УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11394 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
24 164 67

Початок операції щодо "вагнерівців" санкціонував міністр Таран, скасування не було, її просто зірвали, - Бутусов

Початок операції щодо

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що йому вдалося через власні джерела отримати план захоплення "вагнерівців" та ознайомитися з ним.

Про це він сказав журналістам після засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Бутусов зазначив, що перевірив ці документи на достовірність і впевнений в їх оригінальності.

"Я стверджую, що цей план операції був підготовлений 22 червня 2020 року. 1 липня за візою начальника Головного управління розвідки Міноборони цей план надійшов до міністра оборони Андрію Тарана. І він підписав план захоплення російських терористів. На жаль, досі слідча комісія не дала жодної оцінки цих документів. За словами голови комісії, створюється враження, що це якась окрема ініціатива або погано підготовлена ​​операція. Насправді, ні, це не було окремою ініціативою когось із ГУР МО, і навіть Василя Бурби. Це документ за підписом міністра оборони України, де повністю розписано план спецоперації", - сказав він.

Журналіст підкреслив, що важливо встановити, чому початок операції було документально оформлено і санкціоновано підписом міністра, а її скасування – ні: "Ніхто не віддав наказ, ніхто не розписався. Замість цього створили колгосп у кабінеті президента, запросивши багато людей, яким в силу своїх посадових обов'язків зовсім не треба було знати про те, що відбувається. Чому там у принципі був глава Офісу президента Андрій Єрмак? Як його посадові обов'язки передбачають ознайомлення з секретними діями спецслужб?".

Читайте також: Мене офіційно запросили дати свідчення ТСК щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців". Планую повідомити нові докази, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Бутусов вважає, що операція з розвідувальної перетворилася на контррозвідувальну і полягає в пошуку зрадників, що зірвали операцію і приносять шкоду національній безпеці нашої країни. Для цього мають бути проведені слідчі дії, яких немає вже більше року.

З приводу заяви голови ТСК про те, що Бутусов давав неправдиві відомості, він заявив, що про це на сьогоднішньому засіданні Комісії не йшлося.

"Я дав свідчення і висловив свою позицію, можу детально пояснити кожну фразу. Я написав 28 серпня 2020 року про це статтю. Давайте подивимося, хто бреше в цій ситуації. Чому президент сказав у серпні 2020 року: "Це маячня". Чому у вересні 2020 року Андрій Єрмак на програмі Шустера сказав, що мої слова - вигадка. Тепер минуло 14 місяців. Все, що я сказав, розслідує комісія, а все те, що сказали Єрмак і Зеленський виявилося брехнею, що встановила сама комісія.

Також читайте: "Зливом" спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський підірвав довіру міжнародних партнерів до України, - Порошенко

Моя позиція - в тому, щоб була правова оцінка. Але сьогодні є тільки політична оцінка з боку "слуг народу", які фактично виступають адвокатами", - зазначив він.

Автор: 

ТСК (373) Бутусов Юрій (3590) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
ТБ-канали Коломойського 1+1, Ахметова "Україна", Пінчука ICTV, СТБ, Фірташа Интер не переймаються офшорами бариги Зеленського, їх не хвилює державна зрада Зеленського в справі вагнерівців.
Олігархи ЗА Зеленського і "боротьба з олігархами" - чергова вистава для тупуВатного плебсу.
показати весь коментар
06.10.2021 22:24
+37
Они будут врать и снова врать, попадаться и придумывать новое вранье, чтобы перебить старое. Будут придумывать новые шоу, чтобы перебить свежую информацию по этому делу. Приплетут Пороха, приплетут Бутусова, приплетут кого угодно чтобы только забить белым шумом эту тему. Будут сцать прямо в глаза, как и сейчас, и делать вид, что ничего не происходит. Они просто по другому не способны в принципе.
показати весь коментар
06.10.2021 22:40
+28
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку. Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності.
Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
показати весь коментар
06.10.2021 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та зеля лично в мацкву шифровку передавал, азбукой морзе, инструментом, по клавишвм, фортепьяны
показати весь коментар
06.10.2021 22:24 Відповісти
Я не понимаю , сколько можно не верить , что лично зеленский и есть - предатель ! Он лично назначил агента фсб ермака и допустил к гостайне, нагло брехал гражданам , что спецоперация бред ,а через год , хитросделанные ,выбрав удачный момент (лукашеску захватил блогера ,принудительно посадив самолёт ) ,признали факт существования спецоперации , но перекрутили акценты
показати весь коментар
06.10.2021 23:17 Відповісти
ты *******?
показати весь коментар
07.10.2021 10:56 Відповісти
ТБ-канали Коломойського 1+1, Ахметова "Україна", Пінчука ICTV, СТБ, Фірташа Интер не переймаються офшорами бариги Зеленського, їх не хвилює державна зрада Зеленського в справі вагнерівців.
Олігархи ЗА Зеленського і "боротьба з олігархами" - чергова вистава для тупуВатного плебсу.
показати весь коментар
06.10.2021 22:24 Відповісти
Я так розумію, що Таран примазався до операції на завершальному етапі.
показати весь коментар
06.10.2021 22:48 Відповісти
Він міністр ,тобто ТОП-менеджер. Він не повинен нею займатись .
показати весь коментар
07.10.2021 09:19 Відповісти
так, думав лавровий вінок отримає, але не прорахувавув який високий рівень займають зрадники країни
показати весь коментар
07.10.2021 10:58 Відповісти
Точно. Юлят пейсатые государственники.
показати весь коментар
06.10.2021 22:26 Відповісти
Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку. Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності.
Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
показати весь коментар
06.10.2021 22:28 Відповісти
Повірте, що самий закінчений зелефан в цей момент НЕ зрозумів, що це державна зрада. Тому що йому просто "какаяразніца". Бубачка хароший. Особисто знаю, що кажуть штук десять сусідів-прихильників шмарклі.
показати весь коментар
06.10.2021 22:58 Відповісти
У зебілів нема мізків, вони взагалі не розуміють, про що мова.
Проковтнули вагнерівців, прожували пандору.
Максімум, що скаже наріт - його підставили.
показати весь коментар
06.10.2021 23:02 Відповісти
Главное чтобы по Г+Г правильно растлумачили

