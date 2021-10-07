ТСК перевірить, чи не було зливу інформації до і під час трагедії в Іловайську, - "слуга народу" Безугла

На наступному засіданні парламентська ТСК детально вивчить розвідувальні дані, які надсилалися українському керівництву до і під час Іловайської трагедії.

Про це після закритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади сказала її голова Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувається фіналізація матеріалів, що стосуються Іловайська. Частину цієї інформації оприлюднено на сайті генпрокурора. Ми взаємодіємо з Офісом Генпрокурора, будемо зіставляти, яка інформація була доступна і на якому рівні: чи мав місце злив інформації і чи були незафіксовані політичні домовленості", - зазначила вона.

Зокрема, комісію цікавить, чому був обраний формат антитерористичної операції і не було введено військовий стан.

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Також Безугла зазначила, що стосовно Іловайської трагедії та інших епізодів є інформаційне відстеження з боку РФ, і ТСК також це розслідує.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.