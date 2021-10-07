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Новини Відставка Разумкова
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Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас", і "офшори є у всіх", - Разумков. ВIДЕО

Партія "Слуга народу" змінила частини принципів, які декларувала в передвиборчих обіцянках, йдучи в парламент.

Про це сьогодні з трибуни ВР заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна мрії - частина нашої передвиборчої програми. Ми йшли зробити Україну іншою, кращою, всі в це щиро вірили. Я пам'ятаю, як горіли очі у тих, хто приходив у нашу команду. Сьогодні в залі я бачу вже інші очі, вони сильно змінилися. Весь час я намагався зробити так, щоб частина обіцянок стали реальними ... Зараз в залі керують принципи - хто не з нами, той проти нас, замість обіцяного "Закон один для всіх". Принцип, що "офшори для влади страшно" - став нічого "страшного, у всіх вони є", - зазначив Разумков.

"Мої принципи залишилися колишніми", - зазначив Разумков.

"Ми коли йшли в парламент, говорили одне: ми повинні стати політиками, але залишитися людьми, давайте виконаємо хоча б цю обіцянку", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про те, як зрозумів, що Разумков - не член команди "СН": Показова позиція щодо закону про олігархів. Очікували підтримки, а не саботування

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) офшор (497) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+39
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07.10.2021 11:16
+37
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07.10.2021 11:09
+33
По больному мозолю Величайшего лидера случайности стучит) офшорный барыга от злости до вечера кило кокса всмокчет...
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07.10.2021 11:08
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Мне гораздо противнее те, кто совершая нехорошее сознательно, держатся в стае до самого конца
Единицы имеют смелость громко сказать о своих ошибках и уйти из стаи.
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07.10.2021 14:13 Відповісти
Угу.Уйти в президенты, и потом собрать всю стаю заново.
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07.10.2021 14:27 Відповісти
Вы пророк и видите будущее?
В президенты не уходят.
Президентом можно стать, только если тебя выберут.
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07.10.2021 14:32 Відповісти
Кстати и стаю собрать ( и сохранить) не легче, чем стать прнзидентом.
Пришедшая к власти обманом и фальсификациями рано или поздно разваливается или становится неуважаемой
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07.10.2021 14:35 Відповісти
Человек признал свои ошибки - это уже хорошо. Сможет ли он и дальше отстаивать какие-то принципы - посмотрим.
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07.10.2021 14:37 Відповісти
Ну и цитата(афоризм) для зеленых

Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям любой ценой.

Никколо Макиавелли
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07.10.2021 14:40 Відповісти
"Це була сліпа віра". Що нічого хорошого в сліпій вірі немає, я думаю вже переконалися?
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07.10.2021 14:42 Відповісти
Сліпа віра в що?
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07.10.2021 15:46 Відповісти
"Пусть это станет уроком", - Шабунин рассказал, как Разумков помогал пророссийским силам Шабунин рассказал, как на должности спикера Разумков вместе с "ОПЗЖ" срывал антикоррупционную платформу.

"Комическими являются попытки создать из Разумкова образ защитника демократии. Это же тот Разумков, который (в угоду пророссийским политикам) защитил от очистки отвратительный Конституционный суд. Помните историю про снос наказания за ложь в декларациях (по представлению "ОПЗЖ")? Созданная Разумковым рабочая группа уже почти ГОД "срочно" решает вопрос с КСУ. Год! За это подаренное Разумковым время отбросы в КСУ пришли и ушли в контрнаступление. Например, вчера КСУ возобновил рассмотрение производства, которое открывает Коломойскому и Ко возможность сыграть приватизацию Привата и ликвидации банков-помоек.

На очереди начало сноса судебной реформы (сразу после паса пленума ВС), а еще уничтожение антикоррупционного суда, незаконного обогащения (в очередной раз), спецконфискации, медицинской реформы и т. д. Разумков так сильно "решал" проблему с КСУ, что судья Слиденко, который грохнул декларирования, забыл уйти в отставку (хотя и очень обещал). За прошлый год он получил 3,6 млн грн наших налогов", - пишет Шабунин. Антикоррупционер заявил, что Разумков специально затянул с восстановлением тюремного заключения за ложь в декларациях.

"Еще много чего Разумков начудил за пределами КСУ. Я много об этом писал. Например, специально затянул с восстановлением тюрьмы за ложь в декларациях. Усилиями Разумкова мы не можем теперь нормально наказывать за ложь в декларациях за 2020 год. Этими действиями Разумков покупал лояльность депутатских групп, которые, в свою очередь, должны были защитить его в должности. И что, помогло это ему? Пусть это станет уроком для следующих спикеров", - подчеркнул Шабунин.
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07.10.2021 14:59 Відповісти
Кто бі говорил, только не шабуня
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07.10.2021 15:47 Відповісти
Косоворотка Термосович цим показав вівцям зі своєї фракції - боятися всім і робити те, що я скаже Беня і Ахметов через мене, а якщо ні, то буде так як з першим номером партії.
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07.10.2021 15:18 Відповісти
Ну, как говорится- человек я или тварь дрожащая?
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07.10.2021 15:50 Відповісти
Димончик любым путем хотел завалить закон об олигархах (видимо хорошо за это получив от них), получил за это пендель. А теперь чешит про моральные устои.
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07.10.2021 15:59 Відповісти
ще один кловун без освіти? Олгархи так тремтять від цього закону, що своїх ляльок і ВР "заставили" проти себе ж проголосувати... Ти реально Зе!біл чи їсти нічого?
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07.10.2021 21:49 Відповісти
Людьми они в принципе быть не могут, они лживые
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07.10.2021 16:28 Відповісти
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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07.10.2021 16:29 Відповісти
я аж, просльозився... Одна загадка, як це Зе!чмо такі тексти повторює, а зліпити декілька слів у адекватне речення- не в змозі?
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07.10.2021 23:09 Відповісти
Когда в коллективе складывается мнение, это значит, что пора коллектив на ремни пускать, вместе с их мнением. Паучье лицемерное кодло и ворье.
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07.10.2021 18:11 Відповісти
Красиво соскакивает. По сути он на...бал ГЛАВнаркомана. Срубил бабла, а сей час набивает себе рейтинг. Печалька в том, что нам, простым от этого не легше.
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07.10.2021 18:18 Відповісти
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07.10.2021 18:28 Відповісти
петиція презЕденту - у зв'язку з останніми подіями і для зменшення бюджетних витрат пропоную у 150 разів зменшити кількість депутатів парламенту: залишити лише стефанчука, ара і хамію ("руку чечетова")
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07.10.2021 20:09 Відповісти
Хоч і на дух не переношу цього Разумкова (дуже слизький тип) - але вмазав він неЛоху і його отарі просто на УРА.
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07.10.2021 22:14 Відповісти
Ну і + це явна заявочка з його боку на те - що тепер у неЛоха з"являється сильний опонент на виборах. в першу чергу - на сході і півдні.
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07.10.2021 22:16 Відповісти
Шануймося українці!
Партія Шлюх Народа? .............
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07.10.2021 23:08 Відповісти
Партия "Слуга народа" изменила части принципов, которые декларировала в предвыборных обещаниях, идя в парламент. Источник:
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07.10.2021 23:24 Відповісти
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08.10.2021 00:24 Відповісти
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