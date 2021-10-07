УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15234 відвідувача онлайн
Новини
1 101 21

Порядок денний можливої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюється, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння немає, - Пєсков

Порядок денний можливої зустрічі Путіна і Зеленського обговорюється, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що процес формування порядку денного можливої ​​майбутньої зустрічі президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - триває, але сам порядок денний ще не сформовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, між Офісом Президента України і адміністрацією президента нашої країни - це (Дмитро) Козак - здійснюються контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої ​​зустрічі немає", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи на прохання журналістів повідомлення ряду ЗМІ про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів як підсумкового документа після можливої ​​зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) перемовини (2899) Пєсков Дмитро (1625) путін володимир (23821)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Офшорный клоун спешит сдать Украину куйлу и переехать в подмосковье. Ведь дела у зеленого мародера сейчас очень херовы - весь мир знает, что он не платил налоги со сверхприбылей, грабил с каломойше вкладчиков привата, спонсировал через госбанк дырявых и сдал кацапам все спецоперации украинской разведки. Поэтому кацапия - единственная страна в которую зелохсможет убежать.
показати весь коментар
07.10.2021 13:06
+4
Ну оччень хочет Зермак заглянуть в это самое место
показати весь коментар
07.10.2021 13:06
+4
беня сказал 100 лярдов. вот и вся повестка.
показати весь коментар
07.10.2021 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гг
показати весь коментар
07.10.2021 13:02 Відповісти
***** не готовий до заглядання вглаз.
показати весь коментар
07.10.2021 13:04 Відповісти
он привык ржать с квартала.....а тут угрожать приедут.....еще больше оборжется!
показати весь коментар
07.10.2021 13:54 Відповісти
Почему? Зеля согласен на всё...
показати весь коментар
07.10.2021 14:29 Відповісти
Ну оччень хочет Зермак заглянуть в это самое место
показати весь коментар
07.10.2021 13:06 Відповісти
Офшорный клоун спешит сдать Украину куйлу и переехать в подмосковье. Ведь дела у зеленого мародера сейчас очень херовы - весь мир знает, что он не платил налоги со сверхприбылей, грабил с каломойше вкладчиков привата, спонсировал через госбанк дырявых и сдал кацапам все спецоперации украинской разведки. Поэтому кацапия - единственная страна в которую зелохсможет убежать.
показати весь коментар
07.10.2021 13:06 Відповісти
беня сказал 100 лярдов. вот и вся повестка.
показати весь коментар
07.10.2021 13:14 Відповісти
Тоесть мы поймем что если встреча состоится значит ЗЕ готов стать на колени и сдать Украину
показати весь коментар
07.10.2021 13:22 Відповісти
Дивлячись коли вона відбудеться. Якщо поїде до квітня тоді- так.
показати весь коментар
07.10.2021 13:25 Відповісти
Позиція кремляді залишається незмінною- статус Криму і Донбасу не обговорюється. Про що, тоді можна говорити взагалі? Який сенс такої зустрічі? Обговорювати ціну на газ і використання українського газогону? Так ***** охідні лінії будував якраз для того аби не транспортувати через Україну і просто так він їх не закриє. То ж це, теж не тема для дискусії. Сьогодні Україна не має жодного сильного аргумента, який може протиставити *****.

Наразі, ***** десятиліттями вибудовував лінію примусу України до капітуляції і єдине що, він зараз очікує почути це, чмокання губів на чоботі. То ж, доки ми хоча б не вистоїмо зиму, сенса для зустрічі не має. А краще було б, побудувати альернативний газогін з Польщі та Румунії до своїх сховищ; домовитися про постачання з Азербайджану через Грузію і Турцію; побудувати газові термінали і пробурити сотню другу власних газових свердловин. Ось тоді і був би сенс.
показати весь коментар
07.10.2021 13:24 Відповісти
они там каждый день рашкованцам твердят про эти тезисы. чтобы создать иллюзию влияния рашковании. и не более того. чисто для внутреннего потребления.
если перевести гугловым переводчиком этот бред и запостить на украинский сайт, сути это не меняет.
показати весь коментар
07.10.2021 14:05 Відповісти
Ну, ***** розставив фігури на дошці, десятиліттями у нього була ініціатива то, сьогодні він може сидіти і очікувати, як українці приповзуть просити милості. Може випустити своїх шавок трендіти про це на всіх каналах. І це, не ілюзія. Це, наш реальний ворог, який до цього готувався десятиліттями. Робити вигляд що, це не не так є повною дурістю.
показати весь коментар
07.10.2021 15:08 Відповісти
зачем вы это дерьмо сюда постите?
показати весь коментар
07.10.2021 15:38 Відповісти
Песков - сухой - жара - солнце ))
показати весь коментар
07.10.2021 13:45 Відповісти
Путин и фрау Риббентроп подобрали в Зеле ключик. Они поняли, что он падкий на деньги. А Зеля надеетсят , что если он проголосует за формулу Штайнмайера, то штаны будут снимать не с него, а с Порошенко, который её первый одобрил.
показати весь коментар
07.10.2021 14:39 Відповісти
 
 