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Новини Боротьба з коронавірусом
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Лікар Дубров про ризики після вакцинації проти COVID-19: Більше шансів бути укушеним акулою

Лікар Дубров про ризики після вакцинації проти COVID-19: Більше шансів бути укушеним акулою

Існує набагато більший ризик мати серйозні проблеми зі здоров'ям або навіть померти після зараження коронавірусом, ніж після щеплення проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це заявив президент Асоціації анестезіологів України, професор, завідувач кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров.

"Шанси отримати одну із серйозних реакцій на вакцину проти коронавірусу набагато нижчі, ніж бути укушеним акулою. З іншого боку, загроза коронавірусу абсолютно реальна", - зазначив Сергій Дубров.

На підтвердження своїх слів він згадав коронавірусну статистику смертності. Зокрема, за час пандемії вірус забрав життя понад 57 тис. громадян. Водночас за майже сім місяців вакцинальної кампанії Державний експертний центр МОЗ отримав 103 повідомлення про летальні випадки.

"У жодному з уже розслідуваних 80 випадків немає доведеного зв'язку з вакцинацією. Це були випадкові події, які збіглися за часом з проведеним щепленням, а причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією відсутній. Що стосується інших 23 повідомлень, то там проводиться розслідування", - зазначив Сергій Дубров.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 298 осіб, загалом - 7 360 202, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

З приводу ускладнень, то, наприклад, частота утворення тромбів як під час важкого, так і під час легкого коронавірусу значно вища, ніж після щеплення.

Також британське дослідження демонструє, що приблизно 50% людей з важким COVID-19 матимуть проблеми із серцем через місяці після одужання. Водночас після уколів мРНК-вакцинами були зареєстровані поодинокі випадки міокардиту і перикардиту.

"У Європі частота таких випадків після щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech становить 0,00016%, після щеплення вакциною Moderna - 0,00019%", - прокоментував експерт.

