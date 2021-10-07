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Адвокат Гордона - адвокату Порошенка Новікову: "Так перекручувати факти на публіку..."

Адвокат Гордона - адвокату Порошенка Новікову:

Адвокат Василь Рябченко, який представляє інтереси журналіста Дмитра Гордона у справі проти п'ятого президента України, нардепа "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, звинуватив адвоката Порошенка Іллю Новікова в поширенні неправдивої інформації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Василь Рябченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше за 10 років юридичної практики стикаюся з необхідністю вказувати на брехню і маніпуляції опонента не тільки в суді, але і в публічному полі. Зрозуміло, що професія адвоката передбачає різноманітний інструментарій для відстоювання своєї позиції, але та-а-ак перекручувати факти на публіку... Шановний адвокат Ілля Новіков, це на вас так ваш клієнт впливає чи це типова школа московської адвокатури?

1. Як це "експертиза заперечує", що слова Гордона про Порошенка є його особистою думкою? Відколи експертиза оцінює ці категорії? Факт оціночні судження чи ні встановлюється судом і тільки судом, і вже точно не експертизою, навіть вашою))

2. Дякую, що не збрехали, що наступне засідання відкладено з ініціативи відповідача. Шкода, що не уточнили, що додатковий час відповідачу знадобився виключно тому, що ви тільки сьогодні безпосередньо в суді надали відповідь на наш відгук.

3. З приводу невчасно отриманого листа із суду. Начебто не маленькі діти, всі розуміють, що дуже часто місце реєстрації людини не збігається з місцем її фактичного проживання. Хіба вам, московському адвокату, що проживає в Києві, цього не знати?

4. Чому ви і ваш клієнт виступили категорично проти виклику в суд для надання показань свідків колишнього глави Служби Безпеки України генерал-полковника Смешка, колишнього військового слідчого полковника Животова і лідера "Азова" Білецького?" - написав адвокат.

"Як і ви, висловлюю сподівання, що "нових причин для відкладення" наступного судового засідання не виникне. Дуже хочеться швидше перейти до суті і заслухати аргументи вашого клієнта", - додав Рябченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторона Гордона затягує розгляд позову про недостовірну інформацію: суд переніс засідання на 11 листопада, - адвокат Порошенка Новіков

Нагадаємо, у травні 2021 року Дмитро Гордон в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" заявив про змову української влади з керівництвом Росії в 2014 році, на початку військової агресії РФ. Журналіст дослівно сказав: "Керівництво України здійснило злочинну оборудку з керівництвом Росії. Андрій (Білецький. - Ред.) може мене спростувати, а може, й ні... Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь ... Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя".

Білецький, який теж був присутній у студії, підтвердив слова журналіста про наказ залишити Маріуполь, відданий українській армії.

17 червня Новіков повідомив, що його клієнт Порошенко подав до суду на Гордона з вимогою визнати слова журналіста недостовірними.

Гордон прокоментував заяву адвоката, написавши у Facebook: "Дякую, я дуже цього чекав. Я щасливий". Журналіст вважає, що Порошенко зробив "необачний вчинок", коли подав на нього до суду.

"Кажуть, він жадібний. Нічого подібного. Мені він подарував подарунок - подав на мене до суду. Я дуже радий цьому. По-перше, це буде прилюдно. Це буде відображатися в ЗМІ", - зазначив Гордон. Він також висловив думку, що "незабаром стане відомо, чи був Порошенко агентом КДБ і чи співпрацював він з ФСБ Росії".

Нагадаємо також, що розгляд справи за позовом Петра Порошенка проти Дмитра Гордона про поширення недостовірної інформації відбудеться 11 листопада. Шевченківський районний суд Києва вдруге переніс розгляд.

Як повідомив журналістам адвокат п'ятого президента Ілля Новіков, відповідач намагається відтягнути розгляд справи по суті.

За словами Новікова, у відповіді в суді те саме, що минулого разу: все сказане Гордоном про "наказ Порошенка здати Маріуполь Путіну" - це лише "оціночні судження" і "особиста думка, вирвана з контексту". Експертиза, яку суд долучив до справи, це заперечує. Крім того, суд також відмовив Гордону в клопотанні про залучення свідків, оскільки залучення свідків суперечить позиції Гордона, що його слова про "здачу Маріуполя" є оціночними судженнями.

Адвокат Гордона - адвокату Порошенка Новікову: Так перекручувати факти на публіку... 01

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Новіков (167) Порошенко Петро (15174) суд (11683) Рябченко (2)


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Топ коментарі
+59
Гордон- гнида, по моему это уже всем понятно, и давно.
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07.10.2021 07:47
+56
Ну і хто з нормальних повіре адвокату Гондона, який навмисно затримує розглядання справи?
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07.10.2021 07:39
+47
што за детский лепет.

