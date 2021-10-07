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НАБУ повідомило про підозру 16 особам, серед них і Труханову, в незаконному заволодінні активами громади Одеси. ВIДЕО

НАБУ і САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що 10 з них є учасниками злочинної організації, інші - співучасники скоєння інших злочинів.

Йдеться про:

  • керівника злочинної організації;
  • Одеського міського голову;
  • голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
  • голову земельної комісії ОМР;
  • керівника Юридичного департаменту ОМР;
  • керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

Також читайте: НАБУ про підозру Труханову: Злочинна організація крала з бюджету і незаконно віддавала землю під забудову. Збиток понад 689 млн грн

"Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій. Серед них — заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, експрокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери" , - підкреслили в НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, переховуються за межами України. Тому про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через таких дій протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра меру Одеси Геннадію Труханову.

Автор: 

НАБУ (5068) Одеса (5461) Труханов Геннадій (378)


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Топ коментарі
+10
подозрение в Украине это далеко не срок. пока все подозрения топ-бандюкам заканчивались ничем. при любой власти. хотя вру, ВОНУ то все же посадили, хоть и не надолго.
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07.10.2021 09:43
+6
Фотографу респект.
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07.10.2021 09:43
+6
Мудрий адєскій нарід проголосує за Труханова навіть якщо він буде в тюрмі.
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07.10.2021 10:07
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Фотографу респект.
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07.10.2021 09:43 Відповісти
Нимб какой то "размытый". Да и крыльев не видно.
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07.10.2021 09:51 Відповісти
Желтая аура встречается у лиц, испытывающих потребность изменить обстановку, например, кабинет на камеру.
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07.10.2021 10:04 Відповісти
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07.10.2021 10:06 Відповісти
В Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I

Пророссийский мэр Одессы с тремя гражданствами (россии, Украины и Греции) «не заметил» новую хатынку с вертолетной площадкой на крыше. Прокуратура тоже «не видит» новостроя. Участковый полицейский и депутаты Думской не наблюдают в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором, и он станет частной собственностью семьи олигарха. Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw

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07.10.2021 19:54 Відповісти
задавать вопросы про комика Филимонова, после двух лет правления комика Зеленского, может только полный идиот
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07.10.2021 20:44 Відповісти
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07.10.2021 20:42 Відповісти
подозрение в Украине это далеко не срок. пока все подозрения топ-бандюкам заканчивались ничем. при любой власти. хотя вру, ВОНУ то все же посадили, хоть и не надолго.
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07.10.2021 09:43 Відповісти
Юґа теж трохи чалився. Хоча воно дрібніше Вони.
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07.10.2021 09:50 Відповісти
я же о топ-бандюках писал. юГик явно в топ не попадает.
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07.10.2021 09:51 Відповісти
та у нас і другий ешелон - недоторканий.
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07.10.2021 09:53 Відповісти
ну хоч один сів? ))) лозинський і той вже на волі
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07.10.2021 10:00 Відповісти
Где реальные (не домашние аресты) посадки? Толку с этих подозрений...
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07.10.2021 10:01 Відповісти
Это всё надо было делать или 5 или 10 лет назад. А столько лет одесситы должны были жить ворами и бандитами чуть ли не в одной квартире. А каким образом у Труханова греческий паспорт на фамилию Анзопулоса ? Это чтобы в случае чего его вообще никто неи здесь ни там не нашёл?
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07.10.2021 10:05 Відповісти
Мудрий адєскій нарід проголосує за Труханова навіть якщо він буде в тюрмі.
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07.10.2021 10:07 Відповісти
Выбор знаете ли небольшой был - выбрать сепаратиста откровенного или бандита - выбрали вора и бандита труханова.
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07.10.2021 12:49 Відповісти
Он не поймёт. Ему главное потролить "адєсітов".
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07.10.2021 15:02 Відповісти
а как же Боровик в 2015 ?
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07.10.2021 20:35 Відповісти
Чем плох Боровик?

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07.10.2021 20:40 Відповісти
Я разве сказал что плох был Боровик? Я говорю что когда выбор был уже между сепаром скориком и вором трухановым - резонно было делать выбор в сторону вора. А Вы уж там решайте правильно или нет в сложившейся обстановке.
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07.10.2021 22:51 Відповісти
Дебілам радість! Побачили пилинку у чужому оці.
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07.10.2021 12:45 Відповісти
Труханова можуть посадити: він хрестиком ні з Безуглою ні з Мендель ні вишивав.
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07.10.2021 10:43 Відповісти
Нужно вовремя делиться,сейчас сделает откат с нехилым штрафом и больше не будет безобразничать.
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07.10.2021 11:25 Відповісти
Гнида
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Труханов всего лишь марионетка. Он никогда не был самостоятельным игроком. Нити от этой марионетки ведут к Галантернику. Вот кто истинный хозяин Одессы. После его отказа лечь под зеленую команду и делиться финансовыми потоками, из ОП через Венедиктову дали отмашку НАБУ/САП на отстрел его людей.
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07.10.2021 12:09 Відповісти
никого не посадят. в Украине не сажают бандитов!
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07.10.2021 13:27 Відповісти
Сйчас заговорили о Труханове. Это временно, чтобы отвлечь внимание от предательства Зели. Когда о предательстве забудут, тогда забудут и о преступлениях Труханова. А я помню времена, когда он российским оружием по всему миру торговал. Его даже тогда не посадили.
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07.10.2021 13:44 Відповісти
Интересует выродок Черниговский мер, решайте ибо решат другие
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07.10.2021 23:24 Відповісти
"залипуха какая-то". при папередниках такого не было.
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08.10.2021 08:10 Відповісти
 
 