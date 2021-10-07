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Новини Відставка Разумкова
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Корнієнко про те, як зрозумів, що Разумков - не член команди "СН": Показова позиція щодо закону про олігархів. Очікували підтримки, а не саботування

Корнієнко про те, як зрозумів, що Разумков - не член команди

"Слуга народу" вважає, що спікер ВР Дмитро Разумков відкрито саботував ухвалення законопроєкту щодо олігархів.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив сьогодні з трибуни Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Показовою була позиція спікера ВР Дмитра Разумкова стосовно законопроєкту щодо олігархів. Це командна робота. Ми очікували підтримки, а не саботування", - зазначив він, відповідаючи на питання депутата "Батьківщини" Сергія Соболєва щодо того, в який момент Корнієнко особисто зрозумів, що Разумков - не член команди "Слуги народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада розглядає питання відставки Разумкова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Корнієнко Олександр (666) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+6
Объясните мне что это такой за закон об олигархах, который поддерживают депутаты олигархов каломойского, ахметова, гереги, новинского, фирташа?!
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07.10.2021 11:09
+5
Соблюдение норм Конституции и законов Слугам Наркомана не нравятся.

Банда ЗЕ не довольна тем, что Разумков не захотел стать соучастником преступления, как в свое время Рябошапка отказался подписывать фуфельные уголовки против Порошенко.
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07.10.2021 11:03
+5
Виходить, що людина не має права на свою думку і позицію? І голосувати треба за методом покійного Чечетова? Вкотре переконуюсь, що СН - стадо баранів недалекоглядних тіл.
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07.10.2021 11:03
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не оправдал доверия партии, оказался шпионом антанты олигархов
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07.10.2021 10:55 Відповісти
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07.10.2021 10:57 Відповісти
Стрелял из Маузера в шофера шифера!
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07.10.2021 10:58 Відповісти
Какой все таки подлец он был!) Аж страшно...
Прям Сралинский процесс в открытую...
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07.10.2021 10:57 Відповісти
ждем дело "врачей"
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07.10.2021 10:57 Відповісти
Дэло врачэй (від слова ВРАТЬ), мусе бути після "керування" зелених мародерів.
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07.10.2021 11:17 Відповісти
По Закону ? Это саботирование??? Особенно что проголовали две Фрикции олигархов Коломойского " За Майбах" и Веревского "Довира" !
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07.10.2021 10:58 Відповісти
Прежде всего сам Корниенко и зелешобла забыл что они должны действовать в интересах украинского народа, а не своей партии с конвертиками из под стола от бородатой бабушки.
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07.10.2021 11:16 Відповісти
авторитарная власть развращает, а абсолютная власть развращает Абсолютно!
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07.10.2021 11:28 Відповісти
Особенно когда к власти дорвались не отягощенные особыми моральными принципами клиенты.
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07.10.2021 12:08 Відповісти
ай, какой маладец! все осознал и раскаялся. остается только понять и простить (что, собственно, уже и произошло, судя по статье, которую ему вменили).
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07.10.2021 10:59 Відповісти
И как долго же Он маскировался зеленым! Особенно когда ходи в предвыборную компанию по всем ТВ Шоу, ТВ каналам и агитировал за Зе. который даже в живую не выступал . а только видосики...по тексту. Потому что сам такое же пустое и тупорылое как и большинство Зе шоблы в Раде.
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07.10.2021 11:00 Відповісти
А что в зе-шобле есть нормальные лица? Судя по расскладам все тупорылые
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07.10.2021 11:10 Відповісти
И еще, офшоры, вагнеровц и прочие зашквары это так пустяки... А вот "корень зла" в стране это Разумков? Вот сейчас как сменят. так Украина и расцветет!
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07.10.2021 11:02 Відповісти
Соблюдение норм Конституции и законов Слугам Наркомана не нравятся.

Банда ЗЕ не довольна тем, что Разумков не захотел стать соучастником преступления, как в свое время Рябошапка отказался подписывать фуфельные уголовки против Порошенко.
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07.10.2021 11:03 Відповісти
Виходить, що людина не має права на свою думку і позицію? І голосувати треба за методом покійного Чечетова? Вкотре переконуюсь, що СН - стадо баранів недалекоглядних тіл.
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07.10.2021 11:03 Відповісти
зря разумков нe борeться за крiсло. хоча б з цiллю повозити тупi рила по асфальту - прeцeдeнт такий що суд вiдновить розумкова на раз-два з такою кiлькстю порушeнь.
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07.10.2021 11:04 Відповісти
Объясните мне что это такой за закон об олигархах, который поддерживают депутаты олигархов каломойского, ахметова, гереги, новинского, фирташа?!
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07.10.2021 11:09 Відповісти
ожидали поддержки узурпации власти?
сказочные долбо@бы.
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07.10.2021 11:16 Відповісти
Но кто-то на расстреле настоял -
И взвод отлично выполнил приказ.
Но был один, который не стрелял.

Высоцкий о ситуации с Димой
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07.10.2021 11:27 Відповісти
вобшому - #бала жаба гадюку ))
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07.10.2021 11:31 Відповісти
Саботирование - это передача Разумковым законопроекта в Венецианскую комиссию. Вообще Слуги Народа хотели бы нас грабить таким образом, чобы за границей никто об этом не знал. Они даже оклады чиновникам сделали такие как у чиновников в ЕС. То есть 6 минимальных окладов как в ЕС.
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07.10.2021 11:33 Відповісти
Новый вид казни - депутатская...
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07.10.2021 11:41 Відповісти
 
 