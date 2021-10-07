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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 942 170 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"122 298 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 06 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 59 428 людей, повністю імунізовані - 62 870 людей.

Протягом доби працювали: 914 мобільних бригад, 3038 пунктів щеплення; 351 центр вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Україні: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 15 тисяч осіб, померли 314 пацієнтів

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини, з них отримали одну дозу – 7 360 200 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 942 170 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 302 370 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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15% населения ,это просто супер! В Гондурасе 45%.
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07.10.2021 08:54 Відповісти
больше выживет
а гондурасы - не показатель
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07.10.2021 09:13 Відповісти
Я в восторге!!! Вчера дали цифру 7 миллионов триста тысяч с чем-то. Вакцинировали 123 тысячи. Что должно получиться? 7 миллионов четыреста двадцать с чем-то. У вас - 7 360 202!!! Вы больные, в своем минздраве???
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07.10.2021 08:55 Відповісти
неужели люди прозревают, что все показатели от МОЗов-шмозов - чистая белиберда? в том числе "количество новых случаев заболевания"
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07.10.2021 09:14 Відповісти
Сейчас вакцина вся бодяжная, люди после нее болеют и умирают.
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07.10.2021 09:05 Відповісти
7 360 200 кончених дебілів. Хоча серед цих розумово-відсталих мабуть є кілька сот тисяч хитрозроблених, які імітували цей процес, і навіть на камеру...
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07.10.2021 09:19 Відповісти
 
 