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ЦВК затвердила нові правила оформлення бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками

ЦВК затвердила нові правила оформлення бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти у боротьбі з кандидатами-двійниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, для цього введуть порядкові номери у відповідних графах бюлетенів.

У Комісії вважають, що це полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборчої агітації, а виборцям - допоможе здійснити усвідомлений вибір. Також у виборчій комісії зазначили, що порядкові номери, зазначені у виборчому бюлетені, не змінюватимуться, навіть якщо хтось із кандидатів вирішить зняти свою кандидатуру або буде скасована реєстрація кандидата.

ЦВК також затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року для голосування в одномандатних виборчих округах № 184 і № 197. Вони будуть світло-фіолетовими з двоколірним водяним знаком та захисними волокнами, зокрема, графічними антисканерними елементами.

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Під час друку бюлетенів використають захисні фарби, які світитимуться під дією ультрафіолету. Текст друкуватиметься державною мовою лише з одного боку. Також на бюлетені буде вказано номер виборчої дільниці.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

В ОВО №197 кандидатами були зареєстровані два Віталії Олександровичі Войцеховські. Один із них нещодавно повністю змінив своє ім'я. Поліцейські Черкаської області почали розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права у зв'язку з реєстрацією "двійника" кандидата в народні депутати.

Автор: 

ВР (14975) вибори (6689) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+2
2016
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06.10.2021 23:07
+1
разноцветные картинки с водяными знаками, защитными волокнами и неменяющимися номерами, светящиеся под ультрафиолетом с государственным языком только на одной стороне,
вроде ничего не забыл...
и тут бац, по старинке, звонок арахимического покемона в избирательный участок - и все пошло прахом....
все таки собаки, когда им делать не особо есть шо, находят себе другую занятку.
но как для филателиста - ети бюллетени представляют несомненный интерес...
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06.10.2021 23:15
+1
А не дешевле ли их будет на сотенных купюрах печатать?
И как это поможет избежать фальсификаций?
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07.10.2021 06:51
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2016
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06.10.2021 23:07 Відповісти
2021
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06.10.2021 23:08 Відповісти
Це вже яка рехформа??
Кістка лохам та НЕлохам...
Зерошенкізм...
може ще й + сосциалізм + присмакувати авторитаризмом +націоналізмом+гетьманством+ дучизмом+каудільоізмом+ маоизмом..
Та любим "ІЗМОМ"..
🤗
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06.10.2021 23:11 Відповісти
разноцветные картинки с водяными знаками, защитными волокнами и неменяющимися номерами, светящиеся под ультрафиолетом с государственным языком только на одной стороне,
вроде ничего не забыл...
и тут бац, по старинке, звонок арахимического покемона в избирательный участок - и все пошло прахом....
все таки собаки, когда им делать не особо есть шо, находят себе другую занятку.
но как для филателиста - ети бюллетени представляют несомненный интерес...
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06.10.2021 23:15 Відповісти
На пілоні ще забула..))
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06.10.2021 23:20 Відповісти
А "карусєлі"??
Галасаванійо "диджитальнойо" кака в паРашці??
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06.10.2021 23:18 Відповісти
А не дешевле ли их будет на сотенных купюрах печатать?
И как это поможет избежать фальсификаций?
показати весь коментар
07.10.2021 06:51 Відповісти
 
 