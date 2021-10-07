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Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська

Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська

У жовтні-листопаді українські компанії не будуть штрафувати за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів власників (КБВ).

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також). Чому? Тому що з огляду на кількість юридичних осіб (більше 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами", - заявив міністр.

"На думку Мін’юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини (бодай у формі необережності) керівника юридичної особи, який не подав відомості про КБВ. У таких умовах складання протоколів на керівників юросіб не є обґрунтованим та законним з огляду на відсутність усіх елементів складу правопорушення. Більше того, гіпотетичне притягнення відповідних осіб до адмін. відповідальності не відповідало би меті адміністративного стягнення (ст. 23 КпАП). Коротше кажучи, не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ", - пояснив Малюська.

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Він нагадав, що проблему повинен остаточно вирішити законопроєкт # 5807, який зараз розглядається в ВРУ.

Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська 01
Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська 02

Автор: 

Мін’юст (1591) бенефіціар (45) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+4
Займають зайвою роботою. Дають заробити нотаріусам. Створюють людям проблеми на рівному місті.
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07.10.2021 13:40
+4
500 грн копия паспорта у нотариуса. Неплоховедь, да?
Ни кассовых аппаратов, ни квитанций, ни суммы - "по договорённости".
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07.10.2021 13:43
+3
Окраина Киева, ржавая лестница в трехкомнатную квартиру с отдельным входом.
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07.10.2021 13:48
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А партия слуга олигарха предоставит информацию о том, кто её конечный Беняфициар?
Или это обязанность исключительно бизнеса?
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07.10.2021 13:20 Відповісти
Просто не надо тормозить. Я безо всяких проблем пришел в ЦНАП и подал доки. Очередей не наблюдал.
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07.10.2021 13:27 Відповісти
Киев.
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07.10.2021 13:43 Відповісти
Взагалі не зрозуміло нашо цей гемор коли власники більшості підприємств відомі і ця інформація навіть є у відкритих джерелах і всіляких реєстрах?🤪
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07.10.2021 13:28 Відповісти
Займають зайвою роботою. Дають заробити нотаріусам. Створюють людям проблеми на рівному місті.
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07.10.2021 13:40 Відповісти
500 грн копия паспорта у нотариуса. Неплоховедь, да?
Ни кассовых аппаратов, ни квитанций, ни суммы - "по договорённости".
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07.10.2021 13:43 Відповісти
Херасе. Это где такие крахоборы?
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07.10.2021 13:44 Відповісти
Окраина Киева, ржавая лестница в трехкомнатную квартиру с отдельным входом.
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07.10.2021 13:48 Відповісти
Ну что тут сказать? Мудачьё.
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07.10.2021 13:49 Відповісти
та везде. вы наверное к нотариусам дано ходили -там все сейчас от 500.
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07.10.2021 13:51 Відповісти
Где везде? Киев (Соломенский р-н) - от 200 до 300 грн.
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07.10.2021 14:33 Відповісти
Да и как давно не ходил? На прошлой неделе подавал доки регистратору.
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07.10.2021 14:34 Відповісти
так то ж вы заранее еще подсуетились, на прошлой недели уже подали , а на этой перед 11 числом "срачка", потому шо потом штраф вроде 51 штука. кто не вовремя подаст, потому цены и взлетели ..
Киев, ул. Княжий Затон заверить "сегодня" 500, заверяли в понедельник два паспорта.
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07.10.2021 14:48 Відповісти
Малюська разъяснил, что в октябре-ноябре штрафов не будет. Так что как обычно "бегунки" панику развели.
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07.10.2021 15:05 Відповісти
та да обломил малюска "заработки"...
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07.10.2021 15:20 Відповісти
В Киеве тоже по очередям была ситуация неоднозначная. К примеру в ЦНАП Соломенского района запись была только на 07.10. (на сегодня по сути). А в ЦНАП Святошинского района - на 28.09. Записался туда, где раньше.
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07.10.2021 15:11 Відповісти
два паспорта заверить 1000 грн. регестрация через нотариуса 1750 грн. Без очереди "прямо сейчас" к госрегестратору 3000 грн.
Думаю после этой заявы цены спадут, может быть...
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07.10.2021 13:54 Відповісти
Подтверждаю цифру в 3000. Кудаини сунься минимум 2500 и это оптовая цена. За одно юрлицо в розницу-3000.
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07.10.2021 14:07 Відповісти
Ну вот, миллион предприятий - 100 лимонов профита в никуда
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07.10.2021 14:13 Відповісти
Угу. ща тебе тут расскажут. Уже начали: 1750, 3000. Зраду ищут.
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07.10.2021 14:38 Відповісти
Что такое " регестрация через нотариуса"? И нафига "Без очереди "прямо сейчас" к госрегестратору"? Записываешься в электронную очередь и всё делаешь без денег.
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07.10.2021 14:36 Відповісти
Подача инфо о бенефициарах до 11.10 . Электронная очередь только регистрация через сайт и там талоны только с 12.10. Это в Харькове.
Нотариусы которые работают с юр.лицами могут вносить инфо о бенефициарах , но естественно за деньги., но и у них всё расписано до 12.10.
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07.10.2021 14:56 Відповісти
Хватит врать. Госрегистраторы без денег даже разговаривать не станут. Мало того, под предлогом того, шо"система не пропускает" в ООО-шке с 5-ю учредителями ""без назначения бенефициара", вымогают дополнительно..
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07.10.2021 16:18 Відповісти
Брехня. Я ничего не платил.
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07.10.2021 16:20 Відповісти
И что, это показатель "шо ты не платил"? Ты не платил, а миллионы заплатили, или у них вымогали. Иначе, чего бы этот торговец комфортабельными палатами трындел? Жалобы на вымогательство посыпались в его контору, вот чувак и возбудился.
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07.10.2021 16:24 Відповісти
Согласно каким нормам законов ты платил?
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07.10.2021 16:25 Відповісти
Играешь дурака? Ну, ну...
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07.10.2021 19:30 Відповісти
600
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07.10.2021 14:29 Відповісти
на мамок, тещь все бегом переписывать...
в крайнем случае на зеленого горобца или папу его беню.
они с удовольствием станут бенефициарами - могут даже после 1 декабря...
в конце концов они тоже любят скорость.
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07.10.2021 13:29 Відповісти
не мAлю, бо знаю тобi з рязаньских болот вiднiше....
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07.10.2021 13:48 Відповісти
читаешь значить моi комменти - i все ще дурень?
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07.10.2021 13:58 Відповісти
сам додумав, сам собi повiрив, сам дописав залишилося тiльки самому себе лайкнути
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07.10.2021 14:26 Відповісти
в харькове уже две недели ажиотаж , к нотариусам всё по 12 число расписано , к госразрешителям очередь только на после 12, без очереди на сегодня 3 штуки . и делают в том же центре без проблем .
Вопрос " нах были эти центры и в помощь кому ???
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07.10.2021 13:47 Відповісти
Малюска помагает скрыть от правосудия действительных владельцев предприятий. Как они не хотят засветиться на публике. Это пр том что подоходный налог здесь они платят как все смертные 18%. А если бы у нас было прогрессивное обложение и они были вынуждены платить 50% налога ?
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07.10.2021 13:52 Відповісти
Каким образом помогает? Ну-ка разложи схему помощи.
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07.10.2021 14:39 Відповісти
маладец, аднака. а тех. кто не успеет обязать провести пару недель в платных камерах
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07.10.2021 14:04 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1922019891311037?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Вы сейчас читаете ФБ, а предприниматели в эти минуты бегают с глазами по 8 копеек по инстанциям, чтобы сдать «відомості про кінцевих бенефіциарів». ВСЕ юрлица в Украине обязаны это сделать до 10 октября. Даже если вы являетесь гражданином Украины, конечным 100%-ным собственником своей фирмы, а государство, разумеется, и так имеет всю информацию о собственниках в различных реестрах, то всё равно несите бумажки о том, что Вы не пингвины! ДБ! Государство в лучших традициях азаровщины обязало бизнесменов топтать пороги госучреждений с бумажками в руках. Владельцы предприятий прямо сейчас покупать места в электронной очереди по 3-5 тысяч гривен. Как в МРЭО. Диджитализация же! Звездный час барыг-«ускорителей»!

https://www.facebook.com/danil.getmantsev?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=-]K-R Danil Getmantsev , может Вы поясните, что происходит? Зачем это?
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07.10.2021 14:57 Відповісти
Вони мабуть гадають, що половині з тих більше міліона юросіб кінцевий бенефіціар -- Порошенко
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07.10.2021 16:16 Відповісти
 
 