проигрывать нужно с достоинством, понятно адвокат Рябченко?

фууу ***. омерзительные твари. што дима , што его адвокат
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07.10.2021 07:49
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Заспокойтеся, при нинішній владі такі негативні явища зросли майже в геометричній прогресії. Не вважайте мене за порохобота чи "порохолюба", просто об*єктивно оцінюю реальність. Можете не погоджуватися зі мною, ваше право.
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07.10.2021 09:21 Відповісти
Ты гребаный поститут зелёных гнид пошёл вон отсюд
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07.10.2021 09:48 Відповісти
Рафалович??? Маланец?! И много вас чмошников собрал пэця -брэхунець под знамена ботофермы!!!
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07.10.2021 09:58 Відповісти
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07.10.2021 09:07 Відповісти
Гордон в медиа - Да этого пороха порву как тузик к тряпку, у меня есть неоспоримые доказательства. Жду когда порох подаст на меня в суд, если посмеет, он пожалеет что родился на свет.

Гордон в суде - Это были оценочные суждения
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07.10.2021 09:18 Відповісти
потому что, гордон это гон... дон.... ни чести, ни совести в том брехливом теле нет.
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07.10.2021 09:40 Відповісти
Гордон и в этом деле проиграл Порошенку с треском.. потому что не надо врать, правда она вскрывается!
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07.10.2021 09:24 Відповісти
Публічно обвинуватити 5го президента в здачі Маріуполя це вже не так до 5го президента, а до солдат та офіцерів, добробати, які Маріуполь визволяли від руССні🤬! Ротякою брехати це не "пірамідки" складати, треба відповідати!!!
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07.10.2021 09:30 Відповісти
Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Источник:

А де тут оцінювальне судження ?

