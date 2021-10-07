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Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: Пам'ятатимемо і розповідатимемо про загиблих, їхня історія не має повторитися

Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: Пам'ятатимемо і розповідатимемо про загиблих, їхня історія не має повторитися

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 жовтня виступив із заявою з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. За його словами, важливо пам'ятати про те, що сталося, для того, щоб це ніколи більше не повторилося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, пише Радіо Свобода.

"У ці роковини ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у Бабиному Яру, знову зобов’язуємося подбати, щоб їхня повна історія розповідалась, і обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторювалася", – сказав Ентоні Блінкен.

У своєму виступі Ентоні Блінкен згадав про вітчима – єврея, який народився у Польщі і "втратив майже всіх, кого він любив, під час Голокосту, і пережив Освенцим та кілька інших нацистських концтаборів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ФРН Штайнмаєр на заходах у Бабиному Яру: Німці мало знають про Голокост, тому мені важливо бути тут

"Упродовж більшої частини останніх восьми десятиліть світ не пам’ятав, що сталося у Бабиному Яру. Так було зроблено навмисно... Не лише нацисти намагалися приховати те, що сталося. Протягом десятиліть совєцька історія оминала згадки про те, що 33 771 жертва тих перших двох днів – і ще десятки тисяч – були євреями. І що вони були вбиті тому, що були євреями", – сказав Держсекретар США.

Нагадаємо, під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941 року за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.

6 жовтня на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбуваються заходи до 80-х роковин трагедії.

Участь у них беруть президенти України, Ізраїлю та Німеччини, інші іноземні гості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Бабин Яр - спільна трагедія єврейського та українського народів

Автор: 

Бабин Яр (160) США (22840) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
...много штатов признали Голодомор, в вот Израиль не признает...и это вопрос почему, хотя ответ лежит на поверхности...
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07.10.2021 02:48
+8
Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 циган - за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Організації українських націоналістів (переважно членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУН-м ), заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших.

"та інших" вже немає ?

евреи, евреи, кругом одни евреи, кругом одни ж...
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07.10.2021 01:54
+8
Бабин Яр ?
100 тис. загиблих, більшість з яких євреї

Голодомор, організований самі знаєте ким, - в Центральній Україні вмерло до 25 % !!!!!!!!! населення

За підсумками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 судової справи за фактом Голодомору встановлено, що кількість людських втрат від Голодомору 1932-1933 років становить
3 мільйони 941 тисяча осіб.

Блінкин, США визнали Голодомор ?
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07.10.2021 02:07
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Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 циган - за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Організації українських націоналістів (переважно членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУН-м ), заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших.

"та інших" вже немає ?

евреи, евреи, кругом одни евреи, кругом одни ж...
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07.10.2021 01:54 Відповісти
українці чудово знають, що Бабин Яр то не лише евреи, але й "інші...." !
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07.10.2021 01:55 Відповісти
"Бабін Яр, передайте всем кто там погибли привет" (с) мародьор та барига В. Зеленський
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc
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07.10.2021 02:00 Відповісти
80-летие Сандармоха.
В течение нескольких дней октября-ноября 1937 в карельском урочище Сандармох был расстрелян цвет нашей национальной интеллигенции. Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, всего около трехсот выдающихся украинских писателей, художников, ученых.....
Сандармох должен стать для украинцев таким же трагическим национальным символом, как Катынь для поляков.

Без строку давності. Хто, як і кого розстріляв у Сандармоху

https://www.radiosvoboda.org/a/29582023.html

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07.10.2021 10:42 Відповісти
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07.10.2021 10:43 Відповісти
Тому, в Бабиному Яру ніяк не повинно бути меморіалу однієї нації. Крім того в цьому яру захоронення жертв НКВД, які відбулися ще раніше. Тому має бути меморіал, де повино бути сказано про всіх.
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07.10.2021 09:59 Відповісти
Це говорить про те, що для єврейських активістів не існує нікого окрім своїх.
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07.10.2021 10:10 Відповісти
Схоже, що для них інші являються просто гоями, з якими можна не рахуватись.
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07.10.2021 10:21 Відповісти
Бабин Яр ?
100 тис. загиблих, більшість з яких євреї

Голодомор, організований самі знаєте ким, - в Центральній Україні вмерло до 25 % !!!!!!!!! населення

За підсумками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 судової справи за фактом Голодомору встановлено, що кількість людських втрат від Голодомору 1932-1933 років становить
3 мільйони 941 тисяча осіб.

