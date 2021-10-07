COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів

В Україні зафіксовано 15 125 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків. Також за минулу добу зафіксовано 314 летальних випадків. Такий високий показник добової смертності в Україні фіксується третій день поспіль. Востаннє такі високі показники добової смертності в Україні фіксувалися в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1421, медпрацівників – 341).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3541 особа;

летальних випадків – 314;

одужало – 4380 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 53 031 особа,

методом ІФА – 9964 особи,

експрес-тестами – 50 082 особи.

Читайте: Роботу штабу ліквідації наслідків COVID-19 перевели в цілодобовий режим, - засідання РНБО

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 497 643 особи;

одужало – 2 277 762 особи;

летальних випадків – 57 840;

проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях", - розповіли в МОЗ.







