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Новини
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Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що "Укрзалізниця" не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір. ДОКУМЕНТ

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко звинуватив кілька видань в "інформаційній атаці на "Укрзалізницю" через інформацію про закупівлю обладнання для туалетів у потягах за завищеними цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

5 жовтня на нашому сайті вийшла новина, що "Укрзалізниця" купила для вагонних туалетів сидушки по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів". Зазначимо, що першоджерелом був сайт "Наші гроші", журналісти якого зробили новину на основі даних в системі "Прозорро".

Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що Укрзалізниця не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір 01
Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що Укрзалізниця не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір 02
Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що Укрзалізниця не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір 03
Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що Укрзалізниця не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір 04

У відповідь на ці публікації Сергій Лещенко заявив, що в фейсбуці розгорнута чергова інформаційна атака на "Укрзалізницю".

"Інформацію, яка зазвичай залишається на профільних виданнях, зараз спеціально розганяє мережа "порохоботів" і проросійських блогерів. Я не працюю в наглядовій раді вже три тижні, але мені небайдуже те, що відбувається в компанії та як здійнюються нападки на доброчесних керівників, відібраних нашим складом наглядової. Тому публікую інформацію - спростування. Жодних договорів на такі закупівлі не укладено і не буде укладено на таких умовах. Подробиці - у роз’ясненнях члена правління УЗ із закупівель Ореста Логунова. Сподіваюся, Юрій Бутусов опублікує коментар представника компанії на цю тему", - написав Лещенко.

Виконуючий обов'язки члена правління АТ "Укрзалізниця" Орест Логунов у свою чергу заявив, що "закупівлю не проведено. І не буде проведено на таких неконкурентних умовах".

"Є тільки результати торгів в Прозорро. Торги пройшли в повній відповідності до закону. На жаль, в УЗ відсутні контракти на сервісне обслуговування вагонів і туалетів. Тому щодо запчастин для них УЗ часто прив'язана до 1-2 постачальників, які розуміють свою близькість до монопольного положення і намагаються диктувати умови. УЗ планує провести комерційні переговори з метою вийти на ринковий рівень цін в т.ч. і за такими позиціями, де "монополія" викликає обґрунтовані сумніви: кришки для вакуумних унітазів, кнопки та ін.", - повідомив Логунов.

Однак журналіст Юрій Ніколов спростував цю інформацію. "Сергій, здається, ти неправильно подивився в Прозорро. Договір з переможцем тендеру вже підписаний Перцовським (директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський. - Ред.) і опублікований ще два тижні тому https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-007765-c Можливо, ти мав на увазі, що постачання за цим договором не виконуватимуть і якимось чином домовляться розірвати договір без штрафних санкцій з боку постачальника. Скрини нижче", - написав Ніколов, опублікувавши скрин договору, де вказана "та сама сідушка за 9,6 тисячі - тут до ціни в таблиці треба ПДВ додати".

Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що Укрзалізниця не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір 05

Це означає, що процедура закупівлі здійснена і договір підписаний саме за цими цінами.

Автор: 

Лещенко Сергій (505) туалет (50) Укрзалізниця (6847) закупівлі (3379) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+13
да за такую зарплату как у Лещенко, я бы утверждал что Укрзализныця - лучшая в мире компания, а украинские поезда самые комфортные для пассажиров)))
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07.10.2021 11:59
+11
Бывший член.Правильное название статьи.
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07.10.2021 11:58
+8
Потому что журналисты раскопали....А сколько колесных пар пинчука купили? На складах на 300 лет вперед по цене в 2 раза выше чем Польше и Рашке и при этом 30% брак!
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07.10.2021 11:59
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кто о чем, а свинья о сидушках.
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07.10.2021 11:57 Відповісти
мало-ли, что штатная профурсетка клоуна по имени "прокладка в пинжаке" заявляет
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07.10.2021 11:58 Відповісти
Бывший член.Правильное название статьи.
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07.10.2021 11:58 Відповісти
Потому что журналисты раскопали....А сколько колесных пар пинчука купили? На складах на 300 лет вперед по цене в 2 раза выше чем Польше и Рашке и при этом 30% брак!
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07.10.2021 11:59 Відповісти
да за такую зарплату как у Лещенко, я бы утверждал что Укрзализныця - лучшая в мире компания, а украинские поезда самые комфортные для пассажиров)))
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07.10.2021 11:59 Відповісти
"Наши поезда - самые поездатые поезда и никому не перепоездатить по поездатости наши поезда!" (с)
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07.10.2021 12:31 Відповісти
Кто-нибудь, смойте его в унитаз... Тошнит уже от этого дерьма.
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07.10.2021 12:01 Відповісти
Ну если Сережа сказал - значит так и есть ! Найем подтвердит !
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07.10.2021 12:02 Відповісти
"Уз зачастую привязано к 1-2 поставщикам, которые понимают свое близкое к монопольному положение и пытаются диктовать условия " - придворные фирмы прокладки пытаются диктовать условия честным железнодорожникам ? кто в это верит ? зеленые отзовитесь ?
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07.10.2021 12:06 Відповісти
Вы Серлеща неправильно поняли.Сидушки были,но они самоликвидировались.
Ну одна случайно в новой квартире Серлеща оказалась.
Боже,какое убожество.
Не дарма ж кажуть-"Яке зовні-таке і всередині".
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07.10.2021 12:13 Відповісти
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07.10.2021 12:17 Відповісти
Дырявая серёжа шкварится всё больше и больше.
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07.10.2021 12:35 Відповісти
Колись був непоганий журналіст, а тепер жалюгідне корупційне бидло якому всюди вважаються порохоботи.
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07.10.2021 12:50 Відповісти
" па 10 не закупали -закупили па 20 "
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07.10.2021 14:02 Відповісти
Сырожа , чо так мало -на каждое ж купе не хватит
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07.10.2021 14:05 Відповісти
Ага..... А его жена поехала популяризировать украинскую культуру......
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07.10.2021 15:54 Відповісти
зрада отменяется.
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08.10.2021 09:03 Відповісти
 
 