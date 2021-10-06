Ліст, який отримав Нобелівську премію з хімії, раніше працював з українськими дослідниками

Хіміки з Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2013 році опублікували спільну з Беньяміном Лістом роботу. Це - його єдина стаття, написана в співавторстві.

Про це повідомила пресслужба КНУ ім. Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Співавторами Ліста є дослідник хімічного факультету КНУ Олександр Григоренко, дослідник Інституту високих технологій (ІХТ) КНУ, його директор і професор Ігор Комаров, а також колишній аспірант ІХТ Андрій Тимцуник.

Їхня спільна робота була вперше опублікована в 2013 році під назвою The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes.

У виші підкреслили, що українські вчені є першими і поки що єдиними в Україні співавторами нобелівського лауреата.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали Бенджамін Ліст (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премію присуджено за розвиток асиметричного органокаталізу.