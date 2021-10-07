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Новини Боротьба з коронавірусом
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ВООЗ почала постачати медикаменти для боротьби з COVID-19 у Північну Корею

ВООЗ почала постачати медикаменти для боротьби з COVID-19 у Північну Корею

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що почала поставки медикаментів проти COVID-19 у Північну Корею через китайський порт Далянь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб підтримати Північну Корею необхідними медикаментами проти COVID-19, ВООЗ почала відправку через Далянь", - йдеться у щотижневому звіті організації, який цитує "Ренхап".

З урахуванням того, що у звіті представлено дані з 20 по 26 вересня, агентство доходить висновку, що відвантаження почалося наприкінці минулого місяця.

До того ж, яка саме медична допомога направляється в КНДР, не уточнюється.

Агентство припускає, що Північ може послабити запроваджений жорсткий прикордонний контроль в умовах глобальної пандемії.

Також читайте: КНДР таємно просить про допомогу у виявленні COVID-19: від початку пандемії в країні немає хворих

Із кінця січня 2020 року через коронавірус кордони КНДР повністю закриті для іноземців і власних громадян. За офіційними даними, у КНДР з початку пандемії не виявлено жодного випадку зараження COVID-19.

В останньому звіті ВООЗ йдеться, що загалом 40 тис. 700 громадян Північної Кореї пройшли тестування на коронавірус, але " станом на 23 вересня 2021 року не було зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19".

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) КНДР (1215) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Давайте всем Миром следить, чтобы упоротый дебил, угрожающий Миру ядерной дубиной, был здоров, сыт и полон сил.
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07.10.2021 09:50
+2
Ещк бы, страна на карантине с 1948 года.
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07.10.2021 09:38
+1
Зачем? Кого и зачем там спасать?
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07.10.2021 09:47
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Ещк бы, страна на карантине с 1948 года.
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07.10.2021 09:38 Відповісти
Ну наконец-то! А то мы заждались.
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07.10.2021 09:42 Відповісти
А пупс Ын заявлял что народу коммунистической Кореи СОVID -19 до лампочки, самая лучшая вакцина это - чучхе
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07.10.2021 09:44 Відповісти
Да , северных корейцев видимо устраивает жить в концлагере . Иначе бы они давно выгнали концлагерную власть
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07.10.2021 09:46 Відповісти
Зачем? Кого и зачем там спасать?
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07.10.2021 09:47 Відповісти
Давайте всем Миром следить, чтобы упоротый дебил, угрожающий Миру ядерной дубиной, был здоров, сыт и полон сил.
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07.10.2021 09:50 Відповісти
А "ковид"-то тут каким боком ?
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07.10.2021 09:51 Відповісти
Taм-то откуда "ковид" может взяться ???
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07.10.2021 09:51 Відповісти
зачем? свЫн же официально заявил, что ни одного случая короны у них не выявлено.
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07.10.2021 09:54 Відповісти
китайский порт Далянь...и что то неслышно воя на мокшанских болотах на "исконно русских землях")))
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07.10.2021 10:39 Відповісти
 
 