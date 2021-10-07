"Газпром" у вересні до мінімуму скоротив транзит газу територією України, - Оператор ГТС
У вересні 2021 року "Газпром" бронював тільки 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України (ОГТСУ).
"ОГТСУ пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють — Газпром не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", - відзначає генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
За його словами, в результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у вересні знизилися до 109 млн куб. м - до мінімального обсягу, згідно з чинною транзитною угодою.
Всього у вересні 2021 року транзит природного газу по українській ГТС в країни Європи становив 3,257 млрд куб. м. Найбільші обсяги блакитного палива надійшли до Словаччини - 1,989 млрд куб. м, Польщу - 332 млн куб. м газу, Угорщину - 742 млн куб. м і Молдову - 194 млн куб. м.
"ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС і протягом всього газового року 2021/2022 буде пропонувати необхідні потужності для транзиту", - додав Макогон.
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"Нова газова угода укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/21/655169/
чихнулпод пандемию решил перенастроить свою энергетику и позакрывал угольные электростанции.
А заодно устроил торговую войну с Австралией и перестал покупать там уголь.
И стал скупать газ где только смог дотянуться.
Правда, когда производство пошло вверх выяснилось, что электричества недостаточно, возник форс-мажор, а где форс-мажор, там скачок цен. -https://defence-line.org/2021/10/versiya-2/