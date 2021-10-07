Війська РФ за добу шість разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними штабу, протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв позиції ЗСУ, при цьому двічі зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів.

У районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тактичні ракетні комплекси "Точка-У" на адмінмежі з окупованим Кримом відпрацювали точне наведення на цілі, - Наєв. ВIДЕО

Станом на 7:00 ранку 7 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.