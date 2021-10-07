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Новини Відставка Разумкова
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Дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів я все-таки зробив, - Разумков

Дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів я все-таки зробив, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков вважає, що зробив "дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив у ВР.

Разумков вважає, що я "зробив все правильно і доводив ту позицію, в яку вірив".

"Що можна було в першу ніч (роботи ВР. - Ред.) голосувати 73 закони. Фракція тоді точно це підтримала. Всі пам'ятають, хто як голосував. Одним з питань вночі був імперативний мандат. Якби його тоді проголосували в так званому нашому турборежимі, сьогодні дискусій в цьому залі було б менше", - підкреслив спікер.

Також читайте: Зараз у ВР керують принципи "хто не з нами, той проти нас", і "офшори є у всіх", - Разумков. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+4
О дааа,для депутанов и "парламента" сделал много....,а как рейтинги рисовал...Пикасо!
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07.10.2021 11:28
+4
Конечно сделал.Помог провести в Раду банду зеленых отбросов.Фактически возглавлял её.
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07.10.2021 11:39
+3
Мне вообще смешно,что есть люди,думающие ,что Дима сдаст Ваву, или он "честный", когда Дима шел в команду Зели он не знал кто такой Зе и кому служит?Чует мое сердце , друзья мои,что мы на кануне градиозного шоу Бени и ко,"как удержать власть при полном крахе репутации"
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07.10.2021 11:34
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О дааа,для депутанов и "парламента" сделал много....,а как рейтинги рисовал...Пикасо!
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07.10.2021 11:28 Відповісти
ето ты так думаешь.
когда пауки жрут друга - в етом нет никакого позитива - зрелище....
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07.10.2021 11:28 Відповісти
кое-что? Не кое-что, а все.
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07.10.2021 11:30 Відповісти
ето вам не как либо што, а што либо как!
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07.10.2021 11:32 Відповісти
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07.10.2021 11:33 Відповісти
Мне вообще смешно,что есть люди,думающие ,что Дима сдаст Ваву, или он "честный", когда Дима шел в команду Зели он не знал кто такой Зе и кому служит?Чует мое сердце , друзья мои,что мы на кануне градиозного шоу Бени и ко,"как удержать власть при полном крахе репутации"
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07.10.2021 11:34 Відповісти
да ежу понятно что на очередные президентские выборы готовится новый маладой кандидат с почти незапятнанною репутацией
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07.10.2021 11:38 Відповісти
И скорее всего не один .
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07.10.2021 11:53 Відповісти
Конечно сделал.Помог провести в Раду банду зеленых отбросов.Фактически возглавлял её.
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07.10.2021 11:39 Відповісти
"ето хорошо шо вы такой зеленый, ляжете на клумбу нихто не зметит, а вы хряц и нет кошелька"
"маладой каракодил хочит иметь друзей"...
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07.10.2021 11:43 Відповісти
так,для слуг,олігархів,та зелі ти зробив немало,а от для людей,які тебе обирали ,що ти зробив?
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07.10.2021 11:50 Відповісти
Так, так, але не зробив, а наробив... Це ж цей недолугий виродок підписував закони про дерибан української землі і закони, які дозволили проводити незаконні медичні експерименти на українцях. Цього ми йому не забудемо.
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07.10.2021 12:27 Відповісти
 
 