Він закликав українців активніше вакцинуватися проти коронавірусу. Особливо в період значного погіршення епідситуації в країні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Правильно. Если утонул, но перед этим на берегу чихнул - ясен пень - умер от короновируса. А если укололи, дошёл до двери и кони двинул, то понятно, что совпадение.
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07.10.2021 11:28
+10
Так правду не выгодно говорить. Чтобы не боялись ширку эту загонять.
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07.10.2021 11:22
+9
Не нужно разубеждать упоротых. Чем больше антиваксеров - тем меньше антиваксеров ! )))
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07.10.2021 11:20
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если выживешь
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07.10.2021 11:32 Відповісти
Кто ему поверит этот балаболу ? Кто эту статистику вывел и за сколько за полгода ? Он больной на голову.
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07.10.2021 11:27 Відповісти
Правильно. Если утонул, но перед этим на берегу чихнул - ясен пень - умер от короновируса. А если укололи, дошёл до двери и кони двинул, то понятно, что совпадение.
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07.10.2021 11:28 Відповісти
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07.10.2021 11:41 Відповісти
Странно как-то рассуждают, даже если один умрет, то тоже трагедия для кого-то, хоть и скрыто за нулями в статистике.
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07.10.2021 11:37 Відповісти
Автор неуч и лжец.
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07.10.2021 11:40 Відповісти
Слова "анестезиолог" и "неуч" никак не могут сочетаться. Не находите?
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07.10.2021 11:50 Відповісти
Никогда не встречал ни одного тупого анестезиолога, тем более если он профессор и заведующий кафедрой. А вот на форумах дебилов, которые считают себя гениями, 99.9%. Так что, пожалуй, я останусь при своем и поверю профессору. А Вы лечитесь травками, витаминчиками, куркумой, уриной - в общем, чем хотите.
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07.10.2021 12:04 Відповісти
Совершенно верно!
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07.10.2021 12:15 Відповісти
Т.е. то, что анестезиологу нужно 7 лет учиться, а потом еще годы практики вас не смущало? И он по вашему утверждению легко может являться неучем. А вот почему-то связи между тупым и неучем вы не видите. Это уже клиника.
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07.10.2021 12:36 Відповісти
Нет. Потому что вытягивают людей с того света именно анестезиологи. Именно через них проходят и самые серьезные случаи ковида, и самые серьезные последствия вакцинаций. Так что, кому как не им знать реальное положение дел?
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07.10.2021 12:58 Відповісти
Кстати, вчера в Украине подтвердили у ребенка 1.5 года паралич от полимиелита. Родители-дебилы из секты антипрививочников искалечили жизнь ребенку.
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07.10.2021 13:03 Відповісти
Конечно, только страдать потом всю жизнь придется ребенку - будущего у него уже нет. А налогоплательщикам это будет стоить денег. А веруны будут считать, что это их бох за что-то наказал, не собственная тупая голова, а бох. Не мешало бы вместе с отказом от вакцинации родителям подписывать и отказ от материальной и медицинской помощи, если что-то пойдет не так.
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07.10.2021 13:56 Відповісти
Зачем? Я и так понял, что мозгов у тебя нет. Я даже догадываюсь, за кого ты голосовал. Странно, что сторонники Клоуна выступают против вакцинации. Хотя, почему странно? Мозгов-то нет!
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07.10.2021 14:29 Відповісти
Слова "анестезиолог" и "брешет по заказу министерства правды" очень даже могут сочетаться 💉💉💉
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07.10.2021 16:51 Відповісти
Лгать могут все. Я лишь указал, что анестезиолог никак не может быть неучем.
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07.10.2021 17:00 Відповісти
Кожен може собі вакцинуватись чи ні, це його вибір. Але,вакцинація може викликати тромбоз? Так! Вакцинація не дає гарантії ,що ви не захворієте на ковід, який може знову викликати тромбоз, думаю всі згідні. Навіщо збільшувати у двічі ризик виникнення тромбів? коли я хворів на ковід, то просив дати мені щось для розрідження крові, але лікар мені махав перед очима своїм протоколом і репетував, що не положено, як наслідок закупорки вен на нозі і уколи в живіт. Зараз у мене є антитіла, але мене "грузят" щоб я вколовся і можливо спровокував ще один тромбоз.
Мабуть має бути більш індивідуальний підхід до вакцинації, а не колоти всіх підряд як стадо худоби.
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07.10.2021 11:41 Відповісти
где и когда вы лечили ковид , там же откуда флаг ? Сейчас даже для профилактики назначают кроворазжижающие , а если подтвердили ковид. то с первого дня 0.8 под кожу в живот ..
так шо не надо рассказывать страшилок про тромбы -если вы во время обратились к врачу, то правильное лечение имеет положительную динамику...а если вы неделю-две занимались самолечением гриппа вместо ковида то конечно вы получите осложнения..
Пока есть антитела вакцинироваться не рекомендуется.
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07.10.2021 12:15 Відповісти
В Іспанії, в січні місяці ,ніякого самолікування- зразу до лікарів. Все офіційно, страхівка є, але на ренген прийшлося брати направлення з боєм ,про тромби сказав
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07.10.2021 12:38 Відповісти
В січні ще дуже мало знали про перебіг хвороби, наслідки та якими препаратами ефективно ії лікувати...
я особисто раз на рік восени приймаю препарат "Плавікс" для профілактики і вітамін С 1000 мг.
Бачте вони лікують по протоколу , а в нас не завжди..
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07.10.2021 13:06 Відповісти
А https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf вот тут написано, что только минимум при средней степени тяжести течения заболевания и только в стационаре.
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07.10.2021 12:42 Відповісти
если бы лечили по этим бумажкам , то уже и лечить бы было некого...
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07.10.2021 12:54 Відповісти
А врач не имеет права отсебятиной заниматься. Он должен лечить по утвержденному протоколу.
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07.10.2021 13:01 Відповісти
ну это вон там в Испании строго по бумажкам лечат.. почему ? -потому что у них протокол лечения может меняться в течение месяца , а у нас годами , а то и десятилетиями не меняется..
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07.10.2021 13:16 Відповісти
Как раз у нас меняли очень часто. А в Израиле нет. Слышал, что их протокол был принят еще в начале лета прошлого года. Никаких новых "чудодейственных" препаратов, типа "Плаквенила" в него не вносили.
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07.10.2021 13:30 Відповісти
протокол меняли на уровне больниц . но не минздрав.. он так и есть от 20.12.20.
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07.10.2021 13:32 Відповісти
да действительно, только лошадиные дозы антибиотиков внутривенно, от которых потом анафилактический шок, после чего пациента тянут на ИВЛ

