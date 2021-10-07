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Новини Відставка Разумкова
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Голосування за спікера Ради і першого віцеспікера може відбутися вже сьогодні, - "слуга народу" Кравчук

Голосування за спікера Ради і першого віцеспікера може відбутися вже сьогодні, -

Верховна Рада може провести голосування за обрання голови парламенту і першого віцеспікера вже у четвер, 7 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, ми б хотіли провести голосування сьогодні за призначення, щоб Верховна Рада працювала стабільно", - сказала Кравчук

Вона також уточнила, що йдеться про обрання голови парламенту та першого віцеспікера.

Раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що на посаду спікера буде призначено Руслана Стефанчука, а першим віцеспікером стане перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Також читайте: Корнієнко про те, як зрозумів, що Разумков - не член команди "СН": Показова позиція щодо закону про олігархів. Очікували підтримки, а не саботування

Автор: 

ВР (14975) голосування (485) призначення (2287) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+3
Слуга народу звинувачує Разумкову, що він не спиняв опозицію, яка у публічних виступах критикувала Президента.

вырастили царька и свиту? жри...те
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07.10.2021 11:08
+1
ЗЕня вам не Овощь...этот не сдрыснет!
А утопит вас в крови...эбанитовая палочка вам в сраку...
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07.10.2021 11:02
+1
Он уже обдрыстался... А вот Беня - тот да - ему некуда дрыстать, и он все тут утопит, чтобы не пришлось...
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07.10.2021 11:04
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Запомните хорошо этот день ЗЕбени...
Наш офшорный 95 Титаник стал на рельсы авторитаризма...
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07.10.2021 11:01 Відповісти
ЗЕня вам не Овощь...этот не сдрыснет!
А утопит вас в крови...эбанитовая палочка вам в сраку...
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07.10.2021 11:02 Відповісти
Он уже обдрыстался... А вот Беня - тот да - ему некуда дрыстать, и он все тут утопит, чтобы не пришлось...
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07.10.2021 11:04 Відповісти
Та да...сумерки сгущаются над нашим хутором) вони ЗРОБИЛИ ЦЕ по приколу...а на Майдан снова топать нормальным людям...
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07.10.2021 11:06 Відповісти
зря разумков нe борeться за крiсло. хоча б з цiллю повозити тупi рила по асфальту - прeцeдeнт такий що суд вiдновить розумкова на раз-два з такою кiлькстю порушeнь
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07.10.2021 11:01 Відповісти
Разумков казав, що не буде звертатися до суду. На мою думку, Разумков почав свою гру, і кінцева зупинка - президентське крісло. А шлях до крісла він пройшов, правда з другом(так він вважав!).
Я не прихильник ні СН, ні Разумкова.
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07.10.2021 11:09 Відповісти
кращe вжe розумков чим клоун. поки вiн нормально рулить ситуацiю. якщо так i далi робитимe то отримає мiй голос !
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07.10.2021 11:28 Відповісти
а щe раз казати що розумков нe пiд до суду тут нe трeба. бо мiй комeнтар як раз рeплка на його заяву.
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07.10.2021 11:30 Відповісти
Слуга любит троицу...
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07.10.2021 11:03 Відповісти
зе-мародеры, как обычно стреляют себе в ногу. разумков замутит свой проект за деньги ахмета и заберет не только кучу депутатов прислуг кремля, но и 4-6% рейтинга зе-упырей. А хто очень хорошая новость - чем ниже рейтинги у офшорных клоунов - тем больше шансов, что цирк в стране закончится
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07.10.2021 11:05 Відповісти
Слуга народу звинувачує Разумкову, що він не спиняв опозицію, яка у публічних виступах критикувала Президента.

вырастили царька и свиту? жри...те
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07.10.2021 11:08 Відповісти
 
 