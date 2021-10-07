Порядок денний можливої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюється, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що процес формування порядку денного можливої ​​майбутньої зустрічі президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - триває, але сам порядок денний ще не сформовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, між Офісом Президента України і адміністрацією президента нашої країни - це (Дмитро) Козак - здійснюються контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої ​​зустрічі немає", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи на прохання журналістів повідомлення ряду ЗМІ про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів як підсумкового документа після можливої ​​зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

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