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Новини
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Завтра мене можуть зняти з посади глави фракції "Голос". Керівник ОПУ і "Справедливість" домовилися про це, - Железняк

Завтра мене можуть зняти з посади глави фракції

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк припускає, що найближчим часом його знімуть із посади голови фракції.

Про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Железняка, об'єднання "Справедливість" домовилося з владою про те, що вони голосують за закон щодо деолігархізації і зняття спікера і тоді відбудеться заміна лідера фракції "Голос".

"У кулуарах" слуги народу "прямо говорять, що є така домовленість між керівником Офісу Президента і Устіновою (глава об'єднання "Справедливість". - Ред.)", - наголосив політик.

Говорячи про те, чи можливо ще примирення у фракції, Железняк пояснив, що готовий примиритися з людьми, які поділяють його принципи.

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"Але не з тими, хто продався Офісу Президента. Про яке з ними примирення може йтися?!" - зазначив він і додав, що питання зняття його з посади може бути розглянуто найближчої п'ятниці.

Автор: 

Голос партія (512) Офіс Президента (2022) Железняк Ярослав (551) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+12
Закономерный результат политической проституции.
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07.10.2021 09:49
+10
Голос это шлюх актив Слуг...достаточно посмотреть по голосования важных законо проектов
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07.10.2021 09:47
+10
а что думает по этому поводу певец ртом Святослав?
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07.10.2021 09:49
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07.10.2021 09:45 Відповісти
Закономерный результат политической проституции.
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07.10.2021 09:49 Відповісти
Який же у раді гадюшник..
Як казала вовіна вчителька, я майже на 99,9 % впевнена, що він буде брати, але давати нічого не буде. Його ж у школі називали Скрудж.
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07.10.2021 09:47 Відповісти
Голос это шлюх актив Слуг...достаточно посмотреть по голосования важных законо проектов
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07.10.2021 09:47 Відповісти
Их для этого в Раду и заводили за деньги Пинчука.
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07.10.2021 09:51 Відповісти
а что думает по этому поводу певец ртом Святослав?
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07.10.2021 09:49 Відповісти
но без голоса...
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07.10.2021 09:59 Відповісти
Голос из будки...
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07.10.2021 10:09 Відповісти
"здався без бою" та " не моя війна"
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07.10.2021 10:57 Відповісти
Прівєт Обожеславу та Прітулє-патріоту. Не кажіть, що не для цьогоїх брали.
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07.10.2021 09:50 Відповісти
Не обрали, а "притулили".
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07.10.2021 10:16 Відповісти
Не обрали, а саме брали. Поюзали та на смітник. Притулу ще намагаються випрати і використати ще раз.
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07.10.2021 11:35 Відповісти
А шо голов фракций жопа назначает или я чего-то не догоня
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07.10.2021 09:50 Відповісти
Мне тоже не понтно. Если с главы фракции "Голоса" могут снять другие фракции. То тогда фракция "ЕС" может снять и главу фракции "СН".
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07.10.2021 10:01 Відповісти
Во фракции Голос 20 чел. Из них в Справедливости - 11, т. е. большинство и они могут. А ОП - как сторонняя влияющая сила.
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07.10.2021 11:44 Відповісти
Это будет страшная, невосполнимая потеря для украинского общества, государства Украина, политикума страны. Я даже сомневаюсь, что мы переживем это, ага. Страну может накрыть волна суицида. Ну, волнения и забастовки так точно будут.
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07.10.2021 09:54 Відповісти
я бы переименовал Раду в "дом по договоренностям, конвертам и дрочки".
ето бы точнее отображало процесс в етой хате...
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07.10.2021 09:55 Відповісти
голос- это ж опа пинчука, никакой пользы народу эта говнопартия не принесет
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07.10.2021 10:03 Відповісти
А яка партія за 30 років принесла користь народу? Тільки для себе і під себе.
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07.10.2021 10:18 Відповісти
Если "весь мир - бардак, а люди - пляди", то это может относиться и к депутатам и Раде.
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07.10.2021 10:12 Відповісти
Чомусь всі продажні партії називають високими словами: "Справедливість", "за життя", "за майбутнє", "слуги народа".
Це як зі словом "мир" на паркані. Слово- є, миру- немає.
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07.10.2021 10:54 Відповісти
 
 