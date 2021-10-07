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"Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую по закону". Кравчук каже, що її сьогодні виключать із фракції. ФОТО
Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер прийшла на засідання парламенту у футболці з зображенням червоної кнопки і написом "Голосую по закону".
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Буймістер голосуватиме проти відставки спікера Дмитра Разумкова.
Також вона натиснула червону кнопку і за закон про деолігархізацію.
В інтерв'ю журналістам у ВР заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила: "Сьогодні на засіданні фракції або, можливо, пізніше в порядку денному стоїть, про що заявляв Олександр Корнієнко, питання про виключення Людмили Буймістер".
Топ коментарі
+17 Фродо Странник
показати весь коментар07.10.2021 10:19
+15 Владимир Иванец
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+13 Стрелок
показати весь коментар07.10.2021 10:20
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300 косарей зелени пробакланила...
Будут и посадки и кровь на площадях...но это все ещё впереди.
До это страницы сценария мы ещё не дошли...
Будут вам ещё эбонитовые палочки!