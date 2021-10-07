COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів
В Україні зафіксовано 15 125 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків. Також за минулу добу зафіксовано 314 летальних випадків. Такий високий показник добової смертності в Україні фіксується третій день поспіль. Востаннє такі високі показники добової смертності в Україні фіксувалися в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1421, медпрацівників – 341).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3541 особа;
летальних випадків – 314;
одужало – 4380 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 53 031 особа,
методом ІФА – 9964 особи,
експрес-тестами – 50 082 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 497 643 особи;
одужало – 2 277 762 особи;
летальних випадків – 57 840;
проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях", - розповіли в МОЗ.
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Это из статьи, если не прочитали. Что не так? Знакомые врачи тоже утверждают, что вакцинированных у них в отделениях пока что нет. Естественно, что они будут, потому что никто не даст 100% защиты, но все же пока что вакцины работают.
а ті 20% то совкодрочери, що жаждуть коммунальні в 2 копійки та продукти за мізер, а притому абсолютно безпретензій готові віддавати тисячі й десятки тисяч за яйхфони та інші гнилі яблука, топові самсуні, лексоси, мерседсери та нерухомість... Ну то з 5% від тих 20, що насправді не такі бідні, як бідкаються...
Ось так і живем... А на сьогодні з зегімном...
эээх..