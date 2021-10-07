Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська
У жовтні-листопаді українські компанії не будуть штрафувати за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів власників (КБВ).
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також). Чому? Тому що з огляду на кількість юридичних осіб (більше 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами", - заявив міністр.
"На думку Мін’юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини (бодай у формі необережності) керівника юридичної особи, який не подав відомості про КБВ. У таких умовах складання протоколів на керівників юросіб не є обґрунтованим та законним з огляду на відсутність усіх елементів складу правопорушення. Більше того, гіпотетичне притягнення відповідних осіб до адмін. відповідальності не відповідало би меті адміністративного стягнення (ст. 23 КпАП). Коротше кажучи, не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ", - пояснив Малюська.
Він нагадав, що проблему повинен остаточно вирішити законопроєкт # 5807, який зараз розглядається в ВРУ.
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Или это обязанность исключительно бизнеса?
Ни кассовых аппаратов, ни квитанций, ни суммы - "по договорённости".
Киев, ул. Княжий Затон заверить "сегодня" 500, заверяли в понедельник два паспорта.
Думаю после этой заявы цены спадут, может быть...
Нотариусы которые работают с юр.лицами могут вносить инфо о бенефициарах , но естественно за деньги., но и у них всё расписано до 12.10.
в крайнем случае на зеленого горобца или папу его беню.
они с удовольствием станут бенефициарами - могут даже после 1 декабря...
в конце концов они тоже любят скорость.
Вопрос " нах были эти центры и в помощь кому ???
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1922019891311037?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Вы сейчас читаете ФБ, а предприниматели в эти минуты бегают с глазами по 8 копеек по инстанциям, чтобы сдать «відомості про кінцевих бенефіциарів». ВСЕ юрлица в Украине обязаны это сделать до 10 октября. Даже если вы являетесь гражданином Украины, конечным 100%-ным собственником своей фирмы, а государство, разумеется, и так имеет всю информацию о собственниках в различных реестрах, то всё равно несите бумажки о том, что Вы не пингвины! ДБ! Государство в лучших традициях азаровщины обязало бизнесменов топтать пороги госучреждений с бумажками в руках. Владельцы предприятий прямо сейчас покупать места в электронной очереди по 3-5 тысяч гривен. Как в МРЭО. Диджитализация же! Звездный час барыг-«ускорителей»!
https://www.facebook.com/danil.getmantsev?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=-]K-R Danil Getmantsev , может Вы поясните, что происходит? Зачем это?