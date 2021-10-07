Мецгер: Отримав підозру від прокуратури, готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. ДОКУМЕНТ

Відсторонений глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив про вручення підозри і вибачився перед журналістами "Схем".

Про це Мецгер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав підозру від прокуратури. Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків.

Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова - це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою та особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні правоохоронці вручили підозру очільнику "Укрексімбанку" Мецгеру, а також директору департаменту інформполітики "Укрексімбанку" Пікалову.

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Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

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Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.