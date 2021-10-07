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Президент ФРН Штайнмаєр на заходах у Бабиному Яру: Німці мало знають про Голокост, тому мені важливо бути тут

Президент ФРН Штайнмаєр на заходах у Бабиному Яру: Німці мало знають про Голокост, тому мені важливо бути тут

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що йому важливо бути на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, свою промову Штайнмаєр розпочав із цитування вірша Євгена Євтушенка "Бабин Яр", передає Цензор.НЕТ.

"Для німця, для Федерального президента Німеччини шлях сюди, до Бабиного Яру, важкий, водночас я вдячний, що я сьогодні тут", - зазначив політик.

За його словами, у пам'яті німців події часів Голокосту, які відбувалися на території України, мають неналежне місце.

Також читайте: Зеленський: Бабин Яр - спільна трагедія єврейського та українського народів

"...У Києві, в Одесі, у Бердичеві, Чернівцях, Мізочі та багатьох інших місцях. Хто в моїй країні, Німеччині, знає сьогодні про цей Голокост? Хто знає ці імена, просякнуті кров’ю? Всі ці місцини не мають належного місця в наших спогадах. Україна на нашій карті пам’яті залишається занадто блідою, занадто схематично зображеною. Тому мені важливо бути сьогодні тут", - наголосив Штайнмаєр.

Президент Німеччини підкреслив, що схиляє голову в глибокій жалобі і водночас відчуває глибоку вдячність за примирення.

"Примирення - це не те, чого можна вимагати. Його можна тільки дарувати. Тим більше я відчуваю вдячність за тісне партнерство, яке поєднує наші країни сьогодні. Тим більше я відчуваю вдячність за спільні основи, які ми разом сповідуємо: міжнародне право і людська гідність, свобода народів в їхньому політичному самовизначенні та територіальні цілісності, мирна і безпечна Європа", - зазначив політик.

Нагадаємо, 6 жовтня на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбуваються заходи до 80-х роковин трагедії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Церемонія до 80 роковин трагедії Бабиного Яру за участю Зеленського, Штайнмаєра і Герцога. ВIДЕО

Участь у них беруть президенти України, Ізраїлю та Німеччини, інші іноземні гості.

Автор: 

