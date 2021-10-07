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Разумков про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликає кожного депутата відповідати за себе.
Про це він заявив сьогодні у ВР, відповідаючи на питання нардепа "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка про те, чи знає він, що депутатам пропонували гроші в конверті за голосування за його відставку, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Що стосується якихось конвертів, за більш ніж 2 роки у ВР я не брав ніяких конвертів, ні від кого, ні від олігархів, ні від кого. Якби брав, мене б не знімали, а вже закривали, але нехай кожен відповідає за себе. Мені ніхто не приносив", - підкреслив голова ВР.
Також Разумков заявив, що оцінку як його роботі, так роботі парламенту і президента будуть давати люди.
Топ коментарі
+8 Фродо Странник
показати весь коментар07.10.2021 11:23
+7 Владимир Иванец
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Его просто раскручивают, чтобы сделать следующим президентом по плану известного олигарха.
Что касается того, сколько еще ждать, так это только от нас с вами зависит. Как только мы зады от диванов оторвем, так и закончится. Как только соберемся с духом призвать к ответу это бенино кодло, так и сядут усе.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.