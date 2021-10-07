ТСК перевірить, чи не було зливу інформації до і під час трагедії в Іловайську, - "слуга народу" Безугла
На наступному засіданні парламентська ТСК детально вивчить розвідувальні дані, які надсилалися українському керівництву до і під час Іловайської трагедії.
Про це після закритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади сказала її голова Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Відбувається фіналізація матеріалів, що стосуються Іловайська. Частину цієї інформації оприлюднено на сайті генпрокурора. Ми взаємодіємо з Офісом Генпрокурора, будемо зіставляти, яка інформація була доступна і на якому рівні: чи мав місце злив інформації і чи були незафіксовані політичні домовленості", - зазначила вона.
Зокрема, комісію цікавить, чому був обраний формат антитерористичної операції і не було введено військовий стан.
Також Безугла зазначила, що стосовно Іловайської трагедії та інших епізодів є інформаційне відстеження з боку РФ, і ТСК також це розслідує.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.
В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.
Будь ласка, зачекайте...
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Бляха яке ж тупе привели до влади ці довбануті виборці.
В любом случае, тут главное громко заявить для информационного шума, а дальше выйдет-невыйдет.... Все равно, в ближайшее время, будет еще куча скандалов (сняли Разумкова и с нарушением регламента протянут несколько зашкварных Законов, жопа с газом намечается.....) и все забудут.
были.
Порошенко с Путиным, о "зеленом коридоре" для наших войск
Путин их нарушил
Это знают все еще с августа 14-го
Об этом говорил и Порох
что еще хочет узнать Безумная ?
они хотят приравнять спасение Порохом тысяч наших Воинов под Иловайском и предательство в вагнергейте ЗЕбени ?
не выйдет !
изолировать через малозаселенные районы Донецко-Горловскую агломарацию с сепарами.
То же самое и с Луганском.
Оба города уже біли практически изолированы и через неделю были бы придушены, если бы Путин не ввел войска в Украину.
именно так!
Россия в августе 2014-го напала на Украину.
кое-кто уже забыл об этом и болтает о сепаратистах
И вот теперь, нужно разобраться кто слил главному разведуправлению шахтеров план операции. Это пока загадка, но дело явно пахнет шоколадом
и шо она не по профессии?
Кредиты днр нет желания проверить?
Мразь зегнидная
потом окажется, шо вроде и не бралась не за шо, но формула Трускавец+зеленые+9 месяцев = сын или дочь - работает безупречно....
Приходить Бурба до Порошенка і каже:
- ЗСУ і добробати з боєм увірвались до Іловайська, але це секретна інформація, бо сепари про це не знають.
- О клас треба подзвонити *****, похвастатись.
"Смотрите на это шобло квартальное.
Им уверенно светят сроки реальные!"
Вьісшее военное и политическое руководство страньі виновно в позорной сдаче города и неоправданньіх потерях наших военньіх - заигрались в договорняки с врагом , начиная с вьіхода колонньі Гиркина из Славянска. Имхо