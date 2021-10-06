Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Ар'єв
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв надіслав президенту України Володимиру Зеленському та голові СБУ Івану Баканова запити щодо незадекларованих ними офшорних компаній. Інформацію про ці офшори оприлюднили журналісти-розслідувачі в межах глобального проєкту Pandora Papers.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Facebook.
"Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. Попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав ні в одну", - написав Ар'єв.
"Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним утримувачем Зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастовую декларацію з іменами реальних власників Maltex і їхніх часток. Тобто "кришував" президентський офшор", - зазначив політик.
"Обом направив запити про надання пояснень - а як же так?" - резюмував свій пост Ар'єв.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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"шо такое? я никому ничего не должен! Забыл такую мелочь задекларировать.. как забыл внести ОВГЗ на 5 млн.грн... подумаешь, такая ерунда!"
Хохлів він ніколи не любив, ще плати на їхню армію... пачєму..
А інших змушують )
пс. Ну зебільчики, ви ще не почуваєтесь лохами ? Тоді зеленський лишається !
но чтоб без жертв как и в прошлый раз...
"Я не лох" и "я вам ничего не должен".
Что особенно бубочку "расстроило"
Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових ЗМІ. Мрії збуваються. Сьогодні зелений барига і офшорний президент на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post.
Дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, чому у вас пенсія 1700 грн, запитайте це в офшорного президента. Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар'єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році - нуль. В 2015 році - 3000 гривень. А за п'ять найважчих років, перед своїм президентством цей «дуже успішний бізнесмен» і «зелений барига» сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків.
Чи порушать правоохоронні органи кримінальні справи проти «офшорного президента»? Очевидно, що ні, тому що всі вони тусувалися на дискотеці в Трускавці. Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з «зеленим баригою» ще обіцяв обов'язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні.
Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко -- https://youtu.be/85q6pV-3Je4
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Там навіть зрада дружині сприймається як кінець політичної кар'єри.
А в нас народ постійно в лохах.. Йому подобається лозунг какая разніца - отак і існує.
И даже Аль-Джазира… Ох, блин. Прям представляю, как «Братья-мусульмане» сидят, смотрят, и, такие - Do you wanna play Ukranian way? Или как там, по-арабски будет «Вы что, хотите как «на» Украине?»
Ок. Давайте все же напишу. Буковками.
«Первый удар, просто тараном пробивший гигантскую дыру в этом образе - Моника Зелински. Это была такая торпеда… Урон был мощнейший, но все же не критический. Дыру можно было залатать, ход восстановить, репутацию выровнять и даже выиграть - вот видите, мы провели работу над ошибками, все починили и стало только лучше. Если бы в этот момент Джон Оливер не открыл Гугл и не посмотрел, кого же эти украинцы выбрали себе президентом… Вторая торпеда пришла вслед за первой.
А потом понеслось. Слова Зеленского про «прокурор стопроцентно мой человек». Покушение на Гонтареву. Поджог ее дома. Второй отъезд МВФ. Отказ Трампа предоставлять помощь Украине, потому что это «коррумпированная страна». Национальный хор на подпевках у серого кардинала. Интервью самого серого кардинала, где что ни строчка, то шедевр: «пускай Гонтарева переписывает имущество, пока опять не подожгли», «министр экономики дебил», «министр культуры подонок». Обеспокоенность Виолой Фон Крамон приостановкой реформ на Украине и вероятным новым майданом…»
Два года назад написано.
И вот, прилетела очередная, и я думаю, уже последняя торпеда.
Эта торпеда окончательно хоронит имидж Украины на международной арене. Передовица «Гардиан», на которой Украина названа самой коррумпированной страной Европы - это все. Это точка. Это окончательное уничтожение репутации страны и отбрасывание её в район банановых республик, в которых вечно идет какая-то война, постоянные перевороты и запредельная коррупция.
И чтобы исправить это - теперь уже устоявшееся - мнение, потребуются невероятные усилия.
Как там Наивеличайший говорил? Карикатурный имидж Украины?
Ну-ну.
Владимир Александрович. Я не знаю. Может, у Вас есть эти слова. У меня вот, например, их нет. Тех самых слов, которыми, скажем, Ангела Меркель должна объяснить бюргеру в Баварии, почему он должен отказаться от доступного дешевого российского газа в пользу самой коррумпированной страны Европы.
Или те слова, которыми Эммануэль Макрон должен объяснить пейзанину в Гренобле, почему он свои заработанные на виноградниках деньги должен посредством МВФ отдать в «Офшор 95».
