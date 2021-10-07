Президент ФРН Штайнмаєр на заходах у Бабиному Яру: Німці мало знають про Голокост, тому мені важливо бути тут
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що йому важливо бути на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, свою промову Штайнмаєр розпочав із цитування вірша Євгена Євтушенка "Бабин Яр", передає Цензор.НЕТ.
"Для німця, для Федерального президента Німеччини шлях сюди, до Бабиного Яру, важкий, водночас я вдячний, що я сьогодні тут", - зазначив політик.
За його словами, у пам'яті німців події часів Голокосту, які відбувалися на території України, мають неналежне місце.
"...У Києві, в Одесі, у Бердичеві, Чернівцях, Мізочі та багатьох інших місцях. Хто в моїй країні, Німеччині, знає сьогодні про цей Голокост? Хто знає ці імена, просякнуті кров’ю? Всі ці місцини не мають належного місця в наших спогадах. Україна на нашій карті пам’яті залишається занадто блідою, занадто схематично зображеною. Тому мені важливо бути сьогодні тут", - наголосив Штайнмаєр.
Президент Німеччини підкреслив, що схиляє голову в глибокій жалобі і водночас відчуває глибоку вдячність за примирення.
"Примирення - це не те, чого можна вимагати. Його можна тільки дарувати. Тим більше я відчуваю вдячність за тісне партнерство, яке поєднує наші країни сьогодні. Тим більше я відчуваю вдячність за спільні основи, які ми разом сповідуємо: міжнародне право і людська гідність, свобода народів в їхньому політичному самовизначенні та територіальні цілісності, мирна і безпечна Європа", - зазначив політик.
Нагадаємо, 6 жовтня на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбуваються заходи до 80-х роковин трагедії.
Участь у них беруть президенти України, Ізраїлю та Німеччини, інші іноземні гості.
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от оно как, михалычь..
дзвінкий публічний ляпас - чудовий спосіб вилікувати українське суспільство від європейського романтизму.
То , о чем я говорю - у посольств нет программ по рекламе Украины . Это просто канцелярии куда по БЛАТУ прилетают секретари без знания языка страны
а вот кацапы ведут агрессивную политику - вечно их балет колесит по Европе и ансамбль Александрова не вылазит из ЕС
СЕГОДНЯ В СЛОВАЦКИХ КАРПАТАХ К ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДНОЙ ДАТЕ НАД ФАШИСТАМИ ВОЗЛАГАЛИ ВЕНКИ КУБАНСКИЕ КАЗАКИ( и в новостях) . Вот как . Как будто украинцы с УКРАИНСКИМИ ФРОНТАМИ И НЕ БОРОЛИСЬ С ФАШИСТАМИ
Well that's the thing, you motherfucker - to write in a language Russkies can possibly understand. To make their asses burn and shit bricks. Don't you understand that, stupid retard?
For the 101th time: go fuck yourself.
Great job moksha!
Об этом Мельник https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3186038-ukrainskij-posol-zakidae-prezidentu-frn-perekrucuvanna-istorii.html заявил в комментарии «Укринформа».
Речь идет об https://rp-online.de/politik/deutschland/frank-walter-steinmeier-alexej-nawalny-muss-sofort-freigelassen-werden_aid-56092793 интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post, в котором он поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и называет «энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, оставшимся после существенного ухудшения взаимоотношений».
В качестве одного из аргументов за сохранение отношений с РФ Штайнмайер приводит историю. По его словам, есть «еще одно, совсем другое измерение - взгляд на очень изменчивую историю отношений с Россией». В этом контексте он напомнил, что 22 июня будет 80-летие нападения Третьего Рейха на Советский Союз.
«Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст», - сказал президент ФРГ.
Такая позиция очень возмутила Мельника. По его словам, эти слова вызвали в Украине «откровенное удивление и настоящий шок».
«Ведь таким образом, по сути, выскакивает десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», - отметил украинский посол.
Он заявил о недопустимости отождествления СССР и современной России, назвав это «искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в том числе и украинцев, которые во времена Второй мировой понесли невероятные человеческие потерь.
Мельник напомнил, что не менее 8 миллионов жителей Украины были убиты нацистами. Из них более 5 миллионов - мирные жители. А их 6 млн украинский, воевавших против Третьего Рейха, более половины погибли или были замучены в плену.
Посол выразил сожаление, что, как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация.
Кроме этого, украинская сторона инициировала проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР.
«Ведь 22 июня 1941 не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам Люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты», - подчеркнул Мельник.
Он уверен, что нужно учитывать такой «широкий контекст», прежде чем «использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания "Северного потока-2"»."
Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.
, отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".
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Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. А "Северный поток - 2" является геополитическим проектом российского президента Владимира Путина и идет вразрез с интересами Киева, напомнил дипломат. "
Українцям що їм у відповідь квіти подарувати?
Ваш Штанмайер теж не стісняється кроків Гітлера - з масквабада хрен вигониш. То за авансом, то за премією, то за 13ю в кремль льотає
А холокост устроили репьилоиды с Нубиру, а не немцы?
Т.к в немецких нигде не написано, что Штайнмайер куда-то изволил поехать.
Это важно на уровне дипломатии и не больше.
Ато гарну вони зайняли позицію начебто вони винні тільки перед Москвою. Якраз Московії вони зачепили тонку полосу.