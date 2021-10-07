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Новини Агресія Росії проти України
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ТСК перевірить, чи не було зливу інформації до і під час трагедії в Іловайську, - "слуга народу" Безугла

ТСК перевірить, чи не було зливу інформації до і під час трагедії в Іловайську, -

На наступному засіданні парламентська ТСК детально вивчить розвідувальні дані, які надсилалися українському керівництву до і під час Іловайської трагедії.

Про це після закритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади сказала її голова Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувається фіналізація матеріалів, що стосуються Іловайська. Частину цієї інформації оприлюднено на сайті генпрокурора. Ми взаємодіємо з Офісом Генпрокурора, будемо зіставляти, яка інформація була доступна і на якому рівні: чи мав місце злив інформації і чи були незафіксовані політичні домовленості", - зазначила вона.

Зокрема, комісію цікавить, чому був обраний формат антитерористичної операції і не було введено військовий стан.

Також читайте: ТСК Ради на цьому тижні розгляне питання трагедії під Іловайськом, - "слуга народу" Безугла

Також Безугла зазначила, що стосовно Іловайської трагедії та інших епізодів є інформаційне відстеження з боку РФ, і ТСК також це розслідує.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Автор: 

ТСК (373) Іловайськ (269) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+38
Дура, ты сначала проверь слив вагнергейта! Допросите всю предательскую кодлу - Ермака, Демченко, Зеленского.
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07.10.2021 01:34
+28
Безугла в черговий раз підтвердила статус тупої зеленої амеби.
Бляха яке ж тупе привели до влади ці довбануті виборці.
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07.10.2021 01:42
+25
Нормальному человеку достаточно взглянуть на карту АТО до 24.08 и после, и задаться вопросом, а откуда же взялись столь мощные силы, бл...ть, "повстанцев", и в каком бурьяне они прятались до 24 числа. Долбое...ов не убедят даже 100% доказательства, что это армия *****. Увы, такова жизнь.
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07.10.2021 03:33
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Бєззубая! Звичайно перевір. Це ж зараз дуже важливо. Саме зараз.
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07.10.2021 01:31 Відповісти
Безугла в черговий раз підтвердила статус тупої зеленої амеби.
Бляха яке ж тупе привели до влади ці довбануті виборці.
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07.10.2021 01:42 Відповісти
ТСК(Безугла) не назвала винуватця "Вагнергейту". Яким боком тут Іловайськ ?!
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07.10.2021 09:08 Відповісти
Ну не вагнергейтом же заниматься!!!!
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07.10.2021 09:09 Відповісти
Ну народ же хочет, получить "изменника родины"! Ну не Бубочку же отдавать! Путь это будет если не Порошенко, то кто-то из его окружения.
В любом случае, тут главное громко заявить для информационного шума, а дальше выйдет-невыйдет.... Все равно, в ближайшее время, будет еще куча скандалов (сняли Разумкова и с нарушением регламента протянут несколько зашкварных Законов, жопа с газом намечается.....) и все забудут.
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07.10.2021 10:14 Відповісти
Дура, ты сначала проверь слив вагнергейта! Допросите всю предательскую кодлу - Ермака, Демченко, Зеленского.
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07.10.2021 01:34 Відповісти
Предательская кодла сказала безголовой этого не делать. Для её же блага.
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07.10.2021 05:40 Відповісти
Иловайск, вообще-то раньше был. Сейчас они разменяют вагнеровцев на иловпйск и уберут в архив
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07.10.2021 07:21 Відповісти
незафиксированные политические договоренности

были.
Порошенко с Путиным, о "зеленом коридоре" для наших войск
Путин их нарушил
Это знают все еще с августа 14-го
Об этом говорил и Порох

что еще хочет узнать Безумная ?

они хотят приравнять спасение Порохом тысяч наших Воинов под Иловайском и предательство в вагнергейте ЗЕбени ?

не выйдет !
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07.10.2021 01:34 Відповісти
Иловайско-Дебальцевская операция ВСУ -была спланирована грамотно -
изолировать через малозаселенные районы Донецко-Горловскую агломарацию с сепарами.
То же самое и с Луганском.
Оба города уже біли практически изолированы и через неделю были бы придушены, если бы Путин не ввел войска в Украину.

