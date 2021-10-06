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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ закликали обов'язково носити маски та міняти їх кожні дві години

У МОЗ закликали обов'язково носити маски та міняти їх кожні дві години

У Міністерстві охорони здоров'я закликали всіх без винятку носити захисні маски, оскільки в Україні не сформовано колективний імунітет проти коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Навіть повне проходження вакцинації від коронавірусу не звільняє від носіння захисних засобів, додали в МОЗ.

"Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про хворих на COVID-19 із вираженими симптомами, так і тих, хто безсимптомно переносить хворобу. Тому використання маски - це турбота не тільки про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати COVID -19", - заявили в міністерстві.

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Крім того, вакцинація в поєднанні з носінням маски максимізує захист від штаму "Дельта", кажуть у МОЗ.

Також у міністерстві нагадали, що засоби захисту слід міняти кожні дві години.

"Правильно надіта маска має закривати ніс і рот таким чином, щоб між лицем і маскою не було щілин. Вона також має давати змогу людині вільно дихати", - сказано в повідомленні.

Автор: 

карантин (18172) маска (157) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+32
Маска от коронавируса помогает так же, как трусы от диареи.
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06.10.2021 19:09
+22
...спустя полтора года: В Минздраве призвали вакцинироваться каждых два часа
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06.10.2021 19:06
+18
только за ваш счёт.
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06.10.2021 19:00
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только за ваш счёт.
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06.10.2021 19:00 Відповісти
Так они сами и завезли!!!
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06.10.2021 19:20 Відповісти
итак: маска в аптеке 2.50 самая дешманская.
В сутках 24 часа. 2.50 умножаем на 12, получаем 30 гривасов в день.
Даже и не смешно...
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06.10.2021 19:03 Відповісти
24 години носити маску? Це що, десь на цілодобовому чергуванні?
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06.10.2021 19:10 Відповісти
нормальная маска-6 грн. 12*6=72
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06.10.2021 19:11 Відповісти
когда сидишь в туалете - можешь снять. Вот и экономия!
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06.10.2021 19:11 Відповісти
Сомневаюсь что в сутки вы 24 часа проводите в общественном месте. Да и цена в 2.50... странно что может пугать. Существуют маски которые можно стирать, и пару раз в день мылом хозяйственным катануть ее, это лучше чем ничего.
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06.10.2021 19:13 Відповісти
2 часа - это то время за которое маска пропитывается влагой и перестаёт защищать, как учили в Чернобыле, один раз ее просто можно хорошо высушить. Правда в Чернобыле их (лепесток200) не сушили, а просто выбрасывали
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06.10.2021 20:09 Відповісти
80коп маски в аптеке
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06.10.2021 19:25 Відповісти
До того ж нормальної якості маска.
Може то кацапка ?
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06.10.2021 19:52 Відповісти
Такий нік ( ) міг вибрати тільки мужик.
Бо то зі старого анекдота:

Звонок в прямой эфир молодёжной радиостанции:
- У нас кто-то дозвонился, вы в эфире.
- Привет.
- Представьтесь, пожалуйста.
- Меня зовут Головачлена.
- Как - как???
- Головачлена.
- Зал#па что-ли???
- Сам ты зал#па, Лена Головач я!
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06.10.2021 20:01 Відповісти
это в какой аптеке такая цена, аж интересно стало
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06.10.2021 20:02 Відповісти
кварцуйте и будет вам счастье
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06.10.2021 20:29 Відповісти
... котельные жжут?
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06.10.2021 19:06 Відповісти
...спустя полтора года: В Минздраве призвали вакцинироваться каждых два часа
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06.10.2021 19:06 Відповісти
Хе-хе. Антиваксеры предпочитают:

