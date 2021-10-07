Відставка Разумкова означає повну й остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової, - "Голос"

Депутати, які голосували за звільнення спікера Ради Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Відставка спікера з порушеннями регламенту — це цинічний крок влади до руйнації незалежності парламенту. "Голос" разом з іншими представниками демократичної опозиції намагався завадити незаконній відставці голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Попри те, що в опозиції не так багато механізмів, ми протистояли відвертому порушенню закону про регламент в стінах Верховної Ради. Для нас це в першу чергу боротьба за парламентаризм", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в партії, депутати, які голосували за звільнення Разумкова, свідомо пішли на порушення закону.

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"Ми ж у "Голосі" вважаємо, що відставка спікера — це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки: лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно", - підкреслили в "Голосі".

У політсилі додали, що відставка Разумкова означає повну й остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової і значно ускладнить роботу опозиції.

"Це негативно вплине і на інші процеси в державі. Яким чином працювати далі, бачачи, що на кожному кроці влада порушує закон? На жаль, на цьому тижні він порушувався неодноразово", - підсумували в "Голосі".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.