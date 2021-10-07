Колишній член наглядової ради УЗ Лещенко заявив, що "Укрзалізниця" не купувала сидушки для туалетів по 10 тис., попри вже підписаний договір. ДОКУМЕНТ

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко звинуватив кілька видань в "інформаційній атаці на "Укрзалізницю" через інформацію про закупівлю обладнання для туалетів у потягах за завищеними цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

5 жовтня на нашому сайті вийшла новина, що "Укрзалізниця" купила для вагонних туалетів сидушки по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів". Зазначимо, що першоджерелом був сайт "Наші гроші", журналісти якого зробили новину на основі даних в системі "Прозорро".









У відповідь на ці публікації Сергій Лещенко заявив, що в фейсбуці розгорнута чергова інформаційна атака на "Укрзалізницю".

"Інформацію, яка зазвичай залишається на профільних виданнях, зараз спеціально розганяє мережа "порохоботів" і проросійських блогерів. Я не працюю в наглядовій раді вже три тижні, але мені небайдуже те, що відбувається в компанії та як здійнюються нападки на доброчесних керівників, відібраних нашим складом наглядової. Тому публікую інформацію - спростування. Жодних договорів на такі закупівлі не укладено і не буде укладено на таких умовах. Подробиці - у роз’ясненнях члена правління УЗ із закупівель Ореста Логунова. Сподіваюся, Юрій Бутусов опублікує коментар представника компанії на цю тему", - написав Лещенко.

Виконуючий обов'язки члена правління АТ "Укрзалізниця" Орест Логунов у свою чергу заявив, що "закупівлю не проведено. І не буде проведено на таких неконкурентних умовах".

"Є тільки результати торгів в Прозорро. Торги пройшли в повній відповідності до закону. На жаль, в УЗ відсутні контракти на сервісне обслуговування вагонів і туалетів. Тому щодо запчастин для них УЗ часто прив'язана до 1-2 постачальників, які розуміють свою близькість до монопольного положення і намагаються диктувати умови. УЗ планує провести комерційні переговори з метою вийти на ринковий рівень цін в т.ч. і за такими позиціями, де "монополія" викликає обґрунтовані сумніви: кришки для вакуумних унітазів, кнопки та ін.", - повідомив Логунов.

Однак журналіст Юрій Ніколов спростував цю інформацію. "Сергій, здається, ти неправильно подивився в Прозорро. Договір з переможцем тендеру вже підписаний Перцовським (директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський. - Ред.) і опублікований ще два тижні тому https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-007765-c Можливо, ти мав на увазі, що постачання за цим договором не виконуватимуть і якимось чином домовляться розірвати договір без штрафних санкцій з боку постачальника. Скрини нижче", - написав Ніколов, опублікувавши скрин договору, де вказана "та сама сідушка за 9,6 тисячі - тут до ціни в таблиці треба ПДВ додати".

Це означає, що процедура закупівлі здійснена і договір підписаний саме за цими цінами.