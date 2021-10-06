Ліст, який отримав Нобелівську премію з хімії, раніше працював з українськими дослідниками
Хіміки з Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2013 році опублікували спільну з Беньяміном Лістом роботу. Це - його єдина стаття, написана в співавторстві.
Про це повідомила пресслужба КНУ ім. Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
Співавторами Ліста є дослідник хімічного факультету КНУ Олександр Григоренко, дослідник Інституту високих технологій (ІХТ) КНУ, його директор і професор Ігор Комаров, а також колишній аспірант ІХТ Андрій Тимцуник.
Їхня спільна робота була вперше опублікована в 2013 році під назвою The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes.
У виші підкреслили, що українські вчені є першими і поки що єдиними в Україні співавторами нобелівського лауреата.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали Бенджамін Ліст (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премію присуджено за розвиток асиметричного органокаталізу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіміки Олександр Григоренко та Ігор Комаров, що працюють в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є співавторами німецького вченого Бенджаміна Ліста, який на пару з англійцем Девідом Макмілланом отримав нобелівку за "розвиток асиметричного органокаталізу". Якщо коротко - вони значно полегшили синтез багатьох критично важливих для людства речовин.
Як жартують нині в соціальних мережах самі хіміки, нарешті цього року Нобелівська премія з хімії дісталася за досягнення у галузі хімії.
З ними важко не погодитися, тому що, наприклад, у 2020 році її присудили за метод редагування геному, а у 2019-му - за літій-йонні батареї.
Загалом, хіміки, вітаю. Молодці. - https://gazeta.ua/blog/55873/**********-vcheni-stali-spivavtorami-nobelivskogo-laureata-z-himiyi
А шукакати Гени Українців , яких совок вигнав з України та цім пишатися, в Наукі та іншому.... Це вже перебір...
ІМХО..
****************************************
Каталізатори - це речовини, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, а каталіз - це процес зміни швидкості реакції. Наприклад, каталізатори в автомобілях роблять речовини у вихлопних газах нетоксичними. Наші тіла також містять тисячі каталізаторів у вигляді ферментів, необхідних для життя.
До XXI століття хіміки вважали, що у світі існує лише два типи каталізаторів: метали та ферменти.
У 2000 році Бенджамін Ліст та Девід Макміллан незалежно один від одного розробили третій тип каталізу, який базується на малих органічних молекулах. Він дозволяє синтезувати молекули за допомогою органічних каталізаторів.
Органічні каталізатори мають стабільну структуру атомів вуглецю, до якої можуть приєднуватися більш активні хімічні групи.
Часто такі каталізатори містять такі поширені елементи, як-от кисень, азот, сірка або фосфор.
Це робить асиметричний органокаталіз дешевшим у виробництві та екологічно чистішим.
Бенджамін Ліст та Девід Макміллан залишаються лідерами у своїй галузі, йдеться на сайті премії.
Вони показали, що органічні каталізатори можна використовувати для здійснення багатьох хімічних реакцій.
"За допомогою цих реакцій дослідники тепер можуть більш ефективно конструювати будь-що - від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть отримувати світло з сонячних батарей.