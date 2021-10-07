НАБУ повідомило про підозру 16 особам, серед них і Труханову, в незаконному заволодінні активами громади Одеси. ВIДЕО
НАБУ і САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Зазначається, що 10 з них є учасниками злочинної організації, інші - співучасники скоєння інших злочинів.
Йдеться про:
- керівника злочинної організації;
- Одеського міського голову;
- голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
- голову земельної комісії ОМР;
- керівника Юридичного департаменту ОМР;
- керівника департаменту комунальної власності ОМР;
- заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
- трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.
"Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій. Серед них — заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, експрокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери" , - підкреслили в НАБУ.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, переховуються за межами України. Тому про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через таких дій протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.
Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра меру Одеси Геннадію Труханову.
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