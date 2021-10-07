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"Буде СНБ", - Разумков заявив, що сьогодні в Раді "ми побачили нову коаліцію"
Відправлений у відставку з посади спікера Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді з'явилася нова коаліція.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВР сказав колишній спікер Дмитро Разумков.
Він зазначив, що мова про "Слугу народу" і "Батьківщину", яка голосувала за відставку, що нагадує нову коаліцію.
"Ми побачили нову коаліцію – партія "Слуга народу", "Батьківщина". СНБ буде", - підкреслив Разумков.
Нардеп розповів, що вранці знав про те, що "Батьківщина" буде голосувати.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, підтримала питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.
Топ коментарі
+27 Владимир Иванец
показати весь коментар07.10.2021 12:04
+16 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар07.10.2021 12:06
+15 18c49ed2
показати весь коментар07.10.2021 12:14
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барышнебабушке платит, тот ....
Неужели таки да растёт благосостояние граждан Украины?
Факт залишається фактом: риги і бариги - "0" голосів, НОЛЬ!!! Це що, не "дрючьба" риг і бариг? А тут ще й разумков - "хароший парень".Так? У ригів молодіжне крило їхньої шобли очолював при Хамові. Так хто "забористоє" приймає?
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
Ну и, что еще соврете?
Цікаво, як тепер будуть співпрацювати головні педалятори ринку сх земель з своїми головними противниками в цьому питанні?
"и тот п**ц что с ней сейчас творится" - а какой ****** творится?
Вот вам земельна реформа. Еще раз, Батькивщина проголосовала за нового спикера от Слуги Народа? Нет. Она уволила предыдущего. А если за импичмент Зели проголосует 300 человек, то это все одна кААлиция, потому что голосуют против представителя СН? Вы рехнулись?
Еще раз, Батькивщина проголосовала за отставку плохо контролируемого слугами спикера. Она дала возможность СН поставить "100%" своего. Я не рехнулся, а вот вы - да.
Конечно подавали в суд. Эта афера, кстати, не единичная. Десятки и сотни участков так сворованы в Киевской области, странно что журналисты даже не поинтересовались что происходит в области с весны этого года. Такое ощущение, что у нас Сомали.
"Еще раз говорю, оппозиция проголосовала за вотум недоверия спикеру правящей силы." - неа, ваша "оппозиция" поддержала вотум недоверия спикеру, от правящей силы.
"Во всех странах ЭТО нормально, а у нас оказывается нет." - что именно? Поддерживать правящий клан?
"Конечно подавали в суд. Эта афера, кстати, не единичная. Десятки и сотни участков так сворованы в Киевской области, странно что журналисты даже не поинтересовались что происходит в области с весны этого года. Такое ощущение, что у нас Сомали." - тут могу только посочувствовать, но чую явную недосказанность. Налоговая принимала от вас платежи? На основании чего? Ваши родственники не имеют оригиналов документов на землю? Почему?
Извините, но приходилось плотно общаться с людьми, занимавшимися земельными вопросами полулегально , т.с. Попахивает ваша история
БДСМ какой-то.
І читати Ваш договор аренди. В ньому повинна буть пропасані умови розірвання договору.
З.І. Не юрист ,але трохи судився по цивільному кодексу.
Я не прошу допомогу ))) Я просто даю інформацію про стан у Законодавстві простими словами..дякую.
Чітко видно що і продажній Жулі чимало
дісталося срібняків - доларів в конвертах.
Від ... резидента, корупціонера - офшорного
- ЗЕбіла капітулянта.