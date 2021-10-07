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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Про екстрадицію Саакашвілі в Україну не йдеться, з правової точки зору таке неможливо, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Про екстрадицію Саакашвілі в Україну не йдеться, з правової точки зору таке неможливо, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відкидає можливість обговорення з Києвом питання екстрадиції в Україну затриманого в Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати, оскільки з правової точки зору таке неможливо. Екстрадиція відбувається тоді, коли особа здійснює кримінальний злочин (на території своєї країни), але ми знаємо, що такого немає, адже з української сторони у нас немає такої інформації ", - заявив міністр у середу в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі-2".

За його словами, Саакашвілі в Грузії визнаний винним за чотирма кримінальними справами, засуджений до шести років тюремного ув'язнення і його затримання в Грузії було абсолютно законним.

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Залкаліані не вважає, що затримання громадянина України Саакашвілі зможе негативно відбитися на грузино-українських відносинах.

Він також зазначив, що особисто з главою МЗС України питання затримання Саакашвілі не обговорював, але представник посольства Грузії в Києві надав українській стороні всю необхідну і вичерпну інформацію, яка їх цікавила.

Глава грузинського МЗС також вважає, що в Києві самі були здивовані тим фактом, що Саакашвілі опинився в Тбілісі, де був затриманий.

"Як з'ясовується, він порушив не лише законодавство Грузії в зв'язку з незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав", - сказав Залкаліані.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4123) Саакашвілі Міхеіл (2155) екстрадиція (434)


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Топ коментарі
+14
Гарібашвілі вчора теж зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну.
Немає проблем, зазначив прем'єр-міністр Грузії, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці.
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07.10.2021 02:25
+9
ни в коем случае...
пациент ******** сам туда приперся? сам нехай там и сидит.
в Украине своего зеленого гавнища валом....
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07.10.2021 04:38
+7
Немає проблем, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці
зазначив прем'єр-міністр Грузії

какой умный прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі !!!
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07.10.2021 02:30
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Гарібашвілі вчора теж зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну.
Немає проблем, зазначив прем'єр-міністр Грузії, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці.
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07.10.2021 02:25 Відповісти
Немає проблем, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці
зазначив прем'єр-міністр Грузії

какой умный прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі !!!
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07.10.2021 02:30 Відповісти
Саме так, бо потім йому ще й в Україні сидіти у в'язниці
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07.10.2021 02:31 Відповісти
ни в коем случае...
пациент ******** сам туда приперся? сам нехай там и сидит.
в Украине своего зеленого гавнища валом....
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07.10.2021 04:38 Відповісти
Посадили Мішку на шишку.
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07.10.2021 07:22 Відповісти
попал карлсон, голландия будет только сниться
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07.10.2021 02:26 Відповісти
Миша, ты как крыс ехал в вентиляторе фуры в Грузию,
а теперь хочешь как миш бежать в Украину ?

