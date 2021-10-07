З поста спікера ніхто не ставав президентом. Сьогодні цей запобіжник знятий, - Разумков

Відправлений у відставку спікер ВР Дмитро Разумков натякнув на те, що у нього є амбіції стати президентом України.

Про це ексспікер ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Разумков на питання про президентські амбіції сказав, що "з поста спікера ніхто не ставав президентом, а сьогодні цей запобіжник ми прибрали".

"Президентські вибори ще не почалися", - нагадав Разумков.

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