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06.10.2021 19:08 Відповісти
Маска от коронавируса помогает так же, как трусы от диареи.
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06.10.2021 19:09 Відповісти
А вакцина хоть какой то иммунитет.
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06.10.2021 19:11 Відповісти
Сотні мільйонів померлих від віспи з тобою посперечалися б.
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06.10.2021 19:39 Відповісти
Точно так же, как вакцинированные переживают другие вирусные заболевания без вреда для себя, в отличие от НЕ вакцинированных. Или тебе никогда никаких вакцин не кололи? Если тебя хоть раз вакцинировали любой вакциной, сейчас ты такой же демон, несущий аниваксам смерть и попоболь
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06.10.2021 19:37 Відповісти
Наслідки вакцинації "Спутніком V" за кілька років.

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06.10.2021 19:40 Відповісти
Справедливости ради, следует отметить, что спутник-вектор не вакцина...
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06.10.2021 19:57 Відповісти
Пойти закати истерику про выбор в детской поликлинике, где всех без исключения детей вакцинируют целым набором "шмурдяка", как вы говорите
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07.10.2021 19:36 Відповісти
Хе-хе. Еще один верун в тайный заговор рептилоидов против марсиан Вам, кацапам, совсем в мозгах н@cp@но
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13.10.2021 19:43 Відповісти
О! Иммунолог с Малой Арнаутской нарисовался.
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06.10.2021 19:18 Відповісти
Ну положим трусы при диарее помогают не испачкать окружающих.
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06.10.2021 19:25 Відповісти
мойшам на окружающих традиционно насрать
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06.10.2021 20:04 Відповісти
Прикинь, мне нас рать на тех, хто не хочет вакцинироваться, причём, с высокой горки.
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06.10.2021 20:15 Відповісти
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06.10.2021 19:34 Відповісти
А вот от гонореи одетые трусы как раз очень помогают
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06.10.2021 22:34 Відповісти
За два роки"пандемії" вже повинен бути природній імунітет....
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06.10.2021 19:10 Відповісти
Маскиминизирование...
Креативнеько и ново...
Чжемс профилактикопарацетамолизирования...
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06.10.2021 19:12 Відповісти
Ви ще не зрозуміли?, маски, це назавжди ...
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06.10.2021 19:14 Відповісти
да на шляпу себе маски намотай минздрав все равно их никто правильно неносит
сидит толпа в парнике и маски у единиц для прикола это как минздрав ?
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06.10.2021 19:20 Відповісти
Зеленский купил фабрику по пошиву масок? Я еще не сносил 5 масок, которые купил весной прошлого года.
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06.10.2021 19:20 Відповісти
они у тебя должны были сгнить за такое время ношения
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06.10.2021 20:06 Відповісти
А може він економний і хазяйственний, - носив маски тільки по праздніках. )))
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06.10.2021 20:12 Відповісти
зато, если попробовать натянуть маску на рояль или инструмент, риск заболеть снижается пропорционально количеству оффшоров у жены арахамии
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06.10.2021 19:25 Відповісти
пусть минзлрав призовет выплатитьлюдям задолженности, поднять пенсии людям, что бы они могли маски каждые 2 чвсв менять, может министру и хватает на маски с его доходами, (хотя и тут сто процентов халявщики, бесплатно получают) а люди на пожрать не могут нвйти а вы тут ещес масками призываете!
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06.10.2021 19:27 Відповісти
Че курищь....Такойо же хачу!!
🤣🤣
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06.10.2021 19:35 Відповісти
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06.10.2021 19:31 Відповісти
О,ценная идея! Вот пусть минздрав теперь и раздаёт бесплатно маски в пересчёте на каждые два часа пользования всему взрослому населению! Вакцинация дорогостоящими препаратами у нас же бесплатная?! Бесплатная! Так пусть и маски копеечные бесплатно раздают.
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06.10.2021 19:32 Відповісти
Мрію в пальот!!
В Герегах купуватимо маски!!))
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06.10.2021 19:37 Відповісти
Цена на маски подскочила? Время делать деньги!
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06.10.2021 19:38 Відповісти
Призвав...
На кожну маску лічильник!!
На кожну Дупу ПукЗбирач!!
Урря!!
😷
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06.10.2021 19:50 Відповісти
На старьіх фото Нью-Йорка во время єпидемии "испанки" , все люди в масках. Уверен , что єто реально спасло тогда много жизней . Насчет "менять каждьіе 2 часа" , можно поспорить , а так , все правильно , особенно в транспорте.
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06.10.2021 19:51 Відповісти
Ну положим уверен - слабый аргумент. Есть люди которые до сих пор уверены что Земля плоская. Но это совсем не означает, что так оно и есть. А вот на счет менять каждые два часа маску как раз то и не надо спорить, если поразмыслить сколько пыли и бактерий на ней осядет в виду того, что влага из организма человека при выдохе осаждается на маске, и соответственно при вдохе много всякой гадости на ней осаживается, что в свою очередь при следующем вдохе увеличивает возможность попадания в организм. Причем теплая и влажная среда, которая образуется на маске, для разного рода болезнетворных вирусов и бактерий очень благоприятна. Маска становится концентратором болезнетворных бактерий и вирусов. Не стоит путать общественную окружающую среду и условия с почти стерильными условиями больницы. Ибо там производится регулярная влажная уборка и кварцевание воздуха. Там процент бактерий и микробов в воздухе на порядки ниже. В медицинских условиях ношение маски не столь вредно как на улице или в общественном месте. Так что лучше не маску носить а респиратор, где отвод выдыхаемого воздуха идет через отдельный клапан. А еще лучше противогаз. Там и фильтр помощнее будет.
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06.10.2021 20:10 Відповісти
А еще лучше изолируюший противогаз...
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06.10.2021 20:18 Відповісти
Тоді нашо взагалі носити маску на вулиці? Адже вітром усі ті віруси та бакрерії роздуває. А зараз, коли повітря стає все холоднішим, то й про надмірне агресивне розмноження не варто говорити. Так? Та й ультафіолет від небесного світила знижує здатність вірусів та бактерій до розмноження.

