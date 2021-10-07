Спецслужби РФ могли знати про плани затримати "вагнерівців" за кілька місяців до зриву операції, - "слуга народу" Безугла

Російські спецслужби могли знати про підготовку операції щодо затримання "вагнерівців" щонайменше з травня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після закритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади про це заявила її голова Мар'яна Безугла.

За її словами, ТСК отримала цю інформацію від розвідувального співтовариства.

Нардепка зазначила, що були надані певні докази, які враховуватимуться під час роботи ТСК.

Також Безугла відповіла на питання про інформацію, надану Юрієм Бутусовим. Нагадаємо, він заявив, що мав можливість ознайомитися з планом про захоплення російських терористів, який був санкціонований міністром оборони Андрієм Тараном. Журналіст поставив питання, чому в такому разі не було санкціонованого письмово рішення про скасування або перенесення операції.

"Бутусов не може знати про те, які документи надавалися комісії. Ця інформація закрита, і я не можу коментувати, з якими документами працювала комісія", - зазначила Безугла.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

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