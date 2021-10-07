Нардеп "Голосу" Железняк про відставку Разумкова: Тепер при владі не залишилося людей, здатних сказати Зеленському "Ні!"

Дмитра Разумкова звільнили з посади спікера Верховної Ради "за те, що виконував закон".

Про це заявив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну вітаю, сьогодні Парламент все….виглядає, що на два роки. Голосами нової коаліції звільнили Голову Ради за те, що…виконував закон. Збирали голоси всіма силами. Бабло перемагає добро). Не переконав навіть яскравий виступ Сергія Рахманіна з трибуни проти! Гидко бачити 6 голосів від Справедливості. Як колишні антикорупціонери продали своє майбутнє за соц-економ та посади….Навіть вже не прикриваючись, вказують на свого координатора в Офісі Президента)

Шараскін, Клименко, Рущишин, Устінова, Стефанишина, Цабаль. Удачі "тушкам", якщо не в політичному плані, то хоча б в матеріальному. Спасибі справжнім! Ось тепер серед влади не залишилося людей, які здатні сказати Президенту "Ні!". тепер тільки "Так!". Вітаю, зробили це разом", - заявив Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вважаю, що президент і спікер Ради мають бути друзями, із Зеленським у мене робочі відносини, - Разумков







Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.