Блінкин, США визнали Голодомор ?
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07.10.2021 02:07 Відповісти
...много штатов признали Голодомор, в вот Израиль не признает...и это вопрос почему, хотя ответ лежит на поверхности...
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07.10.2021 02:48 Відповісти
помнить историю безусловно нужно, причем всю и ето важно очень,
перекручивать историю под каждого ***** или клована, который сегодня у власти
в той или иной стране, учебники переписывать? - историкам не стыдно?
читайте книжки всех авторов - переваривайте все ето в своей голове, осмысливайте и делайте СВОИ выводы.
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07.10.2021 02:16 Відповісти
А все началось с братского Договора о сотрудничестве 11 ноября 1938 года между ГЕСТАПО-НКВД подписанного в Москве Мюллером и Берия....,потому и растрелянные поляки в 1940 году в Сссре дохлом в количестве свыше 20 000 офицеров...,браты долбанные,следом поделили и всю Европу типа Молотов-Рибеннтроп....шакалы позорные...
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07.10.2021 04:06 Відповісти
еагейская целенапрвленая запугивающая спецоперация, чтобы коломойские могли украину распродавать с молотка и ничего ему исраль не скажет
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07.10.2021 08:21 Відповісти
Этого трагедия всего Украинского народа , начиная с февральского переворота 1917 года...
Для ботов - Историю не замазать и не переписать. Рукописи не горят.
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».

Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах властив срср в1917 - 1940 г . г .
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управлецев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа ....
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков

На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
и т.д. до 40 000 тысяч управленцев..
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07.10.2021 09:40 Відповісти
Да,но не забываем кто делал революцию и кого было больше в совнаркомах…!!!
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07.10.2021 04:50 Відповісти
Чтобы история не повторилась, надо вести себя, как современные израильтяне, а не украинцы - бить первым и насмерть, а не не идти покорно на убой.
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07.10.2021 09:06 Відповісти
06.‎10.‎2021


Госсекретарь США Блинкен внезапно поинтересовался у французской стороны судьбой анализа " черных ящиков" с рейса PS752 и предложил помощь в их расшифровке.

И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).


Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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07.10.2021 09:30 Відповісти
Німецькі фашисти свою ненависть до євреїв втілили в дії тим що перейняли досвід знищення людей в радянського НКВД. Як відомо, НКВД почало масово знищувати людей більше як на 10 років раніше німців.
Всі ми знаємо скільки в НКВД було людців відомої нації.
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07.10.2021 09:47 Відповісти
Тому, якщо б не було терору НКВД, напевне не було б німецького Бабиного яру. Робіть висновки.
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07.10.2021 09:48 Відповісти
Я, конечно, дико извиняюсь, но где эти сотни тысяч скелетов? Где трупы, почему их не эксгумируют и не захоронят с соблюдением погребальных обрядов иудазима? Или фрицы не только убили евреев, но еще и тела с помощью аненербы в паралелльную вселенную забросили?

Всюду ложь, всюду обман, и если ты не веришь - тебя теперь еще и посадят в тюрьму. За отрицание Голодомора - нет, хотя миллионы трупов лежат на кладбищах, со следами смерти от голода. А вот за отрицание Холокоста - сразу же. Хотя надгробий - никто не видел.

Короче теперь Украина станет дойной коровой апологетов Холокоста, будет (((наше))) правительство платить репарации с наших налогов, а мы и не пикнем.
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07.10.2021 10:05 Відповісти
Очень правильно сказал. Вспомнить поименно. Давайте списки расстрелянных. Потому, что много евреев пережили немецкую оккупацию без эвакуации. А большинство эвакуировали. Реальность может оказаться не такой, как представляют. Тем более, экзгумация там не проводилась. Хотя, за метров 500-600 от предполагамого места расстрелов в Сырецком лагере ее провели.
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07.10.2021 10:12 Відповісти
Про інші геноциди теж не треба забувати...
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07.10.2021 10:18 Відповісти
 
 