это при том, что пациент вообще с сердцем попал в больницу без единого симптома, но говнотест показал +
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07.10.2021 14:27 Відповісти
Кто тебе про лошадиные дозы антибиотиков рассказывал? Бабка у подъезда? Анафилаксия, ИВЛ, говнотесты - вы что курите? Ваши высказывания очень напоминают: "Наколются своей марихуаны и ...бут друг друга в ж#пы". Случайно не вы автор? Причинно-следственные связи - плюс-минус те же.
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07.10.2021 14:42 Відповісти
У друга так отец умер.

А что это не говнотесты?
https://cormandrostenreview.com/report/
22 ученых доказали, что это абсолютно недостоверное фуфло.
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07.10.2021 14:52 Відповісти
Мне конечно же очень "интересно", что там доказывали 22 "ученых".
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07.10.2021 15:16 Відповісти
Сектантам наука не интересна. Главное слепо верить шЛяшкам.
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07.10.2021 15:16 Відповісти
В твоем случае "науку" и "сектантов" нужно ставить в кавычки. Теперь я знаю, кто смотрел Чумака, Кашпировского и лечился пирамидками Гордона.
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07.10.2021 15:26 Відповісти
прости,а ты - что такое? какова твоя ученая степень? кандидат алкогольных наук? ты - пустая чепуха, чтобы опровергать результаты подобных исследований, и чтобы твое мнение по этому вопросу хоть что-нибудь значило
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07.10.2021 15:32 Відповісти
Результаты исследований Чумака и Кашпировского? Или Гондона? . Чудо, лечись хоть подорожником, хоть мухоморами, только к нормальным людям со своими советами не лезь
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07.10.2021 15:42 Відповісти
1) Dr. Pieter Borger (MSc, PhD), Molecular Genetics, W+W Research Associate, Lörrach, Germany
2) Rajesh Kumar Malhotra (Artist Alias: Bobby Rajesh Malhotra), Former 3D Artist / Scientific Visualizations at CeMM - Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (2019-2020), University for Applied Arts - Department for Digital Arts Vienna, Austria
3) Dr. Michael Yeadon BSs(Hons) Biochem Tox U Surrey, PhD Pharmacology U Surrey. Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, former Pfizer Chief Scientist, United Kingdom
4) Dr. Clare Craig MA, (Cantab) BM, BCh (Oxon), FRCPath, United Kingdom
5) Kevin McKernan, BS Emory University, Chief Scientific Officer, founder Medical Genomics, engineered the sequencing pipeline at WIBR/MIT for the Human Genome Project, Invented and developed the SOLiD sequencer, awarded patents related to PCR, DNA Isolation and Sequencing, USA
6) Prof. Dr. Klaus Steger, Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology, Molecular Andrology, Biomedical Research Center of the Justus Liebig University, Giessen, Germany
7) Dr. Paul McSheehy (BSc, PhD), Biochemist & Industry Pharmacologist, Loerrach, Germany
8) Dr. Lidiya Angelova, MSc in Biology, PhD in Microbiology, Former researcher at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Maryland, USA
9) Dr. Fabio Franchi, Former Dirigente Medico (M.D) in an Infectious Disease Ward, specialized in "Infectious Diseases" and "Hygiene and Preventive Medicine", Società Scientifica per il Principio di Precauzione (SSPP), Italy
10) Dr. med. Thomas Binder, Internist and Cardiologist (FMH), Switzerland
11) Prof. Dr. med. Henrik Ullrich, specialist Diagnostic Radiology, Chief Medical Doctor at the Center for Radiology of Collm Oschatz-Hospital, Germany
12) Prof. Dr. Makoto Ohashi, Professor emeritus, PhD in Microbiology and Immunology, Tokushima University, Japan
13) Dr. Stefano Scoglio, B.Sc. Ph.D., Microbiologist, Nutritionist, Italy
14) Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens (MSc, PhD), specialist in Laboratory Medicine (clinical chemistry), Maasziekenhuis Pantein, Beugen, The Netherlands
