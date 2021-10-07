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Новини
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Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні діємо, - Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з країнами-партнерами

Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні діємо, - Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з країнами-партнерами

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з країнами-партнерами. Це частина нової зовнішньополітичної стратегії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Люблінський трикутник, асоційоване тріо і Квадрига – це частина нової зовнішньополітичної стратегії України. Великі міжнародні організації занепадають, а місцями і зовсім паралізовані через протиріччя між ключовими гравцями.

Тому ,за його словами, "з'явилася необхідність в більш вузьких альянсах однодумців, готових діяти".

"Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні об'єднуємо навколо України найближчих партнерів і однодумців для того, щоб разом вирішувати цілком конкретні проблеми, які стоять перед Україною і регіоном", - уточнив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про можливе виключення України із "зеленого списку" ЄС: Хочеш подорожувати - вакцинуйся

Автор: 

МЗС (4123) Кулеба Дмитро (3604) Люблінський трикутник (23)


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Топ коментарі
+7
Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Источник: Тому, що вас зебілів же всі послали
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07.10.2021 10:16
+5
Кулебу уже давно пригласили.... бессрочный абонемент на концерты 95 квартала
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07.10.2021 10:09
+5
Да вы так и в китайскую компартию вступите,идиоты
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07.10.2021 10:11
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Кулебу уже давно пригласили.... бессрочный абонемент на концерты 95 квартала
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07.10.2021 10:09 Відповісти
Вы как припортовы прости Господи шлюхи...
Кто платит...тот и ПАРТНЕР)
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07.10.2021 10:10 Відповісти
С Молдовой - отношения испорчены, с Грузией - на грани кризиса, с Беларусью - в дрэбезги...
Почти со всеми соседями о дружбе речь уже не идет...
С кем вы там объединяетесь? шизофреники
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07.10.2021 10:10 Відповісти
С Оманом...Кипром...Белизом...Виргинскими островами...Панамой!
Шо вам мало?
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07.10.2021 10:13 Відповісти
Офшор 95 ищет ПАРТНЕРОВ!)
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07.10.2021 10:15 Відповісти
С кем , с кем !? С Беларусью под сапогом диктатора ? Ну , насмешил , от души !
С Молдовой отношения отличньіе , а с Грузией , которая осталась под управлением гоп-компании Бидзиньі Иванова , нам пока отношения не нужньі. Поменяется власть , тогда посмотрим ...
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07.10.2021 10:51 Відповісти
Да вы так и в китайскую компартию вступите,идиоты
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07.10.2021 10:11 Відповісти
Куда угодно, только не в НАТО и ЕС. Предлагаю сразу вступить в ОДКБ, шоб не мучаться Кулебе и зебобикам.
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07.10.2021 10:12 Відповісти
Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Источник: Тому, що вас зебілів же всі послали
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07.10.2021 10:16 Відповісти
Я что-то не заметил что бы нас куда то приняли или мы по примеру незабвенного ющенка он прилетел во Францию без приглашения и ошарашенному саркази пришлось встречать этого идиота??? То есть нас в двери а мы в окно??! Маланская наглость на лицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2021 10:16 Відповісти
За маланца можешь попасть под статью....закон о высшей рассе уже принят!) Гоям место в стойле...
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07.10.2021 10:19 Відповісти
Тсс...не кричи...дай почитать!
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07.10.2021 10:52 Відповісти
"Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят.- задание мацковского хозяина"слуги" выполнили за два года .Именно рашистскому "капутину " это и нужно дабы Украину никуда не приглашали и вообще перестали ей интересоватся как в ЕС так и США и НАТО .Чего "зе" слуги не дождутся от украинского народа,который хочет жить ,как наши соседи
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07.10.2021 10:21 Відповісти
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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07.10.2021 10:22 Відповісти
