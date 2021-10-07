"Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую по закону". Кравчук каже, що її сьогодні виключать із фракції. ФОТО

Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер прийшла на засідання парламенту у футболці з зображенням червоної кнопки і написом "Голосую по закону".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Буймістер голосуватиме проти відставки спікера Дмитра Разумкова.

Також вона натиснула червону кнопку і за закон про деолігархізацію.

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В інтерв'ю журналістам у ВР заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила: "Сьогодні на засіданні фракції або, можливо, пізніше в порядку денному стоїть, про що заявляв Олександр Корнієнко, питання про виключення Людмили Буймістер".