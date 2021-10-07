НАБУ повідомило про підозру 16 особам, серед них і Труханову, в незаконному заволодінні активами громади Одеси. ВIДЕО

НАБУ і САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що 10 з них є учасниками злочинної організації, інші - співучасники скоєння інших злочинів.

Йдеться про:

керівника злочинної організації;

Одеського міського голову;

голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);

голову земельної комісії ОМР;

керівника Юридичного департаменту ОМР;

керівника департаменту комунальної власності ОМР;

заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;

трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

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"Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій. Серед них — заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, експрокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери" , - підкреслили в НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, переховуються за межами України. Тому про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через таких дій протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра меру Одеси Геннадію Труханову.