Знаєш ? Надай факти, документи, підтведження.
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07.10.2021 09:31 Відповісти
Вы, документы читали?
))))))))))))))))))
В Мариуполе (на 07.05-09.05.2014) НЕ БЫЛО подразделений ВС Украины.
Оставлять было НЕЧЕГО)))
Выдвижение батальона 72 омбр, ЧЕРЕЗ Мариуполь, осуществлялся по самому короткому и да, НЕБЕЗОПАСНОМУ маршруту.
Все подразделения ВС Украины, были вокруг и в ближайшей близости.
Так что, оценки в суждениях ставят те, кто не умеют читать ДО ТОЧКИ. А дебилы, читают до той фразы, которая нравится)))
Это не исправимо.
Это как, безмозглая (Безуглая) рассказывает про, "казнить нельзя помиловать".
А я, ей в ответ могу предложить совсем другую фразу))) Жрать нельзя спать. ))))
Так вот, жрать то можно. И можно спать. НО читать то, правильно надо. Руководствуясь ситуацией, а не "хотелками".
Но имбецилы зеленоватые, не могут понять разницу в "оставлении города", который НЕ ЗАНИМАЛИ и "ОТХОД из РАЙОНА Мариуполя", для перегруппировки.
У них в голове, почему не объявили военное положение)))))))))
Что такое ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, тема, для отдельного повествования)))
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07.10.2021 15:39 Відповісти
Гордон -штопанный гандон. Мне всегда был неприятен этот тип даже внешне, его фейс вызывает у меня какую-то брезгливость, а его кафельная голова похожа на ******. Брррррррррр.....фу, ***.....бывают же такие отвратные рожи.
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07.10.2021 09:38 Відповісти
Написал адвокад защищающий мосКовскую шлюху Гандора
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07.10.2021 09:40 Відповісти
Гандон он не журналист и порядочным его неназовеш оно вонючее существо
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07.10.2021 09:47 Відповісти
Смотрю все порохоботы очень удобненько "не заметили", что адвокат Порошенко выступил категорически против вызова в суд для дачи свидетельских показаний бывшего главы Службы Безопасности Украины генерал-полковника Смешко, бывшего военного следователя полковника Животова и лидера "Азова" Билецкого".
А ведь именно это - самое главное в статье.
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07.10.2021 09:49 Відповісти
В статье только звиздешь проигравшего обиженки)
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07.10.2021 09:52 Відповісти
Т.е. ты не веришь, что адвокат Порошенко выступил категорически против вызова в суд ключевых свидетелей? Соврал гордоновский адвокат?
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07.10.2021 09:55 Відповісти
А чего я должна верить,если гондонский адвокат уже с первого пункта брешет?)и если бы звиздешь этих "свидетелей" имел бы хоть какую то ценность,то в суд бы их вызвали -а так бездоказательно брехня ради пиара
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07.10.2021 10:01 Відповісти
Тут класичне шулерство. Я, наприклад, кажу: Vladimir T fd7dc273 - потвора та го#дон. Це або правда, або брехня. Якщо він не такий, то подає позов до суду за наклеп. Якщо я впевнений в своїх діях, то даю свідків та/або докази. Суд вирішує. Якщо я не впевнений, то я або брехло, або це моя ОСОБИСТА точка зору. Ось і наш журналізд дає свідків, що це його точка зору! Коли притомні люди кажуть: А нащо нам це лайно вислуховувати? То відповідач починає розганяти хайп, що позовник проти його свідків.
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07.10.2021 10:15 Відповісти
А в чем брехня в первом пункте? Вроде все логично.
"Ценность свидетелей" определяется сутью их показаний. Т.е. сначала их надо выслушать, а уже потом определять. Но адвокат Порошенко против того, чтобы их выслушали. Сцыт?
Если свидетели "не о чем", то адвокат Порошенко вдвойне обязан их пригласить, т.к. их "никакие" показания позволят сразу размазать по стенке позицию Гордона.
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07.10.2021 11:33 Відповісти
Свидетели личного мнения,как теперь ноет гондон?не несите пургу уже...
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07.10.2021 11:55 Відповісти
Гордон, как ответственный журналист имеющий репутацию (как бы мы к нему не относились), хочет показать всей стране и суду в т.ч. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО у него сформировалось такое "личное мнение". Причем источники формирования его личного мнения, это далеко не "баба Клава" или "на заборе прочитал". Свидетели - очень статусные личности.
Только вот Пэте все это не надо. Вернее, не просто "не надо", а он "категорически против". Умным людям - все понятно. Как говориться: комментарии излишни ...
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07.10.2021 12:15 Відповісти
Ну если для тебя гондон,который столько людей в могилу своими пирамидками что то стоит,то о чем вообще с тобой можно разговаривать )для таких ,как ты ,вообще никаких законов не существует -пытаетесь страну в пропасть скинуть,устраивая из всего балаган и посмешище,танцуя на костях...но не дождетесь,зерыгосрань
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07.10.2021 12:21 Відповісти
Что и требовалось доказать. Когда упоротого сектанта загоняешь под лавку железобетонными аргументами, он сразу съезжает с темы и переходит на личности.
Вопросы в воздух: Причем тут Гордон? Причем тут его "пирамидки"? Какая разница как лично я к нему отношусь? Мы говорили о позиции адвокатов в судебном процессе, который касается вопросов значимых для граждан Украины.
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07.10.2021 12:32 Відповісти
Так покажи железобетонные аргументы ,зесрань-хоть один)и если ты не соображаешь ,как проходят суды,то лучше было бы помолчать,а то потом обижаетесь,что вас все тупорылым зовут...
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07.10.2021 12:38 Відповісти
Ну тут два варианта: Или ты безмозглая и читать не умеешь, или ты, как все упоротые сектанты, видишь только то что тебе удобно и выгодно.
Склоняюсь ко второму варианту и в этом случае, дальнейший диалог смысла не имеет. Как можно тебя заставить увидеть, то что ты видеть не хочешь? Вернее, зачем?
Факт остается фактом: Пэтя засцал выслушать ключевых свидетелей.
Если бы не засцал, то ты права: суд мог бы быть интересным.
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07.10.2021 12:44 Відповісти
Интересный был бы суд))))гондон -это мое личное мнение !,свидетели -да,не штрафуйте гондона -это его личное мнение,мамой клянёмся!
