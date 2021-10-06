У двох колоніях ОРДЛО залякують і вимагають гроші у в'язнів, - Денісова

"Керівництво" двох колоній, розташованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де незаконно утримуються українські громадяни, знущається над ув'язненими з метою вимагання грошей.

Про це повідомила в Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Денісової, керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати. Ув'язнених, які відмовляються платити, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання - там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

Омбудсмен наголосила: "В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи".

Денисова також зазначила критичну ситуацію з поширенням COVID-19 у колоніях ОРДЛО. Багато хто з в’язнів має усі ознаки захворювання, проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією. Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

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"Зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН", - підкреслила омбудсмен.



Денісова звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллєтт щодо проведення Моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги.



Крім цього, вона також звернулася до представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотти Реландер з проханням вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян.