Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська

У жовтні-листопаді українські компанії не будуть штрафувати за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів власників (КБВ).

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також). Чому? Тому що з огляду на кількість юридичних осіб (більше 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами", - заявив міністр.

"На думку Мін’юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини (бодай у формі необережності) керівника юридичної особи, який не подав відомості про КБВ. У таких умовах складання протоколів на керівників юросіб не є обґрунтованим та законним з огляду на відсутність усіх елементів складу правопорушення. Більше того, гіпотетичне притягнення відповідних осіб до адмін. відповідальності не відповідало би меті адміністративного стягнення (ст. 23 КпАП). Коротше кажучи, не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ", - пояснив Малюська.

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Він нагадав, що проблему повинен остаточно вирішити законопроєкт # 5807, який зараз розглядається в ВРУ.



