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Спецслужби РФ могли знати про плани затримати "вагнерівців" за кілька місяців до зриву операції, - "слуга народу" Безугла

Спецслужби РФ могли знати про плани затримати

Російські спецслужби могли знати про підготовку операції щодо затримання "вагнерівців" щонайменше з травня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після закритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади про це заявила її голова Мар'яна Безугла.

За її словами, ТСК отримала цю інформацію від розвідувального співтовариства.

Нардепка зазначила, що були надані певні докази, які враховуватимуться під час роботи ТСК.

Також Безугла відповіла на питання про інформацію, надану Юрієм Бутусовим. Нагадаємо, він заявив, що мав можливість ознайомитися з планом про захоплення російських терористів, який був санкціонований міністром оборони Андрієм Тараном. Журналіст поставив питання, чому в такому разі не було санкціонованого письмово рішення про скасування або перенесення операції.

"Бутусов не може знати про те, які документи надавалися комісії. Ця інформація закрита, і я не можу коментувати, з якими документами працювала комісія", - зазначила Безугла.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Також читайте: Початок операції щодо "вагнерівців" санкціонував міністр Таран, скасування не було, її просто зірвали, - Бутусов

Автор: 

росія (65191) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+75
и так, спецслужбы кацапии знали, но всё равно отправили своих долбодятлов в Беларусь вручив им билеты на рейс в Стамбул, который следовал через воздушное пространство Украины и который могли бы посадить в Киеве под каким-либо предлогом? это лютый пиз_дец какой-то, это даже не кокс, скорее ЛСД
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07.10.2021 00:43
+58
Там безугла (безглузда як її називають) ще не очолила ТСК по офшорам?
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07.10.2021 00:34
+53
Спецслужби РФ знали що у нас буде преЗЕдент йолоп і його команда даунів за пів року до виборів
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07.10.2021 00:32
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<<Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.>>

От куда ж тут зрада, из чего высосана?

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-ta-oleksandr-lukashenko-obgovorili-pitan-62557 Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе
https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-ta-oleksandr-lukashenko-obgovorili-pitan-62557 5 августа 2020 года - 14:25
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07.10.2021 10:36 Відповісти
Пытается фиговым листком сраку Зелениского прикрыть! Ну не хватает его , не хватает! Уже столько версий! Ну сам же Зеленский сказал что Лукашенко о боевиках предупредил!
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07.10.2021 10:50 Відповісти
Никто ничего не пытается прикрыть,потому что это нудистский пляж,всем пох.
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07.10.2021 11:11 Відповісти
Безвугля вона що, ГРУ РФ лічно допросила ?...
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07.10.2021 12:21 Відповісти
Спецоперація все ж була, готувалася і досить успішно, а Єрмак і Зеленський брехали... Залишилося з"ясувати хто з них зрадник, повісити відповідний бейдж на лоба і посадити...
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07.10.2021 12:36 Відповісти
Білборди з написами "Зеленський і Єрмак брехали про вагнергейт" мають з"явитися по всій країні...
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07.10.2021 12:41 Відповісти
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