именно так!
Россия в августе 2014-го напала на Украину.
кое-кто уже забыл об этом и болтает о сепаратистах
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07.10.2021 02:17 Відповісти
Нормальному человеку достаточно взглянуть на карту АТО до 24.08 и после, и задаться вопросом, а откуда же взялись столь мощные силы, бл...ть, "повстанцев", и в каком бурьяне они прятались до 24 числа. Долбое...ов не убедят даже 100% доказательства, что это армия *****. Увы, такова жизнь.
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07.10.2021 03:33 Відповісти
PS/ Давайте, арестуйте Пороха. Хочу МАЙДАН
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07.10.2021 03:35 Відповісти
Думаю, обойдется без Майдана )
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07.10.2021 07:23 Відповісти
Путен же вам, все подробно объяснил! Что еще не понятно?! Все танки, РСЗО, ПВО, новейшие РЭБы,.... случайно нашли шахтеры в шахтах и разумеется с легкостью разобрались с ее управлением - это ж шахёёёёры! А не хухры-мухры!!!!
И вот теперь, нужно разобраться кто слил главному разведуправлению шахтеров план операции. Это пока загадка, но дело явно пахнет шоколадом
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07.10.2021 10:20 Відповісти
Опять сепаратисты... Нет и не было никаких сепаратистов... То что рашкинские ДРГ рядились под них, все равно не делает их такими... Рашка напала на Украину 20 февраля 2014-го года, сначала в Крыму, а потом и на Донбассе... И ДРГ эти были сначала в Крыму, а потом на Донбассе... И к ним ПОТОМ уже присоединились коллаборанты... И все ВМЕСТЕ они выполняли приказы МО рашки... И считать что нападение состоялось в августе, с введением большего чем до этого количества регулярных войск, как минимум глупо и противоречит украинскому и международному законодательству...
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07.10.2021 05:02 Відповісти
До речі, треба ще перевірити Лєнку-апалченку, як вона викладала данні про позиції наших військових, та закликала всіх це робити.
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07.10.2021 01:35 Відповісти
Зливу від кого? Від Коломойського? Від Корбана? Від Хомчака? 😁😲 Хто там ще у тій нараді участь брав?
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07.10.2021 01:41 Відповісти
#самдурак!!!1111
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07.10.2021 01:45 Відповісти
Испанского авиадиспетчера допросить еще надо для полной безуглости
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07.10.2021 01:52 Відповісти
и двух свидетелей в Сальвадоре, когда и если они проснуться от кокаиновых пирожков....
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07.10.2021 04:18 Відповісти
Шо там с "вагнеровцами"? По "вагнеровцам" какие подвижки? "Крыса" сама нашлась, а последствия будут?
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07.10.2021 02:04 Відповісти
Що там перевірять? Тих хто це зробив потрібно притягнути до відповідальності! ***** горіти в аду!
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07.10.2021 02:07 Відповісти
тетка мертвая на моск от слова совсем....
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07.10.2021 02:41 Відповісти
ветеринары и клованы не поезда - хрен куда довезут...
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07.10.2021 02:57 Відповісти
сосна проверит, не сосну ли она
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07.10.2021 03:11 Відповісти
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07.10.2021 03:12 Відповісти
А слив информации, приведший к Киевскому котлу в сентябре 1941 г. проверить не хотите, уроды? Пока вам на яйца "вагнеровцами" не наступили, вас все устраивало. Вы еще за обмен Цемаха ответите. И за многое другое
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07.10.2021 03:14 Відповісти
тупая ******** глашатайка ОПУщенных тварей + ей араХАМИя с его женой офшорницей
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07.10.2021 03:33 Відповісти
мамку бы на доучиться на ветеринара и потом, под присмотром специалиста, доверить погладить животное, скажем крысу для начала....
и шо она не по профессии?
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07.10.2021 03:35 Відповісти
Чего эта свинья визжит?
Кредиты днр нет желания проверить?
Мразь зегнидная
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07.10.2021 03:44 Відповісти
Стадо баранов Кучмистов, проверьте убийство Гонгадзе...убийство бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана в 1998 году и кто был президентом тогда...убийство композитора Игоря Билозира в 2000 году....
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07.10.2021 04:11 Відповісти
Без углую срочно командировать в Штаты: пора ставить в кратчайшем режиме "висяк" с Кеннеди. Давай , Марьянка, выведи ковбойцев Юга в чистый ручей. И про Електрику в Тексисе не забудь
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07.10.2021 04:46 Відповісти
Безумная взялась кошмарить Корбана, Беню и Хомчака.
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07.10.2021 05:01 Відповісти
безумная сама не знает за шо взялась.
потом окажется, шо вроде и не бралась не за шо, но формула Трускавец+зеленые+9 месяцев = сын или дочь - работает безупречно....
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07.10.2021 05:20 Відповісти
Грёбаный цирк
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07.10.2021 07:12 Відповісти
Проверьте ещё сколько было выведено бабла от бени через квартальные офшоры.)
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07.10.2021 07:24 Відповісти
Шо вона там приймає просто уявляю її фантазію:
Приходить Бурба до Порошенка і каже:
- ЗСУ і добробати з боєм увірвались до Іловайська, але це секретна інформація, бо сепари про це не знають.
- О клас треба подзвонити *****, похвастатись.
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07.10.2021 08:21 Відповісти
Вот так фамилия человека становится нарицательным. Безуглый - тупой, безмозглый, ограниченный, неспособный к самостоятельной осознанной деятельности.
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07.10.2021 08:30 Відповісти
Там вдобавок ко всему перечисленному еще и бессовестный, и беспринципный. Все вместе получается то, что маемо в каждом втором из этой кодлы
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07.10.2021 08:42 Відповісти
Как пророчески писал товарищ Маяковский -

