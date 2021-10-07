Не вважаю, що президент і спікер Ради мають бути друзями, із Зеленським у мене робочі відносини, - Разумков

Ексспікер Дмитро Разумков ніколи не був другом президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в парламенті.

"Це робочі відносини", - підкреслив він.

За словами Разумкова, друзі президента пов'язані, зокрема, з "95 кварталом".

"У мене інші друзі. Але я не вважаю, що президент, голова ВР і прем'єр мають бути друзями", - зазначив Разумков.

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