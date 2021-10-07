Про екстрадицію Саакашвілі в Україну не йдеться, з правової точки зору таке неможливо, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відкидає можливість обговорення з Києвом питання екстрадиції в Україну затриманого в Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати, оскільки з правової точки зору таке неможливо. Екстрадиція відбувається тоді, коли особа здійснює кримінальний злочин (на території своєї країни), але ми знаємо, що такого немає, адже з української сторони у нас немає такої інформації ", - заявив міністр у середу в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі-2".

За його словами, Саакашвілі в Грузії визнаний винним за чотирма кримінальними справами, засуджений до шести років тюремного ув'язнення і його затримання в Грузії було абсолютно законним.

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Залкаліані не вважає, що затримання громадянина України Саакашвілі зможе негативно відбитися на грузино-українських відносинах.

Він також зазначив, що особисто з главою МЗС України питання затримання Саакашвілі не обговорював, але представник посольства Грузії в Києві надав українській стороні всю необхідну і вичерпну інформацію, яка їх цікавила.

Глава грузинського МЗС також вважає, що в Києві самі були здивовані тим фактом, що Саакашвілі опинився в Тбілісі, де був затриманий.

"Як з'ясовується, він порушив не лише законодавство Грузії в зв'язку з незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав", - сказав Залкаліані.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.