ВООЗ почала постачати медикаменти для боротьби з COVID-19 у Північну Корею
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що почала поставки медикаментів проти COVID-19 у Північну Корею через китайський порт Далянь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щоб підтримати Північну Корею необхідними медикаментами проти COVID-19, ВООЗ почала відправку через Далянь", - йдеться у щотижневому звіті організації, який цитує "Ренхап".
З урахуванням того, що у звіті представлено дані з 20 по 26 вересня, агентство доходить висновку, що відвантаження почалося наприкінці минулого місяця.
До того ж, яка саме медична допомога направляється в КНДР, не уточнюється.
Агентство припускає, що Північ може послабити запроваджений жорсткий прикордонний контроль в умовах глобальної пандемії.
Із кінця січня 2020 року через коронавірус кордони КНДР повністю закриті для іноземців і власних громадян. За офіційними даними, у КНДР з початку пандемії не виявлено жодного випадку зараження COVID-19.
В останньому звіті ВООЗ йдеться, що загалом 40 тис. 700 громадян Північної Кореї пройшли тестування на коронавірус, але " станом на 23 вересня 2021 року не було зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19".
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