У тебя методичка голимая. В формуле мвайна майера есть неприемлемая для Украины фишка. Сначала выборы - потом контроль над территорией. Хрен проконает
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07.10.2021 10:30 Відповісти
ТЫЫЫЫЫЫЫЫ читал внимательно? Или сразу кидаешься защищать шморклю. Фишка неприемлема для Украины, но не для клоуна за роялем играющего по нотам дерьмака и резника с шифиром.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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07.10.2021 10:38 Відповісти
да. не дочитал. приношу свои извинения. Но где ты вычитал, что я защищаю шмарклю? Далее. Из твоего комментария не понятно, ты за какой "Интернационал" И к чему вообще ваш комментарий?
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07.10.2021 10:47 Відповісти
Как только вспоминают о методичках - шпаргалках, сразу ассоциируются зеленые шморкли. Они же клоуны, без заученного текста рот не открывают.
А комментарий к тому, что наступает ЖОПА. Шморклей везде послали по поводу газа, от них даже взяток ни кто не хочет брать, они и тут обосруться и засветятся. И подведут нас к тому, что надо кацапов в жопу поцеловать, пойти на уступки и покупать электроэнергию и газ.
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07.10.2021 15:52 Відповісти
не смеши. методички они же темники используют не столько зебилы, сколько пригожинцы. И да. Говоришь, никто бабло у слуг не берет. Не знаю, кто там платит, но Жулька точно сегодня продалась
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07.10.2021 16:31 Відповісти
не столько зебилы, сколько пригожинцы - не вижу разницы. А тюлька всегда ложилась с тем кто платит, привычка с молодости.
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08.10.2021 08:49 Відповісти
Ничего страшного в формуле нет , дело в том , что РФ не пойдет на вьівод войск и вооружений , поєтому формула мертворожденная , с самого начала. Можно и согласиться на нее , тогда Расея окажется стороной , не вьіполняющей Минские соглашения , т.к. вьівод войск не произойдет. На Западе прекрасно владеют информацией о количестве сил и средств у гибридного путинского воинства , сотни танков и пр. спрятать невозможно.
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07.10.2021 10:59 Відповісти
Мне интересно, а куда еще Украина вступила кроме названной "Квадриги" ? Очень про альянсы узнать хочется. Вроде как ГУАМ еще жив, но после похищения Чауса из Молдовы и вояжа Карлсона с нарушением двух гос. границ., в Молдове и Грузии отношение к Зеленскому, мягко говоря, неоднозначное
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07.10.2021 10:27 Відповісти
кстати, где он?
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07.10.2021 10:53 Відповісти
Ви падлюки "додієтесь" що вас не лише нікуди не кликатимуть, а звідусіль гнатимуть.
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07.10.2021 10:33 Відповісти
Щось слуги наші хитрують-мудрують. А чого ж Маркарова говорила що нам союзництво США не потрібно? До речі вона ще в Штатах, чи ії вже відкликали. Вірчі папери у неї не приймуть, тому що і вона і її чоловік замазались в крадіжках.
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07.10.2021 10:34 Відповісти
ГрязьПром дошантажировался,Меркель даст крысам Путлера по рукам...https://youtu.be/dRBQtvhmGi0 https://youtu.be/dRBQtvhmGi0
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07.10.2021 10:39 Відповісти
хоч би не втупили до свідків Ієгови )))))))))
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07.10.2021 10:44 Відповісти
Шо ты мелешь, очкастый?
Ещё Ющенко создавал причерноморское партнёрство и балтийско-черноморскую дугу!
Дохрена толку.
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07.10.2021 10:47 Відповісти
Из стран Балтии в 2014-15 годах приходило оружие и боеприпасы против Рюсскава мира вонючего...,
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07.10.2021 10:51 Відповісти
Байден казал коротко...,помощь государству Украина будет оказана по полному тарифу,но не слугам Зелемойским... а этьо значит "Ящик Пандоры" для Чуваков открыт ...не бойтесь чуваки Санкции Госдепа офшорникам Кучмы придумают НЕЖНЫЕ и не больно будет....,я вас предупреждал с ДОЛЛАРАМИ шутить низзя...то достояние США.... Игорь Валерьевич меня наверно не читал на цензоре лет 15 назад...
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07.10.2021 10:49 Відповісти
О хорошем немного....Британия продала Украине легендарный ледокол "Джеймс Кларк Росс" для научной работы ....,ходят слухи что из него хотят сделать что то крутое...https://images.cnscdn.com/images/f/2/3/e/f23ecc7b78218cb5b47c59a5217b9f10/censor_news_big5.jpg
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07.10.2021 10:59 Відповісти
По принципу : подвиньтесь, чирячки, болячка сядет.
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07.10.2021 12:05 Відповісти
Воров в культурное общество не приглашают
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07.10.2021 13:02 Відповісти
 
 