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Новини Відставка Разумкова
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Відставка Разумкова означає повну й остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової, - "Голос"

Відставка Разумкова означає повну й остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової, -

Депутати, які голосували за звільнення спікера Ради Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Відставка спікера з порушеннями регламенту — це цинічний крок влади до руйнації незалежності парламенту. "Голос" разом з іншими представниками демократичної опозиції намагався завадити незаконній відставці голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Попри те, що в опозиції не так багато механізмів, ми протистояли відвертому порушенню закону про регламент в стінах Верховної Ради. Для нас це в першу чергу боротьба за парламентаризм", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в партії, депутати, які голосували за звільнення Разумкова, свідомо пішли на порушення закону.

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"Ми ж у "Голосі" вважаємо, що відставка спікера — це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки: лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно", - підкреслили в "Голосі".

У політсилі додали, що відставка Разумкова означає повну й остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової і значно ускладнить роботу опозиції.

"Це негативно вплине і на інші процеси в державі. Яким чином працювати далі, бачачи, що на кожному кроці влада порушує закон? На жаль, на цьому тижні він порушувався неодноразово", - підсумували в "Голосі".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+4
Я б не був таким песимістичним - тепер все піде значно швидше, я маю на увазі крах зеленої влади.
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07.10.2021 12:16
+1
Сложить мандаты. Всем, у кого осталась хоть малейший намек на совесть. Без представительства в Раде существенной части Украины этот парламент развалится сам, без помощи улицы.
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07.10.2021 12:18
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Я б не був таким песимістичним - тепер все піде значно швидше, я маю на увазі крах зеленої влади.
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07.10.2021 12:16 Відповісти
Ой а где глав Голос вакара слвики с волосистой грудью под пулями
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07.10.2021 12:17 Відповісти
Сложить мандаты. Всем, у кого осталась хоть малейший намек на совесть. Без представительства в Раде существенной части Украины этот парламент развалится сам, без помощи улицы.
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07.10.2021 12:18 Відповісти
как буд-то раньше парламент не был зеленый. єто всего лишь жабогадюкинг, принципиально ничего не меняется.

+ ко всем - я не исключаю что из разумкова лепят системного оппозиционера.
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07.10.2021 12:30 Відповісти
Дело в том что в Украине все повязывают не с депутатами, Радой, премьером, кабмином, коалицией, монобильшестью, отдельными министрами, спикером, главой президентской администрации, генпрокурором и т.д. Все повязывают с первым лицом ( президентом), тем более что все завязывается именно на нем особенно при трех последних наших "гарантах", которые хотели и прилагали к этому все усилия, контролировать все и вся. Данная ситуация ( как на сегодняшний день) это только дополнительно подчеркивает и заостряет. Что бы при этом не говорил Зе или члены его команды. Замены некоторых персоналий с каждым разом будут только увеличивать мнение что все в стране зависит от одного человека и отвечать именно ему. От мусора на лестничной клетке, до протекшей трубы о другом я даже и говорить не буду. Фантом Голобородько улетучивается из голов самых верных последователей. Что в принципе и следовало ожидать. Вопрос что с этим будет делать " клявшийся на крови об одном сроке Зелепупенко).. идти на второй, или еще хуже начнет мутить с досрочными выборами в Раду и президента, с переносом выборов в Раду опосля президентских... Т.е пойти по пути чисто шулера. Посмотрим. Все тайное когда то станет явным.
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07.10.2021 12:41 Відповісти
Войдя в раж они сейчас возьмутся за Кличко. Но тут могут получить не по паспорту..
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07.10.2021 12:52 Відповісти
Теперь власть полностью в руках бородатой бабушки
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07.10.2021 13:00 Відповісти
Будьте уверены, эти эфффективнейшие менеджеры так просто не уйдут, будет еще второй срок, бетонирование вертикали и копирования системы РФ с полным контролем всего. Закон про установку «СОРМ» на узлах связи помните, в РФ уже работает наблюдение за каждым в интернете, а нашим короновирус помешал. Ну да ничего еще второй срок впереди.

Для меня было неожиданным найти главного по власти Арахамию - на видосиках 2016 года где он толкал бизнесс тренинги за 100$. А теперь эти люди рулят страной..
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07.10.2021 13:25 Відповісти
Сцук, до слёз
На запитання: "Хто для вас більший політичний ворог, Зеленський чи Порошенко?", - Рудик відповіла: "Порошенко".
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07.10.2021 14:05 Відповісти
 
 