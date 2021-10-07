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Новини Відставка Разумкова
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Нардеп "Голосу" Железняк про відставку Разумкова: Тепер при владі не залишилося людей, здатних сказати Зеленському "Ні!"

Нардеп

Дмитра Разумкова звільнили з посади спікера Верховної Ради "за те, що виконував закон".

Про це заявив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну вітаю, сьогодні Парламент все….виглядає, що на два роки. Голосами нової коаліції звільнили Голову Ради за те, що…виконував закон. Збирали голоси всіма силами. Бабло перемагає добро). Не переконав навіть яскравий виступ Сергія Рахманіна з трибуни проти! Гидко бачити 6 голосів від Справедливості. Як колишні антикорупціонери продали своє майбутнє за соц-економ та посади….Навіть вже не прикриваючись, вказують на свого координатора в Офісі Президента)

Шараскін, Клименко, Рущишин, Устінова, Стефанишина, Цабаль. Удачі "тушкам", якщо не в політичному плані, то хоча б в матеріальному. Спасибі справжнім! Ось тепер серед влади не залишилося людей, які здатні сказати Президенту "Ні!". тепер тільки "Так!". Вітаю, зробили це разом", - заявив Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вважаю, що президент і спікер Ради мають бути друзями, із Зеленським у мене робочі відносини, - Разумков

Нардеп Голосу Железняк про відставку Разумкова: Тепер при владі не залишилося людей, здатних сказати Зеленському Ні! 01
Нардеп Голосу Железняк про відставку Разумкова: Тепер при владі не залишилося людей, здатних сказати Зеленському Ні! 02
Нардеп Голосу Железняк про відставку Разумкова: Тепер при владі не залишилося людей, здатних сказати Зеленському Ні! 03

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (14975) Разумков Дмитро (1527) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+4
Вы, голосята, свое черное дело сделали еще выдвинув свою ненужную партию на парламентские выборы, оттянув голоса части избирателей ЕС на себя. Да еще и с таким с лидером, сбежавшим при первой же возможности.
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07.10.2021 12:30
+2
в Голосину с Голоса
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07.10.2021 12:24
+2
Судя по отданным от " Голоса" 40% от их состава голосов то ДА. ( "Голос" рассыпался с бегством Вакарчука, то же в принципе ждет и " слуг", но вряд ли они Зелю отпустят ( живым). с поста.)
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07.10.2021 12:28
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в Голосину с Голоса
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07.10.2021 12:24 Відповісти
Разумов поступив досить мудро.
Буквально через пару місяців прийдуть платіжки з газом по 30+ грн/куб.
Або просто почнуться віялові відключення.

Нащо йти на дно з цим скамом коли на ньому можно вігребсти наверх вже самостійно?
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07.10.2021 12:24 Відповісти
он никак не поступал
- его просто выгнали по мимо его воли
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07.10.2021 12:27 Відповісти
Він два роки спокійно співпрацював з пліснявими. І між іншим був першим в списку СН та піар технологом Нелоха.

Хотів би там сидіти - сидів би спокійно далі.

Але оскільки, очевидно, розуму у нього трошки більше за болотну жабу то його демарш може значити що перебування з зеленими стало невигідно.
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07.10.2021 12:47 Відповісти
здесь мотивация главное
ватан Разумков почитал конституцию Украины и понял что у нас Парламентско-президентская республика, а так как он возглавляет ВР, то по-ходу главнее тупого карлика
- вот его гордыня и подвела
- за это и выгнали его с Квартала-95
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07.10.2021 12:51 Відповісти
Судя по отданным от " Голоса" 40% от их состава голосов то ДА. ( "Голос" рассыпался с бегством Вакарчука, то же в принципе ждет и " слуг", но вряд ли они Зелю отпустят ( живым). с поста.)
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07.10.2021 12:28 Відповісти
Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому "Нет!"

Вот просто интересно, а раньше было как то иначе?

А были ли у власти при Порошенко люди, которые говорили президенту Порошенко нет?
А были ли у власти при Януковиче, люди которые могли говорить Януковощу нет?
итд...
Кто говорил нет, тот автоматически отлучался от власти и даже депортировался.
Как например, Саакашвили, будучи губернатором при Порошенко, начал гворить Поршенко - нет.
Сразу же был снят с должности главы Оджесской облгосадминистрации а потом и вообще был выдворен за границы Украины.
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07.10.2021 12:29 Відповісти
Молчи уж за Сааку, поставили руководить областью, а не давать советы вселенского масштаба
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07.10.2021 14:08 Відповісти
Спасибо, кэп!!!
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07.10.2021 12:30 Відповісти
Вы, голосята, свое черное дело сделали еще выдвинув свою ненужную партию на парламентские выборы, оттянув голоса части избирателей ЕС на себя. Да еще и с таким с лидером, сбежавшим при первой же возможности.
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07.10.2021 12:30 Відповісти
Вава не терпить інакомислячих. Як цар сказав, так і повинно бути. Не дарма йому так подобався Лука.
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07.10.2021 12:31 Відповісти
Узерпация. Зектатура! Путлер стайл инкам...
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07.10.2021 12:31 Відповісти
Судячи по коментам подоляцьких курв у них відмазка тіпо «какая разніца?- так біла про фсєх прєзідєнтах і пріпарашєнка тожє».
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07.10.2021 12:42 Відповісти
Носитель власти - это народ. А он как раз и может сказать, при чем даже то, что не нужно говорить. И это проблема, на самом деле. Потому как говорить надо именно то, что нужно и тогда, когда нужно. Но для этого нужен ум и нужно им думать. А вот тут есть проблемы. А с другой стороны по хлебалу надавать власти можно и без всяких "нет". Уже проходили.
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07.10.2021 12:50 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1446052384153772032 20 с



"Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"" А Разумков из каких будет ? Кто курировал "турборежим" ? Не идеализируйте. Просто крысы жрут друг друга в железной бочке под которой разгорается огонь.
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07.10.2021 13:00 Відповісти
І себе ти дотих хто може сказати владі НІ ти теж не відносиш???? От цікаві у нас ідіоти в раді...Мелють всяку хрінь і навіть не задумуються що вони мелють..Ні хріна не змініютеся в болоті влади...А чому тому що у владу виходять з суспільства яке є в країні .. А яке в нас суспільство...???? Ну кожен про себе все знає.. головний принцип якщо інші не позакону чому я повинен позакону і понеслась ггггг... по ямам.
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07.10.2021 13:13 Відповісти
Раду можно закрывать
толку от нее никакого!!
Воплощение хотелок Ермака-мудака
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07.10.2021 13:19 Відповісти
А как было весело сначала-
На запитання: "Хто для вас більший політичний ворог, Зеленський чи Порошенко?", - Рудик відповіла: "Порошенко".
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07.10.2021 14:09 Відповісти
 
 