Не вважаю, що президент і спікер Ради мають бути друзями, із Зеленським у мене робочі відносини, - Разумков
Ексспікер Дмитро Разумков ніколи не був другом президента Володимира Зеленського.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в парламенті.
"Це робочі відносини", - підкреслив він.
За словами Разумкова, друзі президента пов'язані, зокрема, з "95 кварталом".
"У мене інші друзі. Але я не вважаю, що президент, голова ВР і прем'єр мають бути друзями", - зазначив Разумков.
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"Тупий і розумний"
на наступних президентських виборах буде 5 основних гравців
Порошенко,бойко,тимошенко,разумков і звичайно зєлєнський.
і на другий тур до Порошенка попаде разумков. Якого нам подадуть як нову генерацію політика,що є незалежною політичною фігурою. З зєлєнським і так все зрозуміло : офшори,податки,ціни на все , імідж (є люди яким цей фактор важливий), куми та друзі у владі і на останок тупий ! І разумков на його фоні є досить цікавим гравцем.Якщо у другому турі буде разумков проти зєлєнського то у тупої шмарклі шансів 0,