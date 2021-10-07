Денісова про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Реакція правоохоронців має бути швидкою і неупередженою
Напад на журналістів в офісі "Укрексімбанку" - ганебний випадок, на який мають негайно відреагувати правоохоронці.
Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Засуджую напад на знімальну групу програми "Схеми", що стався 4 жовтня 2021 року в приміщенні "Укрексімбанку". Застосування сили щодо працівників ЗМІ та перешкоджання журналістській діяльності є абсолютно неприпустимими та несумісними з принципами демократії", - підкреслює омбудсмен.
Денісова нагадує, що свобода ЗМІ, зокрема журналістів, які в них працюють, є істотним компонентом свободи вираження поглядів і свободи інформації. А для демократичного суспільства та кожної окремої особи - ключовою цінністю, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини.
"Реакція з боку правоохоронних органів на цей ганебний випадок має бути швидкою та неупередженою. Звернулася до голови Національної поліції та Генерального прокурора (з проханням. - Ред.) провести прозоре розслідування. Також прошу надати належну оцінку дій посадовців та працівників АТ "Укрексімбанк" з боку Наглядової ради та акціонера Компанії - Кабінету Міністрів України", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління.
6 жовтня співробітникам "Укрексімбанку" не змогли вручити підозри.
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А быдлу засирают мозК "нападением на журналиста" - что просто мелочь - а нападение заключалось в том, что "затёрли" видео...
**** - страна тупого зебыдла под управлением клоунов...
Головне, що ВАЗеленський у складі злочинного угрупування приймав участь у відмиванні крадених, у українців, грошей та купував на них нерухомість.
ЗЕленя хунта и барыги от власти идут по беспредела...
Да мои наивные ЗЕбеники?
Чего стоит только велике крадивництво! Где вы были раньше клованы из 95 го оффшора?
А кум ЗЕбени это участник оффшорной ОПГ... Из гос.банка тю тю 200 млн.дол...
Так кто сейчас БАРЫГИ и ТОРГОВЦЫ НА КРОВИ? Милые мои ЗЕленые свидки покрашенная)
А сейчас язык в жопу....
Голосование это и право и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! А отвечать за то шо вы НАРОБИЛИ РАЗОМ ни один не хочет)
Потому и живём в жопе....
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.
это все. чего еще ждут-то? хозяева жизни в феодальной Украине сильнее страдать не могут.