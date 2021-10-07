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Новини Відставка Разумкова
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"СН" делегувала Стефанчука на посаду спікера, а Корнієнка - першого віцеспікера, - прессекретарка фракції Палійчук

Фракція політичної партії "Слуги народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту.

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі прессекретарка політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка", - зазначила вона.

Також дивіться: Рада відправила Разумкова у відставку. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14975) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+11
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07.10.2021 12:12
+11
парламенту Украины трызда
можно оппозиции просто сложить мандаты и покинуть зал
больше законов кроме как от зеленых мы не увидим пока эти уроды зеленые в зале
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07.10.2021 12:14
+9
хаус нигеры вовы
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07.10.2021 12:14
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КОЛЫВАН ты?)
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07.10.2021 12:09 Відповісти
Заставьте этого Кнура похудеть. Его прокормить не сможет Украина.
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07.10.2021 12:15 Відповісти
- Вон оно что, Петрович... (с)
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07.10.2021 12:32 Відповісти
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07.10.2021 13:23 Відповісти
колывана с 3мя масками на роже дабы не трясся 3й подбородоко
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07.10.2021 12:09 Відповісти
Планета Обезьян
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07.10.2021 12:22 Відповісти
Молодцы! Это команда!
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07.10.2021 12:10 Відповісти
Сядуть всією командою.
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07.10.2021 12:12 Відповісти
Де вас Подоляк набирає?
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07.10.2021 12:13 Відповісти
мне все больше кажется что это порохобот под другим ником тролит
ну не может человек быть таким по настоящему.
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07.10.2021 12:15 Відповісти
Та ну... Я пам'ятаю тут Єлажєва, Помолову, Єлєну Дрозд, Альтер Натор досі бігає...
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07.10.2021 12:45 Відповісти
зебил, это ты.
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07.10.2021 12:10 Відповісти
Критерій відбору - по габаритах!
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07.10.2021 12:11 Відповісти
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07.10.2021 12:22 Відповісти
Лицо Рады, или харя? Или скорее пардон- Срака!
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07.10.2021 12:12 Відповісти
Зате все тепер стане у повну відповідність.
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07.10.2021 12:14 Відповісти
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07.10.2021 12:12 Відповісти
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
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07.10.2021 12:13 Відповісти
Нарешті знімуть це прокляте табу і кожна баба - да, і вже без табу.
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07.10.2021 12:13 Відповісти
хаус нигеры вовы
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07.10.2021 12:14 Відповісти
парламенту Украины трызда
можно оппозиции просто сложить мандаты и покинуть зал
больше законов кроме как от зеленых мы не увидим пока эти уроды зеленые в зале
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07.10.2021 12:14 Відповісти
Морда - хоч пацюків бий… (с)
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07.10.2021 12:16 Відповісти
Ну чем теперь рада не дума, слуги не единороссы, а БЮТ не ЛДПР?
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07.10.2021 12:17 Відповісти
ситуация напоминает 2013 год,когда рыги штамповали законы пачками.
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07.10.2021 12:19 Відповісти
Ушел король ломбардов,пришел снимальщик квартиры у тещи за госсчет.
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07.10.2021 12:22 Відповісти
Уявіть, що ця пика буде другою людиною у державі. А якщо Янелох від передозування здохне, то ця пика стане першою.

Завжди боюсь, коли ********* когось змінює. Не втомлююсь повторювати: у них наступний завжди гірший за попереднього
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07.10.2021 12:24 Відповісти
100%
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07.10.2021 12:55 Відповісти
На його фоні так званий президент буде виглядати струнким незайманним хлопчиком.
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07.10.2021 13:10 Відповісти
Ну теперь теща Колывану поднимет аренду-пошел на повышение.
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07.10.2021 12:24 Відповісти
А кадры у зелебобы все хуже и хуже. Следующим назначением Зели будет явно педофил насильник Иванисов из СН
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07.10.2021 12:38 Відповісти
****** всё! Сходите к физиогномику сначала, прежде чем такие назначения делать. Дебилы, *****!
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07.10.2021 12:41 Відповісти
яка партія, такі і обличчя
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07.10.2021 12:47 Відповісти
Такой эксклюзив годен только для Комнаты Страха на ярмарках.
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07.10.2021 12:57 Відповісти
Это новое "лицо Украины"?
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07.10.2021 15:03 Відповісти
Предлагаю погремуху---Карабас Барабас---тут хоть в профиль, хоть в анфас---даже сзаду Барабас!
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07.10.2021 21:14 Відповісти
Неужели нет кого-либо поприличнее. Стыд и срам. Он и сам должен понимать, что первое лицо Рады должно быть более пристойным.
Возможно он светило парламентаризма, умелый законник, хороший человек и член команды, но второе лицо государства должно быть иным. Ну право, это лицо и лицом-то назвать нельзя. Есть ему определение...
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07.10.2021 21:47 Відповісти
 
 