"Смотрите на это шобло квартальное.
Им уверенно светят сроки реальные!"
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07.10.2021 08:34 Відповісти
Це ж не була таємна спецоперація. Задіяних у ній тисячі осіб з різних підрозділів.
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07.10.2021 08:37 Відповісти
Подивіться, яка інформація проходила через інтеренет про рух клолон ЗСУ, там якась Лєнка-пілотка повідомляла про рух наших військових, а її чоловік давав концерти у Горловці і висміював наші ЗСУ. Я думаю, що буде цікаво дізнатися, що в голові цієї вати.
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07.10.2021 08:39 Відповісти
Барига злив інфу уйлу, а сам на параді дулі крутив. Загинули найкращі українці.
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07.10.2021 10:03 Відповісти
Ніяк "слуги" не жаліють "бідну" жіночку, виставляючи її в якості "трохи того", а потім дивуються чого рейтинг падає.
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07.10.2021 08:48 Відповісти
- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх. ©
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07.10.2021 09:08 Відповісти
С военной точки зрения спешньій вьіход ВСУ и добробатов из Иловайска бьіл неоправдан. Российские БТГ оседлали главньіе дороги , но полного окружения не бьіло. Как и не бьіло у них достаточньій сил для штурма города , плюс отсутствовала авиационная и артиллерийская поддержка. Украинские войска вполне могли занять оборону в городе и дождаться подхода подкреплений из Киева , где необходимьіе сильі бьіли - все их видели на параде.
Вьісшее военное и политическое руководство страньі виновно в позорной сдаче города и неоправданньіх потерях наших военньіх - заигрались в договорняки с врагом , начиная с вьіхода колонньі Гиркина из Славянска. Имхо
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07.10.2021 09:40 Відповісти
Дайош Безмозглу у спікери ВР!!!
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07.10.2021 09:53 Відповісти
Це , худоба зебілоідна, черговий злив гівна подоляка в твою пусту макітру! Ніби не зрозуміло, що все робиться для того, щоб відволікти увагу від відвертої зради вови та єрмака в справі Вагнерівців та спробу трагедію Іловайька повісити на Порошенка.
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07.10.2021 09:54 Відповісти
Не тільки зливали, а й разом з ворогом спланували котел для знищення саме добробатів, й таких, спланованих з ворогом, котлів було безліч ! парашенко - ВОРОГ УКРАЇНИ ! Та найлютіший ворог української нації !
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07.10.2021 10:01 Відповісти
 
 