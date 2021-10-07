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Дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів я все-таки зробив, - Разумков
Спікер Дмитро Разумков вважає, що зробив "дещо позитивне для цього парламенту і народних депутатів".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив у ВР.
Разумков вважає, що я "зробив все правильно і доводив ту позицію, в яку вірив".
"Що можна було в першу ніч (роботи ВР. - Ред.) голосувати 73 закони. Фракція тоді точно це підтримала. Всі пам'ятають, хто як голосував. Одним з питань вночі був імперативний мандат. Якби його тоді проголосували в так званому нашому турборежимі, сьогодні дискусій в цьому залі було б менше", - підкреслив спікер.
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+4 Лилия Стацкая
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+4 олег иванов #434516
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+3 Лилия Стацкая
показати весь коментар07.10.2021 11:34
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когда пауки жрут друга - в етом нет никакого позитива - зрелище....
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