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Разумков про відкриття кулуарів парламенту для ЗМІ: Якщо в банках журналісти не можуть працювати, то так не має бути в Раді

Разумков про відкриття кулуарів парламенту для ЗМІ: Якщо в банках журналісти не можуть працювати, то так не має бути в Раді

Ексспікер Дмитро Разумков не знає, чи буде нове керівництво парламенту закривати кулуари для журналістів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

За словами Разумкова, в його розпорядженні щодо відкриття кулуарів для журналістів немає політики.

"Я думаю, зробив усе правильно", - зазначив він.

Ексспікер підкреслив, що є такий закон фізики: "якщо десь зникло, десь має додатися", і додав: "Якщо у нас у банках журналісти не можуть спілкуватися з главами структур, то у Верховній Раді можуть".

Читайте: Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"

Разумков підкреслив, що не боїться журналістів.

Раніше Разумков зняв обмеження на перебування журналістів у кулуарах.

Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Мецгеру не сподобалося одне з питань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалося на аудіо.

Представники редакції, прибувши на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили і оприлюднили кадри нападу під час інтерв'ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Також дивіться: Зараз заберу речі з кабінету, все державне залишиться, - Разумков. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14975) ЗМІ (1361) Разумков Дмитро (1527)


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Разумков открыл. назначат Жопу стефанчука гамадрила....Оно закроет, скажет красная зона Ковида 19.
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07.10.2021 12:26 Відповісти
Ха,Дима наивный.У этих зеленых долбо@бов не то что законы физики не работают,а даже их собственные законы,которые они принимают.
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07.10.2021 12:28 Відповісти
Дима сам зеленый долбо@б был до сегодня, и один их тех кто привел зеленых долбо@бов к власти
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07.10.2021 12:30 Відповісти
Трудно спорить с очевидным.
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07.10.2021 12:32 Відповісти
як може працювати закон розробники у розробників якого немає мізків, коли у думі монобільшість облишена інтелекту і що з цього виходить, можна подивить на прикладі пі.дорососії
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07.10.2021 12:36 Відповісти
Без Разумкова это уже не парламент а "95-тый Квартал", И еще Юля в комики записалась мало они ее кривляли.
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07.10.2021 12:30 Відповісти
не много не так
- без Разумкова это 95-й Квартал не в полном составе, потому что до недавно он был на главных ролях в этом цирке..
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07.10.2021 12:32 Відповісти
когда без портфелей - то сразу начинают резать правду-матку.
с портфелями у них с етой маткой ну никак не складывается...
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07.10.2021 12:31 Відповісти
Золотые слова.
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07.10.2021 12:51 Відповісти
 
 