Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: Пам'ятатимемо і розповідатимемо про загиблих, їхня історія не має повторитися

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 жовтня виступив із заявою з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. За його словами, важливо пам'ятати про те, що сталося, для того, щоб це ніколи більше не повторилося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, пише Радіо Свобода.

"У ці роковини ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у Бабиному Яру, знову зобов’язуємося подбати, щоб їхня повна історія розповідалась, і обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторювалася", – сказав Ентоні Блінкен.

У своєму виступі Ентоні Блінкен згадав про вітчима – єврея, який народився у Польщі і "втратив майже всіх, кого він любив, під час Голокосту, і пережив Освенцим та кілька інших нацистських концтаборів".

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"Упродовж більшої частини останніх восьми десятиліть світ не пам’ятав, що сталося у Бабиному Яру. Так було зроблено навмисно... Не лише нацисти намагалися приховати те, що сталося. Протягом десятиліть совєцька історія оминала згадки про те, що 33 771 жертва тих перших двох днів – і ще десятки тисяч – були євреями. І що вони були вбиті тому, що були євреями", – сказав Держсекретар США.

Нагадаємо, під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941 року за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.

6 жовтня на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбуваються заходи до 80-х роковин трагедії.

Участь у них беруть президенти України, Ізраїлю та Німеччини, інші іноземні гості.

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