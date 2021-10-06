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Новини
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Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці шукають двох співробітників

Зараз вживаються заходи для встановлення місця перебування двох посадових осіб "Укрексімбанку", яким мають оголосити підозру у справі про перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"6 жовтня 2021 з метою здійснення процесуальних дій представники окружної прокуратури та органу дізнання Голосіївського управління поліції прибули в банк. За словами керівництва банку, ці особи не перебувають на робочих місцях - одна з цих осіб склала службові повноваження, інша - написала заяву про звільнення. Причин відсутності згаданих осіб, поки не звільнених, на робочих місцях адміністрація банку не повідомила", - сказано в повідомленні.

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Слідчі і процесуальні дії в кримінальному провадженні тривають, додали у відомстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.

6 жовтня співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри.

Автор: 

Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+22
Нові кредитні карти від Укрексімбанку
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06.10.2021 23:42
+15
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06.10.2021 23:34
+14
Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід. Тому прокурори не змогли вручити підозри бандитам "Укрексімбанку". Не розумію, чи вони нас всіх вважають настільки тупими, чи у Венедіктової лижі до друга сім'ї Зеленських не їдуть.
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06.10.2021 23:34
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Журналіста телеканалу «Ісландія» Василя Крутчака не пустили на прес-конференцію голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера."Ты не пройдешь!" А як було весело поливати лайном і тролити свинями минулу владу!

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06.10.2021 23:32 Відповісти
Ага. "Я не дорогенька" и избиение с трехэтажными матами от представителей власти. Почти одно и тоже.
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06.10.2021 23:38 Відповісти
Обирали ж чесних нових літс які не крадуть і не брешуть на чолі з простим чуваком з народу. В чому ж справа?
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06.10.2021 23:38 Відповісти
То ж мекалка зепотворна...
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06.10.2021 23:41 Відповісти
Скабєєва привіт!
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06.10.2021 23:39 Відповісти
тебе порівнювать з розумним, теж немає ніякого смисла
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06.10.2021 23:43 Відповісти
Пожарних підключити теба-спалилися..
🤣
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06.10.2021 23:32 Відповісти
Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід. Тому прокурори не змогли вручити підозри бандитам "Укрексімбанку". Не розумію, чи вони нас всіх вважають настільки тупими, чи у Венедіктової лижі до друга сім'ї Зеленських не їдуть.
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06.10.2021 23:34 Відповісти
Да ладно) Неужели уже покинули территорию Украины?)
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06.10.2021 23:34 Відповісти
Цікаво чому Мецгеру не вручили повідомлення про підозру?
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06.10.2021 23:36 Відповісти
Та да. Там уголовка до 7 лет на казенных харчах.
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06.10.2021 23:39 Відповісти
Винний в увсьому Мацгера , а втекли його холуі- виконавці 😆
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06.10.2021 23:40 Відповісти
Сидеть то им. Зеля кума все-равно спасет. Не прикапывать же его?
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06.10.2021 23:42 Відповісти
те кто финансирует дыныры лично крышуется клоуном на лисапеде, мецгер пьёт кофе, а две шестёрки сбежали.
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07.10.2021 09:43 Відповісти
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06.10.2021 23:34 Відповісти
******** цирк, зелибобы неприкасаемы
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06.10.2021 23:34 Відповісти
😀😀😀

- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».

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06.10.2021 23:59 Відповісти
Всі ці мецгери розуміють лише мову лютого 2014го. Коли все це ригівське бидло жалюгідно скавчало і вибачалось на колінах на центральних площах. А до цього такі круті були. Як ось ці Мецгери, тіщенки і інше сміття зеленського.
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07.10.2021 00:16 Відповісти
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06.10.2021 23:34 Відповісти
В ОП проверьте они как тараканы туда бегут ОП своих не бросает
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06.10.2021 23:35 Відповісти
один от стыда сложил полномочия и от него же скрылся в направленни теплых стран, пляжей, ламбады прочих невыносимых лишений.
другой свалил через черный выход (не путать со входом) и с криком "с каждого не сорвешь", ушел в подполье, примеривая маску, которую надо менять каждые два часа...
удобная иногда штука оказывается...
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06.10.2021 23:39 Відповісти
короче висяк, расходимся....
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06.10.2021 23:44 Відповісти
И я не удивлюсь сильно если выплывет в Раше или у орков.
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06.10.2021 23:44 Відповісти
на его месте в ордло соваться, если он им одолжил 50 лимонов?
было бы сверхглупостью, они же ето там за ето именно и грохнут.
нет человека - некому отдавать долг.
ето еще большой ученый, друг детей и спортсменов тов. сталин знал.
на кацапию махнуть? - можно конечно, но холодно - ни пляжей, ни ламбады, одно гавнище по колено куда не ступи и опять же не факт,
шо должники ордловские не приcкачут утром по росе.
остается историческя родина - туда бы правоохранителям и ломануться, если бы они не были зелеными...
а так висяк...
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07.10.2021 00:01 Відповісти
Скоро на всех телеканалах страны:

"Фінансування терористів днр - це нормально, я і моя дружина теж фінансуємо терористів,- Арахамія
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07.10.2021 00:07 Відповісти
так i е - все це зелено стадо грае на пiанiнi кацапсько-ордловслку мурку....
бiльшiсть не чуе i не бачить - iм позакладало i в очах зтемнiло.
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07.10.2021 00:27 Відповісти
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06.10.2021 23:40 Відповісти
Нові кредитні карти від Укрексімбанку
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06.10.2021 23:42 Відповісти
Рыла кувшинные.
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06.10.2021 23:45 Відповісти
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06.10.2021 23:55 Відповісти
Конфлікт"...
стандарти бібісі,га?

