Дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів я все-таки зробив, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков вважає, що зробив "дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив у ВР.

Разумков вважає, що я "зробив все правильно і доводив ту позицію, в яку вірив".

"Що можна було в першу ніч (роботи ВР. - Ред.) голосувати 73 закони. Фракція тоді точно це підтримала. Всі пам'ятають, хто як голосував. Одним з питань вночі був імперативний мандат. Якби його тоді проголосували в так званому нашому турборежимі, сьогодні дискусій в цьому залі було б менше", - підкреслив спікер.

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