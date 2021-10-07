НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові через рекордні ціни на газ і вугілля

Регулятор НКРЕКП підвищив цінові обмеження (price-cap) у Бурштинському енергоострові через рекордно високі ціни на природний газ і вугілля.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 7 жовтня.

"На сьогодні ключовим питанням для підготовки до ОЗМ 2021/2022 є забезпечення необхідних обсягів палива. Так, з огляду на цінову кон'юнктуру на вугілля і газ на світових ринках (вугілля - 150-200 дол. США за тонну, газ - 1000 дол. США за тис. м3), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС", виникає дефіцит обігових коштів", - йдеться в проєкті рішення, оприлюдненому на сайті комісії.

Для виправлення ситуації НКРЕКП підвищила цінове обмеження з поточних 959,12 грн/МВт.год у нічні години і 2048,23 грн/МВт.год у денні до 1500 і 2500 грн/МВт.год відповідно. В іншій частині України цінові обмеження встановлені на рівні 2000 грн/МВт.год вночі та 4000 МВт.год днем.

Нагадаємо, через занижені цінові обмеження виникла критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива. Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартість виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля. Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap), які не переглядалися понад 2 роки.