15) Dr. Dorothea Gilbert (MSc, PhD), PhD Environmental Chemistry and Toxicology. DGI Consulting Services, Oslo, Norway
16) Dr. Rainer J. Klement, PhD. Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital Schweinfurt, Germany
17) Dr. Ruth Schruefer, PhD, human genetics/ immunology, Munich, Germany,
18) Dra. Berber W. Pieksma, General Practitioner, The Netherlands
19) Drs. Jan Bonte (GJ), Consultant Neurologist, The Netherlands
20) Dr. Bruno H. Dalle Carbonare (Molecular biologist), IP specialist, BDC Basel, Switzerland
21) Dr. Kevin P. Corbett, MSc Nursing (Kings College London) PhD (London South Bank) Social Sciences (Science & Technology Studies) London, England, United Kingdom
22) Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, specialist in Virology / Immunology / Human Biology / Cell Biology, University Hospital Würzburg, Germany
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07.10.2021 15:45 Відповісти
что еще расскажешь, клоун?
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07.10.2021 15:45 Відповісти
То, что и говорил раньше, придурок. В мире миллионы ученых, которые регулярно проводят исследования. Этих исследований тысячи - а то и сотни тысяч. Есть исследования смешные, есть бесполезные, есть заказные и т.д. Оценивать простому обывателю все это нет никакого смысла. Затем результаты перспективных исследований публикуют в серьезных рецензируемых изданиях, где научное сообщество высказывает свое мнение о них, а при необходимости и проводит дополнительные исследования. Вот после этого конкретные результаты имеет смысл показывать обычным людям. Но почему-то отдельные бараны считают, что они станут умнее, если будут читать те результаты, что им подсовывают. Нет, умней от информационного мусора никто не становится.
Что еще интересно, ссылочки, по которым Вас посылают не всегда являются достоверными. Так всего пару месяцев назад институт в Швейцарии заявлял, что у них никогда не работал какой-то профессор медицины. А у этого профессора было море страниц в соцсетях, о нем знал Гугл и т.д. - в общем основательно антиваксы подошли к вопросу. Видать, реальных ученых уже не хватает, так они уже фейковых создают.
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07.10.2021 16:09 Відповісти
так опровергни данные, полученные в этом исследовании, желательно при этом предоставив диплом специалиста хотя бы в какой-то области науки
докажи, что эти выводы противоречивы и неправильны
а то смешно, когда бомжара, собирающий бутылки по мусоркам, просто пишет, что "исследование не такое"

"Затем результаты перспективных исследований публикуют в серьезных рецензируемых изданиях"
в каких, например? в Лансете, который все чаще ловят на заказных статьях с фальшивой или несуществующей доказательной базой?
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07.10.2021 16:13 Відповісти
Как я могу опровергнуть данные, если я не проводил исследований и не читал работу? Ты совсем дебил? Я лишь написал, что баранам, типа тебя, его не стоит читать. Да, Ланцет - действительно авторитетное издание, хотя и их также ловят на лжи. Но опять же, там есть возможность опровергнуть информацию.
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07.10.2021 16:17 Відповісти
по презумпции невиновности тогда ты не имеешь права заявлять, что данное исследование приводит к ложным выводам
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07.10.2021 16:31 Відповісти
Вот протокол испытаний теста. Все норм.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2
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07.10.2021 17:43 Відповісти
нет, не все
https://cormandrostenreview.com/report/
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07.10.2021 18:07 Відповісти
Прайд на марше. Вперед к ОПу, и там протестуйте.
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07.10.2021 11:47 Відповісти
Серед моїх знайомих принаймні 4 людей мали серйозні проблеми внаслідок вакцинації.

