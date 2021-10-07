Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні діємо, - Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з країнами-партнерами
Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з країнами-партнерами. Це частина нової зовнішньополітичної стратегії України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав у коментарі РБК-Україна.
За його словами, Люблінський трикутник, асоційоване тріо і Квадрига – це частина нової зовнішньополітичної стратегії України. Великі міжнародні організації занепадають, а місцями і зовсім паралізовані через протиріччя між ключовими гравцями.
Тому ,за його словами, "з'явилася необхідність в більш вузьких альянсах однодумців, готових діяти".
"Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні об'єднуємо навколо України найближчих партнерів і однодумців для того, щоб разом вирішувати цілком конкретні проблеми, які стоять перед Україною і регіоном", - уточнив міністр.
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Кто платит...тот и ПАРТНЕР)
Почти со всеми соседями о дружбе речь уже не идет...
С кем вы там объединяетесь? шизофреники
Шо вам мало?
С Молдовой отношения отличньіе , а с Грузией , которая осталась под управлением гоп-компании Бидзиньі Иванова , нам пока отношения не нужньі. Поменяется власть , тогда посмотрим ...
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
А комментарий к тому, что наступает ЖОПА. Шморклей везде послали по поводу газа, от них даже взяток ни кто не хочет брать, они и тут обосруться и засветятся. И подведут нас к тому, что надо кацапов в жопу поцеловать, пойти на уступки и покупать электроэнергию и газ.
Ещё Ющенко создавал причерноморское партнёрство и балтийско-черноморскую дугу!
Дохрена толку.