За добу від коронавірусу в Києві померли 13 осіб. Виявлено 802 нові випадки, з яких 74 - у дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 802 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 238 139), зафіксовано 13 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 458 жінок віком від 18 до 92 років, 270 чоловіків віком від 18 до 88 років, 36 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 38 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 5487)

За добу госпіталізували 91 хворого на коронавірус і 206 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також читайте: "УДАР" візьме участь у наступних парламентських виборах. Я буду на чолі списку, - Кличко

241 житель Києва подолав коронавірус (загалом 222 111).

Як зазначив Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (144), Дарницькому (123) і Деснянському (122).