Палка пандемії одна, але кінців у неї два. І треба розумно тримати цю палку в рівновазі, а не репетувати про зміну маски кожні 2 години чи репетувати про природній або колективний імунітет. Але гроші заробити можна з обох кінців - головне створити відповідну ситуацію, ІМХО
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06.10.2021 22:32 Відповісти
На вулиці якщо дотримуватись безпечної дистанції маску носити непотрібно, навіть шкідливо. Шкідливо її носити будь де, але в громадському місці це хоч виправдано. Ви менше людей наразите на небезпеку зараження від Вас, якщо Ви хворі. Ну а зміна маски кожні дві години це порада для Вас, щоб хоч трошки знизити шкоду, шо вона Вам наносить. Маска шкідлива для того хто її носить, та дозволяє знизити можливу шкоду від Вас іншим. Така собі так би мовити суспільна жертва з Вашого боку. Ну а змінювати маску кожні дві години чи ні це так би мовити баланс між грошима та здоровʼям. Кожен вирішує сам що для нього дорожче. Свою функцію для оточуючих вона думаю буде виконувати у всякому разі, не зважаючи на скільки вона забруднена.
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06.10.2021 22:45 Відповісти
Під час епідемії іспанки більшість смертей спричинив не вірус грипу, а бактеріальна пневмонія, яка розвивалася у ослабленому організмі. До цих висновків дійшли американські вчені з Національного Інституту Здоров'я. Стаття 2008 року. Одним іх цих вчених був доктор Фаучі, який нині очолює боротьбу з коронавірусом у США.
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic

