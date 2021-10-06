Початок операції щодо "вагнерівців" санкціонував міністр Таран, скасування не було, її просто зірвали, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що йому вдалося через власні джерела отримати план захоплення "вагнерівців" та ознайомитися з ним.

Про це він сказав журналістам після засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Бутусов зазначив, що перевірив ці документи на достовірність і впевнений в їх оригінальності.

"Я стверджую, що цей план операції був підготовлений 22 червня 2020 року. 1 липня за візою начальника Головного управління розвідки Міноборони цей план надійшов до міністра оборони Андрію Тарана. І він підписав план захоплення російських терористів. На жаль, досі слідча комісія не дала жодної оцінки цих документів. За словами голови комісії, створюється враження, що це якась окрема ініціатива або погано підготовлена ​​операція. Насправді, ні, це не було окремою ініціативою когось із ГУР МО, і навіть Василя Бурби. Це документ за підписом міністра оборони України, де повністю розписано план спецоперації", - сказав він.

Журналіст підкреслив, що важливо встановити, чому початок операції було документально оформлено і санкціоновано підписом міністра, а її скасування – ні: "Ніхто не віддав наказ, ніхто не розписався. Замість цього створили колгосп у кабінеті президента, запросивши багато людей, яким в силу своїх посадових обов'язків зовсім не треба було знати про те, що відбувається. Чому там у принципі був глава Офісу президента Андрій Єрмак? Як його посадові обов'язки передбачають ознайомлення з секретними діями спецслужб?".

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Бутусов вважає, що операція з розвідувальної перетворилася на контррозвідувальну і полягає в пошуку зрадників, що зірвали операцію і приносять шкоду національній безпеці нашої країни. Для цього мають бути проведені слідчі дії, яких немає вже більше року.

З приводу заяви голови ТСК про те, що Бутусов давав неправдиві відомості, він заявив, що про це на сьогоднішньому засіданні Комісії не йшлося.

"Я дав свідчення і висловив свою позицію, можу детально пояснити кожну фразу. Я написав 28 серпня 2020 року про це статтю. Давайте подивимося, хто бреше в цій ситуації. Чому президент сказав у серпні 2020 року: "Це маячня". Чому у вересні 2020 року Андрій Єрмак на програмі Шустера сказав, що мої слова - вигадка. Тепер минуло 14 місяців. Все, що я сказав, розслідує комісія, а все те, що сказали Єрмак і Зеленський виявилося брехнею, що встановила сама комісія.

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Моя позиція - в тому, щоб була правова оцінка. Але сьогодні є тільки політична оцінка з боку "слуг народу", які фактично виступають адвокатами", - зазначив він.