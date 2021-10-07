Адвокат Гордона - адвокату Порошенка Новікову: "Так перекручувати факти на публіку..."

Адвокат Василь Рябченко, який представляє інтереси журналіста Дмитра Гордона у справі проти п'ятого президента України, нардепа "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, звинуватив адвоката Порошенка Іллю Новікова в поширенні неправдивої інформації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Василь Рябченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше за 10 років юридичної практики стикаюся з необхідністю вказувати на брехню і маніпуляції опонента не тільки в суді, але і в публічному полі. Зрозуміло, що професія адвоката передбачає різноманітний інструментарій для відстоювання своєї позиції, але та-а-ак перекручувати факти на публіку... Шановний адвокат Ілля Новіков, це на вас так ваш клієнт впливає чи це типова школа московської адвокатури?

1. Як це "експертиза заперечує", що слова Гордона про Порошенка є його особистою думкою? Відколи експертиза оцінює ці категорії? Факт оціночні судження чи ні встановлюється судом і тільки судом, і вже точно не експертизою, навіть вашою))

2. Дякую, що не збрехали, що наступне засідання відкладено з ініціативи відповідача. Шкода, що не уточнили, що додатковий час відповідачу знадобився виключно тому, що ви тільки сьогодні безпосередньо в суді надали відповідь на наш відгук.

3. З приводу невчасно отриманого листа із суду. Начебто не маленькі діти, всі розуміють, що дуже часто місце реєстрації людини не збігається з місцем її фактичного проживання. Хіба вам, московському адвокату, що проживає в Києві, цього не знати?

4. Чому ви і ваш клієнт виступили категорично проти виклику в суд для надання показань свідків колишнього глави Служби Безпеки України генерал-полковника Смешка, колишнього військового слідчого полковника Животова і лідера "Азова" Білецького?" - написав адвокат.

"Як і ви, висловлюю сподівання, що "нових причин для відкладення" наступного судового засідання не виникне. Дуже хочеться швидше перейти до суті і заслухати аргументи вашого клієнта", - додав Рябченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторона Гордона затягує розгляд позову про недостовірну інформацію: суд переніс засідання на 11 листопада, - адвокат Порошенка Новіков

Нагадаємо, у травні 2021 року Дмитро Гордон в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" заявив про змову української влади з керівництвом Росії в 2014 році, на початку військової агресії РФ. Журналіст дослівно сказав: "Керівництво України здійснило злочинну оборудку з керівництвом Росії. Андрій (Білецький. - Ред.) може мене спростувати, а може, й ні... Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь ... Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя".

Білецький, який теж був присутній у студії, підтвердив слова журналіста про наказ залишити Маріуполь, відданий українській армії.

17 червня Новіков повідомив, що його клієнт Порошенко подав до суду на Гордона з вимогою визнати слова журналіста недостовірними.

Гордон прокоментував заяву адвоката, написавши у Facebook: "Дякую, я дуже цього чекав. Я щасливий". Журналіст вважає, що Порошенко зробив "необачний вчинок", коли подав на нього до суду.

"Кажуть, він жадібний. Нічого подібного. Мені він подарував подарунок - подав на мене до суду. Я дуже радий цьому. По-перше, це буде прилюдно. Це буде відображатися в ЗМІ", - зазначив Гордон. Він також висловив думку, що "незабаром стане відомо, чи був Порошенко агентом КДБ і чи співпрацював він з ФСБ Росії".

Нагадаємо також, що розгляд справи за позовом Петра Порошенка проти Дмитра Гордона про поширення недостовірної інформації відбудеться 11 листопада. Шевченківський районний суд Києва вдруге переніс розгляд.

Як повідомив журналістам адвокат п'ятого президента Ілля Новіков, відповідач намагається відтягнути розгляд справи по суті.

За словами Новікова, у відповіді в суді те саме, що минулого разу: все сказане Гордоном про "наказ Порошенка здати Маріуполь Путіну" - це лише "оціночні судження" і "особиста думка, вирвана з контексту". Експертиза, яку суд долучив до справи, це заперечує. Крім того, суд також відмовив Гордону в клопотанні про залучення свідків, оскільки залучення свідків суперечить позиції Гордона, що його слова про "здачу Маріуполя" є оціночними судженнями.