Вах, чем ты думаешь, а ?
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07.10.2021 02:27 Відповісти
Грузинські ЗМІ оприлюднили відео затримання на конспіративній квартирі Голови Комітету реформ України. Це ж весь світ побачить! Який сором.
Свиня вже в кайданках продовжувала допивати горілку.
Виходить, справжній алкаш Міша накидував на ПП фейки, що він алкоголік, справжній корупціонер Зеля накидував на Пороха фейки, що він корупціонер.
В цьому світі нічого не міняється.
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07.10.2021 02:27 Відповісти
Це що? Дві пляшки по 0,7 та півхінкалі?
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07.10.2021 02:44 Відповісти
півхінкалика
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07.10.2021 03:08 Відповісти
он постоянно на задержании жрет, две бутылки чачи и хинкали как минимум
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07.10.2021 02:57 Відповісти
Слабак. Антон Геращенко ще і тарілки б вилизав.
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07.10.2021 02:58 Відповісти
та он постоянно на задержании (и не только) жрет
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07.10.2021 03:07 Відповісти
а плачь и стон - "мы влюблены мы вместе"?
тоже не канает? - звери какие то....
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07.10.2021 02:36 Відповісти
Поставьте для Миши песню " Голуби летят над нашей зоной"
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07.10.2021 02:46 Відповісти
но колючка в несколько рядов, и собаки рвутся с поводов....
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07.10.2021 03:17 Відповісти
заселите ясько к нему в камеру - любовь должна превозмочь!
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07.10.2021 02:46 Відповісти
і твая раскосая ульібкаааа...))
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07.10.2021 07:14 Відповісти
когда ты в камере? - придурочки як знаходка...
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07.10.2021 07:20 Відповісти
Вот что значит связаться с зелеными беспредельщиками. Михуил ,глядя на на то, как они срут на законы, в себя вдруг поверил Решил, что и ему так можно в Грузии. А не тут то было. Это в Украине незаконный переход границы ему простили. А по факту это нарушение закона. Уже только за это ему на родине срок светит. А сколько за ним еще числится, считать не пересчитать)))
Я бы ему пожизненное прописала только за публичное признание в измене законной жене с какой-то очередной бл...ю из служанок народу)))
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07.10.2021 02:56 Відповісти
За що я поважаю Грузію. Вони на декілька кроків ближче до Європи.
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07.10.2021 03:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4dFj_pcSNkU
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07.10.2021 02:59 Відповісти
я бы тоже не екстрадировал такого ценного вертолета,
шо воду пьет и не хера не летает..))))
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07.10.2021 03:03 Відповісти
а я хачу, яхачу апять, по крышам бегать сбу гонять, не наигрался я яресько с табой...
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07.10.2021 03:03 Відповісти
но тут пришли мощные зеленые парни - подмывшийся самоха,
зеля полкило, и юзик, а ну ка повернись....
и предупредили серьезно так по бригадному - снизь волну ну или стрела и страдай!
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07.10.2021 03:11 Відповісти
Не награвся з яреськой в табу.
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07.10.2021 07:25 Відповісти
это чмо получало от зели зарплату в офисе хинкали, за то что жрал его с двумя бутылками чачи, и портил яреську
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07.10.2021 03:05 Відповісти
какой придурок дал ему паспорт... и он тут зеле нафик не нужен воду мутить
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07.10.2021 03:09 Відповісти
надеюсь попал казел
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07.10.2021 03:13 Відповісти
грузины, если не екстрадируете? - бОльшей пользы Украине и не нужно.
оставьте етот истеричныи накокаиненый срач по крышам себе...
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07.10.2021 03:40 Відповісти
Путлер из Донецка и Луганска никого не выпускает....,кромешный ковидный ад там....,в морг очереди что на заправку...,сообщает радио Донбасс реалии...Рюсский мир зато просили у Гиркина, Прилепина и прочих Бородаев...папросту ГУЛАГ...
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07.10.2021 03:58 Відповісти
https://youtu.be/Mp-MG5VmrN0
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07.10.2021 03:59 Відповісти
с какого его поперло в чужую страну (он же гражданин Украины) ,
по версии зеленой шоблы?
вроде грузины предупреждали же - приедешь?-сядешь.
первая хмлять на моей памяти шо, как нюхнет -ставит на уши два государства.... - дайте ему бутылку воды,
откройте двери на вcе крыши - хрен оно прыгнет...
чучело надувное...
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07.10.2021 04:04 Відповісти
епоха конченых нариков.....
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07.10.2021 04:09 Відповісти
думал его на на коврик посадят и до дворца донесут?
несмертельный, пока шо, передоз....
пока тока за грати - следующий будет он....
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07.10.2021 04:46 Відповісти
вода, погоня, крыши, яськи, люди...
во мне все ето шо то смутно будит,
прощайте все - и я уже почти в полеееете,
но передумал - хрен же вы дождетесь!...
...
констанция конста...
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07.10.2021 04:55 Відповісти
Говорят Богуцкая в туалете Рады из ревности всю морду Ясько ногтями поразрывала.
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07.10.2021 04:59 Відповісти
не верьте слухам - в туалете, две женщины антaгонистки имеют много шо другого на друг другу поразрывать...
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07.10.2021 05:08 Відповісти
говорят,на Мордовии кур доят...
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07.10.2021 12:33 Відповісти
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07.10.2021 06:35 Відповісти
кацапы и всякая подкацапная шваль - против Саакашвили.
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07.10.2021 06:38 Відповісти
Кому він тут, на Україні, потрібен, цей галстукоїд.
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07.10.2021 07:31 Відповісти
Перепрошую, а "на" Україні, це де ?
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07.10.2021 08:16 Відповісти
Спалился хрюсский Ифан, еще и галстук какой то к мове подвязал...
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07.10.2021 12:36 Відповісти
https://slova.com.ua/word/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA https://slova.com.ua/word/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA


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07.10.2021 12:49 Відповісти
Поярков совершенно правильно отметил у Саакашвили и у Зеленского комплекс тупой девки, которая никак не понимает, что реальность и то, что они о ней думают - это совершенно разные вещи. Приведение к реальности всегда бывает очень болезненным.
ПЫСЫ: что у него на завтрак?
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07.10.2021 07:33 Відповісти
Хоть одна добра новина
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07.10.2021 08:09 Відповісти
такого реформатора потужного втратили. яка ж невимовна туга
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07.10.2021 08:15 Відповісти
верните .лять саакашвильчика.😢
куда он поперся. грузия под внешним кацапским управлением. об этом говорят чк слова "переворот".госпереворот с перевода с чк языка значит потеря внешнего кацапского управления.
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07.10.2021 08:19 Відповісти
В знак подяки варто грузинам передати ще одного мавпоподібного депутата.
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07.10.2021 08:55 Відповісти
После того, как "величайший" закрыл уголовное дело,начатое в 2017 г, вернул гражданство, устроил на службу, теперь он здесь беленький, пухленький, и чист перед законом.) У правоохранительных органов к нему претензий нет. Так на основании чего его экстрадировать? Пусть там сидит.
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07.10.2021 09:13 Відповісти
Удивительно , как на "Цензоре" поддерживают хотелки Путина , ведь убить или сгноить в тюрьме личного врага - его мечта . Печально все єто , господа , и противно . А хуже всего то , что исходит єто от Порошенко...
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07.10.2021 09:57 Відповісти
Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на травле Порошенко, да и сейчас продолжается. Это не было поддержкой путинских хотелок, зная как он люто ненавидел Порошенко?
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07.10.2021 11:13 Відповісти
Эээээээ,*****,и тут всемогущий Порох тебе навалил за шиворот
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07.10.2021 12:40 Відповісти
Глупец повелся на фейковые прогнозы о том, что его соратники с перевесом выиграют выборы. Незаконно покинул Украину и так же незаконно прибыл в Грузию. На что этот дурик надеялся?
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07.10.2021 10:46 Відповісти
Вы абсолютно правы , других оснований возвращаться у сракошвидзе не было
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07.10.2021 12:42 Відповісти
Думаю,что так торопиться не надо... Скоро Грузии посоветуют вернуть Саакашвили в Украину,и придется как-то потом выкручиваться,чтобы не выглядеть "опущенными". Наивные,ведь США уже слегка "намекнули",могут и "рылом" по земле повозить... Нельзя плевать в тех "с чьей руки кормишься".
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07.10.2021 16:02 Відповісти
 
 