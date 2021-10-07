Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас", і "офшори є у всіх", - Разумков. ВIДЕО

Партія "Слуга народу" змінила частини принципів, які декларувала в передвиборчих обіцянках, йдучи в парламент.

Про це сьогодні з трибуни ВР заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна мрії - частина нашої передвиборчої програми. Ми йшли зробити Україну іншою, кращою, всі в це щиро вірили. Я пам'ятаю, як горіли очі у тих, хто приходив у нашу команду. Сьогодні в залі я бачу вже інші очі, вони сильно змінилися. Весь час я намагався зробити так, щоб частина обіцянок стали реальними ... Зараз в залі керують принципи - хто не з нами, той проти нас, замість обіцяного "Закон один для всіх". Принцип, що "офшори для влади страшно" - став нічого "страшного, у всіх вони є", - зазначив Разумков.

"Мої принципи залишилися колишніми", - зазначив Разумков.

"Ми коли йшли в парламент, говорили одне: ми повинні стати політиками, але залишитися людьми, давайте виконаємо хоча б цю обіцянку", - додав він.

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