"Слуга народу" Кравчук анонсувала зміни в роботі парламенту: "Потрібно боротися зі спамом"

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

"Я впевнена, що нас чекає модернізація Апарату Верховної Ради, модернізація Регламенту, який був прийнятий в 2010 році", - зазначила Кравчук.

На уточнювальне запитання, про які саме зміни в Регламент йдеться, вона пояснила: "Я думаю, що якраз цим займуться і Руслан Стефанчук (перший заступник голови Ради. - Ред.), і Олександр Корнієнко (перший заступник глави фракції"СН " - Ред.)".

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За її словами, однозначно "потрібно буде з поправочним спамом боротися, зі спамом у вигляді постанов, які блокують підписання (законів. - Ред.)".

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський 6 жовтня своєю указом звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків представника глави держави в Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

Потенційним кандидатом на пост керівника парламенту замість Разумкова є Стефанчук. У той же час на його посаду претендує Олександр Корнієнко.