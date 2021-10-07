Денісова про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Реакція правоохоронців має бути швидкою і неупередженою

Напад на журналістів в офісі "Укрексімбанку" - ганебний випадок, на який мають негайно відреагувати правоохоронці.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджую напад на знімальну групу програми "Схеми", що стався 4 жовтня 2021 року в приміщенні "Укрексімбанку". Застосування сили щодо працівників ЗМІ та перешкоджання журналістській діяльності є абсолютно неприпустимими та несумісними з принципами демократії", - підкреслює омбудсмен.

Денісова нагадує, що свобода ЗМІ, зокрема журналістів, які в них працюють, є істотним компонентом свободи вираження поглядів і свободи інформації. А для демократичного суспільства та кожної окремої особи - ключовою цінністю, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини.

"Реакція з боку правоохоронних органів на цей ганебний випадок має бути швидкою та неупередженою. Звернулася до голови Національної поліції та Генерального прокурора (з проханням. - Ред.) провести прозоре розслідування. Також прошу надати належну оцінку дій посадовців та працівників АТ "Укрексімбанк" з боку Наглядової ради та акціонера Компанії - Кабінету Міністрів України", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.

6 жовтня співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри.

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