Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Ар'єв

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв надіслав президенту України Володимиру Зеленському та голові СБУ Івану Баканова запити щодо незадекларованих ними офшорних компаній. Інформацію про ці офшори оприлюднили журналісти-розслідувачі в межах глобального проєкту Pandora Papers.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Facebook.

"Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. Попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав ні в одну", - написав Ар'єв.

"Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним утримувачем Зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастовую декларацію з іменами реальних власників Maltex і їхніх часток. Тобто "кришував" президентський офшор", - зазначив політик.

"Обом направив запити про надання пояснень - а як же так?" - резюмував свій пост Ар'єв.

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