1. Жінка 40 років, лікар, без хронічних хвороб. Поїхала в США, вирішила там вколотися, бо не довіряла нашим шмурдякам. Після двох "джебів" Пфайзера відмовили нирки. Відкачали у Нью-Йорку, приїхала назад, але того здоров'я каже вже немає.

2. Родич 75 років вколовся двічі коронаваком - почали терпнути руки. Ходив по лікарях, ходив... Нарешті через 2 місяці захворів на ковід-19. Через 10 днів загримів у реанімацію, відкачали. Виписали додому. Почали відмовляти ноги. Діагноз - БАС. Звідки? Знову певно співпадіння...

3. Батько співробітника, 84 роки. Телевізор керує його мозком. Обіцяв сину не колотися, але пішов таємно тихенько вколовся Зеником. На третій день втратив зір, координацію. Діагноз мікроінсульт. Відкачали. Координація досі не повернулася, жінка водить під руку. Зате вакцинований...

4. Сусід співробітника, 35 років. Чимось вколовся двічі. Віднімаються руки і ноги, ходить немов після інсульту. Перед тим був цілком здоровий. Зате вакцинувався...
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07.10.2021 11:51 Відповісти
А у меня практически все знакомые и их семьи вакцинированы без последствий.
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07.10.2021 12:05 Відповісти
Та то у нього сусіди такі кволі, але скоріш за все - бреше.
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07.10.2021 12:21 Відповісти
П'ятий...
Сусід 63 роки. Вакцинувався, за три дні помер. Серцевий напад.
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07.10.2021 23:57 Відповісти
У більшості померлих власна імунна система просто знищила легені. При цьому на час смерті коронавірус в організмі людини, у більшості випадків, вже відсутній. Чому їх відносять до категорії - смерті від ковіду? Адже причиною знищення легенів може бути і не ковід. Це просто збіг обставин.
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07.10.2021 11:58 Відповісти
данные систем VAERS и EudraVigillance опровергают эту лживую риторику
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07.10.2021 12:53 Відповісти
Клоун, в VAERS, на которую так любят ссылаться сектанты, заносятся смерти вакцинированных от любых причин. Даже если тебя сбила машина, но ты был вакцинирован пару недель назад, ты попадаешь в нее. Это база данных для анализа врачей, а не для форумных идиотов.
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07.10.2021 13:07 Відповісти
"Даже если тебя сбила машина, но ты был вакцинирован пару недель назад, ты попадаешь в нее"
1) приведи такой случай из VAERS, и я тебе поверю
2) почему в 2021 году количество смертей вакцинированных в этой системе превышает в сотни раз количество смертей за предыдущие 20 лет суммарно?
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07.10.2021 13:13 Відповісти
https://voxukraine.org/fejk-u-ssha-vid-vaktsyn-proty-covid-19-pomerlo-ponad-3-tysyachi-lyudej-veduchyj-fox-news/ https://voxukrahttps://voxukraine.org/fejk-u-ssha-vid-vaktsyn-proty-covid-19-pomerlo-ponad-3-tysyachi-lyudej-veduchyj-fox-news/
Там даже еще хуже. Любой дятел может указать, что у него или его родственника что-то случилось после вакцинации. Это абсолютно непроверенная информация.
А количество смертей в этой системе связано во-первых с массовой вакцинацией (больше охват - больше смертей), а также с ростом антивакцинаторских настроений.
А в это время Португалия ввакцинировала уже 98% населения старше 12 лет. А мракобесы из отсталых стран с самой короткой продолжительностью жизни все еще ищут следы заговора. А его нет. Умные живут, развиваются, развивают науку и медицину. Мракобесы дохнут.
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07.10.2021 13:26 Відповісти
ссылка на фактчекерскую помойку
мнение существ без образования, пишущих заказные статейки, меня не интересует

