Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора
Зараз вживаються заходи для встановлення місця перебування двох посадових осіб "Укрексімбанку", яким мають оголосити підозру у справі про перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"6 жовтня 2021 з метою здійснення процесуальних дій представники окружної прокуратури та органу дізнання Голосіївського управління поліції прибули в банк. За словами керівництва банку, ці особи не перебувають на робочих місцях - одна з цих осіб склала службові повноваження, інша - написала заяву про звільнення. Причин відсутності згаданих осіб, поки не звільнених, на робочих місцях адміністрація банку не повідомила", - сказано в повідомленні.
Слідчі і процесуальні дії в кримінальному провадженні тривають, додали у відомстві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.
6 жовтня співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри.
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🤣
- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».
другой свалил через черный выход (не путать со входом) и с криком "с каждого не сорвешь", ушел в подполье, примеривая маску, которую надо менять каждые два часа...
удобная иногда штука оказывается...
было бы сверхглупостью, они же ето там за ето именно и грохнут.
нет человека - некому отдавать долг.
ето еще большой ученый, друг детей и спортсменов тов. сталин знал.
на кацапию махнуть? - можно конечно, но холодно - ни пляжей, ни ламбады, одно гавнище по колено куда не ступи и опять же не факт,
шо должники ордловские не приcкачут утром по росе.
остается историческя родина - туда бы правоохранителям и ломануться, если бы они не были зелеными...
а так висяк...
"Фінансування терористів днр - це нормально, я і моя дружина теж фінансуємо терористів,- Арахамія
бiльшiсть не чуе i не бачить - iм позакладало i в очах зтемнiло.
стандарти бібісі,га?
При Порошенко волали б про напад і погрози і як Порох нічого з цим не робить а Зара це просто "конфлікт".
КОРОЧЕ ДЕНЕЖКИ ТЮ ТЮ
вопрос - СБУ займётся уже обысками или ждёт пока все бумаги уничтожат ? 😀😀😀
Бо как-то беспокойно.
Небось айтишник и безопасник заставляли Мецгера кредиты ДНР выдавать и журналистов крутить.
Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов..."
В туалеті дивились?
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445977598039937027 1 ч
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает
на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко. Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Ищут, ни как не могут найти....))))