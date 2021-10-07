За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 942 170 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"122 298 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 06 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 59 428 людей, повністю імунізовані - 62 870 людей.
Протягом доби працювали: 914 мобільних бригад, 3038 пунктів щеплення; 351 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини, з них отримали одну дозу – 7 360 200 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 942 170 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 302 370 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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