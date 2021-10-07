УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15244 відвідувача онлайн
Новини Відставка Разумкова
5 050 37

З поста спікера ніхто не ставав президентом. Сьогодні цей запобіжник знятий, - Разумков

З поста спікера ніхто не ставав президентом. Сьогодні цей запобіжник знятий, - Разумков

Відправлений у відставку спікер ВР Дмитро Разумков натякнув на те, що у нього є амбіції стати президентом України.

Про це ексспікер ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Разумков на питання про президентські амбіції сказав, що "з поста спікера ніхто не ставав президентом, а сьогодні цей запобіжник ми прибрали".

"Президентські вибори ще не почалися", - нагадав Разумков.

Також читайте: "СН" делегувала Стефанчука на посаду спікера, а Корнієнка - першого віцеспікера, - прессекретарка фракції Палійчук

Автор: 

відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Ахметов тебе в помощь , млад регионал, вернулся туда откуда вылез !
показати весь коментар
07.10.2021 12:07
+9
показати весь коментар
07.10.2021 12:19
+6
Хех. А кто за него голосовать будет? Какие у него взгляды? За что он? За белое или черное?
показати весь коментар
07.10.2021 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Месть это блюдо , которое подают холодным. Зе шобла поступила в традициях Мафии-ОПГ коррупционеров недоумков. Руки развязаны.
показати весь коментар
07.10.2021 12:05 Відповісти
я еще 2 месяца назад сказал, что димасик разумный следующий "народный" кандидат в *********** на будущих "выборах".
показати весь коментар
07.10.2021 12:05 Відповісти
Хех. А кто за него голосовать будет? Какие у него взгляды? За что он? За белое или черное?
показати весь коментар
07.10.2021 12:05 Відповісти
ну, свое он оторвет, и кстати урвет у зебилов. что не может не радовать
показати весь коментар
07.10.2021 12:09 Відповісти
С чего Вы взяли? Для них он такой же малоизвестный политик.
показати весь коментар
07.10.2021 12:20 Відповісти
ну щяз его на ахметовских каналах сделают кристально честньім и принципиальньім, и уже известньім политиком. время у него еще есть. президентом он не станет, єто понятно. хотя, - после 19-го года трудно удивлятся глубине тупости и придурковатости зебильной биомассьі
показати весь коментар
07.10.2021 12:25 Відповісти
Он за Луну или за Солнце?
показати весь коментар
07.10.2021 13:34 Відповісти
Аххха! І тепер рейтинги недоумка стануть 7%
показати весь коментар
07.10.2021 12:06 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 12:06 Відповісти
Ахметов тебе в помощь , млад регионал, вернулся туда откуда вылез !
показати весь коментар
07.10.2021 12:07 Відповісти
Отец Разумкова был помощником Кучмы, а в советское время начальником идеологического отдела в комитете комсомола. Разумков-младший это такая отрыжка советского режима. В этой когорте Ливин, Медведчук, Тимошенко, Табачник, Тигипко, Кравчук. Комсомольско-партийный актив, где "п-ть - не мешки ворочать". Эта категория п-болов постепенно отмирает на политической сцене.
показати весь коментар
07.10.2021 12:40 Відповісти
Какой из тебя президент,бывшая пешка непонятно кого,обидевшаяся на то,что её вышвырнули за недостаточную послушность не может претендовать на этот пост.
показати весь коментар
07.10.2021 12:07 Відповісти
Смешно.... Падай, ты "убит"....
показати весь коментар
07.10.2021 12:49 Відповісти
Скоро начнутся. Сдается мне, джентльмены, он не захотел мараться не столько в антиолигархическом законе, а в формуле штанмайера. Вот ее, жирный наступник и тощий клоун рискуют не пережить. И тут на фоне всего это бардака и выплывает отстраненный и "очень принципиальный" Разумков. Вторая колонна Коломойского на фоне приближающегося развала.
показати весь коментар
07.10.2021 12:08 Відповісти
Ну об этом я говорил еще дней 10 назад.... Хотя по большому счету,начинать надо уже сейчас собирать команду,первым взять Лероса...а вторым генерала Геннадия Москаля...
