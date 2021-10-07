Лікар Дубров про ризики після вакцинації проти COVID-19: Більше шансів бути укушеним акулою
Існує набагато більший ризик мати серйозні проблеми зі здоров'ям або навіть померти після зараження коронавірусом, ніж після щеплення проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це заявив президент Асоціації анестезіологів України, професор, завідувач кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров.
"Шанси отримати одну із серйозних реакцій на вакцину проти коронавірусу набагато нижчі, ніж бути укушеним акулою. З іншого боку, загроза коронавірусу абсолютно реальна", - зазначив Сергій Дубров.
На підтвердження своїх слів він згадав коронавірусну статистику смертності. Зокрема, за час пандемії вірус забрав життя понад 57 тис. громадян. Водночас за майже сім місяців вакцинальної кампанії Державний експертний центр МОЗ отримав 103 повідомлення про летальні випадки.
"У жодному з уже розслідуваних 80 випадків немає доведеного зв'язку з вакцинацією. Це були випадкові події, які збіглися за часом з проведеним щепленням, а причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією відсутній. Що стосується інших 23 повідомлень, то там проводиться розслідування", - зазначив Сергій Дубров.
З приводу ускладнень, то, наприклад, частота утворення тромбів як під час важкого, так і під час легкого коронавірусу значно вища, ніж після щеплення.
Також британське дослідження демонструє, що приблизно 50% людей з важким COVID-19 матимуть проблеми із серцем через місяці після одужання. Водночас після уколів мРНК-вакцинами були зареєстровані поодинокі випадки міокардиту і перикардиту.
"У Європі частота таких випадків після щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech становить 0,00016%, після щеплення вакциною Moderna - 0,00019%", - прокоментував експерт.
Він закликав українців активніше вакцинуватися проти коронавірусу. Особливо в період значного погіршення епідситуації в країні.
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Мабуть має бути більш індивідуальний підхід до вакцинації, а не колоти всіх підряд як стадо худоби.
так шо не надо рассказывать страшилок про тромбы -если вы во время обратились к врачу, то правильное лечение имеет положительную динамику...а если вы неделю-две занимались самолечением гриппа вместо ковида то конечно вы получите осложнения..
Пока есть антитела вакцинироваться не рекомендуется.
я особисто раз на рік восени приймаю препарат "Плавікс" для профілактики і вітамін С 1000 мг.
Бачте вони лікують по протоколу , а в нас не завжди..
это при том, что пациент вообще с сердцем попал в больницу без единого симптома, но говнотест показал +
А что это не говнотесты?
https://cormandrostenreview.com/report/
22 ученых доказали, что это абсолютно недостоверное фуфло.
2) Rajesh Kumar Malhotra (Artist Alias: Bobby Rajesh Malhotra), Former 3D Artist / Scientific Visualizations at CeMM - Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (2019-2020), University for Applied Arts - Department for Digital Arts Vienna, Austria
3) Dr. Michael Yeadon BSs(Hons) Biochem Tox U Surrey, PhD Pharmacology U Surrey. Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, former Pfizer Chief Scientist, United Kingdom
4) Dr. Clare Craig MA, (Cantab) BM, BCh (Oxon), FRCPath, United Kingdom
5) Kevin McKernan, BS Emory University, Chief Scientific Officer, founder Medical Genomics, engineered the sequencing pipeline at WIBR/MIT for the Human Genome Project, Invented and developed the SOLiD sequencer, awarded patents related to PCR, DNA Isolation and Sequencing, USA
6) Prof. Dr. Klaus Steger, Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology, Molecular Andrology, Biomedical Research Center of the Justus Liebig University, Giessen, Germany
7) Dr. Paul McSheehy (BSc, PhD), Biochemist & Industry Pharmacologist, Loerrach, Germany
8) Dr. Lidiya Angelova, MSc in Biology, PhD in Microbiology, Former researcher at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Maryland, USA
9) Dr. Fabio Franchi, Former Dirigente Medico (M.D) in an Infectious Disease Ward, specialized in "Infectious Diseases" and "Hygiene and Preventive Medicine", Società Scientifica per il Principio di Precauzione (SSPP), Italy
10) Dr. med. Thomas Binder, Internist and Cardiologist (FMH), Switzerland
11) Prof. Dr. med. Henrik Ullrich, specialist Diagnostic Radiology, Chief Medical Doctor at the Center for Radiology of Collm Oschatz-Hospital, Germany
12) Prof. Dr. Makoto Ohashi, Professor emeritus, PhD in Microbiology and Immunology, Tokushima University, Japan
13) Dr. Stefano Scoglio, B.Sc. Ph.D., Microbiologist, Nutritionist, Italy
14) Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens (MSc, PhD), specialist in Laboratory Medicine (clinical chemistry), Maasziekenhuis Pantein, Beugen, The Netherlands
15) Dr. Dorothea Gilbert (MSc, PhD), PhD Environmental Chemistry and Toxicology. DGI Consulting Services, Oslo, Norway
16) Dr. Rainer J. Klement, PhD. Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital Schweinfurt, Germany
17) Dr. Ruth Schruefer, PhD, human genetics/ immunology, Munich, Germany,
18) Dra. Berber W. Pieksma, General Practitioner, The Netherlands
19) Drs. Jan Bonte (GJ), Consultant Neurologist, The Netherlands
20) Dr. Bruno H. Dalle Carbonare (Molecular biologist), IP specialist, BDC Basel, Switzerland
21) Dr. Kevin P. Corbett, MSc Nursing (Kings College London) PhD (London South Bank) Social Sciences (Science & Technology Studies) London, England, United Kingdom
22) Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, specialist in Virology / Immunology / Human Biology / Cell Biology, University Hospital Würzburg, Germany
Что еще интересно, ссылочки, по которым Вас посылают не всегда являются достоверными. Так всего пару месяцев назад институт в Швейцарии заявлял, что у них никогда не работал какой-то профессор медицины. А у этого профессора было море страниц в соцсетях, о нем знал Гугл и т.д. - в общем основательно антиваксы подошли к вопросу. Видать, реальных ученых уже не хватает, так они уже фейковых создают.