При Порошенко волали б про напад і погрози і як Порох нічого з цим не робить а Зара це просто "конфлікт".
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06.10.2021 23:46 Відповісти
А хто небудь згадав про ойтішніга з укрексімбанку? Що тепер з ним буде? Він навіть камеру не зміг вимикнути. Пізділі всім банком і викинули на вулицю з вовчим квитком?
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06.10.2021 23:48 Відповісти
З нього такий айтішнік як з мене папа римський, якщо навіть не зміг видалити "безвозвратно" відео.
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06.10.2021 23:50 Відповісти
Ну тут вопрос, по рукожопству или специально))) Может он из команды претендента на должность))) Или понимал чем это все закончится, ведь камер по банку то хватает и свидетелей куча)
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07.10.2021 00:01 Відповісти
Шо, опять? Теперь в Израиле ищите!
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06.10.2021 23:48 Відповісти
ну если в Ростове не всплывут, то таки да, поехали успокаивать нервы на Ибицу
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07.10.2021 00:06 Відповісти
ничо, у лягушонка кармета есть еще 9 жизней и билет одну сторону до омана
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06.10.2021 23:50 Відповісти
Короче выдали ЛИПОВЫЙ кредит 60 млн долларов из денег украинских налогоплательщиков ЯКОБЫ на покупку ТРЦ Скай Молл , хотя ТРЦ был куплен Фурсиным , который живет в мацкве
КОРОЧЕ ДЕНЕЖКИ ТЮ ТЮ
вопрос - СБУ займётся уже обысками или ждёт пока все бумаги уничтожат ? 😀😀😀
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06.10.2021 23:54 Відповісти
А за шкафом дивилися? А під диваном?
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06.10.2021 23:59 Відповісти
Айбин больной?
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07.10.2021 00:15 Відповісти
НЕЗРОЗУМІЛО,,,,,МКЕЦГЕРИ,,,ПОТІМ РЕТРІВЕРИ,,,,В КІНЦІ КІНЦІВ ЦЕ УКРАЇНА ЧИ МЛЛЛЛЛЛЛЛЯ ЛЯНДІЯ,,,ДЕ НОРМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ,,,УСІ СХОВАЛИСЯ,,,,А ПОТІМ БУДУТЬ ХОДИТИ З НАДУТИМИ БАРАБАНАМИ,,,,ВЛАДА ГІВНО,,,,НІЧОГО НЕ ГАРАНТУЄ,,,,ОДНА ГАРАНТІЯ НАБИВАННЯ ВЛАСНИХ КИШЕНЬ,,,,ПІПЄЦ,,,,,
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07.10.2021 01:13 Відповісти
Це міні конструкція ситуації у країні - команду дає керівник, а винуватими роблять виконавців. Мецгер, як керівник, дав команду своїм підлеглим із служби безпеки вчинити певні злочинні дії. Цікаво, що повинні були робити підлеглі? Послати керівника? У масштабах країни певні злочинні команди дає Зєлєнскій через Єрмака, чи Татарова. Хто ж буде козлом відпущення? Силовики? Вєнєдіктова? Коливан-Стефанчук? Радив би їм подивитися на те, як були злиті працівники служби безпеки банку, щоб врятувати Мецгера. Так само будуть злиті і вони. Бо царь - хороший, а вони - розхідний матеріал. Цікаво, їх теж будуть ось так шукати і звільняти заднім числом?
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07.10.2021 01:16 Відповісти
А Мецгера не ищут? С ним все норм?
Бо как-то беспокойно.

Небось айтишник и безопасник заставляли Мецгера кредиты ДНР выдавать и журналистов крутить.
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07.10.2021 02:08 Відповісти
Похоже, что Мецгер до сих пор скрывается в банке и из окон этого банка кидает тяжелые прдметы в протестующих)))

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07.10.2021 03:56 Відповісти
ЗеСкотство процветает
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07.10.2021 03:49 Відповісти
"
Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов..."

В туалеті дивились?
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07.10.2021 04:06 Відповісти
прям правовое государство какое-то. а если опальный журналист или простой смертный попадет в такую передрягу тоже все возбудятся от последнего опарыша-депутата и до комитета ВР ?думаю нет. вот что янки животворящие делают !
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07.10.2021 05:49 Відповісти
у зеленых есть козырь - передать дело в сбу... баканов своих отмажет
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07.10.2021 07:30 Відповісти
Уявляю, такий Жеглов приходить до Ручєчніка і каже: "Я хочу вручити вам підозру".
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07.10.2021 08:48 Відповісти
Геша, ми прийдемо завтра садити тебе в каталажку
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07.10.2021 09:46 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445977598039937027 1 ч



В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает
на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко. Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
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07.10.2021 09:56 Відповісти
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут дружинники всей столицы.
Ищут, ни как не могут найти....))))
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07.10.2021 10:29 Відповісти
 
 