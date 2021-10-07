"Газпром" у вересні до мінімуму скоротив транзит газу територією України, - Оператор ГТС

У вересні 2021 року "Газпром" бронював тільки 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України (ОГТСУ).

"ОГТСУ пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють — Газпром не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", - відзначає генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, в результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у вересні знизилися до 109 млн куб. м - до мінімального обсягу, згідно з чинною транзитною угодою.

Всього у вересні 2021 року транзит природного газу по українській ГТС в країни Європи становив 3,257 млрд куб. м. Найбільші обсяги блакитного палива надійшли до Словаччини - 1,989 млрд куб. м, Польщу - 332 млн куб. м газу, Угорщину - 742 млн куб. м і Молдову - 194 млн куб. м.

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"ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС і протягом всього газового року 2021/2022 буде пропонувати необхідні потужності для транзиту", - додав Макогон.