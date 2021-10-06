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Суд у США починає слухання у справі MH17: російські держбанки звинувачують у фінансуванні найманців РФ на Донбасі

Суд у США починає слухання у справі MH17: російські держбанки звинувачують у фінансуванні найманців РФ на Донбасі

Окружний суд США по Південному округу Нью-Йорка проведе 14 жовтня попередні слухання за позовом сім'ї загиблого в авіакатастрофі MH17 Квіна Шансмана до російських Ощадбанку і банку ВТБ, а також сервісів переказу грошей Western Union і MoneyGram.

Про це російському державному інформагентству ТАСС повідомили в суді, передає Цензор.НЕТ. Шансман був одним із пасажирів лайнера Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", збитого російськими найманцями над Донецькою областю в липні 2014 року.

"Попередні слухання у дистанційному режимі призначені на 14 жовтня, о 10:30", - повідомили в суді.

Там також підтвердили, що раніше суд відхилив заперечення відповідачів про те, що юрисдикція окружного суду по Південному округу Нью-Йорка не поширюється на цю справу, і прийняв рішення про можливість його розгляду по суті.

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Сім'я Квіна Шансмана звернулася в американський суд ще в 2019 році. Впродовж двох років суд розглядав різні заперечення відповідачів щодо можливості розгляду справи. Представники родини Шансмана стверджують, що російські Ощадбанк і ВТБ, а також американські сервіси переказу грошей Western Union і MoneyGram використовувалися для фінансування найманців ОРДО, які, на думку позивачів, несуть відповідальність за загибель літака.

Автор: 

росія (65191) суд (11679) США (22840) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+11
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
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06.10.2021 20:55
+11
https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm


Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
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06.10.2021 20:58
+11
Мирослава Гонгадзе каже шо Украина попала в красный сектор СШа по омыванию офшорного бабла...,хоть тут впереди планеты Всей.... Джо Байден взял все под лличный контроль...,бедные Зелямойские....
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06.10.2021 21:14
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ШаЛєна Місія@dneprlena



дубілета-старшОго заарештували в Ізраїлі

злі язики
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06.10.2021 20:44 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
показати весь коментар
06.10.2021 20:55 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm


Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
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06.10.2021 20:58 Відповісти
Ото пенделяка ***** попід тоШШу задницю! Така,що аж його курячий мозок "ізтруситься".Воно вже й так геть дурним є від отих "побоїв", що зазнало від світоіої спільноти за наглу поведінку, а тепер зовсім здуріє. Може до однієї палати із Сашею-шаманом потрапить, та й настане йому кирдик від якутських духів.
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06.10.2021 21:12 Відповісти
Мирослава Гонгадзе каже шо Украина попала в красный сектор СШа по омыванию офшорного бабла...,хоть тут впереди планеты Всей.... Джо Байден взял все под лличный контроль...,бедные Зелямойские....
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06.10.2021 21:14 Відповісти
Парадокс, Запад в шоке , не об офшорах Зеленского, а о скрытии офшоров Президента Зеленского и налогов. а за такие преступления в США, люди находятся за решеткой.
Однако, внутри Украины, спустят все на тормозах .... свои - следователи, прокуратура, СБУ, полиция ... автократия.
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06.10.2021 21:38 Відповісти
Ну нифига себе!У чуваков были счета в Сбербанке?!А,шо они забыли на территории Украины,имея счета в Сбербанке?
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06.10.2021 21:43 Відповісти
Тут, оказывается, украинские госбанки финансируют террористов на Донбассе. Так шо с кацапов требовать?
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06.10.2021 22:32 Відповісти
КАКИХ НАЕМНИКОВ !!!??? ТЕРРОРИСТОВ !!!
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07.10.2021 11:32 Відповісти
 
 