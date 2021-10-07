Корнієнко озвучив претензії "Слуги народу" до Разумкова: "Він відступив від загальних принципів"

Глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко виступаючи з трибуни парламенту попросив спікера Дмитра Разумкова пересісти з президії до сесійної зали і разом з усіма слухати нового голову ВР.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Корнієнко увесь свій виступ присвятив критиці Разумкова.

"Парламент реформ, про який ми з вами мріяли, колеги-"слуги народу", почав перетворюватися на парламент часів Володимира Литвина. Коли лицемірство, лукавство і використання подвійних стандартів почало ставати не лише повсякденністю, але й предметом торгу з політичними опонентами і просто з якимись людьми, які хочуть вплинути на парламент. Два роки тому ми були єдині в прагненні взяти на себе відповідальність за зміни, за реформи, за оновлення принципів, за якими має працювати влада. Цього від нас чекали 73% виборців. Ми були новими політиками і вирішили залишитися людьми в цій політиці ... Коли я зараз говорю ми, я з жалем змушений констатувати, що не всі ми: хтось погнався за довгим корупційним рублем і покинув нашу фракцію, хтось за коротким російським рублем, а хтось вирішив, що власні політичні, і навіть життєві амбіції, вищі за командні цілі і домовленості. З жалем змушений констатувати, що таким став і наш колишній глава нашого списку і нашої партії. Ми повинні мати сміливість сказати прямо нашим виборцям, що Дмитро Олександрович відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої команди і більше не може представляти нашу партію на такій високій посаді", - підкреслив перший заступник голови фракції "СН".

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Він заявив, що до Разумкова є багато питань, більшість з яких є риторичними.

Корнієнко поцікавився у Разумкова, як так сталося, що "в парламенті почав працювати принцип друзям і собі все, а ворогам регламент".

Політик запитав, чому для журналістів рік не відкривалися кулуари через COVID-19, а "раптом відкрилися за день до обговорення" відставки Разумкова.

Звертаючись до Разумкова, "слуга народу" сказав: "Ми поки що не надто розуміємо за що ви, яка у вас політична платформа. У нас із колегами викликає щире здивування активна підтримка вашої позиції з боку проросійських ЗМІ та ЗМІ, пов'язаних з так званою проєвропейською опозицією. Тому ми підготували низку питань, які допоможуть вам зорієнтуватися в майбутній політичній кар'єрі".

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Перший заступник голови "СН" озвучив ці питання:

- чи є нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук ворогом України?

- чи є вороже налаштованими до України канали "112", "Zik", "NewsOne"?

- чи є російським пропагандистом Анатолій Шарій?

- чи шкодять Україні контрабандисти й олігархи?

"Якщо ви даєте три "так", то у мене відразу є четверте питання, чому ви не підтримали санкції проти всіх згаданих осіб на РНБО?" - акцентував Корнієнко.