За добу від коронавірусу в Києві померли 13 осіб. Виявлено 802 нові випадки, з яких 74 - у дітей, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві виявили 802 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 238 139), зафіксовано 13 летальних випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли 458 жінок віком від 18 до 92 років, 270 чоловіків віком від 18 до 88 років, 36 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 38 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
Також зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 5487)
За добу госпіталізували 91 хворого на коронавірус і 206 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
241 житель Києва подолав коронавірус (загалом 222 111).
Як зазначив Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (144), Дарницькому (123) і Деснянському (122).
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