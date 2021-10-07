Про екстрадицію Саакашвілі в Україну не йдеться, з правової точки зору таке неможливо, - глава МЗС Грузії Залкаліані
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відкидає можливість обговорення з Києвом питання екстрадиції в Україну затриманого в Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати, оскільки з правової точки зору таке неможливо. Екстрадиція відбувається тоді, коли особа здійснює кримінальний злочин (на території своєї країни), але ми знаємо, що такого немає, адже з української сторони у нас немає такої інформації ", - заявив міністр у середу в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі-2".
За його словами, Саакашвілі в Грузії визнаний винним за чотирма кримінальними справами, засуджений до шести років тюремного ув'язнення і його затримання в Грузії було абсолютно законним.
Залкаліані не вважає, що затримання громадянина України Саакашвілі зможе негативно відбитися на грузино-українських відносинах.
Він також зазначив, що особисто з главою МЗС України питання затримання Саакашвілі не обговорював, але представник посольства Грузії в Києві надав українській стороні всю необхідну і вичерпну інформацію, яка їх цікавила.
Глава грузинського МЗС також вважає, що в Києві самі були здивовані тим фактом, що Саакашвілі опинився в Тбілісі, де був затриманий.
"Як з'ясовується, він порушив не лише законодавство Грузії в зв'язку з незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав", - сказав Залкаліані.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Немає проблем, зазначив прем'єр-міністр Грузії, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці.
зазначив прем'єр-міністр Грузії
какой умный прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі !!!
пациент ******** сам туда приперся? сам нехай там и сидит.
в Украине своего зеленого гавнища валом....
а теперь хочешь как миш бежать в Украину ?
Вах, чем ты думаешь, а ?
Свиня вже в кайданках продовжувала допивати горілку.
Виходить, справжній алкаш Міша накидував на ПП фейки, що він алкоголік, справжній корупціонер Зеля накидував на Пороха фейки, що він корупціонер.
В цьому світі нічого не міняється.
тоже не канает? - звери какие то....
Я бы ему пожизненное прописала только за публичное признание в измене законной жене с какой-то очередной бл...ю из служанок народу)))
шо воду пьет и не хера не летает..))))
зеля полкило, и юзик, а ну ка повернись....
и предупредили серьезно так по бригадному - снизь волну ну или стрела и страдай!
оставьте етот истеричныи накокаиненый срач по крышам себе...
по версии зеленой шоблы?
вроде грузины предупреждали же - приедешь?-сядешь.
первая хмлять на моей памяти шо, как нюхнет -ставит на уши два государства.... - дайте ему бутылку воды,
откройте двери на вcе крыши - хрен оно прыгнет...
чучело надувное...
несмертельный, пока шо, передоз....
пока тока за грати - следующий будет он....
во мне все ето шо то смутно будит,
прощайте все - и я уже почти в полеееете,
но передумал - хрен же вы дождетесь!...
...
констанция конста...
ПЫСЫ: что у него на завтрак?
куда он поперся. грузия под внешним кацапским управлением. об этом говорят чк слова "переворот".госпереворот с перевода с чк языка значит потеря внешнего кацапского управления.