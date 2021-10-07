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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 237 млн, жертв уже понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 237 млн, жертв уже понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 жовтня у світі зареєстрували 454 974 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8242 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 237 091 139 випадків інфікування, з них 454 974 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 840 920 осіб, з них 8242 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 237 млн, жертв уже понад 4,8 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 214 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 237 млн, жертв уже понад 4,8 млн 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позицію відповідно.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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