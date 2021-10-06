ЦВК затвердила нові правила оформлення бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти у боротьбі з кандидатами-двійниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, для цього введуть порядкові номери у відповідних графах бюлетенів.

У Комісії вважають, що це полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборчої агітації, а виборцям - допоможе здійснити усвідомлений вибір. Також у виборчій комісії зазначили, що порядкові номери, зазначені у виборчому бюлетені, не змінюватимуться, навіть якщо хтось із кандидатів вирішить зняти свою кандидатуру або буде скасована реєстрація кандидата.

ЦВК також затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року для голосування в одномандатних виборчих округах № 184 і № 197. Вони будуть світло-фіолетовими з двоколірним водяним знаком та захисними волокнами, зокрема, графічними антисканерними елементами.

Читайте також: На виборах мера Харкова братимуть участь 13 кандидатів - місцевий виборчком завершив реєстрацію

Під час друку бюлетенів використають захисні фарби, які світитимуться під дією ультрафіолету. Текст друкуватиметься державною мовою лише з одного боку. Також на бюлетені буде вказано номер виборчої дільниці.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

В ОВО №197 кандидатами були зареєстровані два Віталії Олександровичі Войцеховські. Один із них нещодавно повністю змінив своє ім'я. Поліцейські Черкаської області почали розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права у зв'язку з реєстрацією "двійника" кандидата в народні депутати.