступная мафия под видом больних идеров снюхалась с спу в замен на их лобби за их преступность.
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07.10.2021 08:08 Відповісти
думаю, что Порох знал про махинации коломойши и пожалел его - вего лишь банк отобрал и на волю отпустил. и это стало его фатальной ошибкой - коломойша с зелей крутой сценарий написали
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06.10.2021 21:46 Відповісти
А как он мог его не отпустить. Беня тогда в Женеве обитал и в Украине был наездами. Это уже потом когда история с Приватом всплыла его швейцарцы турнули и он в Израиле окопался.
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06.10.2021 21:56 Відповісти
огласите весь список из 38 украинцев.
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07.10.2021 06:44 Відповісти
 
 