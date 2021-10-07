Президент ФРН Штайнмаєр на заходах у Бабиному Яру: Німці мало знають про Голокост, тому мені важливо бути тут

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що йому важливо бути на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, свою промову Штайнмаєр розпочав із цитування вірша Євгена Євтушенка "Бабин Яр", передає Цензор.НЕТ.

"Для німця, для Федерального президента Німеччини шлях сюди, до Бабиного Яру, важкий, водночас я вдячний, що я сьогодні тут", - зазначив політик.

За його словами, у пам'яті німців події часів Голокосту, які відбувалися на території України, мають неналежне місце.

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"...У Києві, в Одесі, у Бердичеві, Чернівцях, Мізочі та багатьох інших місцях. Хто в моїй країні, Німеччині, знає сьогодні про цей Голокост? Хто знає ці імена, просякнуті кров’ю? Всі ці місцини не мають належного місця в наших спогадах. Україна на нашій карті пам’яті залишається занадто блідою, занадто схематично зображеною. Тому мені важливо бути сьогодні тут", - наголосив Штайнмаєр.

Президент Німеччини підкреслив, що схиляє голову в глибокій жалобі і водночас відчуває глибоку вдячність за примирення.

"Примирення - це не те, чого можна вимагати. Його можна тільки дарувати. Тим більше я відчуваю вдячність за тісне партнерство, яке поєднує наші країни сьогодні. Тим більше я відчуваю вдячність за спільні основи, які ми разом сповідуємо: міжнародне право і людська гідність, свобода народів в їхньому політичному самовизначенні та територіальні цілісності, мирна і безпечна Європа", - зазначив політик.

Нагадаємо, 6 жовтня на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбуваються заходи до 80-х роковин трагедії.

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Участь у них беруть президенти України, Ізраїлю та Німеччини, інші іноземні гості.