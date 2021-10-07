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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів

В Україні зафіксовано 15 125 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався наприкінці квітня 2021 року - 22 квітня виявили 16 235 нових випадків. Також за минулу добу зафіксовано 314 летальних випадків. Такий високий показник добової смертності в Україні фіксується третій день поспіль. Востаннє такі високі показники добової смертності в Україні фіксувалися в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1421, медпрацівників – 341).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 госпіталізовано – 3541 особа;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 летальних випадків – 314;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 одужало – 4380 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 методом ПЛР – 53 031 особа,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 методом ІФА – 9964 особи,

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 експрес-тестами – 50 082 особи.

Читайте: Роботу штабу ліквідації наслідків COVID-19 перевели в цілодобовий режим, - засідання РНБО

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 захворіло – 2 497 643 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 одужало – 2 277 762 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 летальних випадків – 57 840;

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 11
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 12
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 13
COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
У вас тут чо перекличка?
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07.10.2021 08:34
+8
"Защищенных "людей волнуют "антиваксеры" под ИВЛ. Видимо после вакцины эти мужики стали базарными бабами.
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07.10.2021 08:50
+6
чото антиваксеров не видать.
в очереди на вакцину, скорее всего.
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07.10.2021 08:17
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у нас тестируются и вакцинируются сознательные люди , которые дорожат своим здоровьем , которые несут ответственность за себя , своих близких , окружающих.. быдлякам жлобам на всех пох и в том числе на себя..
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07.10.2021 10:54 Відповісти
Вакцинированные тоже болеют и умирают. Вопрос только в том какая вероятность этого. А для понимания надо смотреть статистику и она в пользу вакцинации
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07.10.2021 09:31 Відповісти
Правду никто не говорит.
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07.10.2021 09:37 Відповісти
Я за естественный отбор Алиса. Поэтому Вам вакцинироватся не надо Алисв
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07.10.2021 10:07 Відповісти
🤔. Вы себя берегите. Прививка не даёт никакой гарантии. Это кому как повезёт. Молодому морячку не повезло. Всего 30 лет было.. от вакцинации прошло 3 дня, сердце И такое бывает
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07.10.2021 10:18 Відповісти
У вас с образованием полный швах и это печально, еще печальнее, что таких как ты в последнее время стало слишком много
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07.10.2021 10:45 Відповісти
Давайте не заниматься демагогией, у кого какое образование. Мне это абсолютно неинтересно. По теме есть что то? Читайте и просвещайтесь, как прививка защищает от Дельты. Вирус постоянно мутирует… однако
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07.10.2021 11:08 Відповісти
прививка не защищает , а поможет организму эффективно бороться с болезнью и снизит риски осложнений...
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07.10.2021 11:31 Відповісти
текущие "прививки" уже не помогают . вирус быстрее мутирует .
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07.10.2021 20:31 Відповісти
Понимаешь, Алиса, образование просто необходимо учитывать иначе появляются такие как ты. Ты не имеешь должных знаний ни в вопросах медицины, ни в вопросах стастистики да и в целом уровень твоих знаний хромает на обе ноги. Если бы ты была хоть капельку образованнее, то могла б не только читать, но и анализировать информацию. И вот как раз анализ имеющейся информации указывает на то, что вакцинация очень даже работает, но ты не способна это осознать.
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07.10.2021 11:51 Відповісти
учитывая все сказанное тобой , ты ни читать ни анализировать не в состоянии . Ибо информации о неэффективности данной мРНА субстанции широко известны .
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07.10.2021 20:32 Відповісти
Я бы сказал, что эта "информация" (я называю это информационным мусором) широко известна в очень узких кругах .
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07.10.2021 23:13 Відповісти
"Ибо информации о неэффективности данной мРНА субстанции широко известны " Кому широко известны? Жду ссылки на авторитетные резензированные издания где есть научные статьи на эту тему.
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08.10.2021 08:56 Відповісти
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/

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11.10.2021 22:01 Відповісти
И???
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12.10.2021 09:15 Відповісти
от какой вакцинации - от первой или второй три дня ?
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07.10.2021 10:59 Відповісти
От придуманной.
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07.10.2021 11:38 Відповісти
конечно не говорят - будут соваться на работу, в магазины с температурой , соплями , кашлем пока на четыре кости не упадёт .. и не заразит человек 50..
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07.10.2021 10:58 Відповісти
В универах студенты ходят на пары больные и всем начхать. С
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07.10.2021 11:09 Відповісти
та я так и понял шо вы студентка... а потом удивляемся шо у нас 73 % зебилов..
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07.10.2021 11:26 Відповісти
🙈🤣
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07.10.2021 11:39 Відповісти
"CoronaVac, як і будь-яка інша вакцина, може не захищати від зараження, але імунітет формується до всіх компонентів коронавірусу. Поки що я не бачу надходження проімунізованих цією вакциною хворих до стаціонару" (с).
Это из статьи, если не прочитали. Что не так? Знакомые врачи тоже утверждают, что вакцинированных у них в отделениях пока что нет. Естественно, что они будут, потому что никто не даст 100% защиты, но все же пока что вакцины работают.
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07.10.2021 10:36 Відповісти
цей же ж 73% виборець на 53% фейсбучний офісний планктон -- програмери, пр, страхувальники і т.п., що формують (не мають власну думку та нічого не аналізують) а виконують поставлену задачу!
а ті 20% то совкодрочери, що жаждуть коммунальні в 2 копійки та продукти за мізер, а притому абсолютно безпретензій готові віддавати тисячі й десятки тисяч за яйхфони та інші гнилі яблука, топові самсуні, лексоси, мерседсери та нерухомість... Ну то з 5% від тих 20, що насправді не такі бідні, як бідкаються...
Ось так і живем... А на сьогодні з зегімном...
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07.10.2021 20:34 Відповісти
В Британии 63% умерших от ковида полностью вакцинированные .
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07.10.2021 20:35 Відповісти
Ну если допустить, что 100% из группы риска вакцинировано, то вполне может быть и такой расклад. Спорить не буду. Гуглить мне лень.
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07.10.2021 23:09 Відповісти
эх, щас билеты в Словакию на Раянаре всего по 10 евриков...
эээх..
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07.10.2021 09:29 Відповісти
Популяция, наконец-то, начала избавляться от умственно отсталых! Продолжайте, ЗЕбилы, ходить без масок, толпами собираться в общественных местах и игнорировать прививки!
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07.10.2021 10:00 Відповісти
Смотрю выделенные вчера кабмином денежки активно осваиваются
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07.10.2021 10:58 Відповісти
100 грамм самогона полоскайте горло. Там это корона прячется. В одной комнате, я не болел.
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08.10.2021 04:10 Відповісти
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