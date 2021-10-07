"СН" делегувала Стефанчука на посаду спікера, а Корнієнка - першого віцеспікера, - прессекретарка фракції Палійчук

Фракція політичної партії "Слуги народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту.

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі прессекретарка політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка", - зазначила вона.

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