Бабин Яр (160) Німеччина (7357) Голокост (141) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+11
Ще менше твої німці знають про Голодомор.
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07.10.2021 00:58
+9
І про злочини більшовицько-єврейських комісарів
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07.10.2021 01:08
+8
Ми ще продовжуємо війну з москальськими нацистами, нічого не забуваємо...
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07.10.2021 01:07
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Ще менше твої німці знають про Голодомор.
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07.10.2021 00:58 Відповісти
необразованные они - кроме своей пивнушки с сосисками за углом - так вообще ничего не знают..
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07.10.2021 01:04 Відповісти
І про злочини більшовицько-єврейських комісарів
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07.10.2021 01:08 Відповісти
я зуею с ето штангенциркуля - немцы стока людей там положили и мало знают об етом?
от оно как, михалычь..
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07.10.2021 01:03 Відповісти
а это типа "плохое быстро забывается" просто вспоминая холокост, придётся вспомнить и всё остальное, что накуевертил их адик с советским йосей... и какой в итоге облом случился! но теперь мало кто помнит, так что можно и новый пакт "северного молотова потока рибебнтропа" заключить...
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07.10.2021 01:11 Відповісти
уже заключен - сп2.
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07.10.2021 01:20 Відповісти
так я это и написал
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07.10.2021 01:31 Відповісти
нємцям взагалi покуй що там. он лeжить книжка в бiблiотeц про вiйськовi часи про дружбу єврeя з нiмчиком - нi разу нe брали читати!!!
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07.10.2021 08:05 Відповісти
Ми ще продовжуємо війну з москальськими нацистами, нічого не забуваємо...
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07.10.2021 01:07 Відповісти
Ну, хоч приїдеш та росповіш своїм німцям, як їхні діди українців знищували.
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07.10.2021 01:07 Відповісти
Сейчас тебе местные расскажут что немцам и не надо об этом знать, потому что кацапы убили ещё больше и не испытывают никаких терзаний совести по этому поводу. Можете мне не верить, но я тут уже несколько месяцев и начинаю понимать *банутую логику Цензоровских философов.
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07.10.2021 01:08 Відповісти
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07.10.2021 01:14 Відповісти
він ще раз повторить свою улюблену тезу про моральні зобов'язання Німеччини перед московією за наслідки тієї війни.
дзвінкий публічний ляпас - чудовий спосіб вилікувати українське суспільство від європейського романтизму.
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07.10.2021 01:18 Відповісти
Ага, только в десны целуешься ты именно с теми, кто от вас примирения "требует", а не с теми, кто готов вам его "дарить"!
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07.10.2021 01:12 Відповісти
Украина на нашей карте памяти остается слишком бледной, слишком схематично изображенной. Поэтому мне важно быть сегодня здесь", - подчеркнул Штайнмайер.Источник:
То , о чем я говорю - у посольств нет программ по рекламе Украины . Это просто канцелярии куда по БЛАТУ прилетают секретари без знания языка страны
а вот кацапы ведут агрессивную политику - вечно их балет колесит по Европе и ансамбль Александрова не вылазит из ЕС
СЕГОДНЯ В СЛОВАЦКИХ КАРПАТАХ К ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДНОЙ ДАТЕ НАД ФАШИСТАМИ ВОЗЛАГАЛИ ВЕНКИ КУБАНСКИЕ КАЗАКИ( и в новостях) . Вот как . Как будто украинцы с УКРАИНСКИМИ ФРОНТАМИ И НЕ БОРОЛИСЬ С ФАШИСТАМИ
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07.10.2021 01:12 Відповісти
Из той же оперы - почитай комменты в новости ниже про Беленюка который хочет продать свою медаль и пустить эти деньги на благотворительность. Перед тем как открыть комменты, я долго думал как местные дауны смогут найти в этой светлой и доброй статье что-то по поводу чего можно вонь развести. Я зря переживал - 90% комментов отрицательные!
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07.10.2021 01:12 Відповісти
Лапоть! Парєбрік там
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07.10.2021 01:15 Відповісти
А что я сказал, что не правда? Под всякой доброй/светлой новостью ты и тебе подобные местные цензоровские черти разводят адский вой который никак не стыкуется с сутью написаного в статье. Во всем всегда найдёте минус, везде вас все предают, везде все куплены х*йлом - весь этот тупой цинизм и отсутствие какого либо конструктивизмазаставляет человека терять веру в Украину…
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07.10.2021 01:27 Відповісти
Може артистів поміняти? Бо глядачам важко слухари свинособачу.
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07.10.2021 01:33 Відповісти
Why are you hiding behind the US flag? Are you ashamed of your own?
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07.10.2021 09:01 Відповісти
Беленюк в туалеті ВР-на відкатах кожен місяць має більше ніж на олімпіадах-чому б не продати жілізяку з широким жестом та ще в часи великої критики ЗЕ-шобла!
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07.10.2021 01:23 Відповісти
Go away Russian pig.
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07.10.2021 01:27 Відповісти
Next time I need advice from a retarded nationalist I'll know where to find you.
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07.10.2021 01:28 Відповісти
Господи...свинорус намагається писати англійською. І сміх і гріх.
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07.10.2021 01:31 Відповісти
Изволь исправить ошибки что ты сможешь найт
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07.10.2021 01:33 Відповісти
Qassab drinking circus
Well that's the thing, you motherfucker - to write in a language Russkies can possibly understand. To make their asses burn and shit bricks. Don't you understand that, stupid retard?
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07.10.2021 01:38 Відповісти
Ok, maybe it was a bad idea asking you to correct my English, since it appears you have fundamental difficulties with structuring your thoughts in a coherent manner. What is it, again, that you're asking if I understand? Do you suffer from such a low sense of self worth that being able to speak English, a language that billions of people in the world speak, is some new criteria for achievement? I would think there are probably 10 times more Russians with good command of the language than there are Ukrainians. Just as Russia's economy is ten times bigger, even though the population is only 3.5 times the size.
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07.10.2021 01:43 Відповісти
Civilized World, you fucking idiot, does not expand far enough to cover Russia. It presumes the first world countries only.
For the 101th time: go fuck yourself.
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07.10.2021 01:47 Відповісти
Ok, when you decide to stop drinking or starting to make sense let me know.
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07.10.2021 01:56 Відповісти
go fuck yourself, for the 102nd time.
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07.10.2021 01:57 Відповісти
It's comical how you don't realize that you are the perfect specimen of a censor.net retard. Thanks for your time
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07.10.2021 02:01 Відповісти
Well done.

Great job moksha!
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07.10.2021 02:08 Відповісти
As of 17:00 on October 6th Russian forces invading Ukraine have attacked defenders near Novoluhanske and New York. No Ukrainian casualties so far today.
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07.10.2021 01:52 Відповісти
"Посол Украины Андрей Мельник возмутился тем, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оправдывает сотрудничество с путинской Россией событиями Второй мировой войны.

Об этом Мельник https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3186038-ukrainskij-posol-zakidae-prezidentu-frn-perekrucuvanna-istorii.html заявил в комментарии «Укринформа».

Речь идет об https://rp-online.de/politik/deutschland/frank-walter-steinmeier-alexej-nawalny-muss-sofort-freigelassen-werden_aid-56092793 интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post, в котором он поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и называет «энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, оставшимся после существенного ухудшения взаимоотношений».

В качестве одного из аргументов за сохранение отношений с РФ Штайнмайер приводит историю. По его словам, есть «еще одно, совсем другое измерение - взгляд на очень изменчивую историю отношений с Россией». В этом контексте он напомнил, что 22 июня будет 80-летие нападения Третьего Рейха на Советский Союз.

«Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст», - сказал президент ФРГ.

Такая позиция очень возмутила Мельника. По его словам, эти слова вызвали в Украине «откровенное удивление и настоящий шок».

«Ведь таким образом, по сути, выскакивает десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», - отметил украинский посол.

Он заявил о недопустимости отождествления СССР и современной России, назвав это «искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в том числе и украинцев, которые во времена Второй мировой понесли невероятные человеческие потерь.

Мельник напомнил, что не менее 8 миллионов жителей Украины были убиты нацистами. Из них более 5 миллионов - мирные жители. А их 6 млн украинский, воевавших против Третьего Рейха, более половины погибли или были замучены в плену.

Посол выразил сожаление, что, как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация.

Кроме этого, украинская сторона инициировала проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР.

«Ведь 22 июня 1941 не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам Люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты», - подчеркнул Мельник.

Он уверен, что нужно учитывать такой «широкий контекст», прежде чем «использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания "Северного потока-2"»."
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07.10.2021 01:18 Відповісти
"...Эту критику Штайнмайер отверг, информирует со ссылкой на https://www.dw.com/ru/prezident-frg-otverg-kritiku-posla-ukrainy-iz-za-severnogo-potoka-2/a-56513852 DW . Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник, 9 февраля. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.

Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

, отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".
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Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. А "Северный поток - 2" является геополитическим проектом российского президента Владимира Путина и идет вразрез с интересами Киева, напомнил дипломат. "
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07.10.2021 01:21 Відповісти
зелохи насрали в моск немцу
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07.10.2021 01:22 Відповісти
Ну и вот - то что я говорил…
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07.10.2021 01:31 Відповісти
Уряд ФРН відмовив Україні у ПДЧ, зброї, блокуванні «ПП-2» і навіть у продажі нам *********** високоточних верстатів!
Українцям що їм у відповідь квіти подарувати?
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07.10.2021 01:34 Відповісти
Вы больные люди - вам что помогать что воевать с вами - результат один. Президент великой страны приехал к вам каиться за преступления прошлого, и вы его поливаете говном. Конечно лучше дружить с Россией - там хоть есть нефть и газ, чем с вечно-чем-то-недовольными Украинцами которым всегда что то не так.
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07.10.2021 01:59 Відповісти
У Німеччині Штанмайєр придворний президент.
Ваш Штанмайер теж не стісняється кроків Гітлера - з масквабада хрен вигониш. То за авансом, то за премією, то за 13ю в кремль льотає
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07.10.2021 02:05 Відповісти
Вот те раз.

А холокост устроили репьилоиды с Нубиру, а не немцы?
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07.10.2021 02:01 Відповісти
не не они - они склерозники по жизни
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07.10.2021 02:21 Відповісти
Штанмайер , як фіговий листочок, який зазвичай прикриває те, що під ним знаходиться, а знаходиться там *****
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07.10.2021 02:22 Відповісти
как краснопузые забыли сколько где и кого они застрелили, повесили, сожгли и запытали, так и немчучня все забыла - убиицы все с короткой памятью...
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07.10.2021 02:25 Відповісти
В війну німців і євреїв "об'єднували " газові камери, а зараз ГАЗ (північний потік 2).
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07.10.2021 08:48 Відповісти
...вот Гельмут Кольт был Головой!
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07.10.2021 04:50 Відповісти
верно сказал.
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07.10.2021 06:33 Відповісти
Как немцы будут знать, если они не читают украинские новости.
Т.к в немецких нигде не написано, что Штайнмайер куда-то изволил поехать.

Это важно на уровне дипломатии и не больше.
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07.10.2021 06:35 Відповісти
Не взрывали бы красные Крещатик, может и таких масштабов трагедии расстрелов и не было бы....
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07.10.2021 06:38 Відповісти
Правильно Шахермахер, розкажи німцям про так звануформулу «Ріббентропа-Молотова», а то вони нахєра не в курсі.
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07.10.2021 07:07 Відповісти
Немцы ничего не знают о холокосте и голодоморе, но с кацапами целуются взасос благодаря таким политикам, как Штайнмайер и фрау Меркель.
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07.10.2021 07:30 Відповісти
Аби шваби не згадували виключно шкоду нанесену Московії, їм регулярно потрібно нагадувати про всі гріхи. В тому числі, як вони разом з Московією дерибанили Польщу та Скандинавію. Як кричали що, почнуть війну з кожним, хто надумає заважати Московії потрошити Фінляндію. Правда у фінів виявилися яйця з криці.
Ато гарну вони зайняли позицію начебто вони винні тільки перед Москвою. Якраз Московії вони зачепили тонку полосу.
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07.10.2021 11:28 Відповісти
довбані фріци, в часи війни 40% цивільних жертв на східному фронті були українці.
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07.10.2021 13:48 Відповісти
 
 