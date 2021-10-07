Разумков про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликає кожного депутата відповідати за себе.

Про це він заявив сьогодні у ВР, відповідаючи на питання нардепа "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка про те, чи знає він, що депутатам пропонували гроші в конверті за голосування за його відставку, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що стосується якихось конвертів, за більш ніж 2 роки у ВР я не брав ніяких конвертів, ні від кого, ні від олігархів, ні від кого. Якби брав, мене б не знімали, а вже закривали, але нехай кожен відповідає за себе. Мені ніхто не приносив", - підкреслив голова ВР.

Також Разумков заявив, що оцінку як його роботі, так роботі парламенту і президента будуть давати люди.

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