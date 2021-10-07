УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14546 відвідувачів онлайн
Новини
2 001 20

За два роки на розробку і модернізацію "Дії" витратили 76 млн грн, - ЗМІ

За два роки на розробку і модернізацію

На розробку і модернізацію порталу та мобільного застосунку "Дія" протягом 2020-2021 років загалом витрачено 76,04 мільйона гривень.

Такі дані надали в Мінцифри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

З держбюджету використали 48,4 млн, а грантових коштів - 27,6 мільйона.

Зокрема, в межах проєкту TAPAS (за підтримки Уряду США) виділили: в 2019 році - 7 643 136 грн; у 2020 році - 6 408 432 грн; у 2021 році - 3 602 040 грн.

Читайте: У "Дії" з'являться два нові COVID-документи - про ПЛР-тестування і про те, що людина перехворіла на коронавірус, - Мінцифри

У межах проєкту EGAP (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації): у 2020 році - 5 779 116 грн; у 2021 році - 3 904 791 грн.

У межах проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Королівства Швеція): в 2021 році - 299 880 грн.

Автор: 

Мінцифри (1187) Дія (1125)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
07.10.2021 00:59
+10
100% криворізькі програмісти
показати весь коментар
07.10.2021 00:46
+8
И результат

показати весь коментар
07.10.2021 00:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И результат

показати весь коментар
07.10.2021 00:45 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 00:59 Відповісти
Це не дія, а якась грошова прірва...
показати весь коментар
07.10.2021 01:15 Відповісти
100% криворізькі програмісти
показати весь коментар
07.10.2021 00:46 Відповісти
криворуцьки вато-программисты
показати весь коментар
07.10.2021 01:21 Відповісти
Мінцифри анонсувало можливість відкриття офшору через додаток Дія.?
показати весь коментар
07.10.2021 00:57 Відповісти
отличная кормушка, при поддержке зе...
показати весь коментар
07.10.2021 01:10 Відповісти
хорошо быть диевым разрабом на подсосе зе, миллионы с неба )
показати весь коментар
07.10.2021 01:20 Відповісти
********* рулить!

Цікаво, коли вони вже нажеруться?
показати весь коментар
07.10.2021 01:21 Відповісти
Нехило Epamу отвалили через ФОПов
показати весь коментар
07.10.2021 01:42 Відповісти
за агрегатор данных из реестров некислая сумма
там из "разработки" три формы и два запроса

1. форма аутентицикации
2. форма меню
3. форма ответа

1. запрос на подтверждение аутентификации к реестру выданных паспортов
2. запрос к нужному реестру в зависимости от пункта меню
показати весь коментар
07.10.2021 05:15 Відповісти
Там все намного сложнее.
А следить за клиентом? - местоположение, прослушка разговоров, просмотр через камеры, доступ к месенджерам и клиентам соцсетей, доступ к банковским приложениям и прочее. И везде - пароли, пароли, пин-коды...
Конечно, это все пока не полном объеме за всеми, а по запросу. Просто в один прекрасный день про пользователя с его телефона сольют ВСЕ!! И доступ к этим данным получат получат не только спецслужбы, но и бандиты, что, впрочем в нашей стране одно и то же.
показати весь коментар
07.10.2021 06:39 Відповісти
Дорогенький Фьодоров, що тут сказати.
До речі, Фьодоров- перший куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;. Зараз куратором політтехнолог Януковича Подоляк.
показати весь коментар
07.10.2021 06:05 Відповісти
Разработку какой-то примитивной программки, которая криво работает? Ну молодцы, чё.
показати весь коментар
07.10.2021 07:11 Відповісти
семенченка нужно отпустить в обмен на изгон кац диверсантов новинского, ярославского, жеваго и тд
показати весь коментар
07.10.2021 08:27 Відповісти
І виоезультаті - вона ніхрена не працює коректно. Якщо в тебе немає нового паспорта, то ці поци навіть видати сертифікати на вакцину не можуть видати, хоча водійське посвідчення є.
показати весь коментар
07.10.2021 08:11 Відповісти
Значиться так, Дія в телефоні відрізняється від Дії в комп'ютері.

Краще зробіть наступним чином:

зайдіть на Приват і отримайте цифровий підпис, головне запам'ятайте пароль до файлу цифрового підпису;

зайдіть через комп'ютер на сайт Дія і авторизуйтеся через виданий вам файл цифрового підпису, введіть пароль до файлу;

заповніть форму з данними старого зразка паспорту;

вккажіть контактний телефон і електронну почтову скриньку на які вам будуть приходити документи.

Таким чином у вас з'явиться доступ до нормального ресурсу. Там, здається мені в розділі "Бізнес", з'явиться запит на сертифікат. Вам потрібно буде знову підвантажити файл цифрового підпису і погодитися на видачу сертифіката, який прийде вам на електронну скриньку.

Водійські права в Дії вам теж легше отримати через комп'ютерну версію. Для цього треба сфотографувати діючі права з обох сторін і підгрузити в Дію. Потім МРЕО розгляне питання і підключить електронну версію.
показати весь коментар
07.10.2021 11:09 Відповісти
Для використання цифрового підпису не обов'язково АЦСК Привату, якщо маєте інший варіант там їх трохи є в списку. Підійде і КНЕДП інших установ.
показати весь коментар
07.10.2021 11:19 Відповісти
где запрет олигархам заниматься имитацией бизнеса. тоесть они только покупают за демпинг ценам предприятия для их раздеребана. все имитации бизнеса облгазов и по электрике должны вернуться обратно под государство, осрбенно фирташа и жеваго
показати весь коментар
07.10.2021 08:25 Відповісти
Все нормальные айтишники давно и крепко на аутсорсе.Кто эту глючную хрень делал,я не знаю.В государственную организацию или банк (например) могут пойти только джуны и то чтобы опыта набраться (это год-полтора) и потом на аутсорс.
показати весь коментар
07.10.2021 09:34 Відповісти
 
 