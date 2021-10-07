Лікар Дубров про ризики після вакцинації проти COVID-19: Більше шансів бути укушеним акулою

Існує набагато більший ризик мати серйозні проблеми зі здоров'ям або навіть померти після зараження коронавірусом, ніж після щеплення проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це заявив президент Асоціації анестезіологів України, професор, завідувач кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров.

"Шанси отримати одну із серйозних реакцій на вакцину проти коронавірусу набагато нижчі, ніж бути укушеним акулою. З іншого боку, загроза коронавірусу абсолютно реальна", - зазначив Сергій Дубров.

На підтвердження своїх слів він згадав коронавірусну статистику смертності. Зокрема, за час пандемії вірус забрав життя понад 57 тис. громадян. Водночас за майже сім місяців вакцинальної кампанії Державний експертний центр МОЗ отримав 103 повідомлення про летальні випадки.

"У жодному з уже розслідуваних 80 випадків немає доведеного зв'язку з вакцинацією. Це були випадкові події, які збіглися за часом з проведеним щепленням, а причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією відсутній. Що стосується інших 23 повідомлень, то там проводиться розслідування", - зазначив Сергій Дубров.

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З приводу ускладнень, то, наприклад, частота утворення тромбів як під час важкого, так і під час легкого коронавірусу значно вища, ніж після щеплення.

Також британське дослідження демонструє, що приблизно 50% людей з важким COVID-19 матимуть проблеми із серцем через місяці після одужання. Водночас після уколів мРНК-вакцинами були зареєстровані поодинокі випадки міокардиту і перикардиту.

"У Європі частота таких випадків після щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech становить 0,00016%, після щеплення вакциною Moderna - 0,00019%", - прокоментував експерт.

Він закликав українців активніше вакцинуватися проти коронавірусу. Особливо в період значного погіршення епідситуації в країні.