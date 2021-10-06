Суд у США починає слухання у справі MH17: російські держбанки звинувачують у фінансуванні найманців РФ на Донбасі

Окружний суд США по Південному округу Нью-Йорка проведе 14 жовтня попередні слухання за позовом сім'ї загиблого в авіакатастрофі MH17 Квіна Шансмана до російських Ощадбанку і банку ВТБ, а також сервісів переказу грошей Western Union і MoneyGram.

Про це російському державному інформагентству ТАСС повідомили в суді, передає Цензор.НЕТ. Шансман був одним із пасажирів лайнера Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", збитого російськими найманцями над Донецькою областю в липні 2014 року.

"Попередні слухання у дистанційному режимі призначені на 14 жовтня, о 10:30", - повідомили в суді.

Там також підтвердили, що раніше суд відхилив заперечення відповідачів про те, що юрисдикція окружного суду по Південному округу Нью-Йорка не поширюється на цю справу, і прийняв рішення про можливість його розгляду по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає надії, що Росія скаже правду про MH17, тому ми маємо самі зібрати інформацію, - Bellingcat

Сім'я Квіна Шансмана звернулася в американський суд ще в 2019 році. Впродовж двох років суд розглядав різні заперечення відповідачів щодо можливості розгляду справи. Представники родини Шансмана стверджують, що російські Ощадбанк і ВТБ, а також американські сервіси переказу грошей Western Union і MoneyGram використовувалися для фінансування найманців ОРДО, які, на думку позивачів, несуть відповідальність за загибель літака.