Или те слова, которыми Джо Байден должен объяснить рэднеку в Кентукки, почему самая экономически мощная держава мира должна войти в один альянс с самой коррумпированной. В которой вор скупает половину Денвера, а его прикрывает сам президент страны.
Чому мы досi не в НАТО.
Тому!
Тому, @лядь!
Объясните представителю любой страны ЕС, почему Евросоюз должен принять самую коррумпированную страну Европы, дать ей безвиз, открыть границы, предоставить право перемещения, жительства, инвестиций, покупок недвижимости, земли, предприятий.
Кстати, если кто в Европе сейчас ищет повода для отмены безвиза - а на путинские деньги точно кто-то ищет - то поздравляю. Повод как минимум поднять эту тему найден. Украинские чиновники повезут к нам коррупционную эрозию!
Попробуйте возразить.
Проблема не в том, что есть офшоры. Офшор - это инструмент. Сам по себе он не плох и не хорош. Это не преступление.
Преступление заключается в уходе от налогов.
Так что говорить надо не про офшоры Зеленого, а про налоговое преступление.
Два дня назад Президент сам, лично, в интервью признался в государственной измене - правда, по-моему, так и не понял этого.
Теперь еще и налоговое преступление.
Ау, «не понравится этот, снесем и его» - где вы?
Где вы, все те герои, которые готовы были сносить каждого нового идиота, которого сами выбирали себе во власть?
Ваш выход. Ну, время, вроде как, самое то.
Хотя лично я против нового Майдана.
Третий переворот за пятнадцать лет - а пейзанин с бюргером воспримут это именно так - окончательно закроет Украину.
Но вопрос чисто риторический.
Так вот, проблема не в том, что есть офшоры. И даже не в том, что есть уход от налогов. Он везде есть. Вон, Тони Блэру предъявляют уход от налогов на триста тысяч фунтов при покупке особняка.
Это еще пол-беды.
Проблема даже не в том, что есть коррупция.
Проблема именно в том, что коррупция в Украине - первая из всей Европы. Что, по числу задействованных в скандале чиновников, Украина обогнала даже путинскую Россию. И не просто обогнала - вдвое! Ровно в два раза.
И это всё. Это перечеркивает все достижения всех этих семи лет.
На этом месте можно ставить - ну, если не точку, то паузу точно.
До того, как имидж не будет исправлен обратно на положительный.
А чтобы переключить этот тумблер в голове обывателя обратно с отрицательного на положительный - это и так-то не просто сделать, а во второй раз еще сложнее - нужно еще лет десять как минимум.
Пока у него в сознании снова не отложатся те плюсики, которые и сформируют образ - «Украина это круто! Помогать Украине - круто! Давайте ей помогать!»
Пока же помогать Украине - не просто не круто, это токсично.
Плюс пять лет Зеленского - вот вам еще минус пятнадцать лет стране.
Вы выводите из страны не деньги, Владимир Александрович.
Вы выводите из страны годы.
Её будущее.
Порошенко ввел Украину в клуб взрослых стран мира. Зеленский обрушил имидж до уровня банановых республик. «Экс-совьет кантри». Пишет про нас газета из Катара. Страны песка и… и больше нихрена. В одном предложении со словами «влияние олигархов» и «коррупция».
Если вопросы СП и будут теперь решаться, то решаться они будут взрослыми странами. Без стран с имиджем банановой коррупции. И что думает по поводу «СП-2» Украина - всем уже плевать.
Если вопросы обороны Украины от России будут решаться, то они будут решаться взрослыми игроками. Постойте пока в строке и делайте то, что решим мы.
Вот это - главный итог правления за два года.
Зато у Усика на трусах жовто-блакитный прапор! Какая победа, какой герой! Он вернул пояса и станцевал гопак!
Какое счастье, какая радость, ух, теперь заживем!
Теперь-то понятно, о чем я?
не, ну просто очень официально всегда и грамотно.
... правда толку то....
Зеля - уходи! Поспать а потом видосик сними.. без тебя.. Арии песня есть же, так, я поищу.
не на пенсии же и зарплаты медикам, учителям и бюджетникам..
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
- Где апшори харашо, а гдє апшори - плохо?
Ви запісувайтє, дєті, папи мудрий разговор:
Єслі тот апшор у Пєті - то нєправільний апшор,
Он паскудний і хрєновий, с нім странє усєй - капєц,
Ну а єслі он у Вови, значіт, Вова - маладєц.
Зе-барыга Оманский!
Бгггггггггг)
Арьев - проститутка пороха)))
шваль оффшорная шумела шевелились ушки