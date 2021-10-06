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Новини Силовики
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У 2021 році в суд направлено 17 кримінальних проваджень про злочини проти журналістів, - Нацполіція

У 2021 році в суд направлено 17 кримінальних проваджень про злочини проти журналістів, - Нацполіція

За 9 місяців 2021 року Головне слідче управління Нацполіції направило до суду 17 кримінальних проваджень у злочинах проти журналістів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) – 11. А саме: Одеська область – 3, м. Київ, Волинська і Дніпропетровська області по 2, Львівська та Харківська області по 1. За ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста) – 6. Зокрема, у Полтавській області – 2, у м. Київ, Житомирській, Львівській та Черкаській областях по 1.

Протягом 2021 року Національна поліція зареєструвала 158 кримінальних проваджень, з яких: 113 - ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 38 - ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста), 7 - ст. 347-1 КК України (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

Станом на 30 вересня поліція розслідує 172 кримінальні провадження (з урахуванням розпочатих справ у минулі роки). Крім того, протягом 2021 року по двом кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру. Закрито 69 кримінальних правопорушень, досудове розслідування по яких розпочато у 2021 році, та 57 – минулих років. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури.

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и почему то ни одного о преступлениях против пианистов
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06.10.2021 19:26 Відповісти
 
 