показати весь коментар
07.10.2021 12:08 Відповісти
После того как он выиграет выборы президента он пошлет подальше всех кого понабирал (тех кого рекомендуете) и понабирает юристов Коломойского.
показати весь коментар
07.10.2021 13:28 Відповісти
Угу, вот оно как. Чувак, о тебе максимум через неделю все забудут.
показати весь коментар
07.10.2021 12:11 Відповісти
який він скромний) ось почалися перші заяви,всіх можна привітати з неофіційним початком передвиборчого марафону.
показати весь коментар
07.10.2021 12:13 Відповісти
Интеллект Розумкова и умение вести диалог и договариваться,это сегодня редкость...остальные Зелемойские 90 % дилетанты и офшорники...,сам Зеля владеев тремя ошфорами...,2 личные а третий для пополнения баблосов от типа спонсоров...,вы попали Чуваки...Байден счетчик всключил....,поскольку фигурируют Долляры....
показати весь коментар
07.10.2021 12:15 Відповісти
ааа, какой с разумкова презедент, он же даже на рояле не умеет.
показати весь коментар
07.10.2021 12:16 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 12:19 Відповісти
Замена спикера это этап шоу для раскрутки Разумкова.
Это не он планирует стать президентом, а его планируют.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
показати весь коментар
07.10.2021 12:20 Відповісти
Кое кто здесь считает, что его через неделю забудут. Беня сделает достаточно, чтобы его не забыли. Раскрутка пошла.
показати весь коментар
07.10.2021 12:24 Відповісти
Игорь Валерьевич просрал все...
показати весь коментар
07.10.2021 12:28 Відповісти
Вы его недооцениваете. Его штаб все расчитывает и планирует на много шагов вперед.
показати весь коментар
07.10.2021 12:39 Відповісти
Мымра Ольга ********* начнет свой очередной вопль...Все кто угодно,лишь бы не Порошенко и Розумков...
показати весь коментар
07.10.2021 12:23 Відповісти
Кравчук (Леонід) саме з крісла спікера став президентом.
показати весь коментар
07.10.2021 12:25 Відповісти
Мавзолейных хмырей Путлера в Украине устроят только Шариков или Швондер...без вариантов...
показати весь коментар
07.10.2021 12:27 Відповісти
Надо понимать, что Разумков до последнего момента голосовал за все вредные для страны законы СН. Он от них ничем не отличается.
показати весь коментар
07.10.2021 12:37 Відповісти
На сегодняшний день трудно себе представить расклад, при котором Разумков смог бы выиграть выборы. Его основной потенциальный электорат это «умеренная вата» типа шариёвцев или тех, кто ищет лайт-альтернативу ОПЗЖ. Но этот контингент не очень многочисленный. Во втором туре конечно Разумков смог бы пободаться с Зеленским, а у Порошенко скорее всего выиграл бы. Но для этого нужно попасть в этот второй тур. А такая перспектива пока выглядит призрачной. Возможно пока.
показати весь коментар
07.10.2021 12:51 Відповісти
Чого можна чекати хорошого від людини, яка:
- була членом партії рИгіонів у 2007-2010 рр;
- помічником тігіпка в кабміні азарова;
- бізнес якого розквітнув при януковичі;
- до недавнього часу був помічником детутата- опоблоківця?
І отака вся "зелёная" команда!
І коли такі ж самі, як і він, його погнали, він почав про якісь ідеали.
БАБЛО і "русссский мир" - ось його ідеали!
Одним словом - антиукраїнська наволоч, хоча і розумна
показати весь коментар
07.10.2021 13:11 Відповісти
А зачем Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу?
показати весь коментар
07.10.2021 13:31 Відповісти
щоб всі не забули скоро разумкова, ахмєтов замутить президенські вибори ))))))
показати весь коментар
07.10.2021 13:36 Відповісти
Оттянет у пороха часть голосов )
показати весь коментар
07.10.2021 13:59 Відповісти
Разумков был в партии Регионов.
показати весь коментар
07.10.2021 14:34 Відповісти
Разумков это агент Кремля.
показати весь коментар
07.10.2021 14:35 Відповісти
так вот где собака зарыта....с етого надо было и начинать
показати весь коментар
07.10.2021 14:40 Відповісти
 
 