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07.10.2021 12:00 Відповісти
Ключевых? Смешко ключевой?)) На КАКОЙ должности он тогда был?)))
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07.10.2021 19:33 Відповісти
И не говори: Кто такой Смешко? -Да, никто! Какое он отношение имеет к спецслужбам? -Да никакого! Что он знает о войне с РФ? - Да, ничего!
Какой-то грузчик из овощного магазина и не более того ...
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08.10.2021 09:45 Відповісти
Я задал конкретный вопрос... КАКУЮ должность он занимал в период описываемых событий??? Никакую? Так КАКИЕ он может дать показания??? Что он может подтвердить? То что ДВАДЦАТЬ лет назад был главой СБУ, не означает что он ТЕПЕРЬ имеет отношение к спецслужбам) Не говоря уже о доступе к документам))) Все его знания на данный момент: одна бабка сказала... И это даже если не читать по поводу чего его вызывают как свидетеля))) Он свидетель ЛИЧНОГО мнения гордона?) Серьезно?)))
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08.10.2021 18:33 Відповісти
Если бы ты не был упоротый порохобот, то ты бы знал, что суть ЛЮБОГО свидетеля на ЛЮБОМ процессе не в том, "какую он должность занимал/не занимал", а в том что он знает и видел по сути процесса.
Свидетель СНАЧАЛА дает показания, а потом суд принимает решение о важности и значимости этих показаний. А если истец боится показаний свидетелей ответчика, то для адекватного суда, это однозначный признак ничтожности позиции истца.
Учи матчасть.
И не повторяй за дебилами дебильное: "свидетель ЛИЧНОГО мнения Гордона". Свидетели нужны для того чтобы ответчик дал суду исчерпывающие обоснования как и на основании чего формировалось это самое "личное мнение". Это стандартная судебная практика.
Учи матчасть.
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11.10.2021 10:25 Відповісти
Дурнику, якщо це його ОСОБИСТЕ судження, то які можуть бути свідки??? (Окрім, мабуть, свідків Ієгови)
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07.10.2021 10:00 Відповісти
Лапоть, ты настолько тупорыл, что не в состоянии прочитать текст до конца и понять его смысл?
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07.10.2021 10:08 Відповісти
Вы, упоротые порохоботы, такие смешные. Уже все на этом форуме знают, что только вы - читаете статьи до конца, только вы - все понимаете, только вы - знаете все смыслы (тайные и явные), а еще вы точно знаете кто убил Кеннеди, но никому не скажете, т.к. вокруг одни "зебилы"
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07.10.2021 12:23 Відповісти
В Израиле дубилета арестовали ,паспорт израильский отобрали ,готовятся отправить в США-ожидают твою зекрысу,которая ограбила приват,"веселые" деньки -дубилет ну очень ценный свидетель )вот это будет суд,а не жалкие ваши клоунские потуги хоть как то Пороха задеть...
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07.10.2021 12:32 Відповісти
Ясно,гондон просрал суд
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07.10.2021 09:50 Відповісти
ой як несподівано)
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07.10.2021 09:56 Відповісти
Верить во все, что извергается из ротрвого отверстия " журнализда" г@ ндона- это как верить в пирамидки юшинсе и в того контактера с лысым котом, которого г@дон так усиленно рекламировал.
Это поразительно, до чего наивна значительная часть населения, принимающая такие бредни всерьез.
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07.10.2021 10:17 Відповісти
Считаю, рябченко нарушил правила адвокатской этики - публичное неуважительное высказывание в адресс коллеги, а это основание для привлечения к дисциплинарной ответсвенности. Я бы на месте новикова лбратил внимание наау на этот факт
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07.10.2021 10:18 Відповісти
А чому це в Порошенка така висока довіра тільки до російських адвокатів?... Чому не українські його представляють його в суді... чи з євросоюзу..., або ж панамські офшорні?...
Чому обрав російського, безпека якого разом з членами його сім'ї залежить від волі Путіна???...
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07.10.2021 10:19 Відповісти
Стесняюсь спросить, вы с детства дебил, или курсы какие оканчивали? Трускавец, не ? Опшор ты наш мамкин
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07.10.2021 10:22 Відповісти
Да что там стесняться, это либо горловское, либо макеевское) , но вполне возможно зауральское, они там с детства все такие)
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07.10.2021 10:27 Відповісти
Вам, дебілам запоребриковим, будова щелеп не дозволяє українську мову використовувати?...😀
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07.10.2021 10:38 Відповісти
Попытался почитать, но не смог....
Гавно хитрых подонков и гавно пламенных идиотов воняет одинаково гадко!
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07.10.2021 11:00 Відповісти
Щодо пункта 1. Адвокати гардона хочуть довести, що його наклеп на Порошенка - це його особиста думка, а не твердження, що ґрунтується на фактах, оскільки довести правдивість цього наклепу неможливо. І що ще неясно?
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07.10.2021 12:35 Відповісти
а завтра мы узнаем что Порох тайно... хотел сдать всю Украину,
но восстановил армию, объединил международных партнеров и остановил Путина.

запутался Порох в своих действиях !
но Кондоны прекрасно знают что у него в голове
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07.10.2021 12:52 Відповісти
Ось така фігня, малята, самозваного гетьмана Петюню захищають російські адвокати та російські ботоферми...
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07.10.2021 13:15 Відповісти
- типовий бот з ферми подляка під прикриттям "нацик"
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07.10.2021 13:35 Відповісти
Дмитро Гордон правий на всі 100%. Питання тільки в тому, чи вистачить йому сили довести цю справу до кінця. А те що правий, говорить багатоголосна "перекличка порохоботів". От якби ж то прийняли Закон "про брехню".
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07.10.2021 15:33 Відповісти
Так ты бы уже отвечал за свое вранье)))
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08.10.2021 18:43 Відповісти
Адвокат го-дона - дальше можно не читать)))
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08.10.2021 00:20 Відповісти
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