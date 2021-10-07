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Новини
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"Слуга народу" Кравчук анонсувала зміни в роботі парламенту: "Потрібно боротися зі спамом"

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

"Я впевнена, що нас чекає модернізація Апарату Верховної Ради, модернізація Регламенту, який був прийнятий в 2010 році", - зазначила Кравчук.

На уточнювальне запитання, про які саме зміни в Регламент йдеться, вона пояснила: "Я думаю, що якраз цим займуться і Руслан Стефанчук (перший заступник голови Ради. - Ред.), і Олександр Корнієнко (перший заступник глави фракції"СН " - Ред.)".

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За її словами, однозначно "потрібно буде з поправочним спамом боротися, зі спамом у вигляді постанов, які блокують підписання (законів. - Ред.)".

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський 6 жовтня своєю указом звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків представника глави держави в Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

Потенційним кандидатом на пост керівника парламенту замість Разумкова є Стефанчук. У той же час на його посаду претендує Олександр Корнієнко.

Автор: 

ВР (14975) регламент (115) Слуга народу (2813) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+11
будет один сплошной одобрямс
рыги дошли до голосования руками
эти дойдут до отсутствия вообще какого либо голосования
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07.10.2021 11:39
+9
Нужно бороться С ВАМИ!!! Вы - главное зло в стране на сегодняшний день. Как ни странно, от ОПЗЖопной своры сейчас меньше вреда, чем от вас. Вы их затмили, переплюнули и заткнули за пояс. Победили. короче.
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07.10.2021 11:35
+7
Захват всех веток власти без альтернативы... Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ разом!
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07.10.2021 11:35
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) в спам позицию....командовать парадом буду я! О.Бендер
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07.10.2021 11:34 Відповісти
Захват всех веток власти без альтернативы... Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ разом!
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07.10.2021 11:35 Відповісти
А Вам не подобається?
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07.10.2021 14:24 Відповісти
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07.10.2021 11:35 Відповісти
Нужно бороться С ВАМИ!!! Вы - главное зло в стране на сегодняшний день. Как ни странно, от ОПЗЖопной своры сейчас меньше вреда, чем от вас. Вы их затмили, переплюнули и заткнули за пояс. Победили. короче.
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07.10.2021 11:35 Відповісти
не исключено ,что в скором времени народ Украины тоже начнет боротся с "зелеными спамерами" , которые уже два года спамят Украину
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07.10.2021 11:37 Відповісти
А нах тогда нужен парламент
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07.10.2021 11:37 Відповісти
"Парламент - не место для дискуссий." - Грызлов-Зеленский.
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07.10.2021 11:47 Відповісти
Надо по Закону работать. Где это в Конституции прописано Спам? Ну Зе плесень сцуки.
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Конституция в этой стране теперь ЗЕбеня!
Король солнце!)
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07.10.2021 11:40 Відповісти
И будете вы лошкопеды жить по настроению ЗЕбени...
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07.10.2021 11:43 Відповісти
он же справедливый, он же Наполеон, он же ***** - образ собирательный....
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07.10.2021 11:48 Відповісти
будет один сплошной одобрямс
рыги дошли до голосования руками
эти дойдут до отсутствия вообще какого либо голосования
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Нас ждёт вхождение в раисянский мир...тут и к бабке не ходи.
Офшорная хунта по другому не удержит власть...а для этого им нужен полный контроль власти
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07.10.2021 11:39 Відповісти
А вам 73% дурники приготовится к эбонитовые палочкам! Стране нужна электроэнергия...
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07.10.2021 11:42 Відповісти
Бєніна сосна-укроповка Кравчук віддано служить каломойшиной шоблі.
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07.10.2021 11:45 Відповісти
Не так страшні кацапські воші ,як зелені гниди.
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07.10.2021 11:45 Відповісти
А зачем нам Верховная Рада вообще в таком случае? за конверты "подмахивать" нужные законы, даже не читая их? ведь не всегда слуги будут депутатами, станут обычными людьми и придется жить по этим законам
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07.10.2021 11:56 Відповісти
Невже даром депутати приготовили 11 тисяч поправок до Податкового кодексу?
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07.10.2021 14:03 Відповісти
 
 