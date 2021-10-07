Мецгер: Отримав підозру від прокуратури, готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. ДОКУМЕНТ
Відсторонений глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив про вручення підозри і вибачився перед журналістами "Схем".
Про це Мецгер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Отримав підозру від прокуратури. Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків.
Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова - це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою та особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні правоохоронці вручили підозру очільнику "Укрексімбанку" Мецгеру, а також директору департаменту інформполітики "Укрексімбанку" Пікалову.
Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.
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Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський у четвер, 7 жовтня, підписав https://lb.ua/news/2021/09/22/494534_rada_zaboronila_antisemitizm.html закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Про це повідомила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlc2lkZW50Lmdvdi51YS9uZXdzL3ZvbG9kaW1pci16ZWxlbnNraWotcGlkcGlzYXYtemFrb24tcHJvLXphcG9iaWdhbm55YS10YS1wcm90aS03MDk3Mw== пресслужба Офісу президента .
Чекаємо йогоприщначення у держбанк...
Або сховають у ВР, замість того ж Розумкова...
Блин, какие ничтожества у власти!
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
Де Зеленський, там збитки
Цікаво, цей упир має відношення о фінансування сепаратистів Донецька і Луганська чи ні.
Слідство покаже
Глупо, по нормальному сценарию, он должен был по побегать, по сопротивляться, по кричать "не виновата я!".
А так, понятно, что Зеленский хочет затянуть и замять скандал - пообещал Мецгеру, что с ним ничего страшного не случится и все беспокойства ему компенсируют.