показати весь коментар
06.10.2021 23:05 Відповісти
Ось так...кросіво...блд...
показати весь коментар
06.10.2021 23:09 Відповісти
Теперь будут шить Бутусову разглашение государственной тайны!
Это как минимум.
И выяснится вскоре, что была спецоперация и хотели сцапать вагнеровцев, но помешал Бутусов!
показати весь коментар
06.10.2021 22:30 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2021 22:41 Відповісти
І Порошенка якось притягнуть.
показати весь коментар
06.10.2021 22:49 Відповісти
Я думаю , многим и в.ч. Бутусову уже пох ,что на них будут шить эти коллаборанты , предатели и воры.
показати весь коментар
07.10.2021 09:20 Відповісти
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
показати весь коментар
06.10.2021 22:32 Відповісти
просто пiсня стьоб в процишина
показати весь коментар
06.10.2021 22:46 Відповісти
Зеленский, Ермак и Ко похожи на унтер-офицерских жен, которые выпорят сами себя? Не смешите Бенины тапочки. Такого не может быть в принципе.
показати весь коментар
06.10.2021 22:32 Відповісти
Они будут врать и снова врать, попадаться и придумывать новое вранье, чтобы перебить старое. Будут придумывать новые шоу, чтобы перебить свежую информацию по этому делу. Приплетут Пороха, приплетут Бутусова, приплетут кого угодно чтобы только забить белым шумом эту тему. Будут сцать прямо в глаза, как и сейчас, и делать вид, что ничего не происходит. Они просто по другому не способны в принципе.
показати весь коментар
06.10.2021 22:40 Відповісти
Пока гои терпят , но всему есть предел ! Вспомните судьбу Каддафи и Чаушеску !
показати весь коментар
07.10.2021 00:34 Відповісти
та ярмачок всех здал, он ж ришелье, а ришелье был способен крышевать не тока пивные киоски
показати весь коментар
06.10.2021 22:48 Відповісти
У вас там все дебилы? Ну кроме того, что заднеприводные
показати весь коментар
07.10.2021 04:49 Відповісти
Таких дебилов допустили к власти что в дурдоме подобных не найти.
показати весь коментар
06.10.2021 22:52 Відповісти
В том -то и дело , что НАОБОРОТ - дебилы допустили ЯНЕЛОХОВ ,которые дебилам «ничего не должны «
показати весь коментар
07.10.2021 00:37 Відповісти
короче так: зеленая плесень финансирует путькина в войне на донбасе, сливает всю инфу, обворовывает Украину и выводит деньги в офшор.
показати весь коментар
06.10.2021 22:55 Відповісти
ФАКТ ! Только слепой этого не видит !
показати весь коментар
07.10.2021 00:39 Відповісти
шо за манера ходить в интернет бухим?
показати весь коментар
06.10.2021 23:04 Відповісти
Попробовать, понять и простить..... )))
показати весь коментар
06.10.2021 23:46 Відповісти
З задоволенням послухаю пані за вагнерівців, за шефіра, за юзіка, який їздить за 300тис мерсі, за офшорчики жида зєльцмана, за його співпрацю з каломойшою...а, і чому заборгованість по виплатам у армії, чому перестали будувати мешкання для військових, чому перестали стріляти?
показати весь коментар
06.10.2021 23:13 Відповісти
Я не розумію, до чого тут так багато проблем і писанини від шанованого мною пана Юрія Бутусова? Товарісчі Зєлєнскій у Трускавці добровільно зробив явку з повиною. Все. Інше має значення лише як фон, антураж до скоєння Зєлєнскім акту державної зради. Ці всі Дкмченки з Єрмаками на тлі цього зізнання головного винуватця не є вже настільки важливими. Вони підуть як співучасники.
показати весь коментар
06.10.2021 22:58 Відповісти
А это было ясно , ещё год назад ! Простая логика и факты
показати весь коментар
07.10.2021 00:44 Відповісти
зебил не способен
