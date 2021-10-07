Корнієнко про те, як зрозумів, що Разумков - не член команди "СН": Показова позиція щодо закону про олігархів. Очікували підтримки, а не саботування

"Слуга народу" вважає, що спікер ВР Дмитро Разумков відкрито саботував ухвалення законопроєкту щодо олігархів.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив сьогодні з трибуни Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Показовою була позиція спікера ВР Дмитра Разумкова стосовно законопроєкту щодо олігархів. Це командна робота. Ми очікували підтримки, а не саботування", - зазначив він, відповідаючи на питання депутата "Батьківщини" Сергія Соболєва щодо того, в який момент Корнієнко особисто зрозумів, що Разумков - не член команди "Слуги народу".

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