"А в это время Португалия"
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
чето смертей ежедневно больше, чем год назад в тот же период времени, неслабая эффективность
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07.10.2021 13:50 Відповісти
А оценить волны на этих же графиках тебе религия не позволяет или отсутствие мозгов? Кроме того, где ты там увидело "больше смертей"?
1,2,3,4,5,6 октября 2020 года: 6,6,12,10,13,14 смертей - начало волны, где на пике были сотни трупов.
1,2,3,4,5,6 октября 2021 года: 4,7,7,7,4,4 - конец волны, где на пике умерло 20 человек.
Все работает, нагрузки на больницы нет.
Перед тем как кидать ссылку, нужно хотя бы с ней самому ознакомиться.
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07.10.2021 14:15 Відповісти
ок, дождемся пика этой так называемой "волны" (волны фальсификаций диагнозов с помощью говнотестов)
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07.10.2021 14:22 Відповісти
"на пике умерло 20 человек"
а ты уже пик зафиксировал текущей волны?) рановато

"нагрузки на больницы нет."
точно нет? а точно была?
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07.10.2021 14:26 Відповісти
Project Veritas: раскрытие
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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07.10.2021 13:52 Відповісти
"Нас заставляют добавить Covid в список диагностики"
https://vidio.blog/watch/XCGjbLvelKqvDCg
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07.10.2021 13:53 Відповісти
У меня среди родственников есть врачи, которые работают в ковидных отделениях. Вы реально считаете, что я буду смотреть чьи-то блоги на эту тему?
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07.10.2021 14:01 Відповісти
и что твои эти родственники как-то иначе выполняют протоколы, выданные сверху? потому что в случае невыполнения отстранение или другие санкции
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07.10.2021 14:23 Відповісти
Военврач авиабригады США подполковник Тереза ​​Лонг заявила, что пилоты рискуют внезапной сердечной смертью из-за побочного эффекта вакцины
https://americanmilitarynews.com/2021/09/army-flight-surgeon-says-pilots-risk-sudden-cardiac-death-from-covid-vaccine-side-effect/

письменное показание под присягой(пункт 39, стр.6)
в формате PDF:
https://americasfrontlinedoctors.org/2/wp-content/uploads/2021/09/AFFIDAVIT_OF_LTC2_Long.pdf
текст:
https://www.deepcapture.com/2021/09/affidavit-of-ltc-theresa-long-m-d-in-support-of-a-motion-for-a-preliminary-injunction-order/
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07.10.2021 14:11 Відповісти
Колитесь на здоровье)) Спорят дураки о том как лучше воду в ступе толочь)) Глаза позелепило, узреть не могут, что нет трагедии и нет драмы. Кругом где то кто то мрет, а но это все абсолютно нормально. Цель псевдо-пандемии лишь одна, это обогащение.
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07.10.2021 18:09 Відповісти
Какие мужественные люди добровольно согласившиеся вводить в себя всякие технические жидкости. Вакцина, допустим в Израиле,и та же вакцина в Украине,это разные вещи.Вот допустим такой компонент вакцин, этилртуть, вакцинный консервант, который уже 25 лет не используется в западных странах, всё ещё используется в странах третьего мира.
Кроме активного вещества прививки содержат множество добавок. Адъюванты (гидроксид алюминия, фосфат алюминия, AAHS, сквален), консерванты и стабилизаторы (тиомерсал, полисорбат 80, желатин, формальдегид), фрагменты диплоидных человеческих клеток (WI-38, MRC-5), антибиотики, фрагменты обезьяньих клеточных культур, фрагменты ДНК (человеческие и животные), дрожжи, мочевина, боракс (средство от тараканов), яичный белок, глютамат натрия и множество других (https://www.vaccinesafety.edu/components-Excipients.htm полный список тут ), а также всякие тяжелые http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.php металлы , не указанные на упаковке.
Я горжусь вами!
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07.10.2021 21:15 Відповісти
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