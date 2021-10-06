У МОЗ закликали обов'язково носити маски та міняти їх кожні дві години

У Міністерстві охорони здоров'я закликали всіх без винятку носити захисні маски, оскільки в Україні не сформовано колективний імунітет проти коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Навіть повне проходження вакцинації від коронавірусу не звільняє від носіння захисних засобів, додали в МОЗ.

"Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про хворих на COVID-19 із вираженими симптомами, так і тих, хто безсимптомно переносить хворобу. Тому використання маски - це турбота не тільки про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати COVID -19", - заявили в міністерстві.

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Крім того, вакцинація в поєднанні з носінням маски максимізує захист від штаму "Дельта", кажуть у МОЗ.

Також у міністерстві нагадали, що засоби захисту слід міняти кожні дві години.

"Правильно надіта маска має закривати ніс і рот таким чином, щоб між лицем і маскою не було щілин. Вона також має давати змогу людині вільно дихати", - сказано в повідомленні.