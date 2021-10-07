Разумков про відкриття кулуарів парламенту для ЗМІ: Якщо в банках журналісти не можуть працювати, то так не має бути в Раді

Ексспікер Дмитро Разумков не знає, чи буде нове керівництво парламенту закривати кулуари для журналістів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

За словами Разумкова, в його розпорядженні щодо відкриття кулуарів для журналістів немає політики.

"Я думаю, зробив усе правильно", - зазначив він.

Ексспікер підкреслив, що є такий закон фізики: "якщо десь зникло, десь має додатися", і додав: "Якщо у нас у банках журналісти не можуть спілкуватися з главами структур, то у Верховній Раді можуть".

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Разумков підкреслив, що не боїться журналістів.

Раніше Разумков зняв обмеження на перебування журналістів у кулуарах.

Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Мецгеру не сподобалося одне з питань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалося на аудіо.

Представники редакції, прибувши на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили і оприлюднили кадри нападу під час інтерв'ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

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