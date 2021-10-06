Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Зараз вживаються заходи для встановлення місця перебування двох посадових осіб "Укрексімбанку", яким мають оголосити підозру у справі про перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"6 жовтня 2021 з метою здійснення процесуальних дій представники окружної прокуратури та органу дізнання Голосіївського управління поліції прибули в банк. За словами керівництва банку, ці особи не перебувають на робочих місцях - одна з цих осіб склала службові повноваження, інша - написала заяву про звільнення. Причин відсутності згаданих осіб, поки не звільнених, на робочих місцях адміністрація банку не повідомила", - сказано в повідомленні.

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Слідчі і процесуальні дії в кримінальному провадженні тривають, додали у відомстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.

6 жовтня співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри.