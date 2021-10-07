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Новини Відставка Разумкова
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Разумков про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали

Разумков про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликає кожного депутата відповідати за себе.

Про це він заявив сьогодні у ВР, відповідаючи на питання нардепа "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка про те, чи знає він, що депутатам пропонували гроші в конверті за голосування за його відставку, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що стосується якихось конвертів, за більш ніж 2 роки у ВР я не брав ніяких конвертів, ні від кого, ні від олігархів, ні від кого. Якби брав, мене б не знімали, а вже закривали, але нехай кожен відповідає за себе. Мені ніхто не приносив", - підкреслив голова ВР.

Також Разумков заявив, що оцінку як його роботі, так роботі парламенту і президента будуть давати люди.

Також дивіться: Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас", і "офшори є у всіх", - Разумков. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14975) корупція (4683) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+8
Значит Конверты Реально есть!
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07.10.2021 11:23
+7
Если быть абсолютно честным, я хочу, чтобы Разумкова сняли. Может быть, даже лишили мандата и выгнали из партии. Тогда он на второй день сидел бы на Прямом и вещал про слуг урода такое, от чего и телевизор краснел бы. Ой, люблю такие вещи! Оторвут порося от корыта, оно визжит, шо резаное!
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07.10.2021 11:22
+7
Зато это порося по закону и регламенту работало,а хрюндель Стефанчук устроит из парламента цирк.Вот увидите не долго осталось ждать.
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07.10.2021 11:26
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Если быть абсолютно честным, я хочу, чтобы Разумкова сняли. Может быть, даже лишили мандата и выгнали из партии. Тогда он на второй день сидел бы на Прямом и вещал про слуг урода такое, от чего и телевизор краснел бы. Ой, люблю такие вещи! Оторвут порося от корыта, оно визжит, шо резаное!
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07.10.2021 11:22 Відповісти
Зато это порося по закону и регламенту работало,а хрюндель Стефанчук устроит из парламента цирк.Вот увидите не долго осталось ждать.
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07.10.2021 11:26 Відповісти
Это порося голосовало вместе со СН за все антинародные законы.
Его просто раскручивают, чтобы сделать следующим президентом по плану известного олигарха.
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07.10.2021 11:32 Відповісти
Согласен с Вами. В зе-шобле это исключительно редкое качество. Их деятельность построена на иных принципах и правилах.
Что касается того, сколько еще ждать, так это только от нас с вами зависит. Как только мы зады от диванов оторвем, так и закончится. Как только соберемся с духом призвать к ответу это бенино кодло, так и сядут усе.
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07.10.2021 11:33 Відповісти
а тiпа вжe нe цирк. вони ж пeрeд голосуванням про вiдсторонeння повиннi були прийняти цe порядок дeнний.
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07.10.2021 11:35 Відповісти
Значит Конверты Реально есть!
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07.10.2021 11:23 Відповісти
Нет. Не закрывали бы. Потому что ты бы слил остальных
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07.10.2021 11:24 Відповісти
какие конверты ? он же спикер . столько сколько он берет ни в один конверт не влезет . это рядовые холопы из СН конвертами получают
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07.10.2021 11:29 Відповісти
Жаби і гадюки... Тьфу, противно...
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07.10.2021 11:33 Відповісти
Я вижу замену спикера (может имитация попытки замены) как этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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07.10.2021 11:44 Відповісти
А где же этот "кристально чистый" первый номер депутатского списка Слуг Недоумка раньше был?
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07.10.2021 11:46 Відповісти
Он конечно большая падлюка, а снимают его возможно за то, что конвертов не брал от кого надо было брать.
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07.10.2021 11:49 Відповісти
 
 