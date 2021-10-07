За два роки на розробку і модернізацію "Дії" витратили 76 млн грн, - ЗМІ
На розробку і модернізацію порталу та мобільного застосунку "Дія" протягом 2020-2021 років загалом витрачено 76,04 мільйона гривень.
Такі дані надали в Мінцифри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.
З держбюджету використали 48,4 млн, а грантових коштів - 27,6 мільйона.
Зокрема, в межах проєкту TAPAS (за підтримки Уряду США) виділили: в 2019 році - 7 643 136 грн; у 2020 році - 6 408 432 грн; у 2021 році - 3 602 040 грн.
У межах проєкту EGAP (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації): у 2020 році - 5 779 116 грн; у 2021 році - 3 904 791 грн.
У межах проєкту Підтримка DIA (за підтримки Уряду Королівства Швеція): в 2021 році - 299 880 грн.
Топ коментарі
+11 хужє не будєт
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+10 Ла-ла-ла-ла
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+8 18c49ed2
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Цікаво, коли вони вже нажеруться?
там из "разработки" три формы и два запроса
1. форма аутентицикации
2. форма меню
3. форма ответа
1. запрос на подтверждение аутентификации к реестру выданных паспортов
2. запрос к нужному реестру в зависимости от пункта меню
А следить за клиентом? - местоположение, прослушка разговоров, просмотр через камеры, доступ к месенджерам и клиентам соцсетей, доступ к банковским приложениям и прочее. И везде - пароли, пароли, пин-коды...
Конечно, это все пока не полном объеме за всеми, а по запросу. Просто в один прекрасный день про пользователя с его телефона сольют ВСЕ!! И доступ к этим данным получат получат не только спецслужбы, но и бандиты, что, впрочем в нашей стране одно и то же.
До речі, Фьодоров- перший куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;. Зараз куратором політтехнолог Януковича Подоляк.
Краще зробіть наступним чином:
зайдіть на Приват і отримайте цифровий підпис, головне запам'ятайте пароль до файлу цифрового підпису;
зайдіть через комп'ютер на сайт Дія і авторизуйтеся через виданий вам файл цифрового підпису, введіть пароль до файлу;
заповніть форму з данними старого зразка паспорту;
вккажіть контактний телефон і електронну почтову скриньку на які вам будуть приходити документи.
Таким чином у вас з'явиться доступ до нормального ресурсу. Там, здається мені в розділі "Бізнес", з'явиться запит на сертифікат. Вам потрібно буде знову підвантажити файл цифрового підпису і погодитися на видачу сертифіката, який прийде вам на електронну скриньку.
Водійські права в Дії вам теж легше отримати через комп'ютерну версію. Для цього треба сфотографувати діючі права з обох сторін і підгрузити в Дію. Потім МРЕО розгляне питання і підключить електронну версію.