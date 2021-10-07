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Новини
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Денісова про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Реакція правоохоронців має бути швидкою і неупередженою

Денісова про напад на журналістів в

Напад на журналістів в офісі "Укрексімбанку" - ганебний випадок, на який мають негайно відреагувати правоохоронці.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджую напад на знімальну групу програми "Схеми", що стався 4 жовтня 2021 року в приміщенні "Укрексімбанку". Застосування сили щодо працівників ЗМІ та перешкоджання журналістській діяльності є абсолютно неприпустимими та несумісними з принципами демократії", - підкреслює омбудсмен.

Денісова нагадує, що свобода ЗМІ, зокрема журналістів, які в них працюють, є істотним компонентом свободи вираження поглядів і свободи інформації. А для демократичного суспільства та кожної окремої особи - ключовою цінністю, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини.

"Реакція з боку правоохоронних органів на цей ганебний випадок має бути швидкою та неупередженою. Звернулася до голови Національної поліції та Генерального прокурора (з проханням. - Ред.) провести прозоре розслідування. Також прошу надати належну оцінку дій посадовців та працівників АТ "Укрексімбанк" з боку Наглядової ради та акціонера Компанії - Кабінету Міністрів України", - резюмувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.

6 жовтня співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрексімбанку" відсторонили голів департаментів безпеки та інформполітики

Автор: 

Денісова Людмила (883) журналістика (1760) напад (1125) омбудсмен (474) Укрексімбанк (478)


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Топ коментарі
+3
Насчет беспристрастной, погорячилась.
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07.10.2021 08:54
+3
Як і швидкою.
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07.10.2021 08:58
+3
Журналюги могли докопатись до банківської таємниці що дружбан криворогатого опшорника давав кредит маладим ріспублікам.
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07.10.2021 08:58
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быстрее чем на покушение на шофера шефира?
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07.10.2021 08:53 Відповісти
Швидною як на Вагнерівців та вивід крадених грошей через офшор препіздента?
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07.10.2021 08:53 Відповісти
Насчет беспристрастной, погорячилась.
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07.10.2021 08:54 Відповісти
Як і швидкою.
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07.10.2021 08:58 Відповісти
Журналюги могли докопатись до банківської таємниці що дружбан криворогатого опшорника давав кредит маладим ріспублікам.
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07.10.2021 08:58 Відповісти
та докопались - и это должно быть первичным. А то что стёрли запись - на это переводят стрелки для быдла.
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07.10.2021 09:04 Відповісти
Как усиленно засирают мозги и отвлекают от главного - там управляющий вышел из себя по вопросу выдачи огромного кредита ДНР-ам. Он психонул когда понял что о спонсировании терроризма известно.

А быдлу засирают мозК "нападением на журналиста" - что просто мелочь - а нападение заключалось в том, что "затёрли" видео...

**** - страна тупого зебыдла под управлением клоунов...
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07.10.2021 09:02 Відповісти
Як і з офшорами.
Головне, що ВАЗеленський у складі злочинного угрупування приймав участь у відмиванні крадених, у українців, грошей та купував на них нерухомість.
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07.10.2021 10:28 Відповісти
Это криминал...
ЗЕленя хунта и барыги от власти идут по беспредела...
Да мои наивные ЗЕбеники?
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07.10.2021 09:13 Відповісти
Витя ОВАЩ видать рыдает на Московщине...
Чего стоит только велике крадивництво! Где вы были раньше клованы из 95 го оффшора?
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07.10.2021 09:17 Відповісти
А я считаю, что это не журналисты а провокаторы, а банкир - дегенерат, и всех их необходимо отправить работать на очистные сооружения., там с них больше толку будет.
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07.10.2021 09:15 Відповісти
Журналисты это журналисты....работа у них такая.
А кум ЗЕбени это участник оффшорной ОПГ... Из гос.банка тю тю 200 млн.дол...
Так кто сейчас БАРЫГИ и ТОРГОВЦЫ НА КРОВИ? Милые мои ЗЕленые свидки покрашенная)
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07.10.2021 09:22 Відповісти
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
А сейчас язык в жопу....
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07.10.2021 09:23 Відповісти
Я так вам отвечу: все кто были и есть при власти - хитрожопые ********, которые паразитируют на вас и ваших детях.
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07.10.2021 09:35 Відповісти
Типичный ответ ЗЕсвидка...
Голосование это и право и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! А отвечать за то шо вы НАРОБИЛИ РАЗОМ ни один не хочет)
Потому и живём в жопе....
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07.10.2021 09:41 Відповісти
Почему ты решил, дурень, что я за Зелю? Потому что ты дурень!
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07.10.2021 10:14 Відповісти
Денисова как ребёнок, морозит фигню. Все ж прекрасно понимают, что и к чему, и когда говорят о том, что у кого-то должна быть "быстрая и беспристрасная реакция", это не вызывает ничего, кроме саркастической усмешки.
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07.10.2021 09:25 Відповісти
‎07.‎10.‎2021

В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.


Результаты работы "Укрэксимбанка"

за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.
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07.10.2021 09:27 Відповісти
уже давно все отреагировали. сказали дяде:"ай-яй-яй, так низзя!" и поставили в угол на 2 часа.
это все. чего еще ждут-то? хозяева жизни в феодальной Украине сильнее страдать не могут.
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07.10.2021 10:01 Відповісти
 
 