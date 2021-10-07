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Новини
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Мецгер: Отримав підозру від прокуратури, готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. ДОКУМЕНТ

Мецгер: Отримав підозру від прокуратури, готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. ДОКУМЕНТ

Відсторонений глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив про вручення підозри і вибачився перед журналістами "Схем".

Про це Мецгер повідомив у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Отримав підозру від прокуратури. Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків.

Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова - це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу принести щирі вибачення перед журналістською спільнотою та особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Реакція правоохоронців має бути швидкою і неупередженою

Мецгер: Отримав підозру від прокуратури, готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством 01

Сьогодні правоохоронці вручили підозру очільнику "Укрексімбанку" Мецгеру, а також директору департаменту інформполітики "Укрексімбанку" Пікалову.

Читайте також: Скандал в "Укрексімбанку" виник після запитання про кредит для "ДНР", це має вигляд приховування злочину, - Сюмар

Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Також читайте: Скандал в "Укрексімбанку" виник після запитання про кредит для "ДНР", це має вигляд приховування злочину, - Сюмар

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Автор: 

Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+21
Тут не только боязнь потери корыта, тут бы на парашу не попасть:

В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.

Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.

Результаты работы "Укрэксимбанка"

за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.

а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,

2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з

2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн

2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн

2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн

март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка

2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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07.10.2021 11:07
+8
Украинцы, вдумайтесь - друг Президента финансирует террористов ЛНР - убийц наших солдат деньгами их родителей и жен (банк - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)!
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
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07.10.2021 13:31
+6
корыто ведь ускользает из рук, а все из-за врожденной быковатости, чувак сидел как у Бога за пазухой, но берега начал путать
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07.10.2021 10:55
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Еще и ссыкун.
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07.10.2021 10:53 Відповісти
корыто ведь ускользает из рук, а все из-за врожденной быковатости, чувак сидел как у Бога за пазухой, но берега начал путать
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07.10.2021 10:55 Відповісти
Боится корыто потерять.
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07.10.2021 10:55 Відповісти
В субботу, в синагоге, ему найдут место работы. Непереживайте
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07.10.2021 14:12 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/3/2/8/8/328852c8ef64ed9c8edb017c4c91266c/original.jpgМы будем подавать с Портновым встречный иск, на это безобразие
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07.10.2021 10:56 Відповісти
Костюмчик у него однако как у школьного учителя...
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07.10.2021 11:05 Відповісти
скоро поменяет на клетчатое одеяло
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07.10.2021 12:02 Відповісти
Посмотрите на эту небритую рожу и вспомните такие же Зе рожи - с них хоть картину Босха писать. Все они одной национальности, потому я на 1000% уверен, что его родная "диаспора" в обиду не даст.
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Вже. Вони мониторять настрої і все чудово розуміють. Єврейське етнічне злочинне угруповування будуть прикривати "боротьбою з антисемитизмом".

Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський у четвер, 7 жовтня, підписав https://lb.ua/news/2021/09/22/494534_rada_zaboronila_antisemitizm.html закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Про це повідомила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlc2lkZW50Lmdvdi51YS9uZXdzL3ZvbG9kaW1pci16ZWxlbnNraWotcGlkcGlzYXYtemFrb24tcHJvLXphcG9iaWdhbm55YS10YS1wcm90aS03MDk3Mw== пресслужба Офісу президента .
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07.10.2021 14:12 Відповісти
Ага...
Чекаємо йогоприщначення у держбанк...
Або сховають у ВР, замість того ж Розумкова...
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07.10.2021 11:01 Відповісти
Чувак в истерике...850 грн штрафа это катастрофа для него...семью кормить нечем будет...😀
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07.10.2021 11:03 Відповісти
Осознал, сам себя трахнул уже несколько раз и готов еще и снова, только не лишайте меня доступа к корытцу...
Блин, какие ничтожества у власти!
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07.10.2021 11:04 Відповісти
Тут не только боязнь потери корыта, тут бы на парашу не попасть:

В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.

Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.

Результаты работы "Укрэксимбанка"

за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.

а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,

2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з

2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн

2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн

2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн

март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка

2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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07.10.2021 11:07 Відповісти
Може і таке бути що Укрексімбанк як державний банк України фінансує вбивць українських вояків з ЗСУ і добробатів на Донбасі. Дуже схоже на те, бо зараз агент Кремля Єрмак друга впливова фігура в державі Україна після Зе клоуна
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07.10.2021 12:20 Відповісти
Украинцы, вдумайтесь - друг Президента финансирует террористов ЛНР - убийц наших солдат деньгами их родителей и жен (банк - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)!
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
показати весь коментар
07.10.2021 13:31 Відповісти
Мда. З цифрами воно переконливіше.

Де Зеленський, там збитки
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07.10.2021 14:59 Відповісти
Смею заверить всех, кто верит украинскому КРИВОСУДИЮ - ничего сенсационного в стране Зе-идиотов не может случиться В ПРИНЦИПЕ - Мецгера отмажут и Украина ОПЯТЬ останется ОПЛЁВАННОЙ, как это уже было НЕ РАЗ при откровенных ПРЕДАТЕЛЯХ и ПРОФАНАХ сидящих в ОП... Вспомните "вагнергейт". Однако хуже всего будет, если вопрос Укрекимбанка будет решён именно так, вопреки общественному мнению и Закону. В этом случае Ненька безапеляционно ВОЗВРАЩАЕТСЯ в совок и времена енакиевского ублюдка-зека. Молчать НЕЛЬЗЯ - это ДЕЛО ЧЕСТИ любого из нас!
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07.10.2021 11:07 Відповісти
Шурик ты молодец и не молчишь! У меня тоже такая личная неприязнь что кушать не могу.
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07.10.2021 11:40 Відповісти
зебилы, почему манагэр не в сизо?
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07.10.2021 11:11 Відповісти
Потому что 73% стадо клинических идиотов прголосили за жыда- это основная причина.
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07.10.2021 12:57 Відповісти
Які нах вибачення, розкажи краще про кредит для ДНР, мурло двулике.
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07.10.2021 11:16 Відповісти
Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о вручении подозрении и извинился перед журналистами "Схем". Источник:
Цікаво, цей упир має відношення о фінансування сепаратистів Донецька і Луганська чи ні.
Слідство покаже
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07.10.2021 12:16 Відповісти
Слідство скоріше за все не покаже, а приховає.
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07.10.2021 22:04 Відповісти
пацанчику выписали статью по которой наказание ШТРАФ
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07.10.2021 13:47 Відповісти
"...Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием Источник: https://censor.net/ru/n3292607..." Т. е. уже заготовил требуемую сумму... Может быть...
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07.10.2021 13:53 Відповісти
Да. Заготовив. Баканов Бубочка Ленка - кращі друззя. Гроші вже давно пішли куди треба.
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07.10.2021 13:59 Відповісти
А де дівся суддя Чаус?
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07.10.2021 13:58 Відповісти
Туда же, куда и "анализы Зе" подевались.
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07.10.2021 14:26 Відповісти
Чауса отправили в кругосветку,само собой в багажнике путешествует.
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07.10.2021 14:39 Відповісти
"НЕ ВЕРЮ!" (с) Станиславский.
Глупо, по нормальному сценарию, он должен был по побегать, по сопротивляться, по кричать "не виновата я!".
А так, понятно, что Зеленский хочет затянуть и замять скандал - пообещал Мецгеру, что с ним ничего страшного не случится и все беспокойства ему компенсируют.
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07.10.2021 14:24 Відповісти
Ви пане повністю праві. Вже збіг мецхер. Прикордонники отримали у базі обмеження для нього на перетин кордону.
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07.10.2021 15:54 Відповісти
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07.10.2021 17:04 Відповісти
 
 