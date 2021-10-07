"Слуга народу" Кравчук анонсувала зміни в роботі парламенту: "Потрібно боротися зі спамом"
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.
"Я впевнена, що нас чекає модернізація Апарату Верховної Ради, модернізація Регламенту, який був прийнятий в 2010 році", - зазначила Кравчук.
На уточнювальне запитання, про які саме зміни в Регламент йдеться, вона пояснила: "Я думаю, що якраз цим займуться і Руслан Стефанчук (перший заступник голови Ради. - Ред.), і Олександр Корнієнко (перший заступник глави фракції"СН " - Ред.)".
За її словами, однозначно "потрібно буде з поправочним спамом боротися, зі спамом у вигляді постанов, які блокують підписання (законів. - Ред.)".
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський 6 жовтня своєю указом звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків представника глави держави в Раді.
Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.
Потенційним кандидатом на пост керівника парламенту замість Разумкова є Стефанчук. У той же час на його посаду претендує Олександр Корнієнко.
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Король солнце!)
рыги дошли до голосования руками
эти дойдут до отсутствия вообще какого либо голосования
Офшорная хунта по другому не удержит власть...а для этого им нужен полный контроль власти