1.сделать ан 178, оплот2
2.сапсан
3.обновление су27
4.новое зрк
5. доделать кентавры
выносите гада.
показати весь коментар
07.10.2021 08:31 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2021 23:03 Відповісти
а зелибобы вам насцут в глаза, и при поддержке 73% умалишенных, что вы сделаете?
показати весь коментар
06.10.2021 23:10 Відповісти
Не повторяйте манипуляции , там нет, давным-давно и не было 73%
показати весь коментар
07.10.2021 00:47 Відповісти
В керівництві держави точно є зрадник! Треба обов'язково його встановити та покарати інакше це крах!!!
показати весь коментар
06.10.2021 23:11 Відповісти
"Огласите, пожалуйста, весь список" (С) Если бы один.
показати весь коментар
06.10.2021 23:13 Відповісти
А гугліть- чиї родичі є в паРашці серед наших можновладців...мовчу вже про кумівство_пов'язані майже всі...))
показати весь коментар
07.10.2021 00:05 Відповісти
Ну Вы и наивный Офшорный Квартал 95 цинично ссыт в глаза украинцам , насмехаясь над простачьем
показати весь коментар
07.10.2021 00:53 Відповісти
Зелені зрадники
показати весь коментар
06.10.2021 23:24 Відповісти
Зеля ворог.
показати весь коментар
06.10.2021 23:34 Відповісти
Ещё и подерутся из-за того, что неправильно поделили шкуру неубитого медведя.
показати весь коментар
06.10.2021 23:36 Відповісти
Так боялись еврея Вальцмана, что выбрали жида Зеленского. Зебилы .
показати весь коментар
07.10.2021 00:53 Відповісти
ИМПИЧМЕНТ!!! ПЕРЕВЫБОРЫ В ВР!!!
показати весь коментар
07.10.2021 03:11 Відповісти
думаю штаты знали и обеспечивали и обеспечивали безопасный коридор для самолета с кацпадлюками.
................
но задумка была украинская и ето не одного месяца работа - собрать 30+ кацапских падлюк-тварей в один самолет.
но потом пришло зеленое падло, со всем своим стадом, и все кацапам слило .....
показати весь коментар
07.10.2021 05:36 Відповісти
Бутусов канечна малядец, но что єто за операция, где просто журналист, до пусть главред, через собственные источники достает такую инфу??? Как вообще такое возможно? Что у них там с секретностью.....???
То через две границы пешком напрямую ходят, то спецоперации всем баром читают......!!!!
показати весь коментар
07.10.2021 06:56 Відповісти
всем отбой - спать...
показати весь коментар
07.10.2021 07:23 Відповісти
Кина не будет,электричество кончилось. (с)
показати весь коментар
07.10.2021 08:13 Відповісти
Тарас Чорновіл сказав, що ми довго ще будемо розгрібати лайно після Зеленського
показати весь коментар
07.10.2021 08:18 Відповісти
Прямо так и сказал? Вот это поступок,настоящий казак!
показати весь коментар
07.10.2021 08:24 Відповісти
Батько в Тараса був хороший.
показати весь коментар
10.10.2021 10:57 Відповісти
Очень благодарен ЦЕНСОРУ - он выполняет очень важную роль: с помощью предоставления возможности словесного общения "однодумцев" на своем форуме снижает риск выхода социального напряжения на улицу. А что, пообщались между собой, один другого поддержал, дркугой третьего и т.д., кто-то еще и бабки заработал. И УСЬО. ЦЕНЗОР - РЕСПЕКТ!!!
показати весь коментар
07.10.2021 09:51 Відповісти
а чому Бурба доповідав при людях які не мають доступу до держ.таємниці?
він офіцер СБ чи чоколядний "чаво ізволітє"?!
показати весь коментар
07.10.2021 10:04 Відповісти
если даже у Бутусова есть стукачек, имеющий доступ к гостайне, то что уже говорить о ***** и его гопкомпании? у кремляди, без сомнения, доступ в режиме реального времени.
показати весь коментар
07.10.2021 10:45 Відповісти
 
 