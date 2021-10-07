Завтра мене можуть зняти з посади глави фракції "Голос". Керівник ОПУ і "Справедливість" домовилися про це, - Железняк
Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк припускає, що найближчим часом його знімуть із посади голови фракції.
Про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Железняка, об'єднання "Справедливість" домовилося з владою про те, що вони голосують за закон щодо деолігархізації і зняття спікера і тоді відбудеться заміна лідера фракції "Голос".
"У кулуарах" слуги народу "прямо говорять, що є така домовленість між керівником Офісу Президента і Устіновою (глава об'єднання "Справедливість". - Ред.)", - наголосив політик.
Говорячи про те, чи можливо ще примирення у фракції, Железняк пояснив, що готовий примиритися з людьми, які поділяють його принципи.
"Але не з тими, хто продався Офісу Президента. Про яке з ними примирення може йтися?!" - зазначив він і додав, що питання зняття його з посади може бути розглянуто найближчої п'ятниці.
Будь ласка, зачекайте...
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Як казала вовіна вчителька, я майже на 99,9 % впевнена, що він буде брати, але давати нічого не буде. Його ж у школі називали Скрудж.
ето бы точнее отображало процесс в етой хате...
Це як зі словом "мир" на паркані. Слово- є, миру- немає.