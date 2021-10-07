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З поста спікера ніхто не ставав президентом. Сьогодні цей запобіжник знятий, - Разумков
Відправлений у відставку спікер ВР Дмитро Разумков натякнув на те, що у нього є амбіції стати президентом України.
Про це ексспікер ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Дмитро Разумков на питання про президентські амбіції сказав, що "з поста спікера ніхто не ставав президентом, а сьогодні цей запобіжник ми прибрали".
"Президентські вибори ще не почалися", - нагадав Разумков.
Топ коментарі
+9 Sergey Odeskiy
показати весь коментар07.10.2021 12:07
+9 Senator S #201477
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+6 Sergienkod
показати весь коментар07.10.2021 12:05
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Это не он планирует стать президентом, а его планируют.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
- була членом партії рИгіонів у 2007-2010 рр;
- помічником тігіпка в кабміні азарова;
- бізнес якого розквітнув при януковичі;
- до недавнього часу був помічником детутата- опоблоківця?
І отака вся "зелёная" команда!
І коли такі ж самі, як і він, його погнали, він почав про якісь ідеали.
БАБЛО і "русссский мир" - ось його ідеали!
Одним словом - антиукраїнська наволоч, хоча і розумна