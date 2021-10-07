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Новини
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"Газпром" у вересні до мінімуму скоротив транзит газу територією України, - Оператор ГТС

У вересні 2021 року "Газпром" бронював тільки 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України (ОГТСУ).

"ОГТСУ пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють — Газпром не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", - відзначає генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, в результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у вересні знизилися до 109 млн куб. м - до мінімального обсягу, згідно з чинною транзитною угодою.

Всього у вересні 2021 року транзит природного газу по українській ГТС в країни Європи становив 3,257 млрд куб. м. Найбільші обсяги блакитного палива надійшли до Словаччини - 1,989 млрд куб. м, Польщу - 332 млн куб. м газу, Угорщину - 742 млн куб. м і Молдову - 194 млн куб. м.

Також читайте: "Газпрому" економічно невигідно нарощувати обсяги транзиту газу через Україну, - Путін

"ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС і протягом всього газового року 2021/2022 буде пропонувати необхідні потужності для транзиту", - додав Макогон.

Автор: 

газ (10429) росія (65191) транзит газу (1013) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (546)


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Топ коментарі
+3
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07.10.2021 13:49
+2
СУБОТА, 21 ГРУДНЯ 2019
"Нова газова угода укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/21/655169/
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07.10.2021 13:43
+2
Чего нам бояться ? Наша страна ведь еще при Порошенко отказалась от российского газа в пользу Словацкого. Так и живем - бензин Белорусский , газ Словацкий - всех на.бали. Или наоборот нас все ...
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07.10.2021 15:04
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Цены на европейских хабах упали до 900+
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07.10.2021 13:38 Відповісти
Вражеский пром.
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07.10.2021 13:38 Відповісти
газомор не пройдет!
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07.10.2021 13:39 Відповісти
СУБОТА, 21 ГРУДНЯ 2019
"Нова газова угода укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/21/655169/
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07.10.2021 13:43 Відповісти
Привет немецкой проститутке и байдену тоже!!!!!
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07.10.2021 13:44 Відповісти
власти все уже лет 20 говорят о собственной добыче и ничего не делают... (А, вру, они только разворовывают страну).
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07.10.2021 13:46 Відповісти
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07.10.2021 13:49 Відповісти
Орден Иуде от Иуды
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07.10.2021 13:51 Відповісти
Китай чихнул под пандемию решил перенастроить свою энергетику и позакрывал угольные электростанции.
А заодно устроил торговую войну с Австралией и перестал покупать там уголь.
И стал скупать газ где только смог дотянуться.
Правда, когда производство пошло вверх выяснилось, что электричества недостаточно, возник форс-мажор, а где форс-мажор, там скачок цен. -https://defence-line.org/2021/10/versiya-2/
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07.10.2021 13:59 Відповісти
Мудрые правители знают что делать. Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба .

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07.10.2021 14:04 Відповісти
Кулеба видимо не в курсе , немцы рассматривают возможность прокачки водорода по второй нитке Северного потока -2 .
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07.10.2021 14:39 Відповісти
Чего нам бояться ? Наша страна ведь еще при Порошенко отказалась от российского газа в пользу Словацкого. Так и живем - бензин Белорусский , газ Словацкий - всех на.бали. Или наоборот нас все ...
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07.10.2021 15:04 Відповісти
А кацапский газ конечно получше, попахучее для вас?
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07.10.2021 16:58 Відповісти
 
 