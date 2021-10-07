Нардеп "Голосу" Железняк про відставку Разумкова: Тепер при владі не залишилося людей, здатних сказати Зеленському "Ні!"
Дмитра Разумкова звільнили з посади спікера Верховної Ради "за те, що виконував закон".
Про це заявив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Ну вітаю, сьогодні Парламент все….виглядає, що на два роки. Голосами нової коаліції звільнили Голову Ради за те, що…виконував закон. Збирали голоси всіма силами. Бабло перемагає добро). Не переконав навіть яскравий виступ Сергія Рахманіна з трибуни проти! Гидко бачити 6 голосів від Справедливості. Як колишні антикорупціонери продали своє майбутнє за соц-економ та посади….Навіть вже не прикриваючись, вказують на свого координатора в Офісі Президента)
Шараскін, Клименко, Рущишин, Устінова, Стефанишина, Цабаль. Удачі "тушкам", якщо не в політичному плані, то хоча б в матеріальному. Спасибі справжнім! Ось тепер серед влади не залишилося людей, які здатні сказати Президенту "Ні!". тепер тільки "Так!". Вітаю, зробили це разом", - заявив Железняк.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.
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Буквально через пару місяців прийдуть платіжки з газом по 30+ грн/куб.
Або просто почнуться віялові відключення.
Нащо йти на дно з цим скамом коли на ньому можно вігребсти наверх вже самостійно?
- его просто выгнали по мимо его воли
Хотів би там сидіти - сидів би спокійно далі.
Але оскільки, очевидно, розуму у нього трошки більше за болотну жабу то його демарш може значити що перебування з зеленими стало невигідно.
ватан Разумков почитал конституцию Украины и понял что у нас Парламентско-президентская республика, а так как он возглавляет ВР, то по-ходу главнее тупого карлика
- вот его гордыня и подвела
- за это и выгнали его с Квартала-95
Вот просто интересно, а раньше было как то иначе?
А были ли у власти при Порошенко люди, которые говорили президенту Порошенко нет?
А были ли у власти при Януковиче, люди которые могли говорить Януковощу нет?
итд...
Кто говорил нет, тот автоматически отлучался от власти и даже депортировался.
Как например, Саакашвили, будучи губернатором при Порошенко, начал гворить Поршенко - нет.
Сразу же был снят с должности главы Оджесской облгосадминистрации а потом и вообще был выдворен за границы Украины.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1446052384153772032 20 с
"Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"" А Разумков из каких будет ? Кто курировал "турборежим" ? Не идеализируйте. Просто крысы жрут друг друга в железной бочке под которой разгорается огонь.
толку от нее никакого!!
Воплощение хотелок Ермака-мудака
На запитання: "Хто для вас більший політичний ворог, Зеленський чи Порошенко?", - Рудик відповіла: "Порошенко".