Порядок денний можливої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюється, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння немає, - Пєсков
У Кремлі заявили, що процес формування порядку денного можливої майбутньої зустрічі президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - триває, але сам порядок денний ще не сформовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дійсно, між Офісом Президента України і адміністрацією президента нашої країни - це (Дмитро) Козак - здійснюються контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи на прохання журналістів повідомлення ряду ЗМІ про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів як підсумкового документа після можливої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.
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Наразі, ***** десятиліттями вибудовував лінію примусу України до капітуляції і єдине що, він зараз очікує почути це, чмокання губів на чоботі. То ж, доки ми хоча б не вистоїмо зиму, сенса для зустрічі не має. А краще було б, побудувати альернативний газогін з Польщі та Румунії до своїх сховищ; домовитися про постачання з Азербайджану через Грузію і Турцію; побудувати газові термінали і пробурити сотню другу власних газових свердловин. Ось тоді і був би сенс.
если перевести гугловым переводчиком этот бред и запостить на украинский сайт, сути это не меняет.