Голосування за спікера Ради і першого віцеспікера може відбутися вже сьогодні, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада може провести голосування за обрання голови парламенту і першого віцеспікера вже у четвер, 7 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Так, ми б хотіли провести голосування сьогодні за призначення, щоб Верховна Рада працювала стабільно", - сказала Кравчук
Вона також уточнила, що йдеться про обрання голови парламенту та першого віцеспікера.
Раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що на посаду спікера буде призначено Руслана Стефанчука, а першим віцеспікером стане перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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