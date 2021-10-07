Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас", і "офшори є у всіх", - Разумков. ВIДЕО
Партія "Слуга народу" змінила частини принципів, які декларувала в передвиборчих обіцянках, йдучи в парламент.
Про це сьогодні з трибуни ВР заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна мрії - частина нашої передвиборчої програми. Ми йшли зробити Україну іншою, кращою, всі в це щиро вірили. Я пам'ятаю, як горіли очі у тих, хто приходив у нашу команду. Сьогодні в залі я бачу вже інші очі, вони сильно змінилися. Весь час я намагався зробити так, щоб частина обіцянок стали реальними ... Зараз в залі керують принципи - хто не з нами, той проти нас, замість обіцяного "Закон один для всіх". Принцип, що "офшори для влади страшно" - став нічого "страшного, у всіх вони є", - зазначив Разумков.
"Мої принципи залишилися колишніми", - зазначив Разумков.
"Ми коли йшли в парламент, говорили одне: ми повинні стати політиками, але залишитися людьми, давайте виконаємо хоча б цю обіцянку", - додав він.
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В президенты не уходят.
Президентом можно стать, только если тебя выберут.
Пришедшая к власти обманом и фальсификациями рано или поздно разваливается или становится неуважаемой
Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям любой ценой.
Никколо Макиавелли
"Комическими являются попытки создать из Разумкова образ защитника демократии. Это же тот Разумков, который (в угоду пророссийским политикам) защитил от очистки отвратительный Конституционный суд. Помните историю про снос наказания за ложь в декларациях (по представлению "ОПЗЖ")? Созданная Разумковым рабочая группа уже почти ГОД "срочно" решает вопрос с КСУ. Год! За это подаренное Разумковым время отбросы в КСУ пришли и ушли в контрнаступление. Например, вчера КСУ возобновил рассмотрение производства, которое открывает Коломойскому и Ко возможность сыграть приватизацию Привата и ликвидации банков-помоек.
На очереди начало сноса судебной реформы (сразу после паса пленума ВС), а еще уничтожение антикоррупционного суда, незаконного обогащения (в очередной раз), спецконфискации, медицинской реформы и т. д. Разумков так сильно "решал" проблему с КСУ, что судья Слиденко, который грохнул декларирования, забыл уйти в отставку (хотя и очень обещал). За прошлый год он получил 3,6 млн грн наших налогов", - пишет Шабунин. Антикоррупционер заявил, что Разумков специально затянул с восстановлением тюремного заключения за ложь в декларациях.
"Еще много чего Разумков начудил за пределами КСУ. Я много об этом писал. Например, специально затянул с восстановлением тюрьмы за ложь в декларациях. Усилиями Разумкова мы не можем теперь нормально наказывать за ложь в декларациях за 2020 год. Этими действиями Разумков покупал лояльность депутатских групп, которые, в свою очередь, должны были защитить его в должности. И что, помогло это ему? Пусть это станет уроком для следующих спикеров", - подчеркнул Шабунин.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Партія Шлюх Народа? .............