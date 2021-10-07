За два роки на розробку і модернізацію "Дії" витратили 76 млн грн, - ЗМІ

На розробку і модернізацію порталу та мобільного застосунку "Дія" протягом 2020-2021 років загалом витрачено 76,04 мільйона гривень.

Такі дані надали в Мінцифри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

З держбюджету використали 48,4 млн, а грантових коштів - 27,6 мільйона.

Зокрема, в межах проєкту TAPAS (за підтримки Уряду США) виділили: в 2019 році - 7 643 136 грн; у 2020 році - 6 408 432 грн; у 2021 році - 3 602 040 грн.

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У межах проєкту EGAP (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації): у 2020 році - 5 779 116 грн; у 2021 році - 3 904 791 грн.

У межах проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Королівства Швеція): в 2021 році - 299 880 грн.