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06.10.2021 20:44 Відповісти
Каждые 2 часа это наверно немного чересчур. Хотя в АТБ маски по гривне за 1 штуку. Доступно. Пока, по крайней мере
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06.10.2021 19:54 Відповісти
Доступно?? Кому?? Пенсионеру с пенсией 1500 грн..??
Даже при условии что он будет раз в сутки менять маску...это 2% его пенсии...
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06.10.2021 20:21 Відповісти
пенсионер 24 часа ходит в общ. месте? в лучшем случае выходит на 2 часа в день, это 30 грн. в месяц! очень существенно
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06.10.2021 20:35 Відповісти
30 грн..это 2 процента от пенсии в 1500 грн...а что бы понять существенно это или нет...надо на такие деньги пожить...
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06.10.2021 20:46 Відповісти
кто им доктор что у них такие пенсии. Никого не знаю с такой пенсией. Работать надо было, а не фигней страдать.
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06.10.2021 21:10 Відповісти
Ти б не гавкав щодо пенсій, бо життя - воно таке... можеш у інвалідів спитати, чому вони фігньой страждають чи страждали, шо в них такі пенсії.
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06.10.2021 23:05 Відповісти
Каждые 2 часа... С такими воспаленными идеями, уже проще вложить деньги в ОЗК, дешевле будет.
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06.10.2021 20:07 Відповісти
Смертным ОЗК, а олигархам Л-2 ....надо поправку внести в закон
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06.10.2021 20:33 Відповісти
А выдержат в Л-2 хотя бы два часа? ОЗК хоть распахнуть можно, ну или как накидку носить. С Л-2 такой номер не прокатит.
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06.10.2021 21:01 Відповісти
Маячня!
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06.10.2021 20:32 Відповісти
Лучше , конечно, так...
Менять не надо каждые 2 часа .
Но это все ближайшее будущее .
Газ
на ХАБе уже 2 000 долларов СЩА.
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06.10.2021 20:33 Відповісти
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06.10.2021 20:37 Відповісти
А почему "чудом живой"? Никакого чуда. Просто иммунитет. Ибо так нужно было бы всю жизнь помнить, что ты всю жизнь "чудом живой".
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06.10.2021 21:24 Відповісти
Нагадаю МОЗу, шо в нас маски переважно - від штрафів. Які 2 години? МОЗ в нас, звісно, з іншої планети і не бачить, як ними люди користуються: дістали з кишені і напялили на ніс брудними руками - відважні, я скажу, люди.
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06.10.2021 20:58 Відповісти
Ну наш народ нічим не залякати. А маски дійсно носять бо без них ні в маркет, а ні в громадський транспорт не пустять. Можна сумніватиь чи захищає маска від ковід, ось від штрафів напевно захищає. Тут, як кажуть, і не заперечиш.
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06.10.2021 21:27 Відповісти
О! Ось же всі антивакси сидять.
Ато щось в новинах про засекречування статистики по смертності в Білорусі чи про 300+ померлих у нас другий день підряд їх щось не видно.
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06.10.2021 21:03 Відповісти
Ось же всі антивакси сидять
***********
Це постійна мрія прививочників, - щоб антимасочніки сиділи у тюрмі.

Фотографія 1918 року, - "Одягай маску, або йди у в'язницю".

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06.10.2021 23:51 Відповісти
А вакцини від грипу були у 1918му?
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07.10.2021 07:14 Відповісти
"Призвал обязательно носить..." - оксюморон, ну или бред. Ты либо призываешь, либо обязуешь, одно из двух.
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06.10.2021 21:05 Відповісти
З такою медициною і Міністерства Охорони не треба.
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06.10.2021 22:33 Відповісти
Я свою где-то полтора года уже ношу
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07.10.2021 01:14 Відповісти
правильный совет.
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07.10.2021 06:40 Відповісти
Менять маску каждые два часа - запросто и совсем не дорого. Можно меняться с женой или товарищами по работе.
Но боже упаси вас меняться со случайными людьми. Это ещё хуже чем случайный секс.
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07.10.2021 07:13 Відповісти
 
 