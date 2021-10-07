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Новини Відставка Разумкова
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"Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую по закону". Кравчук каже, що її сьогодні виключать із фракції. ФОТО

Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер прийшла на засідання парламенту у футболці з зображенням червоної кнопки і написом "Голосую по закону".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Буймістер голосуватиме проти відставки спікера Дмитра Разумкова.

Також вона натиснула червону кнопку і за закон про деолігархізацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада розглядає питання відставки Разумкова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

В інтерв'ю журналістам у ВР заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила: "Сьогодні на засіданні фракції або, можливо, пізніше в порядку денному стоїть, про що заявляв Олександр Корнієнко, питання про виключення Людмили Буймістер".

Автор: 

голосування (485) усунення (37) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813) Кравчук Євгенія (374) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+17
Сыпется постепеноо "моноДеБильшисть". И это Хорошо! Еще бы нашелся храбрец и показал как в конвертах раздают бабло.
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07.10.2021 10:19
+15
За любую попытку, любое поползновение жить и работать по закону - гнать из фракции! И мандат отнять! Беня дал, Беня забрал! Нашлась тут, видишь ли, умная! Вот эти вот выходки, попытки соблюдать законы там всякие, конституции с кодексами - выжигать каленым железом! За какой хрен вам конверты носят? За какой хрен вас из помоек ваших вытащили? Чтобы вы сейчас из себя честных-справедливых изображали?!
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07.10.2021 10:34
+13
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07.10.2021 10:20
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Сыпется постепеноо "моноДеБильшисть". И это Хорошо! Еще бы нашелся храбрец и показал как в конвертах раздают бабло.
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07.10.2021 10:19 Відповісти
это происходит токо когда их от корыта отлучают((
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07.10.2021 10:29 Відповісти
- Ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами всё кончено. Твоя бывшая Божена.(с)
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07.10.2021 10:54 Відповісти
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07.10.2021 10:20 Відповісти
Властелин и повелитель 73% нарИда!)
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07.10.2021 10:26 Відповісти
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07.10.2021 10:58 Відповісти
що ми можемо очікувати від зе-режиму при при тому початку?
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07.10.2021 10:21 Відповісти
Скоро слуги сожрут друг друга
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07.10.2021 10:22 Відповісти
Ну прям как при Сталине, только единогласное голосование а иначе вон из партии, вот это демократия у зеленых мразей.
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07.10.2021 10:22 Відповісти
Нда,зесрань...ваша зекрыса докерувалась -теперь запрещает по закону голосовать...щоб вы все под землю провалились,зеголосилки -дегенераты
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07.10.2021 10:23 Відповісти
Якщо б вона "голосувала ЗА законом" - ніхто в іі не виключав, а так - ще одна кацапська консерва, як і .
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07.10.2021 19:48 Відповісти
Дострокові вже незабаром.
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07.10.2021 10:24 Відповісти
оптиміст... однако...
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07.10.2021 10:48 Відповісти
Нах нужна Буймистер если есть Качуры и Тищенки
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07.10.2021 10:24 Відповісти
В слугах розброд і хитання. Не хитайте табуретку бо буратінка впаде.
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07.10.2021 10:25 Відповісти
Ви де небудь в більш-менш цивілізованій країні бачили, щоб в парламент (вищий законотворчий орган держави) приходили в кросівках, кардіганах з кружевами, футболках з лозунгами, а гадя та й з гранатами приходила. Це не парламент, це цирк шапіто.
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07.10.2021 10:28 Відповісти
Яке ж голосування в парламенті за законом? Слугам такого не треба!
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07.10.2021 10:28 Відповісти
Неболь смотрят на нее как на дурочка...
300 косарей зелени пробакланила...
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07.10.2021 10:30 Відповісти
Що, буде голосувати по закону монобільшості, бо інших законів в країні не бачу, всі попрані в угоду "найвеличнішому"?
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07.10.2021 10:29 Відповісти
Зе болото хитається, скоро хриплячий в нього провалиться!
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07.10.2021 10:30 Відповісти
На московии за чтение конституции в каталажку, а у нас демократия - за голосование по закону всего лишь выгоняют из правящей партии, но это для начала
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07.10.2021 10:31 Відповісти
Офшор 95 только набирает обороты...
Будут и посадки и кровь на площадях...но это все ещё впереди.
До это страницы сценария мы ещё не дошли...
Будут вам ещё эбонитовые палочки!
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07.10.2021 10:33 Відповісти
За любую попытку, любое поползновение жить и работать по закону - гнать из фракции! И мандат отнять! Беня дал, Беня забрал! Нашлась тут, видишь ли, умная! Вот эти вот выходки, попытки соблюдать законы там всякие, конституции с кодексами - выжигать каленым железом! За какой хрен вам конверты носят? За какой хрен вас из помоек ваших вытащили? Чтобы вы сейчас из себя честных-справедливых изображали?!
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07.10.2021 10:34 Відповісти
Может их сразу расстреливать а не исключать
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07.10.2021 10:39 Відповісти
Вещать, исключительно вещать!))) Шутка
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07.10.2021 10:54 Відповісти
Я один слово "веЩать" мимоволі прочитав як "веШать"?
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07.10.2021 11:23 Відповісти
Правильно прочитал - написано фонетикой Ульянова В.И.
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07.10.2021 12:06 Відповісти
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07.10.2021 10:58 Відповісти
Той, хто має мізки і не вліз у державне корито по пояс, починають бігти з зелених більшовиків...
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07.10.2021 10:58 Відповісти
"Зебільне угрупування" вичищає всіх, хто не приймає участі у гвалтуванні Законів України.
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07.10.2021 11:06 Відповісти
Рейтинг у слуг упал, скоро никто не захочет в этом зеленом г-не вымазываться. Официально попирать законы и признавать это, конечно такое никому не понравится. Трусите беню, потом видно будет кто голодный останется.
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07.10.2021 19:43 Відповісти
 
 