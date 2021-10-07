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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ за добу шість разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу шість разів зривали режим

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними штабу, протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв позиції ЗСУ, при цьому двічі зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів.

У районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку 7 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу шість разів зривали режим тиші на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (28486) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Героям слава!
Горіть у пеклі москалі !!!
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07.10.2021 07:42
+4
Никому не кажется, что ежедневная фраза в сводках с фронта " ... раз нарушили режим тишины" звучит то-ли издевательски, то-ли откровенно глупо?
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07.10.2021 08:39
+3
Головне, не відміняти режим "пліснявої тиші". Щоб верховному фельдмаршалу було про що звітувати.
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07.10.2021 10:09
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Героям слава!
Горіть у пеклі москалі !!!
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07.10.2021 07:42 Відповісти
банк під керівництвом зеліного друга видав опзжисту 60 млн ДОЛАРІВ.
досить нас годувати спамом.
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07.10.2021 09:12 Відповісти
Никому не кажется, что ежедневная фраза в сводках с фронта " ... раз нарушили режим тишины" звучит то-ли издевательски, то-ли откровенно глупо?
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07.10.2021 08:39 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZVmNOcuV3FF0S_1XG9lhGinQz0OQcgf4jyEY-9PGBNWZ2iXdm7-e7BT_2klSK9RH6Hnb5PEm6f0oVSa9rRdTNzN1f41WWYGv9m5rpHVUphwLcRCnMcMC27VSH7PuoAXzP8BKg8B2tvUpql27JK-8ddscoAXDW_Oqji3FePGq1s8Dw&__tn__=-]C%2CP-R Мартин Брест разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100001934984755&__cft__[0]=AZVmNOcuV3FF0S_1XG9lhGinQz0OQcgf4jyEY-9PGBNWZ2iXdm7-e7BT_2klSK9RH6Hnb5PEm6f0oVSa9rRdTNzN1f41WWYGv9m5rpHVUphwLcRCnMcMC27VSH7PuoAXzP8BKg8B2tvUpql27JK-8ddscoAXDW_Oqji3FePGq1s8Dw&__tn__=-]C%2CP-R Вячеславом Скоряком .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3062781970613395&id=100006448650648&__cft__[0]=AZVmNOcuV3FF0S_1XG9lhGinQz0OQcgf4jyEY-9PGBNWZ2iXdm7-e7BT_2klSK9RH6Hnb5PEm6f0oVSa9rRdTNzN1f41WWYGv9m5rpHVUphwLcRCnMcMC27VSH7PuoAXzP8BKg8B2tvUpql27JK-8ddscoAXDW_Oqji3FePGq1s8Dw&__tn__=%2CO%2CP-R 14 год ·



109-й батальон 10-й горно-штурмовой)))
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07.10.2021 09:10 Відповісти
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07.10.2021 09:10 Відповісти
Головне, не відміняти режим "пліснявої тиші". Щоб верховному фельдмаршалу було про що звітувати.
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07.10.2021 10:09 Відповісти
А до сопли не было режима тишины?? Годами...
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07.10.2021 20:17 Відповісти
Что-то мне кажется, что всему этому, не видно ни конца ни края. При клоуне, никаких сдвигов и не намечается, хотя перед выборами, клялся и божился, что закончит войну, лишь бы его только выбрали в президенты. Да и вообще, что он только не обещал, а результатов - НОЛЬ!
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07.10.2021 17:36 Відповісти
Этот так называемый режим тишины, откровенно затянулся...Сколько лет ещё эта война будет длится, ваше мнение?
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07.10.2021 20:22 Відповісти
 
 