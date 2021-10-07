"Буде СНБ", - Разумков заявив, що сьогодні в Раді "ми побачили нову коаліцію"

Відправлений у відставку з посади спікера Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді з'явилася нова коаліція.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВР сказав колишній спікер Дмитро Разумков.

Він зазначив, що мова про "Слугу народу" і "Батьківщину", яка голосувала за відставку, що нагадує нову коаліцію.

"Ми побачили нову коаліцію – партія "Слуга народу", "Батьківщина". СНБ буде", - підкреслив Разумков.

Нардеп розповів, що вранці знав про те, що "Батьківщина" буде голосувати.

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Як повідомлялося раніше, Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, підтримала питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.