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Не вважаю, що президент і спікер Ради мають бути друзями, із Зеленським у мене робочі відносини, - Разумков

Не вважаю, що президент і спікер Ради мають бути друзями, із Зеленським у мене робочі відносини, - Разумков

Ексспікер Дмитро Разумков ніколи не був другом президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в парламенті.

"Це робочі відносини", - підкреслив він.

За словами Разумкова, друзі президента пов'язані, зокрема, з "95 кварталом".

"У мене інші друзі. Але я не вважаю, що президент, голова ВР і прем'єр мають бути друзями", - зазначив Разумков.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Разумков Дмитро (1527)


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Ты Разумков, сделал для Зеленского больше, чем самый верный друг - ты его привел к власти, ты одурманил 73% дебилов. Думаешь во время смылся? Посмотрим.
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07.10.2021 12:13 Відповісти
складається враження,що відбувається спектакль під назвою
"Тупий і розумний"
на наступних президентських виборах буде 5 основних гравців
Порошенко,бойко,тимошенко,разумков і звичайно зєлєнський.
і на другий тур до Порошенка попаде разумков. Якого нам подадуть як нову генерацію політика,що є незалежною політичною фігурою. З зєлєнським і так все зрозуміло : офшори,податки,ціни на все , імідж (є люди яким цей фактор важливий), куми та друзі у владі і на останок тупий ! І разумков на його фоні є досить цікавим гравцем.Якщо у другому турі буде разумков проти зєлєнського то у тупої шмарклі шансів 0,
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07.10.2021 13:07 Відповісти
 
 