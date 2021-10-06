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Новини Окуповані території
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У двох колоніях ОРДЛО залякують і вимагають гроші у в'язнів, - Денісова

У двох колоніях ОРДЛО залякують і вимагають гроші у в'язнів, - Денісова

"Керівництво" двох колоній, розташованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де незаконно утримуються українські громадяни, знущається над ув'язненими з метою вимагання грошей.

Про це повідомила в Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Денісової, керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати. Ув'язнених, які відмовляються платити, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання - там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

Омбудсмен наголосила: "В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи".

Денисова також зазначила критичну ситуацію з поширенням COVID-19 у колоніях ОРДЛО. Багато хто з в’язнів має усі ознаки захворювання, проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією. Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

Читайте також: Росія незаконно утримує в ув'язненні за політичними мотивами 121 громадянина України, - Денісова

"Зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН", - підкреслила омбудсмен.

Денісова звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллєтт щодо проведення Моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги.

Крім цього, вона також звернулася до представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотти Реландер з проханням вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян.

Автор: 

Денісова Людмила (883) колонія (255) Донбас (22356) в’язні (334)


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Топ коментарі
+4
Мне лично вообще нас. рать) что , где и у кого требуют у запроданцев) то что хотели, то они и получили. Жрите не обляпайтесь твари
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06.10.2021 22:14
+3
Якщо зелену срань найближчим часом не знесуть таке ось "ОРДЛО" буде по всій Україні
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06.10.2021 21:52
+2
Там русьге мир, там псиной пахнет... Они не хотели жить в биндеровской Украине с распятыми мальчиками на заборах и злобными фашистами, вот пусть теперь в полном объеме вкушают русьге мир. Приятного аппетита, "кормильцы" Украины
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06.10.2021 22:27
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только в двух?!!
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06.10.2021 21:49 Відповісти
Якщо зелену срань найближчим часом не знесуть таке ось "ОРДЛО" буде по всій Україні
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06.10.2021 21:52 Відповісти
по сравнению с малюськой це просто двоечники, бизнес делать не обучены
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06.10.2021 21:53 Відповісти
тюрма у тюрмі це подвійний треш
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06.10.2021 21:59 Відповісти
к сожалению, в Украине всё точно так же
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06.10.2021 22:56 Відповісти
не виключаю, бо потужні реформи були.
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06.10.2021 23:30 Відповісти
якщо буде час, то подивітся в ютубі "Бердянськ зона 77", це лише один з прикладів, хоча знаю багато чтого з власного спілкування з колишніми як вони себе звуть "арештантами"
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07.10.2021 01:01 Відповісти
Не дай Боже потрапити під жорна цієї системи
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07.10.2021 09:23 Відповісти
А у всіх інших колоніях ОРДЛО пташки співають та сонце сяє.
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06.10.2021 22:04 Відповісти
дєнісава отримає грошенята з наших податків за те що слідкує хто вимагає грошенята у злочинців лугандонії...?
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06.10.2021 22:11 Відповісти
Мне лично вообще нас. рать) что , где и у кого требуют у запроданцев) то что хотели, то они и получили. Жрите не обляпайтесь твари
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06.10.2021 22:14 Відповісти
Большинство из них за Украину. Или тебе и своих не жалко?
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07.10.2021 07:50 Відповісти
Свои? Они скорее всего ваши… Вы в ответе, за тех, кого приручили)
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07.10.2021 08:53 Відповісти
Ключевое слово "скорее всего". То есть, не знаем на самом деле, кто эти несчастные люди. НО, в большинстве случаев на подвал идут проукраински настроенные дончане, а это наши люди и желать им плохого как-то неуместно.
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07.10.2021 11:08 Відповісти
Єсли в окопы впопучленців стрьомно....
Краще ×вдупу чим кулю в лоба??
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06.10.2021 22:26 Відповісти
Там русьге мир, там псиной пахнет... Они не хотели жить в биндеровской Украине с распятыми мальчиками на заборах и злобными фашистами, вот пусть теперь в полном объеме вкушают русьге мир. Приятного аппетита, "кормильцы" Украины
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06.10.2021 22:27 Відповісти
то про пытки в кацапских колониях, то про тр**уют деньги в ОРДЛО! З@**@ли! В украинских колониях ВСЁ тоже самое, ничем не отличается! Разберитьесь здесь! накуй нужно то ОРДЛО!
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06.10.2021 22:55 Відповісти
нда, бяда тк бяда, ау киеве зеля зря пропадает за понюшку кокса
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06.10.2021 22:57 Відповісти
А например про зону №77 в Бердянске Денисова ничего не хочет рассказать? там всё хорошо? кто не ленивый, забейте в ютуб "Бердянск зона 77", но это происходит не только в этой зоне, а повсеместно и в СИЗО тоже...
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06.10.2021 22:59 Відповісти
та шо там в колонии...
тут вроде на свободе отморозки забивают полчаса, до смерти, человека, в магазине, а второго до полусмерти возле магазина
и никто им , НИКТО - слова не сказал
во мы дожились
и шо мы ... люди ???
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06.10.2021 23:14 Відповісти
Я даже больше скажу!Коллекторы Мецгеры угрожают отправить должников в Изоляцию,где по их мнению,точно выбьют не только долг,но и положение и позицию неугодное правящей верхушке.Шо на этом ещё не играли?Ну скоро поиграют https://youtu.be/9Zmts993Rx0
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06.10.2021 23:14 Відповісти
Може нещасним підвищити пенсії чи прирівняти до УБД?
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07.10.2021 08:29 Відповісти
 
 