докажи, что эти выводы противоречивы и неправильны
а то смешно, когда бомжара, собирающий бутылки по мусоркам, просто пишет, что "исследование не такое"
"Затем результаты перспективных исследований публикуют в серьезных рецензируемых изданиях"
в каких, например? в Лансете, который все чаще ловят на заказных статьях с фальшивой или несуществующей доказательной базой?
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2
https://cormandrostenreview.com/report/
1. Жінка 40 років, лікар, без хронічних хвороб. Поїхала в США, вирішила там вколотися, бо не довіряла нашим шмурдякам. Після двох "джебів" Пфайзера відмовили нирки. Відкачали у Нью-Йорку, приїхала назад, але того здоров'я каже вже немає.
2. Родич 75 років вколовся двічі коронаваком - почали терпнути руки. Ходив по лікарях, ходив... Нарешті через 2 місяці захворів на ковід-19. Через 10 днів загримів у реанімацію, відкачали. Виписали додому. Почали відмовляти ноги. Діагноз - БАС. Звідки? Знову певно співпадіння...
3. Батько співробітника, 84 роки. Телевізор керує його мозком. Обіцяв сину не колотися, але пішов таємно тихенько вколовся Зеником. На третій день втратив зір, координацію. Діагноз мікроінсульт. Відкачали. Координація досі не повернулася, жінка водить під руку. Зате вакцинований...
4. Сусід співробітника, 35 років. Чимось вколовся двічі. Віднімаються руки і ноги, ходить немов після інсульту. Перед тим був цілком здоровий. Зате вакцинувався...
Сусід 63 роки. Вакцинувався, за три дні помер. Серцевий напад.
1) приведи такой случай из VAERS, и я тебе поверю
2) почему в 2021 году количество смертей вакцинированных в этой системе превышает в сотни раз количество смертей за предыдущие 20 лет суммарно?
Там даже еще хуже. Любой дятел может указать, что у него или его родственника что-то случилось после вакцинации. Это абсолютно непроверенная информация.
А количество смертей в этой системе связано во-первых с массовой вакцинацией (больше охват - больше смертей), а также с ростом антивакцинаторских настроений.
А в это время Португалия ввакцинировала уже 98% населения старше 12 лет. А мракобесы из отсталых стран с самой короткой продолжительностью жизни все еще ищут следы заговора. А его нет. Умные живут, развиваются, развивают науку и медицину. Мракобесы дохнут.
мнение существ без образования, пишущих заказные статейки, меня не интересует
"А в это время Португалия"
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
чето смертей ежедневно больше, чем год назад в тот же период времени, неслабая эффективность
1,2,3,4,5,6 октября 2020 года: 6,6,12,10,13,14 смертей - начало волны, где на пике были сотни трупов.
1,2,3,4,5,6 октября 2021 года: 4,7,7,7,4,4 - конец волны, где на пике умерло 20 человек.
Все работает, нагрузки на больницы нет.
Перед тем как кидать ссылку, нужно хотя бы с ней самому ознакомиться.
а ты уже пик зафиксировал текущей волны?) рановато
"нагрузки на больницы нет."
точно нет? а точно была?
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
https://vidio.blog/watch/XCGjbLvelKqvDCg
https://americanmilitarynews.com/2021/09/army-flight-surgeon-says-pilots-risk-sudden-cardiac-death-from-covid-vaccine-side-effect/
письменное показание под присягой(пункт 39, стр.6)
в формате PDF:
https://americasfrontlinedoctors.org/2/wp-content/uploads/2021/09/AFFIDAVIT_OF_LTC2_Long.pdf
текст:
https://www.deepcapture.com/2021/09/affidavit-of-ltc-theresa-long-m-d-in-support-of-a-motion-for-a-preliminary-injunction-order/
Кроме активного вещества прививки содержат множество добавок. Адъюванты (гидроксид алюминия, фосфат алюминия, AAHS, сквален), консерванты и стабилизаторы (тиомерсал, полисорбат 80, желатин, формальдегид), фрагменты диплоидных человеческих клеток (WI-38, MRC-5), антибиотики, фрагменты обезьяньих клеточных культур, фрагменты ДНК (человеческие и животные), дрожжи, мочевина, боракс (средство от тараканов), яичный белок, глютамат натрия и множество других (https://www.vaccinesafety.edu/components-Excipients.htm полный список тут ), а также всякие тяжелые http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.php металлы , не указанные на упаковке.
Я горжусь вами!