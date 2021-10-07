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"СН" делегувала Стефанчука на посаду спікера, а Корнієнка - першого віцеспікера, - прессекретарка фракції Палійчук
Фракція політичної партії "Слуги народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту.
Про це повідомила у своєму телеграм-каналі прессекретарка політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка", - зазначила вона.
Топ коментарі
+11 Где-то там #445137
показати весь коментар07.10.2021 12:12
+11 Стрелок
показати весь коментар07.10.2021 12:14
+9 Шимус
показати весь коментар07.10.2021 12:14
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ну не может человек быть таким по настоящему.
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
можно оппозиции просто сложить мандаты и покинуть зал
больше законов кроме как от зеленых мы не увидим пока эти уроды зеленые в зале
Завжди боюсь, коли ********* когось змінює. Не втомлююсь повторювати: у них наступний завжди гірший за попереднього
Возможно он светило парламентаризма, умелый законник, хороший человек и член команды, но второе лицо государства должно быть иным. Ну право, это лицо и лицом-то назвать нельзя. Есть ему определение...